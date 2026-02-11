ŞOK'a Nespresso kahve makinesi geliyor! 11 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta ŞOK'ta Evini yenilemek isteyenler için Profilo çamaşır makinesinden Tefal mutfak gereçlerine, Remaks çalışma masalarından dekoratif kitaplıklara kadar pek çok seçenek sunulmuş. Nespresso kahve makineleri ve Arzum saç bakım ürünleri de öne çıkarken kişisel bakımda Bioblas, Nivea ve L'Oreal gibi dev markaların indirimleri dikkat çekiyor. Ayrıca Sevgililer Günü’ne özel Ülker ve Elit markalı kalpli çikolatalar ile Gokidy’nin çiçek legoları, 11-24 Şubat kataloğunda en sempatik ve en çok tercih edilecek hediye alternatifleri arasında yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda Fırsatları

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Sevgililer günü çiçek aranjmanı 245 TL

Sevgililer günü çiçek aranjmanı 245 TL

Kalpli anahtarlık 99 TL

Bioblas şampuan çeşitleri 169 TL

Lady club vücut parfümü 129 TL

Dudomi peynirli jalapeno noodle 25 TL

Ülker çikolata kalpli kutu 135 TL

Pierre cardin eau de parfum + mist 549 TL

Mon amour göz ve dudak kalemi çeşitleri 49 TL

Ms. waffle mini kornet 59 TL

Elit kalpli çikolata 149 TL

Mon amour ruj ve lip gloss çeşitleri 79 TL

Mon amour likit ruj çeşitleri 49 TL

Yumuş makyaj temizleme mendili 22 TL

Makyaj süngeri 49 TL

Niche kalpli parfüm 149 TL

Gabrini derma fondöten 169 TL

Aqua di polo erkek parfüm + deodorant 359 TL

Rituel de beaute kağıt maske çeşitleri 35 TL

Taft saç köpüğü ve saç spreyi çeşitleri 169 TL

Axe+deo roll on set 189 TL

Adam erkek parfüm çeşitleri 149 TL

Vyre kalpli saç fırçası 79 TL

Pia saç bandı 129 TL

Voila saç boyası çeşitleri 99 TL

Jagler/caldien deodorant çeşitleri 159 TL

Jagler erkek parfüm + deodorant set 279 TL

Durex prezervatif çeşitleri 119 TL

Vaseline losyon çeşitleri 199 TL

Vaseline lip balm çeşitleri 149 TL

Esxence çantalı deodorant seti 229 TL

Head & shoulders şampuan çeşitleri 279 TL

Pia simli lastik toka 59 TL

Pia taç çeşitleri 69 TL

Sleepover migraine patch 79 TL

Nivea deodorant çeşitleri 129 TL

Nivea roll on çeşitleri 129 TL

Oral-b diş eti bakımı diş macunu 69 TL

Dove güzellik sabunu çeşitleri 39 TL

Nivea soft bakım kremi 89 TL

Nivea temizleme köpüğü/jeli 99 TL

Bingo matik 10 kg 419 TL

Fairy platinum bulaşık makinesi kapsülü 239 TL

Duru granül klasik 345 TL

Peros sıvı bakım deterjanı 149 TL

Papia desenli peçete 49 TL

Selpak dev rulo havlu 19 TL

Calgon ultra kireç önleyici 125 TL

Nestle coffee mate 169 TL

Kellogg's cocopops fills 50 TL

Ülker kakaolu kremalı bisküvi 8'li 65 TL

Baby turco ıslak havlu 45 TL

Domestos yoğun çamaşır suyu 45 TL

Nespresso inissia kapsül kahve makinesi 7,499 TL

Aprilla 3 başlı su dalgası maşası 750 TL

Arzum rosy epilasyon cihazı 699 TL

Arzum lisa saç maşası 899 TL

Arzum superstar touch saç düzleştirici fırça 799 TL

Arzum hairstar saç kurutma makinesi 999 TL

Evo saç düzleştiricisi 399 TL

Evo siyah nokta temizleme cihazı 299 TL

Kiwi akıllı dijital banyo baskülü 329 TL

Evo saç maşası 399 TL

Evo şarjlı saç sakal tıraş makinesi 699 TL

Kiwi kaş ve bıyık epilasyon cihazı 299 TL

Kiwi döner başlıklı diş fırçası 349 TL

Powertec ense, sakal, vücut kesme makinesi 249 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Ramazan Fırsatları

