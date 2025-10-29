ŞOK'a spor, kırtasiye ve bebek eşyaları geliyor! ŞOK 29 Ekim 2025 aktüel kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu hafta Şok markete okul çantalarından egzersiz ekipmanlarına, bebek kıyafetlerinden atıştırmalıklara kadar birçok ürün geliyor. Lisanslı beslenmeli ilkokul çantası, laptop çantası, dijital yazı tahtası, pilates setleri, ayarlanabilir el yayı ve karın kası aleti gibi ürünlerin dikkat çektiği broşürde karanlıkta parlayan bebek battaniyesi, bambu külotlu çorap ve kalp baskılı bebek battaniyesi gibi yumuşacık seçenekler de ailelerin ilgisini çekecek. Şok aktüel ürünler bu hafta hem uygun fiyat hem de çeşitliliğiyle öne çıkıyor. İşte detaylar!
ŞOK'ta bu hafta şampuandan jilete, bebek bezinde çamaşır deterjanına pek çok fırsat var. Gilette, Loreal, Rexona, Duru ve Cif markalarının ürünlerindeki bu indirimler kaçmaz. %40'a varan kampanyalardan yararlanmak için son gün 3 kasım!
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düşen ürünler için buraya bakabilirsiniz.
Çok sevilen Torku, Ülker ve Eti atıştırmalıklarında fırsat bu fırsat. Kekten kurabiyeye cipsten krakere, çikolatadan çekirdeğe, çaydan kahveye herkesin beğenisine hitap eden atıştırmalıklar için indirim bugün başladı!
Sizin için indirimdeki gıda kategorisinde seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Broşürde yer alan ürünler:
Ofis ve kırtasiye ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Sizin için bebek kategorisinde seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz
Mattan direnç bandına, atlama ipinden bilek ağırlıklarına spor yaparken ihtiyacınız olan pek çok ürün 29 Ekim'de ŞOK'ta. Broşürde yer alan tüm ürünler:
Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Dışarıda yürüyüş ya da egzersiz yapacak fırsatı olmayanlar için Hattrick Convert Manuel Eğimli Koşu Bandı 16,990 TL, Hattrick 50 Kg Dambıl Ağırlık Seti 3,990 TL, Dijital Kas ve Karın Geliştirme Aleti 1,490 TL, Kondisyon Bisikleti 5,490 TL, Hava Dirençli Kondisyon Bisikleti 6,690 TL, Çok Fonksiyonlu Ayarlanabilir Ağırlık Sehpası 6.490 TL.
Sizin için Fitness kategorisinde seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz
