A101'e Seiko saat geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu

20 Ağustos Perşembe itibarıyla A101 katalog bu hafta fırsatlarında iPhone 17 Pro, Samsung S26 ve Xiaomi akıllı telefonlar, Tissot ve Seiko saatler, Alexander McQueen, New Balance ve Puma ayakkabılar var. Ayrıca A101 market ve A101 online mağazalarında Samsung beyaz eşya, Braun bakım ürünleri ile mobilya çeşitleri yer alıyor. İşte detaylar!
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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Aldın Aldın gıda fırsatları
Hi-Level 65" frameless 4k UHD webOS smart QLED tv 24,999 TL
- IFFALCON 55" U65A UHD smart Google tv 19,999 TL
- Samsung 50UB800F 50" 4k ultra smart LED tv 23,999 TL
- Nordmende 55" Q55NM1105 QLED tv 17,999 TL
- Onvo 50VQ90F3UA 50" frameless ultra HD QLED Google tv 15,999 TL
- Hi-Level HL43QFMLN-A148 43" frameless FHD Android 14 smart QLED tv 11,999 TL
- Nordmende 75Q75NM1105 4k ultra HD Google QLED tv 33,999 TL
- Toshiba 65QV1563DT UHD smart QLED tv 31,799 TL
- iPhone 17 Pro Max 512 GB cep telefonu 129,999 TL
- iPhone 17 Pro 256 GB cep telefonu 108,499 TL
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB cep telefonu 99,999 TL
- Samsung Galaxy A57 8/256 GB cep telefonu 31,199 TL
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite 6/128 GB 5G tablet 16,499 TL
- Lenovo Idea Tab Pro ZAE40185TR 8/256 GB tablet 19,799 TL
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256 GB cep telefonu 16,999 TL
- Tecno Spark Slim KM7K 8/256 GB cep telefonu 14,899 TL
Kiwi KWP-8555 gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 8,499 TL
- SEG CM 911S INV silver çamaşır makinesi 19,999 TL
- SEG BM 6001X inox bulaşık makinesi 17,999 TL
- Samsung RB50DG601EWWTR kombi no-frost buzdolabı 44,999 TL
- Hoover HOCU1T1706W1 buzdolabı 34,999 TL
- Samsung WindFree Premium AR18CXFCSWK/SK 18000 BTU inverter klima 45,999 TL
- Altus ALK 1840 18000 BTU inverter klima 33,999 TL
- LG Dualcool Plus PC18SQ.NSK 18000 BTU inverter klima 43,999 TL
- Samsung WW11DG6B25LEAH çamaşır makinesi 29,999 TL
- Hoover HWD 4137AMB/1-17 kurutmalı çamaşır makinesi 27,999 TL
- Samsung DW60A6050FS/TR bulaşık makinesi 21,999 TL
- Hoover NDP011A2TCBEXS-17 ısı pompalı çamaşır kurutma makinesi 19,499 TL
- Hoover HF 6E3DFW-17 6 programlı bulaşık makinesi 14,999 TL
Kiwi KFM-8601 jel yüz maskesi 249 TL
- Kiwi KFM-8602 migren bandı 399 TL
- Pierre Cardin 4 başlıklı masaj aleti 699 TL
- English Home KRM 5100 gözleme ve krep makinesi 1,299 TL
- Pierre Cardin elektrikli çelik çay makinesi 1,699 TL
- Pierre Cardin çubuk blender 899 TL
- Kiwi KC-8232 2'si 1 arada şarjlı mikser ve doğrayıcı 599 TL
Volta VHP14 3 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL
