ŞOK'a Tchibo kahve makinesi geliyor! 14 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a Tchibo kahve makinesi geliyor! 14 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
Hafta sonu ŞOK market fırsatları geldi! Bu haftanın Şok aktüel kampanyalarıyla hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. Yeni şok katalog yayınlanmışken şokta bu hafta neler olduğunu sizin için listeledik. Kaçırılmayacak indirimler için şok aktüel ürünler listesini inceleyebilir, böylelikle avantajlı fiyatlar sayesinde şok ta hafta sonu indirimleri ile alışverişinizi hesaplı hale getirebilirsiniz. İşte detaylar!

ŞOK'ta bu hafta sonu Realme C55 akıllı telefon ve Tefal şarjlı dik süpürge gibi ürünler yer alırken Sinbo ısıtıcılar ve Singer buharlı düzleştiriciler de öne çıkıyor. Mobilya tarafında Parla ve Elmas serisi şık dolaplar avantajlı fiyatlarla sunulurken Barbie, Hot Wheels ve Gokidy markalı eğlenceli oyuncaklar da raflarda yerini alıyor. Hem evini yenilemek isteyenler hem de teknoloji meraklıları için bu hafta ŞOK'ta birçok seçenek bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Barbie büyüleyici parti bebekleri 399 TL

ŞOK a Tchibo kahve makinesi geliyor! 14 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

  • Barbie büyüleyici parti bebekleri 399 TL
  • Hot wheels bahar temalı özel seri tekli araba 129 TL
  • Oto çekici 249 TL
  • Lüks kepçe 119 TL
  • Oyuncak atv 199 TL
  • Toysup sürpriz kristal yumurta 50 TL
  • Eliza moda bebek 399 TL
  • Gokidy kahve makinesi 299 TL
  • Gokidy çamaşır makinesi 349 TL
  • Gokidy mikser 299 TL
  • Gokidy elektrikli süpürge 399 TL
  • Oyuncak karavan 299 TL
  • Uçak evim 349 TL
  • Temizlik seti 149 TL
  • Kutulu oyun hamuru seti 249 TL
  • Boncuklu takı seti çeşitleri 75 TL
  • Soft blast nişancı dart atar 299 TL
  • Platin kaplama tavla 449 TL
  • Okey takımı 599 TL
  • Ahşap satranç takımı 249 TL
  • Ahşap blok denge oyunu 179 TL
  • Duru parfüm duş jeli çeşitleri 110 TL
  • Domestos wc blok 75 TL
  • Beyoğlu dubaco kadayıflı ve fındıklı 139 TL
  • Emotion deodorant çeşitleri 189 TL
  • Nivea nemlendirici krem 139 TL

Sizin için indirimli oyuncak ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Rooc tek fiyat bıçak çeşitleri 100 TL

ŞOK a Tchibo kahve makinesi geliyor! 14 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

  • Rooc tek fiyat bıçak çeşitleri 100 TL
  • Keramika çerezlik 39 TL
  • Gravürlü su bardağı 3'lü 175 TL
  • Rakle bambu kapaklı kavanoz 970 ml 119 TL
  • Rakle bambu kapaklı kavanoz 630 ml 109 TL
  • Akcam cam çerezlik seti 2'li 100 TL
  • Akcam cam çerezlik 50 TL
  • Yıldız bambu peçetelik 100 TL
  • Keramika inci desenli servis tabağı 75 TL
  • Sinbo yağlı radyatör 1,899 TL
  • Sinbo quartz ısıtıcı 499 TL
  • Singer el tipi buharlı düzleştirici 999 TL
  • Wireless k9 yaka mikrofonu 2'li 349 TL
  • Torima kidmic-02 wireless karaoke mikrofon 399 TL
  • Piranha leopar desenli kulaklık 399 TL
  • Piranha d04 1+1 ışıklı bilgisayar hoparlörü 299 TL
  • Piranha 2065 rgb oyuncu tws kulaklık 429 TL
  • S-link çok fonksiyonlu masa lambası 799 TL
  • Piranha kablosuz kulak içi kulaklık 399 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Karmen çalışma masası beyaz 3,499 TL

ŞOK a Tchibo kahve makinesi geliyor! 14 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

  • Karmen çalışma masası beyaz 3,499 TL
  • Parla 4 kapaklı dolap 8,499 TL
  • Yaren yavrulu karyola beyaz 5,799 TL
  • Elmas 3 kapaklı dolap 4,999 TL
  • Elmas şifonyer 3,199 TL
  • Elmas 4 kapaklı 2 çekmeceli dolap 6,499 TL
  • Çok amaçlı komodin 2,599 TL
  • Bench puf 2,399 TL
  • Çok amaçlı mutfak masası 2,699 TL
  • Narin çok amaçlı konsol 4,199 TL
  • Narin tv sehpası 2,399 TL

Sizin için indirimli mobilyalardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Tefal x-force flex 14.80 animal şarjlı dik süpürge 16,499 TL

ŞOK a Tchibo kahve makinesi geliyor! 14 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

  • Tefal x-force flex 14.80 animal şarjlı dik süpürge 16,499 TL
  • Lenovo lp5 bluetooth 5.0 siyah kablosuz kulaklık 599 TL
  • Realme c55 128gb/6 akıllı telefon 8,499 TL
  • Tefal dt2020 pure pop mavi buharlı düzleştirici ütü 1,899 TL
  • Tchibo cafissimo pure plus kapsüllü kahve makinesi beyaz 5,999 TL
  • Rowenta compact pro+ 2200 w saç kurutma makinesi 1,699 TL
  • Remington s7970 düzleştirici 2,099 TL

Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 13 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok haftanın fırsatları şok katalog
