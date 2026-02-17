A101'e Dyson dikey süpürge geliyor! 18 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101'de Volta VT5 PRO üç tekerlekli moped, Samsung 50" 4K Smart TV, iPhone 15 serisi, Samsung Galaxy A55 ve Dyson V15 süpürgenin yanında English Home stand mikser ve blender setleri ile SEG çamaşır makinesi, Roborock akıllı robot süpürge ve Windsor kurutma makinesi gibi büyük ev aletleri de evini yenilemek isteyenleri bekliyor. Ayrıca evcil hayvan sahipleri için Petkit ve Neutron markalı akıllı mama kapları, müzikseverler için Jwin 88 tuşlu piyanolar ve araç sahiplerine yönelik Piranha hava kompresörü gibi pratik ekipmanlar da bu haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları arasında yerini alıyor.
Aldın Aldın gıda fırsatları
Samsung 50u800f 50" 4k ultra smart led tv 25,999 TL
- Toshiba 55uv2363dt/55uv1563dt 55" 4k uhd vidaa tv 19,499 TL
- Hi-level hl43fmln-a14s 43" frameless fhd android 14 smart tv 9,499 TL
- Hi-level 32hrt900 32" hd ready smart tv 5,999 TL
- Piranha 7849 bluetooth hoparlör 499 TL
- Piranha 3387 hızlı şarj aleti 249 TL
- Piranha 9981f-b bluetooth kulaklık 599 TL
- Elitled 9 w kumandalı rgb led ampul 99,50 TL
- Panasonic alkalin power ince pil 4'lü 79,50 TL
- Panasonic alkalin power kalem pil 4'lü 79,50 TL
- Seg cm 12121 inv çamaşır makinesi 17,999 TL
- Windsor 9ws1101 9 kg kurutma makinesi 14,999 TL
- Dijitsu 75dg10000 4k uhd qled google tv 33,999 TL
- Lg 65qned736ra 4k ultra hd qned smart tv 42,999 TL
- Apple watch series 9 41 mm akıllı saat 14,999 TL
- Xiaomi c301 akıllı kamera 1,499 TL
- Apple airtag tekli paket 1,299 TL
- Oppo a5 pro 8/256 gb cep telefonu 13,499 TL
- Samsung galaxy a55 8/128 gb 5g cep telefonu 20,999 TL
- Samsung galaxy a25 8/256 gb 5g cep telefonu 14,799 TL
- Apple iphone 15 128 gb cep telefonu 48,299 TL
- Apple iphone 15 plus 512 gb cep telefonu 74,499 TL
- Xiaomi redmi note 14 8/256 gb cep telefonu 11,799 TL
- Oppo a5 4/128 gb 4g cep telefonu 9,399 TL
- Realme 12 lite 8/256 gb cep telefonu 8,799 TL
- Oppo a5 8/256 gb 5g cep telefonu 12,699 TL
- Oppo a5 8/256 gb 4g cep telefonu 11,399 TL
- Xiaomi redmi note 14 8/256 gb 5g cep telefonu 18,499 TL
- Xiaomi redmi note 14 pro 8/256 gb cep telefonu 16,499 TL
- Xiaomi redmi 15c 6/128 gb cep telefonu 9,399 TL
- Altus al cm 81050 çamaşır makinesi 15,499 TL
- Altus al km 1160 çamaşır kurutma makinesi 18,499 TL
- Altus alk 471 xe no-frost kombi buzdolabı 30,499 TL
- Altus al 445 nx bulaşık makinesi 14,499 TL
- Altus al cm 121460 d çamaşır makinesi 21,499 TL
- Hoover hdg6c2gwtk duvar tipi davlumbaz 5,499 TL
- Hoover hdg6c2gbtk duvar tipi davlumbaz 4,499 TL
- Profilo cga25202 tr çamaşır makinesi 24,499 TL
- Siemens wq43g2c0tr iq500 ısı pompalı kurutma makinesi 35,499 TL
- Baymak aqua x-led priz 65 l termosifon 11,499 TL
Samsung ms20a3010 al/tr mikrodalga fırın 3,599 TL
- Akel af016 termostatlı yuvarlak fırın 1,999 TL
- English home stand mikser 3,499 TL
- English home multi blender seti 2,199 TL