- Volta EV1 elektrikli araç 239,990 TL
- REVOLT RXS 250 CC benzinli cross motosiklet 89,990 TL
- APEC PS4 50 CC benzinli moped 49,990 TL
- Piranha 9046 10.000 mAh 4'ü 1 arada kablolu powerbank 399 TL
- Piranha 2223 Bluetooth kulaklık 479 TL
- Piranha 9995 AI dil çevirici Bluetooth kulak içi kulaklık 699 TL
- General Home çocuk GH-07/08 fotoğraf makinesi 699 TL
Kiwi oto araç içi buzdolabı 1,999 TL
- Piranha+ PCW-7926 basınçlı yıkama makinesi 2,699 TL
- Tsuyoi KAZE oto araç güneşlik brandası 569 TL
- Piranha mini kompresör 849 TL
- Piranha dijital hava kompresörü 969 TL
- Trax AD 24 oto jet fan 1,299 TL
- Pierre Cardin visce seyahat yastığı 599 TL
- Tsuyoi KAZE oto göçük onarım aleti 1+1 219 TL
- Çift kameralı yol kayıt cihazı 799 TL
- Piranha kablosuz dijital hava kompresörü 1,149 TL
- HP F480U Plus oto araç içi kamera 1,999 TL
- Tsuyoi KAZE oto telefon tutucu 169 TL
Metal ayaklı cam sunumluk 299 TL
- Aynalı metal sunum tepsisi 249 TL
- 4+1 pasta tabağı seti 249 TL
- Gravürlü renkli bardak 2'li 169 TL
- Rakle desenli kahve yanı bardak 2'li 199 TL
- Bombeli seramik kase 89,50 TL
- Oval tepsi 79,50 TL
- Tantitoni figürlü silikon üçlü çelik maşa 115 TL
- Tantitoni figürlü silikon spatula 115 TL
- Luminarc opal fırın kabı çeşitleri 149 TL
- Dondurma kaşığı 29,50 TL
Jakarlı el yüz havlusu 69,50 TL
- Jakarlı el havlusu 34,50 TL
- Saçaklı banyo havlusu takımı 219 TL
- Kurulama bezi 5'li 99,50 TL
- JUNO PP kabin boy valiz 999 TL
- JUNO PP büyük boy valiz 1,399 TL
- JUNO PP orta boy valiz 1,199 TL
- Kadın/erkek yarım konç spor çorap 3'lü 74,50 TL
- Bambu kadın soket çorap 27,50 TL
- Yoga çorabı 79,50 TL
- Şortlu basic pijama takımı 329 TL
Hot Wheels özel tasarım temalı arabalar 249 TL
- Barbie Malibu seyahat macerası 829 TL
- İlk arabam Turbo bitgit araba 969 TL
- Oyuncak römorklu traktör 239 TL
- Oyuncak sürtmeli inşaat araçları 179 TL
- CLK Toys oyuncak mini monster/mini Cooper 279 TL
- Kinetik kum 350 g 59,50 TL
- Oyun hamuru 10x100 g 159 TL
- Oyuncak direksiyon 149 TL
- Oyuncak süpürge 149 TL
Garaj Home 8 kapaklı dolap 10,899 TL
- Evdemo Pulsar oyuncu masası/çalışma masası 3,199 TL
- Garaj Home Elmas çok amaçlı raflı kahve köşesi 6,599 TL
- Garaj Home Bella raflı çalışma masası 2,499 TL
- UPSTYLE Laguna bahçe/balkon köşe takımı 13,299 TL
- Evdemo Icon 2+1+1 rattan bahçe/balkon oturma takımı 21,999 TL
- Garaj Home Zümrüt bahçe/balkon oturma takımı 7,399 TL
- Evdemo Leo kitaplıklı çalışma masası 1,999 TL
- Evdemo 3 kapaklı metal ayakkabılık 1,549 TL
- U PSTYLE Mila puf seti 4'lü 2,099 TL
- UPSTYLE Vela metal zigon sehpa seti 3'lü 1,899 TL
Alexander McQueen 553680-WIAIG-9061 kadın/erkek ayakkabı 24,999 TL
