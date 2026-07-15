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BİM'e buzluk termos geliyor! 17 Temmuz 2026 BİM kataloğu
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BİM'e buzluk termos geliyor! 17 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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17 Temmuz bim katalog yayına girdi! Bim market raflarında, seyahatten mutfak gereçlerine kadar aradıklarınızı bulabilirsiniz. Bim de bu hafta satışa sunulacak olan abs valizler, şık tencereler ve kullanışlı ev tekstil ürünler yer alıyor. Bim aktüel listesindeki kampanyaları kaçırmamak ve bim aktüel ürünler listesinin tamamını incelemek için bizi takipte kalın!

BİM’e bu hafta seyahat ve ev-mutfak ihtiyaçları için harika ürünler geliyor. Yolculuk hazırlığı yapanlar için farklı boylarda şık abs valiz çeşitleri ve çocuk valizleri yer alırken, ev tekstilinde el ve banyo havluları ile kadın şortlu takımları öne çıkıyor. Mutfak için Tefal wok tava, Chef’s tencere ve tavalar ile Benante’nin dekoratif sunum, ekmeklik ve tabak çeşitlerinin yanında Paşabahçe, Lav ve Rakle marka cam ürünleri de dikkat çekiyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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  • Chef's karnıyarık tencere 32 cm 679 TL
  • Tefal Simplicity wok tava 28 cm 999 TL
  • Chef's kızartma tenceresi 22 cm 429 TL
  • Chef's tava seti 2'li 599 TL
  • Chef's krep tava 32 cm 339 TL
  • Tefal manuel rondo 749 TL
  • Benante desenli cam kesme tablası 199 TL
  • Benante desenli pasta tabağı 4'lü 249 TL
  • Bonera derin emaye kase 16 cm 249 TL
  • Paşabahçe cam kase / meyvelik 24 cm 139 TL
  • Paşabahçe cam kase seti 6'lı 199 TL
  • Paşabahçe cam servis tabağı 2'li 95 TL
  • Paşabahçe Misis çay bardağı 6'lı 129 TL
  • Rakle renkli cam tatlı kasesi 3'lü 239 TL
  • Lav cam su bardağı 3'lü 109 TL
  • Lav cam meşrubat bardağı 3'lü 129 TL
  • Desenli metal çerezlik 20 TL
  • Buzluk termos 20 L 849 TL
  • Bıçak / soyacak seti 3'lü 119 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Büyük boy abs valiz 1,190 TL

BİM e buzluk termos geliyor! 17 Temmuz 2026 BİM kataloğu 2

  • Büyük boy abs valiz 1,190 TL
  • Orta boy abs valiz 1,050 TL
  • Küçük boy abs valiz 925 TL
  • Wexta çocuk valiz 999 TL
  • Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri 119 TL
  • Okyanus Home tek fiyat mutfak gereçleri 49 TL
  • Tek fiyat mutfak ekipmanları 39 TL
  • Benante ponpon detaylı ekmeklik 199 TL
  • Benante ponpon detaylı sepet 249 TL
  • Benante bambu dönen sunumluk 209 TL
  • Kare saklama kabı 3'lü 0,45 L 35 TL
  • Kare saklama kabı 3'lü 0,75 L 45 TL
  • Çok amaçlı kapaklı kutu 139 TL
  • Ayaklı bölmeli organizer 65 TL
  • Çok amaçlı organizer çeşitleri 99 TL
  • Maisonette el havlusu 169 TL
  • Maisonette banyo havlusu 289 TL
  • Şortlu takım kadın 379 TL
  • Terlik süsü 6'lı 39 TL
  • Bolero bambu boxer erkek 119 TL
  • Bolero bambu bato külot kadın 79 TL
  • Eros sütyen çeşitleri 299 TL

Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 15 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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