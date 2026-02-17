24 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM 24 Şubat kataloğunda Aknaz ve Dost markalı peynir ve yoğurtlarla Sultan Et ve Banvit et ürünleri dikkat çekerken Orkide mısır yağı ve Yudum zeytinyağı gibi temel ihtiyaçlar, tatlı hazırlıkları için Dr.Oetker ürünleri yerini alıyor. Temizlik ve kişisel bakımda ise Bingo toz deterjan, Elidor saç bakım ürünleri ve Molfix bebek bezindeki avantajlı paketler, haftanın en çok konuşulacak fırsatları arasında yer alıyor.

Aknaz rende mozzarella peyniri 200 g 89,50 TL

Aknaz yarım yağlı tava peynir 1000 g 199 TL

Aknaz krem peynir 2x150 g 62,50 TL

Lezita piliç schnitzel 1080 g 99 TL

Banvit-Lezita piliç baget 1000 g 69,90 TL

Ramiz dana İnegöl köfte 500 g 319 TL

Akşeker dana sac kavurma 300 g 209 TL

Sultan Et dilimli dana sucuk 350 g 219 TL

Banvit çıtır piliç pane 275 g 49 TL

Pınar hindi uzun sosis 430 g 79 TL

Polonez hindi salam 2x90 g 42,50 TL

Teksüt yöresel peynir çeşitleri 200 g 109 TL

Binvezir eritme peyniri 1000 g 299 TL

Dost az yağlı yoğurt 3000 g 119 TL

Dost laktozsuz yoğurt 750 g 42,50 TL

Eker süzme yoğurt 500 g 75 TL

Sek ayran 200 ml 8,75 TL

Sek %0,5 yağlı süt 1 l 32,50 TL

Danone sade süt 6x180 ml 67,50 TL

Danone kakaolu süt 6x180 ml 67,50 TL

Danone çilekli süt 6x180 ml 67,50 TL

İçim çilekli kefir 1 l 84,50 TL

Mezzet revani çeşitleri 500 g 79 TL

Superfresh milföy hamuru 1000 g 109 TL

İff's yaban mersini 350 g 175 TL

Orkide mısır yağı 5 l 379 TL

Yudum natürel sızma zeytinyağı 1 l 329 TL

Efsane yerli pilavlık pirinç 5000 g 275 TL

Nuh'un Ankara makarna çeşitleri 500 g 24,75 TL

Pasta Veneta tagliatelle makarna 500 g 59,50 TL

Tat bulgur çeşitleri 1 kg 32,50 TL

Cem siyah zeytin 2 kg 215 TL

Hünnap keçiboynuzu özü 470 g 89,50 TL

Gesaş helva çeşitleri 500 g 59,50 TL

Serel tahin 1000 g 169 TL

Seğmen reçel çeşitleri 800 g 115 TL

Yurt haşlanmış bakliyat çeşitleri 500 g 29,50 TL

Dr.Oetker trileçe 315 g 79,50 TL

Dr.Oetker dark kakao 100 g 99,50 TL

Dr.Oetker krem şanti & pudra şekeri 99,50 TL

Dr.Oetker instant maya 5x10 g 37,50 TL

Dr.Oetker pirinç unu 200 g 33,50 TL

Dr.Oetker karbonat 600 g 55 TL

Dr.Oetker hamur kabartma tozu 20'li 44,50 TL

Dr.Oetker şekerli vanilin 20'li 32,50 TL

Yeni Kavaklıdere beyaz sirke 2 l 33 TL

Zühre Ana sirke ananas 750 ml 210 TL

Berrak çubuk salatalık turşusu 670 g 74,50 TL

Tukaş biber salçası çeşitleri 1650 g 149 TL

Develey sos çeşitleri 89,50 TL

Esmergil baharat çeşitleri 35 TL

Destan kabuk tarçın 50 g 29,50 TL

Sanitta zencefil & zerdeçal 75 g 29 TL

Bingo toz deterjan 10 kg 399 TL

Mr.Bee lavabo fayans temizleyici 1500 ml 89 TL

Angie parfüm 100 ml kadın 209 TL

Angie vücut spreyi 150 ml 99 TL

Angie el kremi 75 ml 49 TL

Repute deodorant 150 ml 69 TL

Quickdish sakura desenli sünger 79 TL

Pofuduk ıslak havlu 20,50 TL

Greenworld oda kokusu 49 TL

Brut parfüm 100 ml erkek 399 TL

Smart Lips kalem ruj 119 TL

Smoky Lashes maskara 159 TL

Naturalove stick kontür 199 TL

Naturalove sabitleyici toz pudra 229 TL

Naturalove makyaj bazı 249 TL

Naturalove profesyonel makyaj fırça seti 399 TL

Greenworld bambu çubuklu oda kokusu 100 ml 139 TL

Naturalove renkli cımbız 65 TL

Naturalove renkli kirpik kıvırıcı 85 TL

Naturalove renkli tırnak makası 65 TL

Cosmeplant temizleme jeli 150 ml 99 TL

Cosmeplant nemlendirici tonik 200 ml 99 TL

Cosmeplant micellar water 200 ml 99 TL

Palmolive duş jeli 500 ml 89 TL

Naturalove renkli banyo eldiveni çeşitleri 85 TL

Colgate diş macunu 50 ml 75 TL

Natural çek-al mendil 29,50 TL

Solo yüzey temizlik havlusu 69 TL

Elidor bakım kürü 90 ml 189 TL

Elidor sıvı saç bakım sütü 200 ml 159 TL

Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi 439 TL

Familia Plus tuvalet kağıdı 48'li 339 TL

Familia Natural kağıt havlu 16'lı 199 TL

Elidor şampuan 400 ml 125 TL

Elidor saç kremi 350 ml 125 TL

Gillette Venus Breeze tıraş bıçağı kadın 429 TL

Gillette Blue 3 Hybrid tıraş bıçağı erkek 149 TL

Molped hijyenik ped 109 TL

Molped günlük ped 79 TL

Hypo çamaşır suyu klasik 3750 ml 72,50 TL

Peros sıvı çamaşır deterjanı 2 l 99 TL

Abc konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1440 ml 109 TL

Abc çamaşır yumuşatıcısı 5 l 129 TL

Miss sıvı bulaşık deterjanı 1+1 l 99 TL

Asperox Sparx bulaşık makinesi kapsülü 199 TL