- Alexander McQueen 553770-WIAIH-9061 kadın ayakkabı 24,999 TL
- New Balance MR530SG kadın/erkek ayakkabı 6,499 TL
- New Balance MR530EMA kadın ayakkabı 6,499 TL
- Puma Suede XL 39520501 kadın ayakkabı 1,999 TL
- Puma Easy Rider Vintage 39902801 erkek ayakkabı 1,999 TL
- Adidas Samba OG B75807 kadın/erkek ayakkabı 4,999 TL
- On Running Cloudhorizon 3WE10010818 kadın ayakkabı 10,499 TL
- Vans Ward VN0A3IUNIJU1 kadın ayakkabı 2,799 TL
Braun Seri 3 310BT tıraş makinesi 2,999 TL
- Braun MGK3320 6'sı 1 arada erkek bakım kiti 2,299 TL
- Braun Seri 3 BT3520 sakal düzeltme makinesi 1,699 TL
- Braun Seri 3 BG3530 vücut tıraş makinesi 1,499 TL
- Braun Seri 5 HC5530 saç kesme makinesi 2,499 TL
- Braun BRHD215E saç kurutma makinesi 3,499 TL
- Braun Seri 5 52-A1000S ıslak ve kuru tıraş makinesi 3,299 TL
- Braun BRAS220E Iontech saç kurutma makinesi ve şekillendirici 4,499 TL
- Braun Silk Expert Pro 3 PL3122 IPL lazer cihazı 13,999 TL
Tissot T1285051601200 kadın kol saati 37,999 TL
- Tissot T1398071103100 erkek kol saati 33,999 TL
- Tissot T1222072203101 kadın kol saati 31,999 TL
- Casio MTP-VD01D-3BVUDF erkek kol saati 2,299 TL
- Casio MTP-VD01D-4BVUDF erkek kol saati 2,299 TL
- Seiko 5 SNKK19J1 erkek kol saati 14,999 TL
- Seiko 5 SNK567J1 erkek kol saati 13,499 TL
- Seiko 5 SNK563J1 erkek kol saati 13,499 TL
- Seiko 5 SNK381K1 erkek kol saati 12,999 TL
Yohe kask 2,599 TL
- Yohe 988 kask 3,199 TL
- Yohe kask (tasarımlı/desenli modeller) 2,799 TL
- Skyld YQ18 interkom 1,499 TL
- Skyld Y20 interkom 699 TL
- Wilke Healife spinning kondisyon bisikleti 5,999 TL
- Wilke Spade Pro kondisyon küreği 8,499 TL
- Wilke V-01 Premium ısıtmalı çok başlıklı elektrikli tüm vücut masaj aleti 1,299 TL
- Wilke B-02 parmakla yoğuran ısıtmalı omuz ve boyun masaj aleti 1,899 TL
- Wilke G-Pro Bluetoothlu uygulamalı uzaktan kumandalı koşu bandı 5,399 TL
- Wilke G-02 Bluetoothlu müzik çalarlı ısıtmalı akıllı göz masaj cihazı 1,799 TL
Skechers Ultra Groove Aquasonic 403647L-CBLM çocuk ayakkabı 3,999 TL
- Adidas Hoops Mid GW0406 çocuk ayakkabı 1,299 TL
- Skechers Velocity-Pouty 81264L-BLK çocuk ayakkabı 1,499 TL
- Puma Karmen Rebelle PS 38842101 çocuk ayakkabı 1,299 TL
- Puma TeamGoal 2376855-02 kadın/erkek sırt çantası 899 TL
- Vans VN0A7UFNY601 kız çocuk sırt çantası 999 TL
- Vans VN0A7UFNYET1 kadın sırt çantası 899 TL
- Vans VN0A4RZJZLS1 kız çocuk sırt çantası 849 TL
- Nike Elemental DC2644-010 kadın/erkek sırt çantası 1,499 TL
- Kanken 23510-126 kadın/erkek sırt çantası 3,999 TL
- Adidas HM9129 kadın/erkek sırt çantası 1,299 TL
Bu içerik 20 Ağustos 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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