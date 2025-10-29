ŞOK'a spor, kırtasiye ve bebek eşyaları geliyor! ŞOK 29 Ekim 2025 aktüel kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta Şok markete okul çantalarından egzersiz ekipmanlarına, bebek kıyafetlerinden atıştırmalıklara kadar birçok ürün geliyor. Lisanslı beslenmeli ilkokul çantası, laptop çantası, dijital yazı tahtası, pilates setleri, ayarlanabilir el yayı ve karın kası aleti gibi ürünlerin dikkat çektiği broşürde karanlıkta parlayan bebek battaniyesi, bambu külotlu çorap ve kalp baskılı bebek battaniyesi gibi yumuşacık seçenekler de ailelerin ilgisini çekecek. Şok aktüel ürünler bu hafta hem uygun fiyat hem de çeşitliliğiyle öne çıkıyor. İşte detaylar!

ŞOK bu hafta şampuandan bebek bezine her ihtiyaca cevap veriyor

ŞOK'ta bu hafta şampuandan jilete, bebek bezinde çamaşır deterjanına pek çok fırsat var. Gilette, Loreal, Rexona, Duru ve Cif markalarının ürünlerindeki bu indirimler kaçmaz. %40'a varan kampanyalardan yararlanmak için son gün 3 kasım!

ŞOK hem temel gıda hem de atıştırmalıklarda %50'yi geçen indirimler yaptı

Çok sevilen Torku, Ülker ve Eti atıştırmalıklarında fırsat bu fırsat. Kekten kurabiyeye cipsten krakere, çikolatadan çekirdeğe, çaydan kahveye herkesin beğenisine hitap eden atıştırmalıklar için indirim bugün başladı!

ŞOK mataradan masaya çocukların okul ihtiyaçlarına raflarda yer açıyor

Broşürde yer alan ürünler:

Lisanslı beslenmeli art ilkokul çantası 499 TL

Laptop çantası 229 TL

Tek gözlü üçgen kalem çantası 59,95 TL

Peluş kalem çanta 59,95 TL

Çift taraflı ayaklı yazı tahtası 499 TL

Everest dijital yazı tahtası 100 TL

Tek gözlü kalem çantası 50 TL

Akordiyon figürlü kalem çantası 100 TL

Ambalaj lastiği 36,95 TL

Geyik figürlü matara 89,90 TL

Yemek termosu 449 TL

Lisanslı alüminyum matara 149 TL

Desenli cam matara 50 TL

Denni bodrum çalışma masası 1,299 TL

Mobya lara çalışma koltuğu 1,899 TL

Kiwi elektronik ip kamera 799 TL

Dinarsu karanlıkta parlayan bebek battaniyesi 249 TL

Dinarsu karanlıkta parlayan çocuk halısı 249 TL

Çocuk bambu külotlu çorap 100 TL

3’lü havlu bebek çorap 100 TL

2’li çocuk çizgili soket çorap 50 TL

3’lü çocuk desenli soket çorap 75 TL

Kanz bebek atlet body 75 TL

Bebek kısa kol jakarlı body 100 TL

Kalp baskılı bebek battaniyesi 249 TL

Antrenmanlarınızda yanınızda olaacak ekipmanlar bu hafta ŞOK'ta

Mattan direnç bandına, atlama ipinden bilek ağırlıklarına spor yaparken ihtiyacınız olan pek çok ürün 29 Ekim'de ŞOK'ta. Broşürde yer alan tüm ürünler:

Masaj tabancası 749 TL

Egzersiz matı 299 TL

Pilates egzersiz seti 149 TL

Egzersiz minderi 349 TL

Pilates çemberi 199 TL

3’lü pilates bant 119 TL

3’lü pilates mini loop bant 89,95 TL

Karın kası aleti 249 TL

Egzersiz direnç bandı 119 TL

Masaj barı 119 TL

Ayarlanabilir el yayı 119 TL

Çelik atlama ipi 100 TL

Rulmanlı atlama ipi 89,95 TL

2’li el / ayak bilek ağırlığı 199 TL

Hatrick ve ALTIS marka spor aletlerinde uygun fiyatlar da spor yapmayı sevenleri bekliyor!

Dışarıda yürüyüş ya da egzersiz yapacak fırsatı olmayanlar için Hattrick Convert Manuel Eğimli Koşu Bandı 16,990 TL, Hattrick 50 Kg Dambıl Ağırlık Seti 3,990 TL, Dijital Kas ve Karın Geliştirme Aleti 1,490 TL, Kondisyon Bisikleti 5,490 TL, Hava Dirençli Kondisyon Bisikleti 6,690 TL, Çok Fonksiyonlu Ayarlanabilir Ağırlık Sehpası 6.490 TL.

Bu içerik 29 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

