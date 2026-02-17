BİM'e LG televizyon geliyor! 20 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM 20 Şubat aktüel kataloğunda bu hafta teknoloji ve ev ihtiyaçları ön plana çıkıyor. Özellikle LG 4K Nanocell TV ve TCL QLED televizyonlar, uygun fiyatlı dev ekran arayanlar için en dikkat çeken ürünler arasında. Mutfakta Kumtel ankastre setler ve Bonera çelik çaydanlıklar şıklık vadederken kişisel bakımda Philips OneBlade tıraş makinesi ve Fakir dikey şarjlı süpürge teknolojik konfor sunuyor. Ayrıca Casper akıllı telefonlar, Baseus kulaklıklar ve Polosmart’ın saç şekillendirme ürünleri, uygun bütçeyle ihtiyaçlarını yenilemek isteyenler için bu cuma BİM'de!

Dijitsu 65 inç Qled Google Tv 23,900 TL

Lg 55 inç 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Tv 32,490 TL

Tcl 32 inç Full HD Qled Android Tv 8,990 TL

Hanim taşınabilir fotoğraf yazıcısı 3,990 TL

Via X45 cep telefonu 8GB/256GB 9,990 TL

Casper Via M45 cep telefonu 6GB/128GB 6,990 TL

Casper Via S40 tablet 4,990 TL

Baseus Anc kablosuz tws kulaklık 899 TL

Polosmart karaoke mikrofon 599 TL

Polosmart akıllı duvar priz 399 TL

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9,900 TL

Kumtel siyah turbo cam ankastre set 9,500 TL

Philips OneBlade hibrit tıraş makinesi 999 TL

Sunny Flora Led ışıklı su ısıtıcı kettle 549 TL

Kumtel dijital baskül siyah 399 TL

Fakir halı & koltuk yıkama makinesi 4,990 TL

Fakir dikey şarjlı süpürge 6,250 TL

Fantom kablolu dikey süpürge Du 2000 1,890 TL

Arnica Gh21484 el blender set inox 1,690 TL

Polosmart 2in1 saç şekillendirici ve düzleştirici 999 TL

Polosmart wag maşası 799 TL

Polosmart otomatik dönen saç maşası 1,250 TL

Polosmart erkek kişisel bakım seti 349 TL

Polosmart saç sakal düzeltici 599 TL

Polosmart sıfır tıraş makinesi 549 TL

Kelebek kurutmalık 719 TL

Ütü masası 879 TL

Silikon spatula seti 4'lü 59 TL

Silikon ölçülü hamur matı 99 TL

Şekilli silikon çikolata kalıbı çeşitleri 35 TL

Erzak saklama kabı ~550 ml 12 TL

Erzak saklama kabı ~1200 ml 22 TL

Erzak saklama kabı ~1700 ml 29 TL

Çok amaçlı organizer çeşitleri 35 TL

Okyanus Home 12'li yapışkanlı duvar baharatlığı 279 TL

Kapaklı kulplu sepet ~10 L 119 TL

Kapaklı kulplu sepet ~6 L 79 TL

Kaydırmaz şeffaf raf örtüsü 35 TL

Ütü masası kılıfı 89 TL

Hobby Life telefon tutucu 15 TL

Taze tutan renkli saklama kabı 49 TL

Bulaşıklık 109 TL

Okyanus Home 2 katlı şampuanlık 249 TL

Sensörlü çöp kovası 12 L 599 TL

Glass in Love çay fincan seti 279 TL

Bonera çaydanlık 749 TL

Chef's krep tava ~32 cm 329 TL

Chef's sütlük ~14 cm 209 TL

Bonera tava ~28 cm 399 TL

Bonera tava ~24 cm 329 TL

Borcam sufle kabı çeşitleri 65 TL

Paşabahçe Frigo bölmeli tereyağlık 135 TL

Rooc tereyağ bıçağı 145 TL

Lav Odin çay seti 329 TL

Lav Valeria su bardağı 99 TL

Lav Valeria meşrubat bardağı 109 TL

Benante desenli 7 parça çerezlik seti 299 TL

Benante desenli salata tabağı 139 TL

Glass in Love cam ayaklı tatlı kasesi 139 TL

Glass in Love çiçekli borosilikat cam kupa 169 TL

Glass in Love renkli ayaklı kahve yanı su bardağı 139 TL

Topraksan desenli porselen pasta tabağı 249 TL

Rakle desenli meşrubat bardağı 65 TL

Patates ezici / narenciye sıkacağı 229 TL

Colorina cam gravürlü kase 109 TL

Okyanus Home bambu kapaklı cam sıvı sabunluk 69 TL

Kadın pijama takımı 359 TL

Erkek pijama takımı 359 TL

Molihella tek kişilik lastikli çarşaf 139 TL

Molihella çift kişilik lastikli çarşaf 179 TL

Yastık alezi 69 TL

Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 299 TL

Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 229 TL

Kaşmir Halı coco paspas 149 TL

Banyo paspas seti 2'li 279 TL

Dijital baskılı halı 119 TL

Articolo dikiş seti 95 TL

Üçbaşak dikiş ipi 2'li 79 TL

Dikiş ipliği seti 5'li 89 TL

Dikiş ipi ~900 m 79 TL

Articolo iğneye iplik geçirme aparatı 39 TL

İğne oyası ipliği 12 TL

Seyahat dikiş ipi 69 TL

Articolo desenli mezura 49 TL

Hobi seti 79 TL

Namaz elbisesi 249 TL

Casilli kadın termal külotlu çorap 159 TL

Maisto uzaktan kumandalı 1:24 premium araçlar 990 TL

Stick Fun kutu oyunu 279 TL

Tekli oyun hamuru 29 TL

Karanlıkta parlayan ay ve yıldız 79 TL

Oyuncak hamburger tost menü 139 TL

Oyuncak market sepeti 149 TL

Oyuncak dozer 195 TL

Çek bırak dönen yarış oyunu 4'lü 229 TL

Sevimli tavşanlar ve evleri oyun seti 199 TL

Glowy oyuncak bebek 179 TL

Ördekli yakalama oyunu 169 TL

Manyetik tablet alfabe seti 159 TL

Pilsan figürlü mikro bloklar 269 TL

Konuşan Defne bebek 599 TL

Oyuncak mıknatıslı dart 229 TL

Hikaye kitapları 35 TL

Tekerlekli kitaplar 129 TL

Boyama kitabı 25 TL

Hikaye kitapları (farklı çeşitler) 39 TL

