BİM'e buzluk termos geliyor! 17 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM’e bu hafta seyahat ve ev-mutfak ihtiyaçları için harika ürünler geliyor. Yolculuk hazırlığı yapanlar için farklı boylarda şık abs valiz çeşitleri ve çocuk valizleri yer alırken, ev tekstilinde el ve banyo havluları ile kadın şortlu takımları öne çıkıyor. Mutfak için Tefal wok tava, Chef’s tencere ve tavalar ile Benante’nin dekoratif sunum, ekmeklik ve tabak çeşitlerinin yanında Paşabahçe, Lav ve Rakle marka cam ürünleri de dikkat çekiyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Chef's karnıyarık tencere 32 cm 679 TL

Chef's karnıyarık tencere 32 cm 679 TL

Tefal Simplicity wok tava 28 cm 999 TL

Chef's kızartma tenceresi 22 cm 429 TL

Chef's tava seti 2'li 599 TL

Chef's krep tava 32 cm 339 TL

Tefal manuel rondo 749 TL

Benante desenli cam kesme tablası 199 TL

Benante desenli pasta tabağı 4'lü 249 TL

Bonera derin emaye kase 16 cm 249 TL

Paşabahçe cam kase / meyvelik 24 cm 139 TL

Paşabahçe cam kase seti 6'lı 199 TL

Paşabahçe cam servis tabağı 2'li 95 TL

Paşabahçe Misis çay bardağı 6'lı 129 TL

Rakle renkli cam tatlı kasesi 3'lü 239 TL

Lav cam su bardağı 3'lü 109 TL

Lav cam meşrubat bardağı 3'lü 129 TL

Desenli metal çerezlik 20 TL

Buzluk termos 20 L 849 TL

Bıçak / soyacak seti 3'lü 119 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Büyük boy abs valiz 1,190 TL

Büyük boy abs valiz 1,190 TL

Orta boy abs valiz 1,050 TL

Küçük boy abs valiz 925 TL

Wexta çocuk valiz 999 TL

Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri 119 TL

Okyanus Home tek fiyat mutfak gereçleri 49 TL

Tek fiyat mutfak ekipmanları 39 TL

Benante ponpon detaylı ekmeklik 199 TL

Benante ponpon detaylı sepet 249 TL

Benante bambu dönen sunumluk 209 TL

Kare saklama kabı 3'lü 0,45 L 35 TL

Kare saklama kabı 3'lü 0,75 L 45 TL

Çok amaçlı kapaklı kutu 139 TL

Ayaklı bölmeli organizer 65 TL

Çok amaçlı organizer çeşitleri 99 TL

Maisonette el havlusu 169 TL

Maisonette banyo havlusu 289 TL

Şortlu takım kadın 379 TL

Terlik süsü 6'lı 39 TL

Bolero bambu boxer erkek 119 TL

Bolero bambu bato külot kadın 79 TL

Eros sütyen çeşitleri 299 TL

Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 15 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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