FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

27 bin TL üstü mü altı mı? Bu kez dikkat çekti: Asgari ücret için bir tahmin daha

2026 asgari ücret rakamı için nefesler tutuldu, gözler Aralık ayına çevrildi. Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı milyonları ilgilendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının Aralık ayı başında başlaması beklenirken bir yandan da tarafların açıklamaları takip ediliyor. Öte yandan asgari ücret tahminleri de gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Cem Kılıç'tan asgari ücret zammına dair tahminleri aktardı. Peki, asgari ücret 27 bin TL'nin üzerine çıkacak mı? İşte detaylar...

27 bin TL üstü mü altı mı? Bu kez dikkat çekti: Asgari ücret için bir tahmin daha
Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmişken Aralık ayında başlayacak görüşmeler doğrultusunda geri sayıma geçildi. Asgari ücret milyonlarca asgari ücretlinin yeni yıldaki maaşını belirlemekle beraber özel sektör maaşlarını ve pek çok kalemi de dolaylı olarak etkileyecek. Bu nedenle Türkiye'de milyonlarca yeni asgari ücret rakamının ne olacağını merakla bekliyor. Halen 22 bin 104 TL olarak uygulanan ancak yeni yılda zamlanacak olan asgari ücrete dair çok sayıda tahmin ve değerlendirme de gelmeye devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek 27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

27 bin TL üstü mü altı mı? Bu kez dikkat çekti: Asgari ücret için bir tahmin daha 1

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

NTV canlı yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Ne zaman sendikalarla toplantı yapılacak?" sorusunu yanıtladı.

Mynet Anket Asgari Ücret Tahmini
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
26 bin TL - 26 bin 500 TL arası
26 bin 500 TL - 27 bin TL arası
27 bin TL - 27 bin 500 TL arası
27 bin 500 TL - 28 bin TL arası
28 bin TL - 28 bin 500 TL arası
28 bin 500 TL - 29 bin TL arası
29 bin TL - 29 bin 500 TL arası
29 bin 500 TL - 30 bin TL arası
30 bin TL üzeri
Kararsızım
Bu anket 10 saat 44 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Refah payı' deyip net oran verdi 'O rakam masaya gelmez' İşte asgari ücrette konuşulan zam 'Refah payı' deyip net oran verdi 'O rakam masaya gelmez' İşte asgari ücrette konuşulan zam

Aralık ayının ilk haftasında bir toplantı beklediğini belirten Kılıç "Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimlendirecektir. Bakanlık, hem Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) hem de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) toplantı çağrısında bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yüzde 25 az' dedi, canlı yayında net asgari ücret tahmini verdi 'Yüzde 25 az' dedi, canlı yayında net asgari ücret tahmini verdi

27 bin TL üstü mü altı mı? Bu kez dikkat çekti: Asgari ücret için bir tahmin daha 2

İlk toplantının genellikle usulen bir araya gelip niyet belirlemek için olduğunu aktaran Cem Kılıç, bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemediğini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi 'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TİSK ve TÜRK-İŞ'de de toplantılar olabileceğini söyleyen Kılıç şu şekilde konuştu:

"Bekleyip göreceğiz. Özellikle enflasyonun gidişatına, açıklanan TÜİK rakamlarına bakmak lazım. TÜRK-İŞ kendisi birtakım yoksulluk ve geçim endeksi rakamları açıklıyor. Bütün bunların hepsi masada olacaktır. Genellikle tahminler yüzde 25-30 aralığı gibi"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En düşük emekli maaşı için 'asgari ücret' çıkışı! Toplantıda açıkladı En düşük emekli maaşı için 'asgari ücret' çıkışı! Toplantıda açıkladı

27 bin TL üstü mü altı mı? Bu kez dikkat çekti: Asgari ücret için bir tahmin daha 3

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Mevcutta 2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde rakam 28 bin 735 TL'ye, yüzde 25 zam yapılması halinde 27 bin 630 TL'ye çıkıyor. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde ise yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkarak 27 bin TL'nin altında kalıyor.

27 bin TL üstü mü altı mı? Bu kez dikkat çekti: Asgari ücret için bir tahmin daha 4

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TARTIŞMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının başlangıcı için Aralık ayının başını işaret etmişti. Bir yandan da Türk-İş tarafı komisyonun yapısı ve işleyişine dair eleştirilerini sürdürerek "Komisyonu değiştirmediği zaman o komisyona katılmayız" açıklamaları yapıyor. Şimdi gözler, komisyon ile ilgili bir adım atılıp atılmayacağına ve yaşanacak gelişmelere çevrildi.

İŞTE ZAM SENARYOLARINA GÖRE MUHTEMEL YENİ ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

27 bin TL üstü mü altı mı? Bu kez dikkat çekti: Asgari ücret için bir tahmin daha 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’nin en büyük ekonomik sorunu belli olduTürkiye’nin en büyük ekonomik sorunu belli oldu
Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan asgari ücret açıklaması! 'Kalıcı ücret oldu' Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan asgari ücret açıklaması! 'Kalıcı ücret oldu'

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu Asgari ücret zammı yeni asgari ücret asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman 2026 asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
℅50 bile az zam için şu pahalılıkta en az asgari ücretin mantıklı geçinilebilir rakamı 35-40bin bandı gerisi zam diye yapacaklarsa kalsın bi anlamı yok Ağlayan iş verenlere gelince boşuna ağlamasınlar nasıl veririrz diye.Ülkeyi zenginler mi yönetiyor ki onlar karar veririyor enflasyonu düşük göstermeye çalışma çabası artık yemiyor insanlar herşeyin farkında. Bırakın bu işleri miletün sırtında vergi yükü, yüksek faiz oldukça ne kalkınma ne adalet ne ekonomi var.
garibana zam yapacaklar yok komusyon yok işveren komusyona gerek yok en azından yıllık enfilasyonu verin onuda vermiyorlar buna dıkkat vermiyorlar durum bu
hükümetin gazetecisi Cem küçük,e sorun o size gerekeni söyler
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.