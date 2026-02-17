Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e LG televizyon geliyor! 20 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BİM'e LG televizyon geliyor! 20 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın merakla beklenen 20 Şubat BİM aktüel fırsatları yayınlandı! BİM market bu hafta da BİM katalog içinde çeşit çeşit ürüne yer veriyor. En güncel BİM aktüel ürünler listesinde hem teknolojik hem de ev yaşamına yönelik birçok ürün var. BİM’de bu cuma gelecek ürünler şimdiden ilgi toplamışken BİM’de bu hafta cuma günü gelecek ürünlerin yanında diğer katalogları da görmek için bizi takip edin!

BİM 20 Şubat aktüel kataloğunda bu hafta teknoloji ve ev ihtiyaçları ön plana çıkıyor. Özellikle LG 4K Nanocell TV ve TCL QLED televizyonlar, uygun fiyatlı dev ekran arayanlar için en dikkat çeken ürünler arasında. Mutfakta Kumtel ankastre setler ve Bonera çelik çaydanlıklar şıklık vadederken kişisel bakımda Philips OneBlade tıraş makinesi ve Fakir dikey şarjlı süpürge teknolojik konfor sunuyor. Ayrıca Casper akıllı telefonlar, Baseus kulaklıklar ve Polosmart’ın saç şekillendirme ürünleri, uygun bütçeyle ihtiyaçlarını yenilemek isteyenler için bu cuma BİM'de!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor!

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

ŞOK'a Tchibo kapsül kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Tchibo kapsül kahve makinesi geliyor!

BİM'e Samsung A16 cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung A16 cep telefonu geliyor!

Dijitsu 65 inç Qled Google Tv 23,900 TL

BİM e LG televizyon geliyor! 20 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Dijitsu 65 inç Qled Google Tv 23,900 TL
  • Lg 55 inç 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Tv 32,490 TL
  • Tcl 32 inç Full HD Qled Android Tv 8,990 TL
  • Hanim taşınabilir fotoğraf yazıcısı 3,990 TL
  • Via X45 cep telefonu 8GB/256GB 9,990 TL
  • Casper Via M45 cep telefonu 6GB/128GB 6,990 TL
  • Casper Via S40 tablet 4,990 TL
  • Baseus Anc kablosuz tws kulaklık 899 TL
  • Polosmart karaoke mikrofon 599 TL
  • Polosmart akıllı duvar priz 399 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9,900 TL

BİM e LG televizyon geliyor! 20 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı! 2

  • Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9,900 TL
  • Kumtel siyah turbo cam ankastre set 9,500 TL
  • Philips OneBlade hibrit tıraş makinesi 999 TL
  • Sunny Flora Led ışıklı su ısıtıcı kettle 549 TL
  • Kumtel dijital baskül siyah 399 TL
  • Fakir halı & koltuk yıkama makinesi 4,990 TL
  • Fakir dikey şarjlı süpürge 6,250 TL
  • Fantom kablolu dikey süpürge Du 2000 1,890 TL
  • Arnica Gh21484 el blender set inox 1,690 TL
  • Polosmart 2in1 saç şekillendirici ve düzleştirici 999 TL
  • Polosmart wag maşası 799 TL
  • Polosmart otomatik dönen saç maşası 1,250 TL
  • Polosmart erkek kişisel bakım seti 349 TL
  • Polosmart saç sakal düzeltici 599 TL
  • Polosmart sıfır tıraş makinesi 549 TL

Küçük mutfak aletlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Kelebek kurutmalık 719 TL

BİM e LG televizyon geliyor! 20 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı! 3

