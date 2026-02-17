A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 18 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101'de Volta VT5 PRO üç tekerlekli moped, Samsung 50" 4K Smart TV ve Toshiba’nın geniş ekran seçeneklerinin yanında English Home stand mikser ve blender setleri ile SEG çamaşır makinesi ve Windsor kurutma makinesi gibi büyük ev aletleri de evini yenilemek isteyenleri bekliyor. Ayrıca müzikseverler için Jwin 88 tuşlu piyanolar ve araç sahiplerine yönelik Piranha hava kompresörü gibi pratik ekipmanlar da bu haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları arasında yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Aldın Aldın gıda fırsatları

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung 50u800f 50" 4k ultra smart led tv 25,999 TL

Samsung 50u800f 50" 4k ultra smart led tv 25,999 TL

Toshiba 55uv2363dt/55uv1563dt 55" 4k uhd vidaa tv 19,499 TL

Hi-level hl43fmln-a14s 43" frameless fhd android 14 smart tv 9,499 TL

Hi-level 32hrt900 32" hd ready smart tv 5,999 TL

Piranha 7849 bluetooth hoparlör 499 TL

Piranha 3387 hızlı şarj aleti 249 TL

Piranha 9981f-b bluetooth kulaklık 599 TL

Elitled 9 w kumandalı rgb led ampul 99,50 TL

Panasonic alkalin power ince pil 4'lü 79,50 TL

Panasonic alkalin power kalem pil 4'lü 79,50 TL

Seg cm 12121 inv çamaşır makinesi 17,999 TL

Windsor 9ws1101 9 kg kurutma makinesi 14,999 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Samsung ms20a3010 al/tr mikrodalga fırın 3,599 TL

Samsung ms20a3010 al/tr mikrodalga fırın 3,599 TL

Akel af016 termostatlı yuvarlak fırın 1,999 TL

English home stand mikser 3,499 TL

English home multi blender seti 2,199 TL

Pierre cardin elektrikli cezve 399 TL

Sinbo ssm-2588 tost makinesi 699 TL

Pierre cardin elektrikli çelik çay makinesi 1,599 TL

Pierre cardin saç düzleştirici 599 TL

Kiwi kll-1321 g şarjlı masa lambası 399 TL

English home kablolu dik süpürge 1,499 TL

Pierre cardin erkek bakım seti 899 TL

Pierre cardin 10 başlıklı masaj aleti 1,599 TL

Sizin için küçük mutfak aletleri kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Ap volt rs6 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL

Ap volt rs6 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL

Volta vt5 pro üç tekerlekli moped 89,990 TL

Volta yide se03 max elektrikli moped 39,990 TL

Ap volt rc3 plus 50 cc benzinli motosiklet 39,990 TL

Azdome m200 oto araç kamerası 1,099 TL

Tsuyoi kaze oto carplay multimedya 2,499 TL

Piranha dijital hava kompresörü 749 TL

Piranha power inverter 799 TL

Noona oto koltuk arası organizer 179 TL

Oto araç içi led ışıklı küllük 129 TL

Deep way oto halı bagaj çantası 149 TL

Kask led'i 159 TL

Oto koltuk arkası organizer 175 TL

Oto cepli koltuk arkası şeffaf koruyucu 75 TL

Noona oto led'li animasyonlu küllük 139 TL

Süper emici akıllı sünger 49,50 TL

Deepway bardak tutucu 49,50 TL

Oto teleskobik toz alma fırçası 79,50 TL

Tsuyoi kaze oto telefon tutucu 149 TL

Deepway kışlık bakım ürünleri 29,50 TL

Portatif araç içi çöp kovası 75 TL

Weigo motosiklet eldiveni 529 TL

Neopren yüz maskesi 99,50 TL

Deepway su çekici & kar süpürücü silecek 89,50 TL

Deepway lastik tamir kiti 450 ml 99,50 TL

Kask buhar önleyici 95 TL

Balaklava 79,50 TL

Noona oto park numaratörü 39,50 TL

Deepway bagaj lastik ahtapotu 3'lü 69,50 TL

Universal motosiklet sele kılıfı 85 TL

Tsuyoi kaze universal motosiklet brandası 399 TL

Tsuyoi kaze kumandalı 2'li led 499 TL

Piranha oto cam sileceği 69,50 TL

Piranha kör nokta aynası 89,50 TL

Antifrizli cam suyu 5 l 95 TL

-30 derece antifrizli cam suyu 5 l 125 TL

Radyatör antifrizi 3 l 145 TL

Mry turbo mutfak çakmağı 29,50 TL

Sizin için indirimli otomotiv ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Pipetli cam ayıcık bardak 399 TL

