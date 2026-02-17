Ev Yaşam Ev Yaşam
24 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!
24 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz
24 Şubat Salı BİM kataloğu yayınlandı! Haftanın fırsatlarını merak edenler için BİM aktüel kataloğunda pek çok bütçe dostu seçenekler bulabilirsiniz. BİM aktüel ürünler listesinde hem uygun fiyat arayanlar hem de yeni gelecek ürünleri incelemek isteyenler için seçenekler var: Bu salı kişisel bakımdan atıştırmalığa herkese hitap eden BİM market ürünlerine göz atmak ve daha fazla kataloğu incelemek için bizi takip etmeyi unutmayın. İşte, BİM Salı aktüel kataloğu!

BİM 24 Şubat kataloğunda Aknaz ve Dost markalı peynir ve yoğurtlarla Sultan Et ve Banvit et ürünleri dikkat çekerken Orkide mısır yağı ve Yudum zeytinyağı gibi temel ihtiyaçlar, tatlı hazırlıkları için Dr.Oetker ürünleri yerini alıyor. Temizlik ve kişisel bakımda ise Bingo toz deterjan, Elidor saç bakım ürünleri ve Molfix bebek bezindeki avantajlı paketler, haftanın en çok konuşulacak fırsatları arasında yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Aknaz rende mozzarella peyniri 200 g 89,50 TL

  • Aknaz rende mozzarella peyniri 200 g 89,50 TL
  • Aknaz yarım yağlı tava peynir 1000 g 199 TL
  • Aknaz krem peynir 2x150 g 62,50 TL
  • Lezita piliç schnitzel 1080 g 99 TL
  • Banvit-Lezita piliç baget 1000 g 69,90 TL
  • Ramiz dana İnegöl köfte 500 g 319 TL
  • Akşeker dana sac kavurma 300 g 209 TL
  • Sultan Et dilimli dana sucuk 350 g 219 TL
  • Banvit çıtır piliç pane 275 g 49 TL
  • Pınar hindi uzun sosis 430 g 79 TL
  • Polonez hindi salam 2x90 g 42,50 TL
  • Teksüt yöresel peynir çeşitleri 200 g 109 TL
  • Binvezir eritme peyniri 1000 g 299 TL
  • Dost az yağlı yoğurt 3000 g 119 TL
  • Dost laktozsuz yoğurt 750 g 42,50 TL
  • Eker süzme yoğurt 500 g 75 TL
  • Sek ayran 200 ml 8,75 TL
  • Sek %0,5 yağlı süt 1 l 32,50 TL
  • Danone sade süt 6x180 ml 67,50 TL
  • Danone kakaolu süt 6x180 ml 67,50 TL
  • Danone çilekli süt 6x180 ml 67,50 TL
  • İçim çilekli kefir 1 l 84,50 TL
  • Mezzet revani çeşitleri 500 g 79 TL
  • Superfresh milföy hamuru 1000 g 109 TL
  • İff's yaban mersini 350 g 175 TL

  • Orkide mısır yağı 5 l 379 TL
  • Yudum natürel sızma zeytinyağı 1 l 329 TL
  • Efsane yerli pilavlık pirinç 5000 g 275 TL
  • Nuh'un Ankara makarna çeşitleri 500 g 24,75 TL
  • Pasta Veneta tagliatelle makarna 500 g 59,50 TL
  • Tat bulgur çeşitleri 1 kg 32,50 TL
  • Cem siyah zeytin 2 kg 215 TL
  • Hünnap keçiboynuzu özü 470 g 89,50 TL
  • Gesaş helva çeşitleri 500 g 59,50 TL
  • Serel tahin 1000 g 169 TL
  • Seğmen reçel çeşitleri 800 g 115 TL
  • Yurt haşlanmış bakliyat çeşitleri 500 g 29,50 TL
  • Dr.Oetker trileçe 315 g 79,50 TL
  • Dr.Oetker dark kakao 100 g 99,50 TL
  • Dr.Oetker krem şanti & pudra şekeri 99,50 TL
  • Dr.Oetker instant maya 5x10 g 37,50 TL
  • Dr.Oetker pirinç unu 200 g 33,50 TL
  • Dr.Oetker karbonat 600 g 55 TL
  • Dr.Oetker hamur kabartma tozu 20'li 44,50 TL
  • Dr.Oetker şekerli vanilin 20'li 32,50 TL
  • Yeni Kavaklıdere beyaz sirke 2 l 33 TL
  • Zühre Ana sirke ananas 750 ml 210 TL
  • Berrak çubuk salatalık turşusu 670 g 74,50 TL
  • Tukaş biber salçası çeşitleri 1650 g 149 TL
  • Develey sos çeşitleri 89,50 TL
  • Esmergil baharat çeşitleri 35 TL
  • Destan kabuk tarçın 50 g 29,50 TL
  • Sanitta zencefil & zerdeçal 75 g 29 TL

Bingo toz deterjan 10 kg 399 TL

  • Bingo toz deterjan 10 kg 399 TL
  • Mr.Bee lavabo fayans temizleyici 1500 ml 89 TL
  • Angie parfüm 100 ml kadın 209 TL
  • Angie vücut spreyi 150 ml 99 TL
  • Angie el kremi 75 ml 49 TL
  • Repute deodorant 150 ml 69 TL
  • Quickdish sakura desenli sünger 79 TL
  • Pofuduk ıslak havlu 20,50 TL
  • Greenworld oda kokusu 49 TL
  • Brut parfüm 100 ml erkek 399 TL
  • Smart Lips kalem ruj 119 TL
  • Smoky Lashes maskara 159 TL
  • Naturalove stick kontür 199 TL
  • Naturalove sabitleyici toz pudra 229 TL
  • Naturalove makyaj bazı 249 TL
  • Naturalove profesyonel makyaj fırça seti 399 TL
  • Greenworld bambu çubuklu oda kokusu 100 ml 139 TL
  • Naturalove renkli cımbız 65 TL
  • Naturalove renkli kirpik kıvırıcı 85 TL
  • Naturalove renkli tırnak makası 65 TL
  • Cosmeplant temizleme jeli 150 ml 99 TL
  • Cosmeplant nemlendirici tonik 200 ml 99 TL
  • Cosmeplant micellar water 200 ml 99 TL
  • Palmolive duş jeli 500 ml 89 TL
  • Naturalove renkli banyo eldiveni çeşitleri 85 TL
  • Colgate diş macunu 50 ml 75 TL
  • Natural çek-al mendil 29,50 TL
  • Solo yüzey temizlik havlusu 69 TL
  • Elidor bakım kürü 90 ml 189 TL
  • Elidor sıvı saç bakım sütü 200 ml 159 TL
  • Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi 439 TL
  • Familia Plus tuvalet kağıdı 48'li 339 TL
  • Familia Natural kağıt havlu 16'lı 199 TL
  • Elidor şampuan 400 ml 125 TL
  • Elidor saç kremi 350 ml 125 TL
  • Gillette Venus Breeze tıraş bıçağı kadın 429 TL
  • Gillette Blue 3 Hybrid tıraş bıçağı erkek 149 TL
  • Molped hijyenik ped 109 TL
  • Molped günlük ped 79 TL
  • Hypo çamaşır suyu klasik 3750 ml 72,50 TL
  • Peros sıvı çamaşır deterjanı 2 l 99 TL
  • Abc konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1440 ml 109 TL
  • Abc çamaşır yumuşatıcısı 5 l 129 TL
  • Miss sıvı bulaşık deterjanı 1+1 l 99 TL
  • Asperox Sparx bulaşık makinesi kapsülü 199 TL