- Pierre cardin elektrikli cezve 399 TL
- Sinbo ssm-2588 tost makinesi 699 TL
- Pierre cardin elektrikli çelik çay makinesi 1,599 TL
- Pierre cardin saç düzleştirici 599 TL
- Kiwi kll-1321 g şarjlı masa lambası 399 TL
- English home kablolu dik süpürge 1,499 TL
- Pierre cardin erkek bakım seti 899 TL
- Pierre cardin 10 başlıklı masaj aleti 1,599 TL
- Fissler vitaquick glossy düdüklü tencere 6+3,5 l 17,999 TL
- Fissler vitaquick düdüklü tencere 6 l 10,499 TL
- Fissler vitaquick premium düdüklü tencere 4,5 l 8,999 TL
- Tefal ingenio unlimited 13 parça tava seti 14,999 TL
- Korkmaz demtez a369 çelik çay makinesi 2,499 TL
- Xiaomi smart scale s200 dijital baskül 799 TL
- Philips 3000 serisi cx3120/01 seramik fanlı ısıtıcı 4,299 TL
- Xiaomi air purifier 4 compact hava temizleyici 5,499 TL
- Xiaomi air purifier 4 compact filtre 1,349 TL
- Xiaomi smart evaporative hava nemlendirici 5,799 TL
- Dyson v15 detect absolute şarjlı dikey süpürge 33,999 TL
- Philips dst 8030 buharlı ütü 5,499 TL
- Philips marathon ultimate xb9185/07 toz torbasız süpürge + azur 7000 serisi dst7040/80 buharlı ütü seti 21,749 TL
- Roborock qrevo s çöp istasyonlu akıllı robot süpürge 51,999 TL
Ap volt rs6 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL
- Volta vt5 pro üç tekerlekli moped 89,990 TL
- Volta yide se03 max elektrikli moped 39,990 TL
- Ap volt rc3 plus 50 cc benzinli motosiklet 39,990 TL
- Azdome m200 oto araç kamerası 1,099 TL
- Tsuyoi kaze oto carplay multimedya 2,499 TL
- Piranha dijital hava kompresörü 749 TL
- Piranha power inverter 799 TL
- Noona oto koltuk arası organizer 179 TL
- Oto araç içi led ışıklı küllük 129 TL
- Deep way oto halı bagaj çantası 149 TL
- Kask led'i 159 TL
- Oto koltuk arkası organizer 175 TL
- Oto cepli koltuk arkası şeffaf koruyucu 75 TL
- Noona oto led'li animasyonlu küllük 139 TL
- Süper emici akıllı sünger 49,50 TL
- Deepway bardak tutucu 49,50 TL
- Oto teleskobik toz alma fırçası 79,50 TL
- Tsuyoi kaze oto telefon tutucu 149 TL
- Deepway kışlık bakım ürünleri 29,50 TL
- Portatif araç içi çöp kovası 75 TL
- Weigo motosiklet eldiveni 529 TL
- Neopren yüz maskesi 99,50 TL
- Deepway su çekici & kar süpürücü silecek 89,50 TL
- Deepway lastik tamir kiti 450 ml 99,50 TL
- Kask buhar önleyici 95 TL
- Balaklava 79,50 TL
- Noona oto park numaratörü 39,50 TL
- Deepway bagaj lastik ahtapotu 3'lü 69,50 TL
- Universal motosiklet sele kılıfı 85 TL
- Tsuyoi kaze universal motosiklet brandası 399 TL
- Tsuyoi kaze kumandalı 2'li led 499 TL
- Piranha oto cam sileceği 69,50 TL
- Piranha kör nokta aynası 89,50 TL
- Antifrizli cam suyu 5 l 95 TL
- -30 derece antifrizli cam suyu 5 l 125 TL
- Radyatör antifrizi 3 l 145 TL
- Mry turbo mutfak çakmağı 29,50 TL
Pipetli cam ayıcık bardak 399 TL
- Kütahya porselen kase/tabak çeşitleri 69,50 TL
- Paşabahçe breakfast club kavanoz 2'li 199 TL
- Paşabahçe tokio su bardağı 6'lı 139 TL
- Voss kılıflı cam matara 129 TL
- Su şişesi 49,50 TL
- Çift hazneli matara 249 TL
- Lav cleo kase 620 cc 44,50 TL
