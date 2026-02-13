ŞOK'a Tchibo kahve makinesi geliyor! 14 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK'ta bu hafta sonu Realme C55 akıllı telefon ve Tefal şarjlı dik süpürge gibi ürünler yer alırken Sinbo ısıtıcılar ve Singer buharlı düzleştiriciler de öne çıkıyor. Mobilya tarafında Parla ve Elmas serisi şık dolaplar avantajlı fiyatlarla sunulurken Barbie, Hot Wheels ve Gokidy markalı eğlenceli oyuncaklar da raflarda yerini alıyor. Hem evini yenilemek isteyenler hem de teknoloji meraklıları için bu hafta ŞOK'ta birçok seçenek bulunuyor.

Barbie büyüleyici parti bebekleri 399 TL

Hot wheels bahar temalı özel seri tekli araba 129 TL

Oto çekici 249 TL

Lüks kepçe 119 TL

Oyuncak atv 199 TL

Toysup sürpriz kristal yumurta 50 TL

Eliza moda bebek 399 TL

Gokidy kahve makinesi 299 TL

Gokidy çamaşır makinesi 349 TL

Gokidy mikser 299 TL

Gokidy elektrikli süpürge 399 TL

Oyuncak karavan 299 TL

Uçak evim 349 TL

Temizlik seti 149 TL

Kutulu oyun hamuru seti 249 TL

Boncuklu takı seti çeşitleri 75 TL

Soft blast nişancı dart atar 299 TL

Platin kaplama tavla 449 TL

Okey takımı 599 TL

Ahşap satranç takımı 249 TL

Ahşap blok denge oyunu 179 TL

Duru parfüm duş jeli çeşitleri 110 TL

Domestos wc blok 75 TL

Beyoğlu dubaco kadayıflı ve fındıklı 139 TL

Emotion deodorant çeşitleri 189 TL

Nivea nemlendirici krem 139 TL

Rooc tek fiyat bıçak çeşitleri 100 TL

Keramika çerezlik 39 TL

Gravürlü su bardağı 3'lü 175 TL

Rakle bambu kapaklı kavanoz 970 ml 119 TL

Rakle bambu kapaklı kavanoz 630 ml 109 TL

Akcam cam çerezlik seti 2'li 100 TL

Akcam cam çerezlik 50 TL

Yıldız bambu peçetelik 100 TL

Keramika inci desenli servis tabağı 75 TL

Sinbo yağlı radyatör 1,899 TL

Sinbo quartz ısıtıcı 499 TL

Singer el tipi buharlı düzleştirici 999 TL

Wireless k9 yaka mikrofonu 2'li 349 TL

Torima kidmic-02 wireless karaoke mikrofon 399 TL

Piranha leopar desenli kulaklık 399 TL

Piranha d04 1+1 ışıklı bilgisayar hoparlörü 299 TL

Piranha 2065 rgb oyuncu tws kulaklık 429 TL

S-link çok fonksiyonlu masa lambası 799 TL

Piranha kablosuz kulak içi kulaklık 399 TL

Karmen çalışma masası beyaz 3,499 TL

Parla 4 kapaklı dolap 8,499 TL

Yaren yavrulu karyola beyaz 5,799 TL

Elmas 3 kapaklı dolap 4,999 TL

Elmas şifonyer 3,199 TL

Elmas 4 kapaklı 2 çekmeceli dolap 6,499 TL

Çok amaçlı komodin 2,599 TL

Bench puf 2,399 TL

Çok amaçlı mutfak masası 2,699 TL

Narin çok amaçlı konsol 4,199 TL

Narin tv sehpası 2,399 TL

Tefal x-force flex 14.80 animal şarjlı dik süpürge 16,499 TL

Lenovo lp5 bluetooth 5.0 siyah kablosuz kulaklık 599 TL

Realme c55 128gb/6 akıllı telefon 8,499 TL

Tefal dt2020 pure pop mavi buharlı düzleştirici ütü 1,899 TL

Tchibo cafissimo pure plus kapsüllü kahve makinesi beyaz 5,999 TL

Rowenta compact pro+ 2200 w saç kurutma makinesi 1,699 TL

Remington s7970 düzleştirici 2,099 TL

