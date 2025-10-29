Ev Yaşam Ev Yaşam
28 Ekim 2025 Tarım Kredi Kooperatif katalog şimdi yayında!
28 Ekim 2025 Tarım Kredi Kooperatif katalog şimdi yayında!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Tarım Kredi katalog fırsatlarıyla bu hafta da bütçenize dost alışveriş imkanı sunuyor. 28 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Kooperatifi katalog sayfalarında birçok temel gıda ve temizlik ürününde cazip indirimler yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatifi Market katalog detaylarında yerli üretim destekli ürünler ön plana çıkarken kaliteli ve uygun fiyatlı seçeneklerle dolu Tarım Kredi Market aktüel kampanyaları bu hafta da büyük ilgi görüyor. Gelin, kataloğa birlikte göz atalım!

Bu hafta Tarım Kredi Market’te yağı, çay ve et gibi temel mutfak ürünlerinde indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca süt ürünleri, bakliyatlar ve temizlik ürünlerindeki kampanyalarda öne çıkıyor. Özellikle kahvaltılık reyonunda bal ve peynir çeşitleri ve deterjanlarda da hafta boyunca sürecek fırsatlar var. İçerik listesinin tamamı için hadi, içeriğe geçelim!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Tarım Kredi gıda ve banyo ihtiyaçlarını uyguna getirmek için harika bir fırsat sunuyor

28 Ekim 2025 Tarım Kredi Kooperatif katalog şimdi yayında! 1

  • Tadım ayçekirdek çeşitleri kavrulmuş, bol tuzlu kavrulmuş, 180 g, 44,90 TL
  • Ülker ikram çeşitleri, fındıklı çikolatalı, 3x84 g, 46 TL
  • Time wafer master fındıklı, 65 g, 27,90 TL
  • All copy fotokopi kağıdı, 500 yaprak, 108,90 TL
  • Ülker çokoprens, 300 g, 43,45 TL
  • Ülker çikolatalı gofret, 4x36 g, 39,90 TL
  • Muni karabuğday patlağı, 100 g, 49,90 TL
  • Gofret vanilyalı, kakaolu 200 g, 21,90 TL
  • Tadelle fındık dolgulu çikolata king, 52 g, 39,90 TL
  • Eti benim o çikolatalı, 80 g, 23,50 TL
  • Eti tutku, 150 g, 26,25 TL
  • Eti browni intense, 160 g, 59,90 TL
  • Eti browni gold kakaolu mini, 190 g, 45,50 TL
  • Nar suyu donuk, 1 l, 109,00 TL
  • Capri-sun meyve suyu çeşitleri multivitamin, safari, mystic dragon, 13,90 TL
  • Kızılay maden suyu 6x200 ml, 42,50 TL
  • Türk kahvesi, 100 g, 44,90 TL
  • Blade deodorant, 150 ml, 10,90 TL
  • Dimes meyve suyu çeşitleri, şeftali, vişne, karışık, ananas, kayısı, mango, 7/24 enerji, ekşi elma, 49,90 TL
  • Sarıyer gazlı içecek çeşitleri, portakal, gazoz, kola, 2,5 l, 47,50 TL
  • Soğuk çay çeşitleri, kırmızı meyve aromalı, şeftali aromalı, 19,90 TL
  • Aqua bambu tuvalet kağıdı 40'lı 229 TL
  • Renax toz çamaşır deterjanı beyazlar ve renkliler canlı renkler, 8 kg, 199,90 TL
  • Bingo soft yumuşatıcı çeşitleri, lovely sensitive, 5 l, 149,90 TL
  • Elidor şampuan çeşitleri, 400 ml – saç kremi çeşitleri, 350 ml, 134,90 TL
  • Pril ultra güç bulaşık deterjanı limon, 675 g, 59,90 TL
  • Blade deodorant cool fresh, green dream 150 ml, roll on cool fresh 104,90 TL
  • Sleepy yüzey temizlik havlusu, orkide bahçesi, lilyum, 100’lü, 75,00 TL
  • Elit çamaşır suyu, 2,5 l, 39,90 TL

Tarım Kredi çaydan ete, sütten peynire kahvaltılarınızı zenginleştiren seçenekler getiriyor

28 Ekim 2025 Tarım Kredi Kooperatif katalog şimdi yayında! 2

  • Altın gurme çay, 3 kg, 579 TL
  • Pilavlık bulgur, 2,5 kg, 79,90 TL
  • Anadolu riviera zeytinyağı, 2 l, 399 TL
  • Zel ilikli kemik suyu, 6x80 g, 64,90 TL
  • Kemal öz çorum mantısı, 1 kg, 49,90 TL
  • Kemal öz yumurtalı erişte, 500 g, 24,90 TL
  • Sütlü fındık kreması, 500 g, 94,50 TL
  • Aysan çubuk salatalık, 670 g, 79,90 TL
  • Knorr Et bulyon, 12’li, Et bulyon, 12’li 34,50 TL
  • Süzme çiçek balı, 450 g, 149,90 TL
  • Tukaş garnitür, 560 g, 35 TL
  • Tukaş mayonez, 550 g – ketçap, 650 g, 89,90 TL
  • Tarsüt tam yağlı taze kaşar peyniri, 400 g, 139,90 TL
  • Tarım kredi süt, %3,1 yağlı, 1 l, 33,90 TL
  • Süzme peynir tam yağlı, 850 g, 137,90 TL
  • Tarım kredi tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir inek, 600 g, 209 TL
  • Tarım kredi tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir keçi inek, 600 g, 179 TL
  • Beyaz peynir tam yağlı, 500 g, 99 TL
  • Krema, 200 ml, 37,50 TL
  • Sütaş kaymaksız yoğurt, 2000 g, 112,50 TL
  • Sütaş ayran, 2 l, 72,50 TL
  • Tavuk baget çeşitleri, kg, 109,90 TL
  • Et ve süt kurumu donuk tavuk, kg, 84,50 TL
  • Dana kıyma donuk, 400 g, 192 TL
  • Dana kavurma donuk, 250 g, 265 TL
  • Dana ısıl işlem görmüş parmak sucuk, 300 g, 175 TL
  • Dana kokteyl sosis, 200 g, 74,90 TL
  • Dana macar salam, 250 g, 99,50 TL
  • Elma dilim patates donuk, 1000 g, 52,90 TL
  • Dr. Oetker ristorante pizza mozzarella, 325 g, 149,90 TL

Bu içerik 29 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