- Lav cleo kase 310 cc 39,50 TL
- Borosilikat tencere 499 TL
- Borosilikat demlik 269 TL
- Üzüm bardak 149 TL
- Mutfak rendesi 39,50 TL
- Karma mutfak ürünleri 29,50 TL
- Limonluk 24,50 TL
- Vivaldi seramik kapaklı sahan 449 TL
- Vivaldi seramik basık tencere 649 TL
- Vivaldi seramik tava 449 TL
- Emaye fırın tepsisi 149 TL
- Ahşap kulplu emaye sosluk 219 TL
- Helva/pilav şekillendirici kalıp 2'li 29,50 TL
- 6+1 tepsili kahvaltılık set 179 TL
- Silikon muffin kalıbı 45 TL
- Su pompası 69,50 TL
- Borosilikat damacana borusu 74,50 TL
- Kase 59,50 TL
- Kase 35 TL
- Kase 19,50 TL
- Kristal sürahi 89,50 TL
- Cam banyo seti 199 TL
- Vakumlu saklama kabı seti 3'lü 249 TL
- Kapaklı hamur leğeni 249 TL
- Saklama kabı 3'lü 79,50 TL
- Bas-aç saklama kabı 3'lü 54,50 TL
- Tabaklı bulaşık kurutma matı 169 TL
- Çok amaçlı bambu kutu 249 TL
- Katlanabilir çok amaçlı ahşap tepsi 249 TL
- Tekerlekli katlanabilir kapaklı kutu 349 TL
- Kapaklı kutu 89,50 TL
- Kapaklı kutu 49,50 TL
- Kilitli saklama kabı 175 TL
- Katlanır kasa 149 TL
- Çekmece içi düzenleyici 4'lü 74,50 TL
- Çok amaçlı düzenleyici kutu 22,50 TL
- Organizer sepet 3'lü 99,50 TL
- Çok amaçlı bölmeli düzenleyici kutu 139 TL
- Katlanır raf 2'li 279 TL
Jwin/sdp-90 88 tuşlu piyano 11,499 TL
- Jwin/jdp-8830 88 tuşlu katlanabilir taşınabilir piyano 6,299 TL
- Jwin/jdt-2003 ahşap ramazan davulu/manili 399 TL
Oyuncak pizza restoran 899 TL
- Oyuncak pizza restoran 899 TL
- Oyuncak tonton çöp kamyonu 349 TL
- Oyuncak 80 parça yol seti 499 TL
- Oyuncak mini arabalar 35 TL
- Oyuncak römorklu araba 259 TL
- Oyuncak askerli jeep seti 199 TL
- Oyuncak bultak saat ve blok 199 TL
- Oyuncak ince belli çay vakti 259 TL
- Oyuncak meyve kesme seti 119 TL
- Duo kart oyunu 99,50 TL
- Oyuncak batman dc karakter 229 TL
- Oyuncak oto taşıyıcı tır 159 TL
- Oyuncak 80 parça sihirli daireler 299 TL
- 1500 parça puzzle 129 TL
- Aktivite ve boyama kitabı 35 TL
- Oyuncak kodlama labirent oyunu 359 TL
- Kutu oyunu ben kimim? 149 TL
Jüt görünümlü naturel halı 120x180 cm 999 TL
- Jüt görünümlü naturel halı 80x150 cm 599 TL
- Namaz elbisesi 259 TL
- Eşarplı seccade seti 219 TL
- Modüler rahle 199 TL
- Pratik rahle 99,50 TL
- Seccade 70x110 cm 119 TL
- Tesbihli zikirmatik seti 59,50 TL
- İğne oyalı mevlit örtüsü 199 TL
- Bebek welsoft sweatshirt 199 TL
- Bebek yün görünümlü sweatshirt 299 TL
- Bebek peluş mont 299 TL
- Bebek welsoft fermuarlı üst 249 TL
- Bebek welsoft tulum 279 TL
- Kadın soket çorap 25 TL
- Pierre cardin bebek yastık 129 TL
- Pierre cardin bebek yorgan 399 TL
- Kuromi lisanslı anahtarlık 99,50 TL
- Okul dönemi tokaları 35 TL
- Süngerli baskılı çocuk halısı 329 TL
- Kraft prime 6 in 1 bisiklet 11,499 TL
- Kraft paris travel bebek arabası 19,999 TL
- Kraft coco bebek arabası 6,999 TL
- Kraft rito star 6 in 1 katlanır bisiklet 9,999 TL
- Kraft juno i-size travel bebek arabası 17,999 TL
- Kraft chef mama sandalyesi 5,499 TL
- Kraft gastro x mama sandalyesi 1,599 TL
- Kraft sky fold oyun parkı 5,999 TL
- Kraft moscow oyun parkı 6,799 TL
Vestiyer 1,699 TL
