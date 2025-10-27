FİNANS

A101'e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu

30 Ekim A101 katalog yayında! Dolu dolu indirimlerin olduğu A101 katalog bu hafta da herkese hitap eden uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Haftalık alışverişini avantajlı hale getirmek isteyenler için A101 bu hafta gıdadan temizlik ürünlerine, ev tekstilinden elektronik cihazlara kadar her kategoride dikkat çeken indirimlere ev sahipliği yapıyor. Daha fazla A101 online fırsatları ve A101 aktüel ürünler için bizi takip edebilirsiniz. İşte detaylar!

Sultan Oğuz

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta A101'de yoğurttan çaya, kahveden cipse kadar mutfağın olmazsa olmazları raflarda yerini aldı. Familia, Sleepy ve Flormar markalarında cazip fırsatlar dikkat çekerken; elektronik reyonunda Samsung televizyon ve elektrikli motosiklet öne çıkıyor. Mutfakta pratiklik sağlayan blender seti ve kahve öğütücülerin satışta olduğu bu perşembe kataloğunda Barbie ve Hot Wheels oyuncaklar, ev konforunu artıracak koltuklar, masa takımları ile English Home nevresim setleri de yerini alıyor. Fırsatları kaçırmayın!

Bu hafta A101'de temel gıda ve atıştırmalıklar uygun fiyatlarla satışta

A101 e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu 1

A101 e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu 2

A101 e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu 3

Yoğurttan çaya, kahveden cipse, kekten çikolataya bu hafta A101'de yok yok! Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler için A101'de kahvaltılar için süt ve süt ürünlerine, misfirleri ağırlamak için gazlı içecek ve atıştırmalığa, film gecelerini süsleyecek tatlılara değin pek çok markanın ürününe ugun fiyata ulaşabilirsiniz.

Atıştırmalık ürünlerinde fiyatı düşen ürünlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Familia, sleepy ve flormar ürünlerinde cazip fırsatlar sizi bekliyor

A101 e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu 4

Familia tuvalet ve kağıt havluda, Sleepy çocuk bezlerinde, seçili Cif ürünlerinde ve günlük makyajınızı uyguna yapabileceğiniz Flormar ürünleri A101'e geliyor.

Sleep ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.*

A101'e Samsung televizyon ve elektrikli motosiklet geliyor

A101 e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu 5

Televizyon taşıma derdi yaşamak istemezseniz buraya göz atabilirsiniz.

A101 e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu 6

A101 mutfak ürünleriyle de göz dolduruyor

A101 e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu 7

A101 e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu 8

A101 e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu 9

Goodwest beyaz eşyaların yanında mutfakta işlerinizi kolaylaştıran saklama kaplarından blender setine kadar pek cihaz da A101'de! Öne çıkan elektronik ürünler:

  • English Home mini blender seti 1,599 TL
  • Sinbo kahve ve baharat öğütücü 899 TL
  • Kiwi buharlı halı yıkama makinesi 4,999 TL
  • Arzum dikey süpürge 1,699 TL
  • Kahve ve baharat öğütücü 899 TL
  • Sinbo 5'i1 arada saç şekillendirme cihazı 2,999 TL
  • Arzum Izgara ve tost makinesi 899 TL
  • Kiwi portatif buharlı kırışık giderici 899 TL
  • Inox Kettle 549 TL
  • Aprilla şarjlı sporcu masaj aleti 1,199 TL

Mutfak gereçlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Çocukların eğlenebileceği oyuncaklar da var

A101 e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu 10

Barbie'den Hot Wheels arabalara, puzzle'dan boyama kitabına çocukların eğlenirken öğrenebileceği pek çok oyuncak bu perşembe A101'de!

İndirimli oyuncakları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

A101 koltuktan valize, merdivenden masa takımına her ihtiyacınıza cevap veriyor

A101 e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu 11

A101 e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu 12

A101'e bu hafta hem seyahatlerinizi konforlu hale getirecek hem de evdeki rahatınızı katlayacak koltuk ve masa takımı geliyor. Ayrıca, çeşitli kulaklık modelleri ve raflar da perşembe günü marketlerde yerini alacak.

Marka bavullarda da fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Her evin ihtiyacı English Home ürünleri de A101'e geliyor

A101 e English Home ürünleri geliyor! 30 Ekim A101 aldın aldın kataloğu 13

Nevresim takımı ve havluların geldiği English Home detaylı liste:

  • English Home çift kişilik nevresim seti 599 TL
  • English Home tek kişilik nevresim seti 499 TL
  • English Home yüz havlusu 99,50 TL
  • English Home banyo havlusu 199 TL
  • Çift kişilik kenar korumalı yatak alezi 349 TL
  • Tek kişilik kenar korumalı yatak alezi 239 TL
  • Yastık alezi 79,50 TL
  • TV battaniyesi 189 TL

Fiyatı düşen English Home ürünlerine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 27 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.*

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.*

