A101'e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu

Bu hafta A101'de yoğurttan çaya, kahveden cipse kadar mutfağın olmazsa olmazları raflarda yerini aldı. Familia, Sleepy ve Flormar markalarında cazip fırsatlar dikkat çekerken; elektronik reyonunda Samsung televizyon ve elektrikli motosiklet öne çıkıyor. Mutfakta pratiklik sağlayan blender seti ve kahve öğütücülerin satışta olduğu bu perşembe kataloğunda Barbie ve Hot Wheels oyuncaklar, ev konforunu artıracak koltuklar, masa takımları ile English Home nevresim setleri de yerini alıyor. Fırsatları kaçırmayın!

Bu hafta A101'de temel gıda ve atıştırmalıklar uygun fiyatlarla satışta

Yoğurttan çaya, kahveden cipse, kekten çikolataya bu hafta A101'de yok yok! Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler için A101'de kahvaltılar için süt ve süt ürünlerine, misfirleri ağırlamak için gazlı içecek ve atıştırmalığa, film gecelerini süsleyecek tatlılara değin pek çok markanın ürününe ugun fiyata ulaşabilirsiniz.

Familia, sleepy ve flormar ürünlerinde cazip fırsatlar sizi bekliyor

Familia tuvalet ve kağıt havluda, Sleepy çocuk bezlerinde, seçili Cif ürünlerinde ve günlük makyajınızı uyguna yapabileceğiniz Flormar ürünleri A101'e geliyor.

A101'e Samsung televizyon ve elektrikli motosiklet geliyor

A101 mutfak ürünleriyle de göz dolduruyor

Goodwest beyaz eşyaların yanında mutfakta işlerinizi kolaylaştıran saklama kaplarından blender setine kadar pek cihaz da A101'de! Öne çıkan elektronik ürünler:

English Home mini blender seti 1,599 TL

Sinbo kahve ve baharat öğütücü 899 TL

Kiwi buharlı halı yıkama makinesi 4,999 TL

Arzum dikey süpürge 1,699 TL

Kahve ve baharat öğütücü 899 TL

Sinbo 5'i1 arada saç şekillendirme cihazı 2,999 TL

Arzum Izgara ve tost makinesi 899 TL

Kiwi portatif buharlı kırışık giderici 899 TL

Inox Kettle 549 TL

Aprilla şarjlı sporcu masaj aleti 1,199 TL

Çocukların eğlenebileceği oyuncaklar da var

Barbie'den Hot Wheels arabalara, puzzle'dan boyama kitabına çocukların eğlenirken öğrenebileceği pek çok oyuncak bu perşembe A101'de!

A101 koltuktan valize, merdivenden masa takımına her ihtiyacınıza cevap veriyor

A101'e bu hafta hem seyahatlerinizi konforlu hale getirecek hem de evdeki rahatınızı katlayacak koltuk ve masa takımı geliyor. Ayrıca, çeşitli kulaklık modelleri ve raflar da perşembe günü marketlerde yerini alacak.

Her evin ihtiyacı English Home ürünleri de A101'e geliyor

Nevresim takımı ve havluların geldiği English Home detaylı liste:

English Home çift kişilik nevresim seti 599 TL

English Home tek kişilik nevresim seti 499 TL

English Home yüz havlusu 99,50 TL

English Home banyo havlusu 199 TL

Çift kişilik kenar korumalı yatak alezi 349 TL

Tek kişilik kenar korumalı yatak alezi 239 TL

Yastık alezi 79,50 TL

TV battaniyesi 189 TL