- Metal çerçeveli boy aynası 1,499 TL
- 4 çekmeceli şifonyer 2,499 TL
- 3 katlı tekerlekli raf 199 TL
- Mini ütü masası 299 TL
- Mermer desenli katlanabilir masa 699 TL
- Mermer desenli yer sofrası 449 TL
- Pp makyaj çantası 349 TL
- Orta boy pp valiz 899 TL
- Büyük boy pp valiz 1,099 TL
- Kabin boy pp valiz 839 TL
- Doğaş hilda köşe takımı 20,999 TL
- Glen 3 kapaklı dolap 7,699 TL
- Lutie 3 kapaklı çekmeceli dolap 6,999 TL
- Lutie 2 kapaklı çekmeceli dolap 4,699 TL
- Glen sabit yemek masası 3,999 TL
- Glen konsol 5,999 TL
- Evdemo barista kahve köşesi çok amaçlı dolap 3,349 TL
- Evdemo sena çamaşır makinesi dolabı 2,899 TL
- Evdemo kilitli 5 kapaklı metal ayakkabılık 2,749 TL
- Evdemo fix mutfak bar masası 2,199 TL
- Vip çift kişilik katlanır yer yatağı 2,399 TL
- Vip tek kişilik katlanır yer yatağı 1,549 TL
- Vip tek kişilik katlanır yer yatağı 1,149 TL
- Vip tek kişilik katlanır yer yatağı 739 TL
- Gold bambu dokuma halı 1,499 TL
- Gold yıkanabilir poffy halı 1,199 TL
- Gold yıkanabilir dijital baskılı halı 999 TL
- Gold sakallı koltuk örtüsü 499 TL
Samsonite essens spinner 69/25 orta boy valiz 9,499 TL
- Samsonite lite shock kabin boy valiz 10,999 TL
- Samsonite essens spinner 55/20 kabin boy valiz 8,499 TL
Trendline kuzu etli yetişkin köpek maması 15 kg 849 TL
- Trendline kuzu etli yetişkin kedi maması 15 kg 1,199 TL
- Trendline tavuklu yavru kedi maması 15 kg 1,399 TL
- Trendline tavuklu kısırlaştırılmış yetişkin kedi maması 15 kg 1,199 TL
- Trendline kuzu etli yetişkin köpek maması 1 kg 99 TL
- Trendline kuzu etli yavru köpek maması 1 kg 199 TL
- Trendline biftekli yavru köpek maması 1 kg 99 TL
- Trendline somonlu yetişkin kedi maması 1 kg 129 TL
- Trendline kuzu etli yetişkin kedi maması 1 kg 129 TL
- Trendline tavuklu kısırlaştırılmış yetişkin kedi maması 1 kg 129 TL
- Neutron kameralı akıllı evcil hayvan mama kabı 2,999 TL
- Whirtz kameralı akıllı mama kabı 2,499 TL
- Love ipet smart feeder plus kameralı mama kabı 3,999 TL
- Petkit fresh element solo akıllı mama kabı 3,999 TL
- Petkit eversweet 5 mini su çeşmesi 2,699 TL
- Love litter box pro otomatik akıllı kedi tuvaleti 17,999 TL
- Whirtz akıllı su kabı 1,299 TL
- Petkit pro led kedi tırnak makası 749 TL
- Love sitter akıllı kedi bakıcısı ve otomatik mama kabı 7,999 TL
- Xiaomi smart pet fountain 2 akıllı su kabı 2,599 TL
Alexander mcqueen 837460-wiagm-1067 erkek ayakkabı 29,999 TL
- Alexander mcqueen 807881-whaeg-9022 erkek ayakkabı 26,999 TL
- Alexander mcqueen 705060-wiagn-9044 erkek ayakkabı 26,999 TL
- Alexander mcqueen 553680-wiaee-9197 erkek ayakkabı 24,999 TL
- Alexander mcqueen 553680-wiaig-1070 erkek ayakkabı 24,999 TL
- Alexander mcqueen 553680-wiagl-2005 erkek ayakkabı 24,999 TL
- Alexander mcqueen 553770-wiaik-9732 kadın ayakkabı 24,999 TL
- Alexander mcqueen 553680-wiai2-4059 erkek ayakkabı 24,999 TL
- Premiata moerun-6445 erkek ayakkabı 12,999 TL
- Premiata moerun-6446 erkek ayakkabı 12,999 TL
- Premiata moerun-7106 erkek ayakkabı 12,999 TL
- Premiata moerun-7776 erkek ayakkabı 12,999 TL
