ŞOK'a Nespresso kahve makinesi geliyor! 11 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta ŞOK'ta Evini yenilemek isteyenler için Profilo çamaşır makinesinden Tefal mutfak gereçlerine, Remaks çalışma masalarından dekoratif kitaplıklara kadar pek çok seçenek sunulmuş. Nespresso kahve makineleri ve Arzum saç bakım ürünleri de öne çıkarken kişisel bakımda Bioblas, Nivea ve L'Oreal gibi dev markaların indirimleri dikkat çekiyor. Ayrıca Sevgililer Günü’ne özel Ülker ve Elit markalı kalpli çikolatalar ile Gokidy’nin çiçek legoları, 11-24 Şubat kataloğunda en sempatik ve en çok tercih edilecek hediye alternatifleri arasında yerini alıyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Gıda Fırsatları
Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Sevgililer günü çiçek aranjmanı 245 TL
- Sevgililer günü çiçek aranjmanı 245 TL
- Kalpli anahtarlık 99 TL
- Bioblas şampuan çeşitleri 169 TL
- Lady club vücut parfümü 129 TL
- Dudomi peynirli jalapeno noodle 25 TL
- Ülker çikolata kalpli kutu 135 TL
- Pierre cardin eau de parfum + mist 549 TL
- Mon amour göz ve dudak kalemi çeşitleri 49 TL
- Ms. waffle mini kornet 59 TL
- Elit kalpli çikolata 149 TL
- Mon amour ruj ve lip gloss çeşitleri 79 TL
- Mon amour likit ruj çeşitleri 49 TL
- Yumuş makyaj temizleme mendili 22 TL
- Makyaj süngeri 49 TL
- Niche kalpli parfüm 149 TL
- Gabrini derma fondöten 169 TL
- Aqua di polo erkek parfüm + deodorant 359 TL
- Rituel de beaute kağıt maske çeşitleri 35 TL
- Taft saç köpüğü ve saç spreyi çeşitleri 169 TL
- Axe+deo roll on set 189 TL
- Adam erkek parfüm çeşitleri 149 TL
- Vyre kalpli saç fırçası 79 TL
- Pia saç bandı 129 TL
- Voila saç boyası çeşitleri 99 TL
- Jagler/caldien deodorant çeşitleri 159 TL
- Jagler erkek parfüm + deodorant set 279 TL
- Durex prezervatif çeşitleri 119 TL
- Vaseline losyon çeşitleri 199 TL
- Vaseline lip balm çeşitleri 149 TL
- Esxence çantalı deodorant seti 229 TL
- Head & shoulders şampuan çeşitleri 279 TL
- Pia simli lastik toka 59 TL
- Pia taç çeşitleri 69 TL
- Sleepover migraine patch 79 TL
- Nivea deodorant çeşitleri 129 TL
- Nivea roll on çeşitleri 129 TL
- Oral-b diş eti bakımı diş macunu 69 TL
- Dove güzellik sabunu çeşitleri 39 TL
- Nivea soft bakım kremi 89 TL
- Nivea temizleme köpüğü/jeli 99 TL
- Bingo matik 10 kg 419 TL
- Fairy platinum bulaşık makinesi kapsülü 239 TL
- Duru granül klasik 345 TL
- Peros sıvı bakım deterjanı 149 TL
- Papia desenli peçete 49 TL
- Selpak dev rulo havlu 19 TL
- Calgon ultra kireç önleyici 125 TL
- Nestle coffee mate 169 TL
- Kellogg's cocopops fills 50 TL
- Ülker kakaolu kremalı bisküvi 8'li 65 TL
- Baby turco ıslak havlu 45 TL
- Domestos yoğun çamaşır suyu 45 TL
- Nespresso inissia kapsül kahve makinesi 7,499 TL
- Aprilla 3 başlı su dalgası maşası 750 TL
- Arzum rosy epilasyon cihazı 699 TL
- Arzum lisa saç maşası 899 TL
- Arzum superstar touch saç düzleştirici fırça 799 TL
- Arzum hairstar saç kurutma makinesi 999 TL
- Evo saç düzleştiricisi 399 TL
- Evo siyah nokta temizleme cihazı 299 TL
- Kiwi akıllı dijital banyo baskülü 329 TL
- Evo saç maşası 399 TL
- Evo şarjlı saç sakal tıraş makinesi 699 TL
- Kiwi kaş ve bıyık epilasyon cihazı 299 TL
- Kiwi döner başlıklı diş fırçası 349 TL
- Powertec ense, sakal, vücut kesme makinesi 249 TL
