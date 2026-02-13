BİM'e Samsung A16 cep telefonu geliyor! 13 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM 13 Şubat aktüel kataloğunda öne çıkan ürünlerin başında Tcl markalı dev ekran akıllı televizyonlar ve Samsung A16 cep telefonu gelirken; mutfakta hayatı kolaylaştıracak Kumtel set üstü ocak ve Chef's çelik tencere setleri uygun fiyatlarıyla göz dolduruyor. Kişisel bakımda Polosmart ürünleri, hobi severler için ise Ören Bayan yumakları haftanın en çok konuşulacak diğer parçaları arasında yer alıyor.

Tcl 65 inç ultrahd google tv 32,990 TL

Tcl 43 inç full hd qled android tv 13,490 TL

Samsung a16 cep telefonu 9,350 TL

Kumtel beyaz cam set üstü ocak 3,490 TL

Kumtel sürgülü aspiratör 1,590 TL

Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 799 TL

Fakir silvino el blenderı siyah 790 TL

Fakir spinmix doğrayıcı 1,190 TL

Rexon şarjlı saç ve sakal tıraş makinesi 649 TL

Polosmart siyah nokta temizleyici 329 TL

Polosmart şarjlı kaş düzeltici 450 TL

Polosmart şarjlı el ayak bakım seti 290 TL

Polosmart diş fırçası çeşitleri 690 TL

Polosmart led ışıklı ayna 175 TL

Polosmart led ışıklı cımbız 99 TL

Polosmart yüz masaj cihazı 699 TL

Polosmart yüz ve boyun bakım cihazı 590 TL

Dostoys çiçek bloklar 249 TL

Studi jel tükenmez kalem 3'lü 69 TL

Bebek çarık kız-erkek 79 TL

Piccolo mondi pelüş okul çantası 329 TL

Goelody çek bırak sevimli metal arabalar 149 TL

Crick crack ahşap langırt oyunu 799 TL

Articala desenli kalem kutu 109 TL

Martı çocuk puzzle kitaplar 139 TL

Yükselen zeka panobig dev çizgiler kitabım 299 TL

Çekçekli market arabası 289 TL

Goelody neon renkli bloklar 399 TL

Barbie pırıltılı bebek 279 TL

Ks games boom box kutu oyunu 499 TL

Art craft tekli oyun hamuru 25 TL

Eq deco neşeli işlem panosu 149 TL

Kuromi pelüş oyuncak 429 TL

Piccolo mondi pelüş oyuncak kuzu 299 TL

Ören bayan favori yumak çeşitleri 3'lü 99 TL

Ören bayan caipo yumak çeşitleri 3'lü 119 TL

Mini amigurumi anahtarlık kiti 59 TL

Punch nakış kiti 245 TL

Küçük kanaviçe kiti 99 TL

Keçe arkadaş kiti 39 TL

Amigurumi softie kiti 139 TL

Suda eriyen tela 39 TL

Casilli termal tayt kadın 209 TL

Eşofman altı erkek 239 TL

Fileli dikişsiz büstiyer 129 TL

Fermuarlı büstiyer 139 TL

Penti opak külotlu çorap 139 TL

Kadın havlu çorap 45 TL

Pötikareli masa örtüsü 125 TL

Pvc masa örtüsü 159 TL

Molinella yastık kılıfı 79 TL

Kapı altı rüzgar önleyici 45 TL

Soket çorap kadın 3'lü 79 TL

Soket çorap erkek 3'lü 79 TL

Ev içi örme patik 69 TL

Taşlı zikirmatik 55 TL

Tesbih-taşlı zikirmatik set 89 TL

Cam boncuklu tesbih 55 TL

Kutulu tesbih 35 TL

İncili tesbih seccade set 169 TL

Kadife seccade 189 TL

Desenli seccade 99 TL

Düz dikişsiz bone 49 TL

Fırfırlı dikişsiz bone 65 TL

Yazma 89 TL

Flamlı eşarp 85 TL

Chef's çelik sahan seti 6 parça 1,150 TL

Chef's çelik derin tencere 20 cm 569 TL

Chef's çelik karnıyarık tencere 26 cm 719 TL

Bos çok amaçlı kamp bıçağı 599 TL

Bos çok amaçlı kamp aleti 829 TL

Chef's pro kapaklı kavurma sacı 32 cm 529 TL

Okyanus home tek fiyat banyo ekipmanları 75 TL

Siyah kancalı askı raylı sepet 179 TL

Kase seti 3'lü 159 TL

Okyanus home tek fiyat plastik çeşitleri 39 TL

Yumuşak tabanlı saklama kabı seti 3'lü 79 TL

Ayarlanabilir çekmece içi organizer set 119 TL

Desenli kapaklı saklama kutusu 5 L 75 TL

Desenli kapaklı saklama kutusu 10 L 95 TL

Okyanus home banyo seti 149 TL

Okyanus home yoğurt süzme kabı 229 TL

Hobby life desenli kahve bardağı 20 TL

Hobby life kapaklı hamur leğeni 10 L 119 TL

Hobby life kapaklı silikon buzluk 39 TL

Kütahya porselen 18 parça rölyefli porselen yemek takımı 1,350 TL

Hosse kalp şekilli döküm tencere 1,490 TL

Rakle ayaklı kahve yanı su bardağı 2'li 199 TL

Benante bambu kapaklı desenli kupa 189 TL

Benante porselen kaşık seti 6'lı 65 TL

Benante desenli rimli kahve fincan seti 2'li 279 TL

Benante cam kesme tablası 109 TL

Pirge tek fiyat çelik pastacılık ürünleri 199 TL

Pirge hamur kazıyıcı / pizza ruleti / pasta bıçağı 159 TL

Paşabahçe kahve yanı su bardağı 4'lü 249 TL

Paşabahçe echo su bardağı 3'lü 79 TL

Paşabahçe echo meşrubat bardağı 3'lü 89 TL

Chef's kek kalıbı çeşitleri 175 TL

Desenli rimli tepsi 99 TL

Okyanus home rendeli narenciye sıkacağı 119 TL

Okyanus home silikon set 3'lü 149 TL

Pasta / kek borcam taşıma kabı 149 TL

