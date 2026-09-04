A101'e Samsung oyun monitörü geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

10 Eylül Perşembe günü A101’de teknoloji ve ev ihtiyaçlarında çeşitli ürünler var! Tefal, Philips ve DeLonghi marka küçük ev aletleri, Samsung, Philips ve LG’nin dev ekran akıllı televizyonları ile en yeni Galaxy ve Redmi akıllı telefonların yanı sıra Bezt ayarlanabilir dambıl setleri, egzersiz bisikletleri ve koşu bantları dikkat çekiyor. Ayrıca Vans, Nike ve Adidas çantalar, Alexander McQueen ve New Balance ayakkabılar ile kask ve interkom gibi motosiklet aksesuarları da bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Aldın Aldın gıda fırsatları

Ovion V8 lite 4/128 GB cep telefonu 6,799 TL

Piranha 8885 2'li sese duyarlı RGB ambiyans aydınlatma 529 TL

Piranha 5615 1+1 stereo RGB gaming hoparlör 399 TL

Piranha 2144 RGB kulak üstü gaming kulaklık 499 TL

Piranha 7634 RGB gaming mouse 179 TL

Piranha 2074 RGB kulak içi gaming kulaklık 549 TL

Piranha 45640 akım korumalı 3'lü uzatma kablosu 429 TL

Samsung 70U8000H 70" crystal UHD 4K smart TV 45,999 TL

Philips 65PUS7000/62 65" 4K UHD LED dolby atmos smart TV 40,999 TL

Onvo 40VQ80F3FA 40" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 10,499 TL

