9 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Bu hafta Şok market raflarında gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Temel gıda alışverişiniz için Anadolu Mutfağı pirinç, Superfresh patates, ev temizliği ve hijyen ihtiyacınız için Sole tuvalet kağıdı, Bingo sprey temizleyiciler ile Miss çamaşır ve bulaşık deterjanları öne çıkıyor. Kişisel bakımda ise Gliss şampuan ve saç kremleri ile Nivea cilt ve yüz bakım ürünleri cazip fiyatlarla alıcılarını bekliyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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Haftanın gıda fırsatları
- Anadolu Mutfağı pilavlık yerli pirinç 2500 g 119 TL
- Bizim bitkisel yağlı kremosı %20 yağlı 200 ml 26 TL
- Superfresh ince çıtır patates 1000 g 169 TL
- Glora karamelize bisküvi kreması 300 g 119 TL
- Sole tuvalet kağıdı 32'li 199 TL
- Calve acı biber sos 240 g / cheddar sos 240 g / barbekü sos 260 g 79 TL
- Bize kakaolu panna dondurma kurabiye 17 TL
- Ülker Dankek magma mini kek çeşitleri 67 TL
- Eti Popkek vişneli / portakallı / hindistan cevizli 14 TL
- Magnum mini çeşitleri 6'lı 269 TL
- Arbella uzay serisi makarna 350 g 27 TL
- Banvit sihirli süt 6x50 g 59 TL
Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
- Gliss şampuan 400 ml 149 TL
- Gliss saç kremi 360 ml 149 TL
- Gliss sıvı saç kremi 200 ml 179 TL
- Nivea Luminous630 anında skin glow makyaj temizleme suyu 400 ml 229 TL
- Nivea Skin Glow anında yüz temizleme jeli 150 ml 159 TL
- Nivea Luminous skin glow aydınlatıcı serum 30 ml 249 TL
- Nivea Skin Glow anında aydınlatıcı krem 40 ml 249 TL
- Nivea yüz kremi 7 etki 300 ml 129 TL
- Niltem sihirli muhteşem sıvı deterjanı ve fayans temizleyici 1 l 159 TL
- Bingo sprey kireç sökücü / yağ çözücü 750 ml 89 TL
- Miss çamaşır deterjanı arap sabunu + soda plus etkili 1500 ml 149 TL
- Miss elde bulaşık deterjanı 69 TL
- Miss soda plus çamaşır sodası 69 TL
- Perwoll yumuşatıcı çiçek ferahlığı / amber ışıltısı / derin ferahlık 1440 ml 199 TL
Bu içerik 8 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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