  • Kelebek kurutmalık 719 TL
  • Ütü masası 879 TL
  • Silikon spatula seti 4'lü 59 TL
  • Silikon ölçülü hamur matı 99 TL
  • Şekilli silikon çikolata kalıbı çeşitleri 35 TL
  • Erzak saklama kabı ~550 ml 12 TL
  • Erzak saklama kabı ~1200 ml 22 TL
  • Erzak saklama kabı ~1700 ml 29 TL
  • Çok amaçlı organizer çeşitleri 35 TL
  • Okyanus Home 12'li yapışkanlı duvar baharatlığı 279 TL
  • Kapaklı kulplu sepet ~10 L 119 TL
  • Kapaklı kulplu sepet ~6 L 79 TL
  • Kaydırmaz şeffaf raf örtüsü 35 TL
  • Ütü masası kılıfı 89 TL
  • Hobby Life telefon tutucu 15 TL
  • Taze tutan renkli saklama kabı 49 TL
  • Bulaşıklık 109 TL
  • Okyanus Home 2 katlı şampuanlık 249 TL
  • Sensörlü çöp kovası 12 L 599 TL

Sizin için ev ve yaşam kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Glass in Love çay fincan seti 279 TL

BİM e LG televizyon geliyor! 20 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı! 4

  • Glass in Love çay fincan seti 279 TL
  • Bonera çaydanlık 749 TL
  • Chef's krep tava ~32 cm 329 TL
  • Chef's sütlük ~14 cm 209 TL
  • Bonera tava ~28 cm 399 TL
  • Bonera tava ~24 cm 329 TL
  • Borcam sufle kabı çeşitleri 65 TL
  • Paşabahçe Frigo bölmeli tereyağlık 135 TL
  • Rooc tereyağ bıçağı 145 TL
  • Lav Odin çay seti 329 TL
  • Lav Valeria su bardağı 99 TL
  • Lav Valeria meşrubat bardağı 109 TL
  • Benante desenli 7 parça çerezlik seti 299 TL
  • Benante desenli salata tabağı 139 TL
  • Glass in Love cam ayaklı tatlı kasesi 139 TL
  • Glass in Love çiçekli borosilikat cam kupa 169 TL
  • Glass in Love renkli ayaklı kahve yanı su bardağı 139 TL
  • Topraksan desenli porselen pasta tabağı 249 TL
  • Rakle desenli meşrubat bardağı 65 TL
  • Patates ezici / narenciye sıkacağı 229 TL
  • Colorina cam gravürlü kase 109 TL
  • Okyanus Home bambu kapaklı cam sıvı sabunluk 69 TL

Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Kadın pijama takımı 359 TL

BİM e LG televizyon geliyor! 20 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı! 5

  • Kadın pijama takımı 359 TL
  • Erkek pijama takımı 359 TL
  • Molihella tek kişilik lastikli çarşaf 139 TL
  • Molihella çift kişilik lastikli çarşaf 179 TL
  • Yastık alezi 69 TL
  • Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 299 TL
  • Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 229 TL
  • Kaşmir Halı coco paspas 149 TL
  • Banyo paspas seti 2'li 279 TL
  • Dijital baskılı halı 119 TL
  • Articolo dikiş seti 95 TL
  • Üçbaşak dikiş ipi 2'li 79 TL
  • Dikiş ipliği seti 5'li 89 TL
  • Dikiş ipi ~900 m 79 TL
  • Articolo iğneye iplik geçirme aparatı 39 TL
  • İğne oyası ipliği 12 TL
  • Seyahat dikiş ipi 69 TL
  • Articolo desenli mezura 49 TL
  • Hobi seti 79 TL
  • Namaz elbisesi 249 TL
  • Casilli kadın termal külotlu çorap 159 TL

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Maisto uzaktan kumandalı 1:24 premium araçlar 990 TL

BİM e LG televizyon geliyor! 20 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı! 6

