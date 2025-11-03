5 Kasım'da BİM'e aksiyon kamerası geliyor! 5 Kasım Çarşamba 2025 BİM katalog yayında!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta BİM markete birbirinden kullanışlı ve uygun fiyatlı ürünler geliyor. Ev dekorasyonuna şıklık katacak mobilya seçenekleri, banyoda işinizi kolaylaştıracak depolama alanları ve teknolojiseverleri memnun edecek elektronik ürünler raflarda yerini alıyor. Alışveriş listenizi hazırladıysanız fırsatlar tükenmeden BİM'e uğramayı unutmayın!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Insta 360 X3 aksiyon kamerası 14,990 TL

Insta 360 GO 3S aksiyon kamerası 16,990 TL

Homendra kitaplıklı çalışma masası 1,240 TL

Homendra 3 kapaklı çekmeceli gardırop 4,390 TL

Homendra 4 bölmeli açık raflı kitaplık 1,275 TL

Homendra Banyo dolabı 5 raflı 1,590 TL

Homendra 2 kapaklı 4 raflı çok amaçlı dolap 1,690 TL

Bu içerik 3 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

