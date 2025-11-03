Ev Yaşam Ev Yaşam
5 Kasım'da BİM'e aksiyon kamerası geliyor! 5 Kasım Çarşamba 2025 BİM katalog yayında!
5 Kasım'da BİM'e aksiyon kamerası geliyor! 5 Kasım Çarşamba 2025 BİM katalog yayında!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Bim katalog 5 Kasım fırsatlarıyla haftanın en çok beklenen indirimleri raflarda yerini aldı! Bimde bu hafta ev ihtiyaçlarınıza ve hobilerinize hitap eden ürünler sizi bekliyor. Bime bu hafta gelecek ürünler arasında dikkat çeken elektronik ve mobilya ürünleri bulunuyor. Bim aktüel katalog sayesinde bütçenizi zorlamadan alışveriş yapabilir, ihtiyacınız olan her ürünü uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Bim katalog bu hafta da sürprizlerle dolu, fırsatları kaçırmamak için göz atmayı unutmayın!

Bu hafta BİM markete birbirinden kullanışlı ve uygun fiyatlı ürünler geliyor. Ev dekorasyonuna şıklık katacak mobilya seçenekleri, banyoda işinizi kolaylaştıracak depolama alanları ve teknolojiseverleri memnun edecek elektronik ürünler raflarda yerini alıyor. Alışveriş listenizi hazırladıysanız fırsatlar tükenmeden BİM'e uğramayı unutmayın!

Insta 360 X3 aksiyon kamerası 14,990 TL

5 Kasım da BİM e aksiyon kamerası geliyor! 5 Kasım Çarşamba 2025 BİM katalog yayında! 1

  • Insta 360 X3 aksiyon kamerası 14,990 TL
  • Insta 360 GO 3S aksiyon kamerası 16,990 TL
  • Homendra kitaplıklı çalışma masası 1,240 TL
  • Homendra 3 kapaklı çekmeceli gardırop 4,390 TL
  • Homendra 4 bölmeli açık raflı kitaplık 1,275 TL
  • Homendra Banyo dolabı 5 raflı 1,590 TL
  • Homendra 2 kapaklı 4 raflı çok amaçlı dolap 1,690 TL

Bu içerik 3 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

