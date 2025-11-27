27 bin TL üstü mü altı mı? Bu kez dikkat çekti: Asgari ücret için bir tahmin daha

Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmişken Aralık ayında başlayacak görüşmeler doğrultusunda geri sayıma geçildi. Asgari ücret milyonlarca asgari ücretlinin yeni yıldaki maaşını belirlemekle beraber özel sektör maaşlarını ve pek çok kalemi de dolaylı olarak etkileyecek. Bu nedenle Türkiye'de milyonlarca yeni asgari ücret rakamının ne olacağını merakla bekliyor. Halen 22 bin 104 TL olarak uygulanan ancak yeni yılda zamlanacak olan asgari ücrete dair çok sayıda tahmin ve değerlendirme de gelmeye devam ediyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

NTV canlı yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Ne zaman sendikalarla toplantı yapılacak?" sorusunu yanıtladı.

Aralık ayının ilk haftasında bir toplantı beklediğini belirten Kılıç "Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimlendirecektir. Bakanlık, hem Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) hem de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) toplantı çağrısında bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

İlk toplantının genellikle usulen bir araya gelip niyet belirlemek için olduğunu aktaran Cem Kılıç, bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemediğini belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TİSK ve TÜRK-İŞ'de de toplantılar olabileceğini söyleyen Kılıç şu şekilde konuştu:

"Bekleyip göreceğiz. Özellikle enflasyonun gidişatına, açıklanan TÜİK rakamlarına bakmak lazım. TÜRK-İŞ kendisi birtakım yoksulluk ve geçim endeksi rakamları açıklıyor. Bütün bunların hepsi masada olacaktır. Genellikle tahminler yüzde 25-30 aralığı gibi"

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Mevcutta 2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde rakam 28 bin 735 TL'ye, yüzde 25 zam yapılması halinde 27 bin 630 TL'ye çıkıyor. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde ise yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkarak 27 bin TL'nin altında kalıyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TARTIŞMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının başlangıcı için Aralık ayının başını işaret etmişti. Bir yandan da Türk-İş tarafı komisyonun yapısı ve işleyişine dair eleştirilerini sürdürerek "Komisyonu değiştirmediği zaman o komisyona katılmayız" açıklamaları yapıyor. Şimdi gözler, komisyon ile ilgili bir adım atılıp atılmayacağına ve yaşanacak gelişmelere çevrildi.

İŞTE ZAM SENARYOLARINA GÖRE MUHTEMEL YENİ ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI