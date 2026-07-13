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A101'e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu
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A101'e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Bu hafta a101 market raflarında ve a101 online mağazasında televizyonlardan beyaz eşyalara, kamp çadırlarından elektrikli mopedlere kadar her ihtiyaca uygun yüzlerce fırsat sizleri bekliyor. Merakla beklenen a101 aktüel ürünler kataloğu ile mutfak araç gereçleri, pratik piknik malzemeleri ve bisiklet çeşitleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Listelediğimiz A101 katalog bu hafta içeriklerini inceleyebilir, a101 bu hafta ve diğer market broşürleri görmek için bizi takip edebilirsiniz!

A101 aktüel kataloğunda her ihtiyaca yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Teknoloji kategorisinde akıllı televizyonlar, cep telefonu ve bluetooth hoparlörler öne çıkarken; ankastre set, buzdolabı ve derin dondurucu gibi beyaz eşyalar dikkat çekiyor. Ev işlerini kolaylaştıracak elektrikli ev aletleri, mutfak gereçleri ve şık porselen takımları da raflarda yerini alıyor. Ayrıca yaz sezonuna uygun elektrikli araçlar, mopedler, bisikletler, gölgelikli salıncaklar, kamp çadırları, buzluklar, piknik çantaları ve çeşitli plastik piknik ürünleri de geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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A101 e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu 4

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Hi-level hl65qumln-w02s 65" frameless 4k uhd webos smart qled tv 28,999 TL

A101 e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu 5

  • Hi-level hl65qumln-w02s 65" frameless 4k uhd webos smart qled tv 28,999 TL
  • Onvo 40vq80f2fa 40" frameless fhd whale os 10 qled tv 9,799 TL
  • Onvo 32vq80f2ha 32" frameless hd whale os 10 qled tv 8,299 TL

A101 e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu 6

  • Samsung 50u8000f 50" 4k ultra smart led tv 23,999 TL
  • Singer 14sh654 overlok makinesi 7,999 TL
  • English home cyclone süpürge 3,299 TL
  • Fantom master cc 5750 halı yıkama makinesi 4,999 TL
  • Kiwi kcc-4330 koltuk ve halı yıkama makinesi 4,999 TL
  • English home tmk 5010 tost makinesi 1,899 TL
  • Pierre cardin 5 başlıklı epilasyon seti 1,199 TL
  • Pierre cardin erkek bakım seti 999 TL
  • Pierre cardin 4 başlıklı masaj aleti 699 TL
  • English home multi blender seti 1,999 TL
  • English home kablolu dik süpürge 1,399 TL

A101 e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu 7

  • Oppo a5 6/128gb cep telefonu 9,999 TL
  • Philips tai6000w akıllı kamera 1,299 TL
  • Philips şarj adaptörü 20 w 299 TL
  • Sandisk 128 gb microsd kart 1,199 TL
  • Piranha 7859 bluetooth hoparlör 399 TL
  • Piranha 7898 retro fm radyo bluetooth hoparlör 899 TL
  • Piranha 7863 rgb ışıklı bluetooth parti hoparlörü 1,499 TL
  • Piranha 9984 kablosuz kulak içi kulaklık 449 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Goodwest 1813 beyaz cam ankastre set 8,799 TL

A101 e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu 8

  • Goodwest 1813 beyaz cam ankastre set 8,799 TL
  • Dijitsu dbd150 mini buzdolabı 6,999 TL
  • Seg dd 6196 6 çekmeceli derin dondurucu 15,999 TL

A101 e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu 9

  • Homend handmaid 1936h el blender seti 1,699 TL
  • Sinbo scm-9044 kahve baharat öğütücü 699 TL
  • Onvo ovtm02 ınox çay makinesi 1,799 TL
  • Kiwi kk-3331 su ısıtıcı 599 TL
  • Pierre cardin elektrikli katlanabilir cezve 649 TL
  • Kiwi kwp 8513 şarjlı su pompası 199 TL
  • Kiwi ksm-2407k çocuk waffle makinesi 699 TL
  • Fantom carbon dc500 dikey süpürge 2,199 TL
  • Sinbo sbs 4451 dijital baskül 299 TL
  • Aprilla ahc-5038 tıraş makinesi 299 TL
  • Kiwi ksd-9990 ayakkabı kurutma makinesi 399 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Volta v1 elektrikli araç 549,990 TL

A101 e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu 10

  • Volta v1 elektrikli araç 549,990 TL
  • Apec apt4 üç tekerlekli elektrikli moped 59,990 TL
  • Apec ps4 50 cc benzinli moped 49,990 TL
  • Apec apm5 üç tekerlekli elektrikli moped 54,990 TL

Otomotiv ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Güral porselen 10 parça porselen kahvaltı takımı 999 TL

A101 e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu 11

Mutfak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Çift kişilik lastikli çarşaf 299 TL

A101 e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu 12

Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Matchbox sky busters hava araçları 199 TL

A101 e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu 13

Oyuncaklarda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Pierre cardin izotermik piknik çantası 25 l 469 TL

A101 e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu 14

A101 e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu 15

İndirimli piknik ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

26 Jant ön sepetli bisiklet 5,999 TL

A101 e overlok makinesi geliyor! 16 Temmuz 2026 A101 kataloğu 16

Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 13 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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