Ramazan'da ihtiyaçlarınızı indirimli almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kadın pijama takımı (bordo) 449 TL

Kadın pijama takımı (bordo) 449 TL

Kadın pijama takımı (pembe) 399 TL

Kadın kol çantası 399 TL

Kadın çanta 399 TL

Dantelli bralet 149 TL

Kadın desenli slip 2'li 75 TL

Organizer çanta büyük boy 199 TL

Kadın çapraz çanta 249 TL

Çapraz çanta (sırt) 179 TL

Kadın ribanalı bato slip 2'li 89 TL

Kadın para portföy 219 TL

Kadın ponponlu terlik 119 TL

Kadın ev ayakkabısı 249 TL

Kadın ribanalı slip 2'li 75 TL

Slazenger erkek ayakkabı 799 TL

Erkek casual çorap 5'li 100 TL

Erkek boxer 75 TL

Erkek kemer 89 TL

Kadın yumoş ipli ribanalı soket çorap 34 TL

2'li ucu tüylü soket çorap 79 TL

2'li simli soket çorap 100 TL

2'li kadın marul lastik simli soket çorap 100 TL

Sizin için indirimli moda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Kumsal tek fiyat kek kalıbı çeşitleri 199 TL

Kumsal tek fiyat kek kalıbı çeşitleri 199 TL

Keramika tost kahvaltı seti 6 parça 399 TL

Akcam ayaklı cam sunum kasesi 349 TL

Akcam derin cam kase 199 TL

Akcam cam kase 75 TL

Akcam cam çay tabağı 6'lı 349 TL

Akcam kayık cam tabak 199 TL

Akcam çizgili tepsi cam tabak 100 TL

Akcam dik kenarlı cam tabak 119 TL

Rakle ayaklı su bardağı 2'li 269 TL

Rakle su bardağı 2'li 169 TL

Paşabahçe kapaklı cam saklama kabı 199 TL

Paşabahçe keyif kulplu çay bardağı 6'lı 149 TL

Silikon uçlu kalpli metal maşa 100 TL

Tantitoni kalpli spatula 100 TL

Mumsan desenli teneke kokulu mum 75 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Piranha kulak üstü kulaklık 399 TL

Piranha kulak üstü kulaklık 399 TL

Trax kids puppy karaoke hoparlör 699 TL

S-link dekoratif masa lambası 349 TL

Torima mini kamera 750 TL

Pufu toys kurdeleli peluş ayıcık 799 TL

Gokidy vazoda blok çiçekler 999 TL

Peluş buket 399 TL

Peluş kalp 199 TL

Minke biblo bebek 100 TL

Zoe 1000 parça puzzle 89 TL

Luxin büyük boy valiz 869 TL

Luxin kabin boy valiz 679 TL

Luxin orta boy valiz 749 TL

Sizin için ev ve yaşam kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Profilo 9 kg çamaşır makinesi 28,999 TL

Profilo 9 kg çamaşır makinesi 28,999 TL

Siemens 9 kg çamaşır kurutma makinesi 34,999 TL

Altus 4 programlı bulaşık makinesi 14,599 TL

Tefal powelix activflow expert 1500w 5,499 TL

Bosch toz torbasız süpürge 7,799 TL

Bosch cam demlikli çay makinesi 2,799 TL

Philips buhar kazanlı ütü 3,499 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Tv standı 180 cm 2,699 TL

Tv standı 180 cm 2,699 TL

Nilüfer büyük kitaplık 1,799 TL

Regba mutfak rafı 1,499 TL

Venga metal ayaklı çalışma masası 1,499 TL

Santos çapraz ayaklı çalışma masası 1,349 TL

Sudem metal ayaklı raflı çalışma masası 1,049 TL

Venga raflı çalışma masası 1,599 TL

Serra metalik laptop sehpası 649 TL

Simroz kirli sepetli çok amaçlı dolap 2,749 TL

Positano metalik ikili yuvarlak orta sehpa 899 TL

Orka 3'lü metal ayaklı zigon sehpa 949 TL

Mobilyalarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 11 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.