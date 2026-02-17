BİM'e LG televizyon geliyor! 20 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM 20 Şubat aktüel kataloğunda bu hafta teknoloji ve ev ihtiyaçları ön plana çıkıyor. Özellikle LG 4K Nanocell TV ve TCL QLED televizyonlar, uygun fiyatlı dev ekran arayanlar için en dikkat çeken ürünler arasında. Mutfakta Kumtel ankastre setler ve Bonera çelik çaydanlıklar şıklık vadederken kişisel bakımda Philips OneBlade tıraş makinesi ve Fakir dikey şarjlı süpürge teknolojik konfor sunuyor. Ayrıca Casper akıllı telefonlar, Baseus kulaklıklar ve Polosmart’ın saç şekillendirme ürünleri, uygun bütçeyle ihtiyaçlarını yenilemek isteyenler için bu cuma BİM'de!
Dijitsu 65 inç Qled Google Tv 23,900 TL
- Lg 55 inç 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Tv 32,490 TL
- Tcl 32 inç Full HD Qled Android Tv 8,990 TL
- Hanim taşınabilir fotoğraf yazıcısı 3,990 TL
- Via X45 cep telefonu 8GB/256GB 9,990 TL
- Casper Via M45 cep telefonu 6GB/128GB 6,990 TL
- Casper Via S40 tablet 4,990 TL
- Baseus Anc kablosuz tws kulaklık 899 TL
- Polosmart karaoke mikrofon 599 TL
- Polosmart akıllı duvar priz 399 TL
Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9,900 TL
- Kumtel siyah turbo cam ankastre set 9,500 TL
- Philips OneBlade hibrit tıraş makinesi 999 TL
- Sunny Flora Led ışıklı su ısıtıcı kettle 549 TL
- Kumtel dijital baskül siyah 399 TL
- Fakir halı & koltuk yıkama makinesi 4,990 TL
- Fakir dikey şarjlı süpürge 6,250 TL
- Fantom kablolu dikey süpürge Du 2000 1,890 TL
- Arnica Gh21484 el blender set inox 1,690 TL
- Polosmart 2in1 saç şekillendirici ve düzleştirici 999 TL
- Polosmart wag maşası 799 TL
- Polosmart otomatik dönen saç maşası 1,250 TL
- Polosmart erkek kişisel bakım seti 349 TL
- Polosmart saç sakal düzeltici 599 TL
- Polosmart sıfır tıraş makinesi 549 TL
Kelebek kurutmalık 719 TL
- Ütü masası 879 TL
- Silikon spatula seti 4'lü 59 TL
- Silikon ölçülü hamur matı 99 TL
- Şekilli silikon çikolata kalıbı çeşitleri 35 TL
- Erzak saklama kabı ~550 ml 12 TL
- Erzak saklama kabı ~1200 ml 22 TL
- Erzak saklama kabı ~1700 ml 29 TL
- Çok amaçlı organizer çeşitleri 35 TL
- Okyanus Home 12'li yapışkanlı duvar baharatlığı 279 TL
- Kapaklı kulplu sepet ~10 L 119 TL
- Kapaklı kulplu sepet ~6 L 79 TL
- Kaydırmaz şeffaf raf örtüsü 35 TL
- Ütü masası kılıfı 89 TL
- Hobby Life telefon tutucu 15 TL
- Taze tutan renkli saklama kabı 49 TL
- Bulaşıklık 109 TL
- Okyanus Home 2 katlı şampuanlık 249 TL
- Sensörlü çöp kovası 12 L 599 TL
Glass in Love çay fincan seti 279 TL
- Bonera çaydanlık 749 TL
- Chef's krep tava ~32 cm 329 TL
- Chef's sütlük ~14 cm 209 TL
- Bonera tava ~28 cm 399 TL
- Bonera tava ~24 cm 329 TL
- Borcam sufle kabı çeşitleri 65 TL
- Paşabahçe Frigo bölmeli tereyağlık 135 TL
- Rooc tereyağ bıçağı 145 TL
- Lav Odin çay seti 329 TL
- Lav Valeria su bardağı 99 TL
- Lav Valeria meşrubat bardağı 109 TL
- Benante desenli 7 parça çerezlik seti 299 TL
- Benante desenli salata tabağı 139 TL
- Glass in Love cam ayaklı tatlı kasesi 139 TL
- Glass in Love çiçekli borosilikat cam kupa 169 TL
- Glass in Love renkli ayaklı kahve yanı su bardağı 139 TL
- Topraksan desenli porselen pasta tabağı 249 TL
- Rakle desenli meşrubat bardağı 65 TL
- Patates ezici / narenciye sıkacağı 229 TL
- Colorina cam gravürlü kase 109 TL
- Okyanus Home bambu kapaklı cam sıvı sabunluk 69 TL
Kadın pijama takımı 359 TL
- Erkek pijama takımı 359 TL
- Molihella tek kişilik lastikli çarşaf 139 TL
- Molihella çift kişilik lastikli çarşaf 179 TL
- Yastık alezi 69 TL
- Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 299 TL
- Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 229 TL
- Kaşmir Halı coco paspas 149 TL
- Banyo paspas seti 2'li 279 TL
- Dijital baskılı halı 119 TL
- Articolo dikiş seti 95 TL
- Üçbaşak dikiş ipi 2'li 79 TL
- Dikiş ipliği seti 5'li 89 TL
- Dikiş ipi ~900 m 79 TL
- Articolo iğneye iplik geçirme aparatı 39 TL
- İğne oyası ipliği 12 TL
- Seyahat dikiş ipi 69 TL
- Articolo desenli mezura 49 TL
- Hobi seti 79 TL
- Namaz elbisesi 249 TL
- Casilli kadın termal külotlu çorap 159 TL
Maisto uzaktan kumandalı 1:24 premium araçlar 990 TL
- Stick Fun kutu oyunu 279 TL
- Tekli oyun hamuru 29 TL
- Karanlıkta parlayan ay ve yıldız 79 TL
- Oyuncak hamburger tost menü 139 TL
- Oyuncak market sepeti 149 TL
- Oyuncak dozer 195 TL
- Çek bırak dönen yarış oyunu 4'lü 229 TL
- Sevimli tavşanlar ve evleri oyun seti 199 TL
- Glowy oyuncak bebek 179 TL
- Ördekli yakalama oyunu 169 TL
- Manyetik tablet alfabe seti 159 TL
- Pilsan figürlü mikro bloklar 269 TL
- Konuşan Defne bebek 599 TL
- Oyuncak mıknatıslı dart 229 TL
- Hikaye kitapları 35 TL
- Tekerlekli kitaplar 129 TL
- Boyama kitabı 25 TL
- Hikaye kitapları (farklı çeşitler) 39 TL