Pipetli cam ayıcık bardak 399 TL

Kütahya porselen kase/tabak çeşitleri 69,50 TL

Paşabahçe breakfast club kavanoz 2'li 199 TL

Paşabahçe tokio su bardağı 6'lı 139 TL

Voss kılıflı cam matara 129 TL

Su şişesi 49,50 TL

Çift hazneli matara 249 TL

Lav cleo kase 620 cc 44,50 TL

Lav cleo kase 310 cc 39,50 TL

Borosilikat tencere 499 TL

Borosilikat demlik 269 TL

Üzüm bardak 149 TL

Mutfak rendesi 39,50 TL

Karma mutfak ürünleri 29,50 TL

Limonluk 24,50 TL

Vivaldi seramik kapaklı sahan 449 TL

Vivaldi seramik basık tencere 649 TL

Vivaldi seramik tava 449 TL

Emaye fırın tepsisi 149 TL

Ahşap kulplu emaye sosluk 219 TL

Helva/pilav şekillendirici kalıp 2'li 29,50 TL

6+1 tepsili kahvaltılık set 179 TL

Silikon muffin kalıbı 45 TL

Su pompası 69,50 TL

Borosilikat damacana borusu 74,50 TL

Kase 59,50 TL

Kase 35 TL

Kase 19,50 TL

Kristal sürahi 89,50 TL

Cam banyo seti 199 TL

Vakumlu saklama kabı seti 3'lü 249 TL

Kapaklı hamur leğeni 249 TL

Saklama kabı 3'lü 79,50 TL

Bas-aç saklama kabı 3'lü 54,50 TL

Tabaklı bulaşık kurutma matı 169 TL

Çok amaçlı bambu kutu 249 TL

Katlanabilir çok amaçlı ahşap tepsi 249 TL

Tekerlekli katlanabilir kapaklı kutu 349 TL

Kapaklı kutu 89,50 TL

Kapaklı kutu 49,50 TL

Kilitli saklama kabı 175 TL

Katlanır kasa 149 TL

Çekmece içi düzenleyici 4'lü 74,50 TL

Çok amaçlı düzenleyici kutu 22,50 TL

Organizer sepet 3'lü 99,50 TL

Çok amaçlı bölmeli düzenleyici kutu 139 TL

Katlanır raf 2'li 279 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Jwin/sdp-90 88 tuşlu piyano 11,499 TL

Jwin/sdp-90 88 tuşlu piyano 11,499 TL

Jwin/jdp-8830 88 tuşlu katlanabilir taşınabilir piyano 6,299 TL

Jwin/jdt-2003 ahşap ramazan davulu/manili 399 TL

Sizin için müzik enstrümanları ve DJ kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Oyuncak pizza restoran 899 TL

Oyuncak pizza restoran 899 TL

Oyuncak tonton çöp kamyonu 349 TL

Oyuncak 80 parça yol seti 499 TL

Oyuncak mini arabalar 35 TL

Oyuncak römorklu araba 259 TL

Oyuncak askerli jeep seti 199 TL

Oyuncak bultak saat ve blok 199 TL

Oyuncak ince belli çay vakti 259 TL

Oyuncak meyve kesme seti 119 TL

Duo kart oyunu 99,50 TL

Oyuncak batman dc karakter 229 TL

Oyuncak oto taşıyıcı tır 159 TL

Oyuncak 80 parça sihirli daireler 299 TL

1500 parça puzzle 129 TL

Aktivite ve boyama kitabı 35 TL

Oyuncak kodlama labirent oyunu 359 TL

Kutu oyunu ben kimim? 149 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Jüt görünümlü naturel halı 120x180 cm 999 TL

Jüt görünümlü naturel halı 120x180 cm 999 TL

Jüt görünümlü naturel halı 80x150 cm 599 TL

Namaz elbisesi 259 TL

Eşarplı seccade seti 219 TL

Modüler rahle 199 TL

Pratik rahle 99,50 TL

Seccade 70x110 cm 119 TL

Tesbihli zikirmatik seti 59,50 TL

İğne oyalı mevlit örtüsü 199 TL

Bebek welsoft sweatshirt 199 TL

Bebek yün görünümlü sweatshirt 299 TL

Bebek peluş mont 299 TL

Bebek welsoft fermuarlı üst 249 TL

Bebek welsoft tulum 279 TL

Kadın soket çorap 25 TL

Pierre cardin bebek yastık 129 TL

Pierre cardin bebek yorgan 399 TL

Kuromi lisanslı anahtarlık 99,50 TL

Okul dönemi tokaları 35 TL

Süngerli baskılı çocuk halısı 329 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Vestiyer 1,699 TL

Vestiyer 1,699 TL

Metal çerçeveli boy aynası 1,499 TL

4 çekmeceli şifonyer 2,499 TL

3 katlı tekerlekli raf 199 TL

Mini ütü masası 299 TL

Mermer desenli katlanabilir masa 699 TL

Mermer desenli yer sofrası 449 TL

Pp makyaj çantası 349 TL

Orta boy pp valiz 899 TL

Büyük boy pp valiz 1,099 TL

Kabin boy pp valiz 839 TL

Sizin için mobilya kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 17 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.