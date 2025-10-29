Ev Yaşam Ev Yaşam
ŞOK'a spor, kırtasiye ve bebek eşyaları geliyor! ŞOK 29 Ekim 2025 aktüel kataloğu
ŞOK'a spor, kırtasiye ve bebek eşyaları geliyor! ŞOK 29 Ekim 2025 aktüel kataloğu

Şok aktüel 29 Ekim'de de yine dopdolu fırsatlarla karşınızda! Şok katalog ürünleriyle evden okula, spordan gıdaya kadar her ihtiyacınıza uygun seçenekler sizi bekliyor. Şok’ta bu hafta, şok aktüel ürünler kataloğu sayesinde birbirinden kullanışlı ve uygun fiyatlı ürünleri keşfedebilirsiniz. Şok aktüel ürünler arasında hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden geniş ürün yelpazesi kaçırılmayacak kampanyalarla dolu!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta Şok markete okul çantalarından egzersiz ekipmanlarına, bebek kıyafetlerinden atıştırmalıklara kadar birçok ürün geliyor. Lisanslı beslenmeli ilkokul çantası, laptop çantası, dijital yazı tahtası, pilates setleri, ayarlanabilir el yayı ve karın kası aleti gibi ürünlerin dikkat çektiği broşürde karanlıkta parlayan bebek battaniyesi, bambu külotlu çorap ve kalp baskılı bebek battaniyesi gibi yumuşacık seçenekler de ailelerin ilgisini çekecek. Şok aktüel ürünler bu hafta hem uygun fiyat hem de çeşitliliğiyle öne çıkıyor. İşte detaylar!

ŞOK bu hafta şampuandan bebek bezine her ihtiyaca cevap veriyor

ŞOK a spor, kırtasiye ve bebek eşyaları geliyor! ŞOK 29 Ekim 2025 aktüel kataloğu 1

ŞOK'ta bu hafta şampuandan jilete, bebek bezinde çamaşır deterjanına pek çok fırsat var. Gilette, Loreal, Rexona, Duru ve Cif markalarının ürünlerindeki bu indirimler kaçmaz. %40'a varan kampanyalardan yararlanmak için son gün 3 kasım!

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düşen ürünler için buraya bakabilirsiniz.

ŞOK hem temel gıda hem de atıştırmalıklarda %50'yi geçen indirimler yaptı

ŞOK a spor, kırtasiye ve bebek eşyaları geliyor! ŞOK 29 Ekim 2025 aktüel kataloğu 2

ŞOK a spor, kırtasiye ve bebek eşyaları geliyor! ŞOK 29 Ekim 2025 aktüel kataloğu 3

Çok sevilen Torku, Ülker ve Eti atıştırmalıklarında fırsat bu fırsat. Kekten kurabiyeye cipsten krakere, çikolatadan çekirdeğe, çaydan kahveye herkesin beğenisine hitap eden atıştırmalıklar için indirim bugün başladı!

Sizin için indirimdeki gıda kategorisinde seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

ŞOK mataradan masaya çocukların okul ihtiyaçlarına raflarda yer açıyor

ŞOK a spor, kırtasiye ve bebek eşyaları geliyor! ŞOK 29 Ekim 2025 aktüel kataloğu 4

Broşürde yer alan ürünler:

  • Lisanslı beslenmeli art ilkokul çantası 499 TL
  • Laptop çantası 229 TL
  • Tek gözlü üçgen kalem çantası 59,95 TL
  • Peluş kalem çanta 59,95 TL
  • Çift taraflı ayaklı yazı tahtası 499 TL
  • Everest dijital yazı tahtası 100 TL
  • Tek gözlü kalem çantası 50 TL
  • Akordiyon figürlü kalem çantası 100 TL
  • Ambalaj lastiği 36,95 TL
  • Geyik figürlü matara 89,90 TL
  • Yemek termosu 449 TL
  • Lisanslı alüminyum matara 149 TL
  • Desenli cam matara 50 TL
  • Denni bodrum çalışma masası 1,299 TL
  • Mobya lara çalışma koltuğu 1,899 TL

Ofis ve kırtasiye ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Kiwi elektronik ip kamera 799 TL

ŞOK a spor, kırtasiye ve bebek eşyaları geliyor! ŞOK 29 Ekim 2025 aktüel kataloğu 5

  • Kiwi elektronik ip kamera 799 TL
  • Dinarsu karanlıkta parlayan bebek battaniyesi 249 TL
  • Dinarsu karanlıkta parlayan çocuk halısı 249 TL
  • Çocuk bambu külotlu çorap 100 TL
  • 3’lü havlu bebek çorap 100 TL
  • 2’li çocuk çizgili soket çorap 50 TL
  • 3’lü çocuk desenli soket çorap 75 TL
  • Kanz bebek atlet body 75 TL
  • Bebek kısa kol jakarlı body 100 TL
  • Kalp baskılı bebek battaniyesi 249 TL

Sizin için bebek kategorisinde seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz

Antrenmanlarınızda yanınızda olaacak ekipmanlar bu hafta ŞOK'ta

ŞOK a spor, kırtasiye ve bebek eşyaları geliyor! ŞOK 29 Ekim 2025 aktüel kataloğu 6

Mattan direnç bandına, atlama ipinden bilek ağırlıklarına spor yaparken ihtiyacınız olan pek çok ürün 29 Ekim'de ŞOK'ta. Broşürde yer alan tüm ürünler:

  • Masaj tabancası 749 TL
  • Egzersiz matı 299 TL
  • Pilates egzersiz seti 149 TL
  • Egzersiz minderi 349 TL
  • Pilates çemberi 199 TL
  • 3’lü pilates bant 119 TL
  • 3’lü pilates mini loop bant 89,95 TL
  • Karın kası aleti 249 TL
  • Egzersiz direnç bandı 119 TL
  • Masaj barı 119 TL
  • Ayarlanabilir el yayı 119 TL
  • Çelik atlama ipi 100 TL
  • Rulmanlı atlama ipi 89,95 TL
  • 2’li el / ayak bilek ağırlığı 199 TL

Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Hatrick ve ALTIS marka spor aletlerinde uygun fiyatlar da spor yapmayı sevenleri bekliyor!

ŞOK a spor, kırtasiye ve bebek eşyaları geliyor! ŞOK 29 Ekim 2025 aktüel kataloğu 7

ŞOK a spor, kırtasiye ve bebek eşyaları geliyor! ŞOK 29 Ekim 2025 aktüel kataloğu 8

Dışarıda yürüyüş ya da egzersiz yapacak fırsatı olmayanlar için Hattrick Convert Manuel Eğimli Koşu Bandı 16,990 TL, Hattrick 50 Kg Dambıl Ağırlık Seti 3,990 TL, Dijital Kas ve Karın Geliştirme Aleti 1,490 TL, Kondisyon Bisikleti 5,490 TL, Hava Dirençli Kondisyon Bisikleti 6,690 TL, Çok Fonksiyonlu Ayarlanabilir Ağırlık Sehpası 6.490 TL.

Sizin için Fitness kategorisinde seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz

Bu içerik 29 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Şok Söke şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok broşür şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel ŞOK markette bu hafta