Hi-Level HL55QUPRL-W02S 55" frameless 4K UHD webOS smart QLED TV 20,999 TL

LG 55NU900B6LA.APEZ 4K nano UHD smart TV 37,999 TL

TCL 50P79LGTV 4K UHD QLED google TV 24,999 TL

Nordmende Q75NM1105 4K ultra HD google QLED TV 34,999 TL

Samsung Galaxy S26 Plus 12/256 GB cep telefonu 68,499 TL

Redmi Note 15 Pro 8/256 GB 5G cep telefonu 25,999 TL

Oppo A5 6/128 GB cep telefonu 11,999 TL

General Mobile Era 30 4/128 GB cep telefonu 8,499 TL

Tecno Spark Go 2 4/128 GB cep telefonu 8,799 TL

Samsung L524DG302EUXUF Odyssey G3 6300 FHD oyuncu monitörü 4,699 TL

Xiaomi 2nd Gen HD TV Stick medya oynatıcı 3,499 TL

Xiaomi C300 akıllı kamera 1,649 TL

SEG ST24220S0D buzdolabı 15,999 TL

SEG CMI 80101S0 D çamaşır makinesi 17,999 TL

Samsung WindFree Premium AR80FMC1BC88/SK 18000 BTU inverter klima 50,999 TL

Altus ALK 1840 18000 BTU inverter klima 33,999 TL

SEG ST215206SN buzdolabı 15,299 TL

SEG BM ST150 bulaşık makinesi 16,999 TL

SEG CMI 10101S0 D çamaşır makinesi 18,499 TL

LG RH90T2AP6RM.ABWPLTK in-pump kurutma makinesi 21,999 TL

NOPH11A2TOBEXS-17 kurutma makinesi 18,999 TL

Samsung WW11DG6B25LEAH çamaşır makinesi 31,999 TL

Samsung DW60CG540FPWTR bulaşık makinesi 18,999 TL

DemirDöküm DT4 Titanium Basix termosifon 65L 13,999 TL

Sinbo STM-5849 retro elektrikli çay makinesi 1,899 TL

Akel AF016 termostatlı yuvarlak fırın 2,199 TL

Pierre Cardin şarjlı saç sakal kesme makinesi 1,399 TL

English Home SCD 8100 seramik saç düzleştiricisi 999 TL

Kiwi KSC-4223 buharlı temizleyici 1,299 TL

English Home SHS 8100 hava üflemeli saç kurutma & ş

Tefal Ingenio Exception Titanium 6x12 parça büyük set 14,999 TL

Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere 6 L 13,499 TL

Nehir Sahra Sade 72 parça çatal kaşık bıçak takımı 2,999 TL

DeLonghi Magnifica Start ECAM12.121.B tam otomatik espresso makinesi 13,999 TL

Philips PowerPro City FC9331/07 toz torbasız süpürge 6,299 TL

Tefal Fresh Express rende doğrayıcı 3,699 TL

Dreame L40 Ultra CE çöp istasyonlu robot süpürge 33,999 TL

Kärcher SE 5 koltuk ve halı yıkama makinesi 15,999 TL

Kärcher SC 3 EasyFix GNF Edition buharlı temizlik makinesi 8,999 TL

Kärcher WV 2 Black Edition cam temizleme makinesi 2,499 TL

Volta RSX7 150 CC benzinli motosiklet 109,990 TL

APEC APM5 üç tekerlekli elektrikli moped 54,990 TL

Volta RX5 250 CC benzinli cross motosiklet 89,990 TL

Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL

Vehe 988 kask 2,599 TL

Yohe 935SV kask 3,199 TL

Yohe 299 kask 2,999 TL

Vehe 988 kask 2,799 TL

Vehe 880 kask 1,799 TL

Yohe 852 kask 1,799 TL

Vehe kask 1,799 TL

Yohe Y20 interkom 699 TL

Yohe YQ18 interkom 1,499 TL

Kütahya Porselen servis tabağı ~27 cm 140 TL

Kütahya Porselen yemek tabağı ~20 cm 135 TL

Kütahya Porselen pasta tabağı 125 TL

Kütahya Porselen kase 125 TL

Nehir çay kaşığı 30 TL

Nehir tatlı kaşığı / tatlı çatalı 45 TL

Nehir yemek kaşığı / yemek çatalı 55 TL

Nehir servis gereçleri 159 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz 1,000 cc 18 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz 660 cc 15 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz 425 cc 14 TL

Zorluteks taraftar lisanslı kırlent 199 TL

Zorluteks taraftar lisanslı çarşaf seti 499 TL

Zorluteks taraftar lisanslı nevresim seti 849 TL

Erkek atlet 129 TL

Patik çorap 2'li 129 TL

Soket çorap 2'li 129 TL

Bolero kadın erkek spor çorabı 2'li 59,50 TL

Reebok havlu bel boxer 129 TL

Reebok uzun soket çorap 2'li 149 TL

Pierre Cardin ortopedik boyun destekli visco yastık 699 TL

Hot Wheels oyuncan hızlı ve öfkeli arabalar 249 TL

Hot Wheels ikili arabalar 219 TL

Chelsea'nin pembe arabası 579 TL

Nuby fluffy buddies sürpriz hayvan karakterler 219 TL

Oyuncak 30 parça fileli sepette bloklar 399 TL

Lisanslı top 95 TL

Keçe çıkartma kitabım 199 TL

Mr. Chef'in mutfağı 699 TL

Oyuncak Almira yıldız elbiseli örgü saçlı bebek 149 TL

Oyuncak renkli ahşap balık 299 TL

Oyuncak ahşap kirpi bul-tak 189 TL

Oyuncak yazar kasa 319 TL

Homéa 3 kapaklı 3 çekmeceli gardırop 22,999 TL

Homéa 2 kapaklı 8 raflı çok amaçlı dolap 7,999 TL

Homéa 4 çekmeceli şifonyer 7,499 TL

Homéa 2 çekmeceli komodin 2,899 TL

Homéa tek düşer kapak ayakkabılık 1,599 TL

Haus Foça 8 raflı çok amaçlı dolap 2,499 TL

Haus Milet 10 bölmeli kitaplık 2,299 TL

Kanken 23510-126 sırt çantası 3,999 TL

Nike DC4244-010 sırt çantası 1,499 TL

Adidas HM9139 sırt çantası 1,299 TL

Puma 76855-02 sırt çantası 749 TL

Vans VN0A5KHI5611 sırt çantası 1,099 TL

Skechers 302606L-BBK çocuk ayakkabı 1,499 TL

Adidas QW0409 çocuk ayakkabı 1,299 TL

Puma 38943101 çocuk ayakkabı 1,299 TL

Alexander McQueen 553770-WIAHN-9182 kadın ayakkabı 24,999 TL

New Balance MRS30ABH kadın/erkek ayakkabı 6,899 TL

New Balance MRS30RB kadın ayakkabı 5,499 TL

Skechers 12615-BBK kadın ayakkabı 3,499 TL

Adidas B25807 kadın/erkek ayakkabı 4,999 TL

Puma 39902801 erkek ayakkabı 1,999 TL

Citizen NK0024-54X erkek kol saati 25,499 TL

Citizen NJ0234-58X erkek kol saati 22,999 TL

Citizen NJ0200-50W kadın/erkek kol saati 19,499 TL

Citizen NJ0200-50X kadın/erkek kol saati 19,999 TL

Orient RA-AC0L02R00B erkek kol saati 31,499 TL

Orient RA-AC0L01B00B erkek kol saati 28,199 TL

Bezt Premium Sports ayarlanabilir 2'li dambıl seti 40 kg 25,299 TL

Bezt Premium Sports ayarlanabilir dambıl seti 40 kg 12,699 TL

Bezt Premium Sports ayarlanabilir 3 in 1 halter kettlebell dambıl seti 24 kg 9,799 TL

Bezt Pro Sports ayarlanabilir dambıl stant 40 kg 5,399 TL

Bezt Pro ayarlanabilir kettlebell 20 kg 9,799 TL

Bezt Smart Pro dijital manyetik akıllı egzersiz bisikleti 12,999 TL

Bezt Run Smart katlanabilir koşu bandı 13,999 TL

Bezt Run Smart Ultra 4 HP ekranlı koşu bandı 77,699 TL

Bezt Run Smart Pro 3.5 HP otomatik eğimli katlanabilir soğutucu fanlı koşu bandı 43,799 TL

Bu içerik 10 Eylül 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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