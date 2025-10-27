A101'e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu hafta A101'de yoğurttan çaya, kahveden cipse kadar mutfağın olmazsa olmazları raflarda yerini aldı. Familia, Sleepy ve Flormar markalarında cazip fırsatlar dikkat çekerken; elektronik reyonunda Samsung televizyon ve elektrikli motosiklet öne çıkıyor. Mutfakta pratiklik sağlayan blender seti ve kahve öğütücülerin satışta olduğu bu perşembe kataloğunda Barbie ve Hot Wheels oyuncaklar, ev konforunu artıracak koltuklar, masa takımları ile English Home nevresim setleri de yerini alıyor. Fırsatları kaçırmayın!
Yoğurttan çaya, kahveden cipse, kekten çikolataya bu hafta A101'de yok yok! Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler için A101'de kahvaltılar için süt ve süt ürünlerine, misfirleri ağırlamak için gazlı içecek ve atıştırmalığa, film gecelerini süsleyecek tatlılara değin pek çok markanın ürününe ugun fiyata ulaşabilirsiniz.
Familia tuvalet ve kağıt havluda, Sleepy çocuk bezlerinde, seçili Cif ürünlerinde ve günlük makyajınızı uyguna yapabileceğiniz Flormar ürünleri A101'e geliyor.
Goodwest beyaz eşyaların yanında mutfakta işlerinizi kolaylaştıran saklama kaplarından blender setine kadar pek cihaz da A101'de! Öne çıkan elektronik ürünler:
Barbie'den Hot Wheels arabalara, puzzle'dan boyama kitabına çocukların eğlenirken öğrenebileceği pek çok oyuncak bu perşembe A101'de!
A101'e bu hafta hem seyahatlerinizi konforlu hale getirecek hem de evdeki rahatınızı katlayacak koltuk ve masa takımı geliyor. Ayrıca, çeşitli kulaklık modelleri ve raflar da perşembe günü marketlerde yerini alacak.
Nevresim takımı ve havluların geldiği English Home detaylı liste:
Bu içerik 27 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.*
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.*
