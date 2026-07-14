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ŞOK'a Nespresso kahve makinesi geliyor! 15 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu
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ŞOK'a Nespresso kahve makinesi geliyor! 15 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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15 Temmuz Şok market bu hafta da ev ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerle dolu! Şok aktüel listesinde Philips dikey süpürgeden klimalara pek çok fırsat yer alıyor. Şık valizlerden bahçe mobilyalarına kadar Şok katalog seçenekleri sayesinde evinizi yenileyebilirsiniz. Şokta bu hafta avantajlı temizlik ürünleri ve nefis atıştırmalıklar da raflarda olacak. En güncel şok aktüel ürünler ve şok ta bu hafta neler var görmek için bizi takip edin!

Şok’a bu hafta Philips dikey süpürge, Tefal blender, Fujiplus klima ve Altus beyaz eşyaların yanında Luxin valizler ve ev giyim ürünleri geliyor. Bahçe keyfi için rattan koltuklar, rengarenk saksılar, Aprilla bahçe aletleri ve Polisan boyalar öne çıkıyor. Ayrıca Dermokil, Pril ve Asperox gibi temizlik ürünlerinin yanı sıra atıştırmalıklar ve soğuk içecekler de raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Haftanın gıda fırsatları

ŞOK a Nespresso kahve makinesi geliyor! 15 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 1

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

ŞOK a Nespresso kahve makinesi geliyor! 15 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 2

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Arzum Clean Compacto süpürge mavi 3,499 TL

ŞOK a Nespresso kahve makinesi geliyor! 15 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 3

  • Arzum Clean Compacto süpürge mavi 3,499 TL
  • Philips Xc6451/10 PowerCyclone kablosuz dikey süpürge 10,999 TL
  • Nespresso Inissia kapsüllü kahve makinesi 6,299 TL
  • Magnetic selfie wireless powerbank Mg001 799 TL
  • Trax mobile retro dizayn bluetooth hoparlör Bs-066 599 TL
  • Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık C-104 499 TL
  • Trax kids bluetooth hoparlör Os-2231 599 TL
  • Tosia kart 50 TL
  • Nilson flash beyaz 3'lü priz 200 TL
  • Nilson flash beyaz golyat 3'lü 129 TL
  • Panasonic led ampul beyaz ışık 49,95 TL
  • Ledolet kamp lambası 129 TL
  • 12'li ledli mum seti Shr-01 899 TL
  • Torima evrensel seyahat adaptörü 599 TL
  • Torima nostaljik el atarisi tetris Gc-03 100 TL
  • Dokunmatik şarjlı masa lambası Lw-12 599 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kadın dantel askılı şortlu takım çiçek desenli 399 TL

ŞOK a Nespresso kahve makinesi geliyor! 15 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 4

  • Kadın dantel askılı şortlu takım çiçek desenli 399 TL
  • Kadın ip askılı şortlu takım kurdele desenli 399 TL
  • Kadın şortlu takım ekose desen 399 TL
  • Kadın kaşkorse bato slip 2'li 135 TL
  • Kadın kaşkorse slip 2'li 125 TL
  • Göğüs ucu gizleyici 75 TL
  • Kadın terlik 129 TL
  • Koltuk örtüsü 199 TL
  • Klimalı yastık 299 TL
  • Luxin ABS orta boy valiz mavi 1,199 TL
  • Luxin ABS kabin boy valiz mavi 999 TL
  • Luxin ABS büyük boy valiz mavi 1,299 TL
  • Çocuklar için yaz akademisi kitap çeşitleri 149 TL

Moda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Elit rattan desen koltuk 999 TL

ŞOK a Nespresso kahve makinesi geliyor! 15 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 5

  • Elit rattan desen koltuk 999 TL
  • Elit rattan desen sehpa 249 TL
  • Rattan desen tabure 199 TL
  • 3 kapaklı metal ayakkabılık 1,790 TL
  • Figürlü renkli dekoratif saksı 13 cm 199 TL
  • Figürlü renkli dekoratif saksı 10 cm 169 TL
  • Rattan saksı no 1 14,95 TL
  • Rattan saksı no 2 29,95 TL
  • Rattan saksı no 3 50 TL
  • Rattan saksı no 4 69,95 TL
  • Sahra saksı no 1 0,70 L 9,95 TL
  • Sahra saksı no 2 1,1 L 14,95 TL
  • Plastik kollu sandalye 299 TL
  • Tabure 129 TL
  • Çok amaçlı 8 raflı dolap 2,990 TL
  • Lale saksı no 1 12,95 TL
  • Lale saksı no 2 19,95 TL
  • Lale saksı no 3 25 TL
  • Lale saksı no 4 39,95 TL
  • Renkli toprak saksı adet 75 TL
  • Dekoratif yusufçuk saksı süsü 10'lu 100 TL
  • Dekoratif kuş 2'li 100 TL
  • Dekoratif kelebek saksı süsü 10'lu 129 TL
  • Dekoratif renkli kuş 25 cm 149 TL
  • Dekoratif renkli kuş 55 cm 100 TL

Bahçe kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Polisan Quartz tavan boyası 17,5 kg 599 TL

ŞOK a Nespresso kahve makinesi geliyor! 15 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 6

  • Polisan Quartz iç cephe boyası kumsal beji / marjinal gri 10 kg 499 TL
  • Aygaz gaz kartuşu 220 g 100 TL
  • Aygaz katlanabilir portatif kamp ocağı 1,990 TL
  • Aprilla şarjlı çit/çim kesme makinesi 699 TL
  • Aprilla şarjlı budama makası 999 TL
  • Aprilla şarjlı taş motoru 899 TL
  • Aprilla şarjlı çalı/çim/ot biçme ve tırpan makinesi 1,250 TL
  • Monique pro hortum makarası seti 799 TL
  • Buzzy termos 20 L 699 TL
  • Slazenger masaj tabancası 699 TL
  • Polisan şerit metre 3 m 100 TL
  • Pattex japon yapıştırıcı 3 g 49,95 TL
  • Ve-ge paketleme bandı 45 mm x 40 m 59,95 TL
  • 4+1 merdiven 999 TL

Sizin için indirimli yapı market ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Tefal Pro Express Protect Gv9230 buhar kazanlı ütü 10,199 TL

ŞOK a Nespresso kahve makinesi geliyor! 15 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 7

  • Tefal Pro Express Protect Gv9230 buhar kazanlı ütü 10,199 TL
  • Tefal Perfectmix 1200 W 2 litre yüksek hızlı smoothie blender 6,299 TL
  • Rowenta Ultimate Experience Maestria saç kurutma makinesi 5,299 TL
  • Philips Aqua Trio Xw9463/11 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 27,999 TL
  • Philips Lumea SenseIQ Series 9900 Bri950/02 IPL tüy alma cihazı 16,499 TL
  • Philips HR1863/20 Viva Collection 700 W katı meyve sıkacağı 5,799 TL

Philips ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Fujiplus 12000 BTU duvar tipi inverter klima 23,999 TL

ŞOK a Nespresso kahve makinesi geliyor! 15 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 8

  • Altus Almd 20 mikrodalga fırın 3,399 TL
  • Profilo Cga242Xvtr 1200 devir 9 kg çamaşır makinesi 26,999 TL
  • Altus Al 445 Nsx 5 programlı bulaşık makinesi 15,999 TL
  • Seg Stw 902 büro tipi buzdolabı 6,499 TL

Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 14 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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