  • Maisto uzaktan kumandalı 1:24 premium araçlar 990 TL
  • Stick Fun kutu oyunu 279 TL
  • Tekli oyun hamuru 29 TL
  • Karanlıkta parlayan ay ve yıldız 79 TL
  • Oyuncak hamburger tost menü 139 TL
  • Oyuncak market sepeti 149 TL
  • Oyuncak dozer 195 TL
  • Çek bırak dönen yarış oyunu 4'lü 229 TL
  • Sevimli tavşanlar ve evleri oyun seti 199 TL
  • Glowy oyuncak bebek 179 TL
  • Ördekli yakalama oyunu 169 TL
  • Manyetik tablet alfabe seti 159 TL
  • Pilsan figürlü mikro bloklar 269 TL
  • Konuşan Defne bebek 599 TL
  • Oyuncak mıknatıslı dart 229 TL
  • Hikaye kitapları 35 TL
  • Tekerlekli kitaplar 129 TL
  • Boyama kitabı 25 TL
  • Hikaye kitapları (farklı çeşitler) 39 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 17 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Su geçirmez CAMPER botta büyük fırsat!

Su geçirmez CAMPER botta büyük fırsat!

 Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

 BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

 Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

 2025’in en çok satan akıllı telefonları belli oldu!

2025’in en çok satan akıllı telefonları belli oldu!

 50 saat pil ömrü ve kusursuz ANC: Anker Space indirimde

50 saat pil ömrü ve kusursuz ANC: Anker Space indirimde

Yarın çok geç olabilir: Eşyalarınızın bozulmaması için şart

Yarın çok geç olabilir: Eşyalarınızın bozulmaması için şart

 Kullanıcıların favorisi Camper ayakkabıda büyük indirim!

Kullanıcıların favorisi Camper ayakkabıda büyük indirim!

 Akıllı evlerin vazgeçilmezi: Xiaomi akıllı kamera incelemesi

Akıllı evlerin vazgeçilmezi: Xiaomi akıllı kamera incelemesi

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta bim cuma aktüel bime yarın neler geliyor
İş birliği İçerikleri
BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor!

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Hafif ve şık: PUMA ayakkabı yarı fiyatına düştü!

Hafif ve şık: PUMA ayakkabı yarı fiyatına düştü!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

Kullanıcılardan tam not alan DREO ısıtıcıda indirim başladı

Kullanıcılardan tam not alan DREO ısıtıcıda indirim başladı

Aradığınız sırt çantası burada: The North Face fırsatı kaçmaz

Aradığınız sırt çantası burada: The North Face fırsatı kaçmaz

Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

BİM'e Samsung A16 cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung A16 cep telefonu geliyor!

Stanley termoslarda yılın ilk kampanyası!

Stanley termoslarda yılın ilk kampanyası!

Stanley termoslarda yılın ilk kampanyası!

Stanley termoslarda yılın ilk kampanyası!

Isı termometreli Altınyıldız Classics mont indirimde!

Isı termometreli Altınyıldız Classics mont indirimde!

Su geçirmez ve hafif tasarım: Merrell botta indirim başladı

Su geçirmez ve hafif tasarım: Merrell botta indirim başladı

A101'e Stanley termos modelleri geliyor!

A101'e Stanley termos modelleri geliyor!

"Hayat kurtarır"... Kameralı mama kabında indirim var

"Hayat kurtarır"... Kameralı mama kabında indirim var

Dostunuzun sağlığı için: Akıllı su sebili fırsat ürünü oldu

Dostunuzun sağlığı için: Akıllı su sebili fırsat ürünü oldu

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor!

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Hafif ve şık: PUMA ayakkabı yarı fiyatına düştü!

Hafif ve şık: PUMA ayakkabı yarı fiyatına düştü!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Kullanıcılardan tam not alan DREO ısıtıcıda indirim başladı

Kullanıcılardan tam not alan DREO ısıtıcıda indirim başladı

Tümünü Gör

Diğer Haberler

24 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 18 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor!

17 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

1 ve 5 kuruş basılmayacak iddiası! DMM'den açıklama

1 ve 5 kuruş basılmayacak iddiası! DMM'den açıklama

Kilosu 200 TL, vatandaş sıraya girdi! Hiçbiri onun kadar satılmıyor

Kilosu 200 TL, vatandaş sıraya girdi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.