ŞOK'a Nespresso kahve makinesi geliyor! 15 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şok’a bu hafta Philips dikey süpürge, Tefal blender, Fujiplus klima ve Altus beyaz eşyaların yanında Luxin valizler ve ev giyim ürünleri geliyor. Bahçe keyfi için rattan koltuklar, rengarenk saksılar, Aprilla bahçe aletleri ve Polisan boyalar öne çıkıyor. Ayrıca Dermokil, Pril ve Asperox gibi temizlik ürünlerinin yanı sıra atıştırmalıklar ve soğuk içecekler de raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Haftanın gıda fırsatları

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Arzum Clean Compacto süpürge mavi 3,499 TL

Arzum Clean Compacto süpürge mavi 3,499 TL

Philips Xc6451/10 PowerCyclone kablosuz dikey süpürge 10,999 TL

Nespresso Inissia kapsüllü kahve makinesi 6,299 TL

Magnetic selfie wireless powerbank Mg001 799 TL

Trax mobile retro dizayn bluetooth hoparlör Bs-066 599 TL

Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık C-104 499 TL

Trax kids bluetooth hoparlör Os-2231 599 TL

Tosia kart 50 TL

Nilson flash beyaz 3'lü priz 200 TL

Nilson flash beyaz golyat 3'lü 129 TL

Panasonic led ampul beyaz ışık 49,95 TL

Ledolet kamp lambası 129 TL

12'li ledli mum seti Shr-01 899 TL

Torima evrensel seyahat adaptörü 599 TL

Torima nostaljik el atarisi tetris Gc-03 100 TL

Dokunmatik şarjlı masa lambası Lw-12 599 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kadın dantel askılı şortlu takım çiçek desenli 399 TL

Kadın dantel askılı şortlu takım çiçek desenli 399 TL

Kadın ip askılı şortlu takım kurdele desenli 399 TL

Kadın şortlu takım ekose desen 399 TL

Kadın kaşkorse bato slip 2'li 135 TL

Kadın kaşkorse slip 2'li 125 TL

Göğüs ucu gizleyici 75 TL

Kadın terlik 129 TL

Koltuk örtüsü 199 TL

Klimalı yastık 299 TL

Luxin ABS orta boy valiz mavi 1,199 TL

Luxin ABS kabin boy valiz mavi 999 TL

Luxin ABS büyük boy valiz mavi 1,299 TL

Çocuklar için yaz akademisi kitap çeşitleri 149 TL

Moda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Elit rattan desen koltuk 999 TL

Elit rattan desen koltuk 999 TL

Elit rattan desen sehpa 249 TL

Rattan desen tabure 199 TL

3 kapaklı metal ayakkabılık 1,790 TL

Figürlü renkli dekoratif saksı 13 cm 199 TL

Figürlü renkli dekoratif saksı 10 cm 169 TL

Rattan saksı no 1 14,95 TL

Rattan saksı no 2 29,95 TL

Rattan saksı no 3 50 TL

Rattan saksı no 4 69,95 TL

Sahra saksı no 1 0,70 L 9,95 TL

Sahra saksı no 2 1,1 L 14,95 TL

Plastik kollu sandalye 299 TL

Tabure 129 TL

Çok amaçlı 8 raflı dolap 2,990 TL

Lale saksı no 1 12,95 TL

Lale saksı no 2 19,95 TL

Lale saksı no 3 25 TL

Lale saksı no 4 39,95 TL

Renkli toprak saksı adet 75 TL

Dekoratif yusufçuk saksı süsü 10'lu 100 TL

Dekoratif kuş 2'li 100 TL

Dekoratif kelebek saksı süsü 10'lu 129 TL

Dekoratif renkli kuş 25 cm 149 TL

Dekoratif renkli kuş 55 cm 100 TL

Bahçe kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Polisan Quartz tavan boyası 17,5 kg 599 TL

Polisan Quartz iç cephe boyası kumsal beji / marjinal gri 10 kg 499 TL

Aygaz gaz kartuşu 220 g 100 TL

Aygaz katlanabilir portatif kamp ocağı 1,990 TL

Aprilla şarjlı çit/çim kesme makinesi 699 TL

Aprilla şarjlı budama makası 999 TL

Aprilla şarjlı taş motoru 899 TL

Aprilla şarjlı çalı/çim/ot biçme ve tırpan makinesi 1,250 TL

Monique pro hortum makarası seti 799 TL

Buzzy termos 20 L 699 TL

Slazenger masaj tabancası 699 TL

Polisan şerit metre 3 m 100 TL

Pattex japon yapıştırıcı 3 g 49,95 TL

Ve-ge paketleme bandı 45 mm x 40 m 59,95 TL

4+1 merdiven 999 TL

Sizin için indirimli yapı market ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Tefal Pro Express Protect Gv9230 buhar kazanlı ütü 10,199 TL

Tefal Pro Express Protect Gv9230 buhar kazanlı ütü 10,199 TL

Tefal Perfectmix 1200 W 2 litre yüksek hızlı smoothie blender 6,299 TL

Rowenta Ultimate Experience Maestria saç kurutma makinesi 5,299 TL

Philips Aqua Trio Xw9463/11 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 27,999 TL

Philips Lumea SenseIQ Series 9900 Bri950/02 IPL tüy alma cihazı 16,499 TL

Philips HR1863/20 Viva Collection 700 W katı meyve sıkacağı 5,799 TL

Philips ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Fujiplus 12000 BTU duvar tipi inverter klima 23,999 TL

Altus Almd 20 mikrodalga fırın 3,399 TL

Profilo Cga242Xvtr 1200 devir 9 kg çamaşır makinesi 26,999 TL

Altus Al 445 Nsx 5 programlı bulaşık makinesi 15,999 TL

Seg Stw 902 büro tipi buzdolabı 6,499 TL

Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 14 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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