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Ramazan Fırsatları
Ramazan'da ihtiyaçlarınızı indirimli almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Kadın pijama takımı (bordo) 449 TL
- Kadın pijama takımı (bordo) 449 TL
- Kadın pijama takımı (pembe) 399 TL
- Kadın kol çantası 399 TL
- Kadın çanta 399 TL
- Dantelli bralet 149 TL
- Kadın desenli slip 2'li 75 TL
- Organizer çanta büyük boy 199 TL
- Kadın çapraz çanta 249 TL
- Çapraz çanta (sırt) 179 TL
- Kadın ribanalı bato slip 2'li 89 TL
- Kadın para portföy 219 TL
- Kadın ponponlu terlik 119 TL
- Kadın ev ayakkabısı 249 TL
- Kadın ribanalı slip 2'li 75 TL
- Slazenger erkek ayakkabı 799 TL
- Erkek casual çorap 5'li 100 TL
- Erkek boxer 75 TL
- Erkek kemer 89 TL
- Kadın yumoş ipli ribanalı soket çorap 34 TL
- 2'li ucu tüylü soket çorap 79 TL
- 2'li simli soket çorap 100 TL
- 2'li kadın marul lastik simli soket çorap 100 TL
Sizin için indirimli moda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Kumsal tek fiyat kek kalıbı çeşitleri 199 TL
- Kumsal tek fiyat kek kalıbı çeşitleri 199 TL
- Keramika tost kahvaltı seti 6 parça 399 TL
- Akcam ayaklı cam sunum kasesi 349 TL
- Akcam derin cam kase 199 TL
- Akcam cam kase 75 TL
- Akcam cam çay tabağı 6'lı 349 TL
- Akcam kayık cam tabak 199 TL
- Akcam çizgili tepsi cam tabak 100 TL
- Akcam dik kenarlı cam tabak 119 TL
- Rakle ayaklı su bardağı 2'li 269 TL
- Rakle su bardağı 2'li 169 TL
- Paşabahçe kapaklı cam saklama kabı 199 TL
- Paşabahçe keyif kulplu çay bardağı 6'lı 149 TL
- Silikon uçlu kalpli metal maşa 100 TL
- Tantitoni kalpli spatula 100 TL
- Mumsan desenli teneke kokulu mum 75 TL
Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Piranha kulak üstü kulaklık 399 TL
- Piranha kulak üstü kulaklık 399 TL
- Trax kids puppy karaoke hoparlör 699 TL
- S-link dekoratif masa lambası 349 TL
- Torima mini kamera 750 TL
- Pufu toys kurdeleli peluş ayıcık 799 TL
- Gokidy vazoda blok çiçekler 999 TL
- Peluş buket 399 TL
- Peluş kalp 199 TL
- Minke biblo bebek 100 TL
- Zoe 1000 parça puzzle 89 TL
- Luxin büyük boy valiz 869 TL
- Luxin kabin boy valiz 679 TL
- Luxin orta boy valiz 749 TL
Sizin için ev ve yaşam kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Profilo 9 kg çamaşır makinesi 28,999 TL
- Profilo 9 kg çamaşır makinesi 28,999 TL
- Siemens 9 kg çamaşır kurutma makinesi 34,999 TL
- Altus 4 programlı bulaşık makinesi 14,599 TL
- Tefal powelix activflow expert 1500w 5,499 TL
- Bosch toz torbasız süpürge 7,799 TL
- Bosch cam demlikli çay makinesi 2,799 TL
- Philips buhar kazanlı ütü 3,499 TL
Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Tv standı 180 cm 2,699 TL
- Tv standı 180 cm 2,699 TL
- Nilüfer büyük kitaplık 1,799 TL
- Regba mutfak rafı 1,499 TL
- Venga metal ayaklı çalışma masası 1,499 TL
- Santos çapraz ayaklı çalışma masası 1,349 TL
- Sudem metal ayaklı raflı çalışma masası 1,049 TL
- Venga raflı çalışma masası 1,599 TL
- Serra metalik laptop sehpası 649 TL
- Simroz kirli sepetli çok amaçlı dolap 2,749 TL
- Positano metalik ikili yuvarlak orta sehpa 899 TL
- Orka 3'lü metal ayaklı zigon sehpa 949 TL
Mobilyalarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Bu içerik 11 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.