BİM'e Samsung A16 cep telefonu geliyor! 13 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM 13 Şubat aktüel kataloğunda öne çıkan ürünlerin başında Tcl markalı dev ekran akıllı televizyonlar ve Samsung A16 cep telefonu gelirken; mutfakta hayatı kolaylaştıracak Kumtel set üstü ocak ve Chef's çelik tencere setleri uygun fiyatlarıyla göz dolduruyor. Kişisel bakımda Polosmart ürünleri, hobi severler için ise Ören Bayan yumakları haftanın en çok konuşulacak diğer parçaları arasında yer alıyor.
Tcl 65 inç ultrahd google tv 32,990 TL
- Tcl 43 inç full hd qled android tv 13,490 TL
- Samsung a16 cep telefonu 9,350 TL
- Kumtel beyaz cam set üstü ocak 3,490 TL
- Kumtel sürgülü aspiratör 1,590 TL
- Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 799 TL
- Fakir silvino el blenderı siyah 790 TL
- Fakir spinmix doğrayıcı 1,190 TL
- Rexon şarjlı saç ve sakal tıraş makinesi 649 TL
- Polosmart siyah nokta temizleyici 329 TL
- Polosmart şarjlı kaş düzeltici 450 TL
- Polosmart şarjlı el ayak bakım seti 290 TL
- Polosmart diş fırçası çeşitleri 690 TL
- Polosmart led ışıklı ayna 175 TL
- Polosmart led ışıklı cımbız 99 TL
- Polosmart yüz masaj cihazı 699 TL
- Polosmart yüz ve boyun bakım cihazı 590 TL
Dostoys çiçek bloklar 249 TL
- Studi jel tükenmez kalem 3'lü 69 TL
- Bebek çarık kız-erkek 79 TL
- Piccolo mondi pelüş okul çantası 329 TL
- Goelody çek bırak sevimli metal arabalar 149 TL
- Crick crack ahşap langırt oyunu 799 TL
- Articala desenli kalem kutu 109 TL
- Martı çocuk puzzle kitaplar 139 TL
- Yükselen zeka panobig dev çizgiler kitabım 299 TL
- Çekçekli market arabası 289 TL
- Goelody neon renkli bloklar 399 TL
- Barbie pırıltılı bebek 279 TL
- Ks games boom box kutu oyunu 499 TL
- Art craft tekli oyun hamuru 25 TL
- Eq deco neşeli işlem panosu 149 TL
- Kuromi pelüş oyuncak 429 TL
- Piccolo mondi pelüş oyuncak kuzu 299 TL
Ören bayan favori yumak çeşitleri 3'lü 99 TL
- Ören bayan caipo yumak çeşitleri 3'lü 119 TL
- Mini amigurumi anahtarlık kiti 59 TL
- Punch nakış kiti 245 TL
- Küçük kanaviçe kiti 99 TL
- Keçe arkadaş kiti 39 TL
- Amigurumi softie kiti 139 TL
- Suda eriyen tela 39 TL
- Casilli termal tayt kadın 209 TL
- Eşofman altı erkek 239 TL
- Fileli dikişsiz büstiyer 129 TL
- Fermuarlı büstiyer 139 TL
- Penti opak külotlu çorap 139 TL
- Kadın havlu çorap 45 TL
- Pötikareli masa örtüsü 125 TL
- Pvc masa örtüsü 159 TL
- Molinella yastık kılıfı 79 TL
- Kapı altı rüzgar önleyici 45 TL
- Soket çorap kadın 3'lü 79 TL
- Soket çorap erkek 3'lü 79 TL
- Ev içi örme patik 69 TL
- Taşlı zikirmatik 55 TL
- Tesbih-taşlı zikirmatik set 89 TL
- Cam boncuklu tesbih 55 TL
- Kutulu tesbih 35 TL
- İncili tesbih seccade set 169 TL
- Kadife seccade 189 TL
- Desenli seccade 99 TL
- Düz dikişsiz bone 49 TL
- Fırfırlı dikişsiz bone 65 TL
- Yazma 89 TL
- Flamlı eşarp 85 TL
Chef's çelik sahan seti 6 parça 1,150 TL
- Chef's çelik derin tencere 20 cm 569 TL
- Chef's çelik karnıyarık tencere 26 cm 719 TL
- Bos çok amaçlı kamp bıçağı 599 TL
- Bos çok amaçlı kamp aleti 829 TL
- Chef's pro kapaklı kavurma sacı 32 cm 529 TL
- Okyanus home tek fiyat banyo ekipmanları 75 TL
- Siyah kancalı askı raylı sepet 179 TL
- Kase seti 3'lü 159 TL
- Okyanus home tek fiyat plastik çeşitleri 39 TL
- Yumuşak tabanlı saklama kabı seti 3'lü 79 TL
- Ayarlanabilir çekmece içi organizer set 119 TL
- Desenli kapaklı saklama kutusu 5 L 75 TL
- Desenli kapaklı saklama kutusu 10 L 95 TL
- Okyanus home banyo seti 149 TL
- Okyanus home yoğurt süzme kabı 229 TL
- Hobby life desenli kahve bardağı 20 TL
- Hobby life kapaklı hamur leğeni 10 L 119 TL
- Hobby life kapaklı silikon buzluk 39 TL
- Kütahya porselen 18 parça rölyefli porselen yemek takımı 1,350 TL
- Hosse kalp şekilli döküm tencere 1,490 TL
- Rakle ayaklı kahve yanı su bardağı 2'li 199 TL
- Benante bambu kapaklı desenli kupa 189 TL
- Benante porselen kaşık seti 6'lı 65 TL
- Benante desenli rimli kahve fincan seti 2'li 279 TL
- Benante cam kesme tablası 109 TL
- Pirge tek fiyat çelik pastacılık ürünleri 199 TL
- Pirge hamur kazıyıcı / pizza ruleti / pasta bıçağı 159 TL
- Paşabahçe kahve yanı su bardağı 4'lü 249 TL
- Paşabahçe echo su bardağı 3'lü 79 TL
- Paşabahçe echo meşrubat bardağı 3'lü 89 TL
- Chef's kek kalıbı çeşitleri 175 TL
- Desenli rimli tepsi 99 TL
- Okyanus home rendeli narenciye sıkacağı 119 TL
- Okyanus home silikon set 3'lü 149 TL
- Pasta / kek borcam taşıma kabı 149 TL
