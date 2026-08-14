A101'e Seiko saat geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu

20 Ağustos Perşembe itibarıyla A101 katalog bu hafta fırsatlarında iPhone 17 Pro, Samsung S26 ve Xiaomi akıllı telefonlar, Tissot ve Seiko saatler, Alexander McQueen, New Balance ve Puma ayakkabılar var. Ayrıca A101 market ve A101 online mağazalarında Samsung beyaz eşya, Braun bakım ürünleri ile mobilya çeşitleri yer alıyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Aldın Aldın gıda fırsatları

Hi-Level 65" frameless 4k UHD webOS smart QLED tv 24,999 TL

IFFALCON 55" U65A UHD smart Google tv 19,999 TL

Samsung 50UB800F 50" 4k ultra smart LED tv 23,999 TL

Nordmende 55" Q55NM1105 QLED tv 17,999 TL

Onvo 50VQ90F3UA 50" frameless ultra HD QLED Google tv 15,999 TL

Hi-Level HL43QFMLN-A148 43" frameless FHD Android 14 smart QLED tv 11,999 TL

Nordmende 75Q75NM1105 4k ultra HD Google QLED tv 33,999 TL

Toshiba 65QV1563DT UHD smart QLED tv 31,799 TL

iPhone 17 Pro Max 512 GB cep telefonu 129,999 TL

iPhone 17 Pro 256 GB cep telefonu 108,499 TL

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB cep telefonu 99,999 TL

Samsung Galaxy A57 8/256 GB cep telefonu 31,199 TL

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 6/128 GB 5G tablet 16,499 TL

Lenovo Idea Tab Pro ZAE40185TR 8/256 GB tablet 19,799 TL

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256 GB cep telefonu 16,999 TL

Tecno Spark Slim KM7K 8/256 GB cep telefonu 14,899 TL

Kiwi KWP-8555 gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 8,499 TL

SEG CM 911S INV silver çamaşır makinesi 19,999 TL

SEG BM 6001X inox bulaşık makinesi 17,999 TL

Samsung RB50DG601EWWTR kombi no-frost buzdolabı 44,999 TL

Hoover HOCU1T1706W1 buzdolabı 34,999 TL

Samsung WindFree Premium AR18CXFCSWK/SK 18000 BTU inverter klima 45,999 TL

Altus ALK 1840 18000 BTU inverter klima 33,999 TL

LG Dualcool Plus PC18SQ.NSK 18000 BTU inverter klima 43,999 TL

Samsung WW11DG6B25LEAH çamaşır makinesi 29,999 TL

Hoover HWD 4137AMB/1-17 kurutmalı çamaşır makinesi 27,999 TL

Samsung DW60A6050FS/TR bulaşık makinesi 21,999 TL

Hoover NDP011A2TCBEXS-17 ısı pompalı çamaşır kurutma makinesi 19,499 TL

Hoover HF 6E3DFW-17 6 programlı bulaşık makinesi 14,999 TL

Kiwi KFM-8601 jel yüz maskesi 249 TL

Kiwi KFM-8602 migren bandı 399 TL

Pierre Cardin 4 başlıklı masaj aleti 699 TL

English Home KRM 5100 gözleme ve krep makinesi 1,299 TL

Pierre Cardin elektrikli çelik çay makinesi 1,699 TL

Pierre Cardin çubuk blender 899 TL

Kiwi KC-8232 2'si 1 arada şarjlı mikser ve doğrayıcı 599 TL

Volta VHP14 3 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL

Volta EV1 elektrikli araç 239,990 TL

REVOLT RXS 250 CC benzinli cross motosiklet 89,990 TL

APEC PS4 50 CC benzinli moped 49,990 TL

Piranha 9046 10.000 mAh 4'ü 1 arada kablolu powerbank 399 TL

Piranha 2223 Bluetooth kulaklık 479 TL

Piranha 9995 AI dil çevirici Bluetooth kulak içi kulaklık 699 TL

General Home çocuk GH-07/08 fotoğraf makinesi 699 TL

Kiwi oto araç içi buzdolabı 1,999 TL

Piranha+ PCW-7926 basınçlı yıkama makinesi 2,699 TL

Tsuyoi KAZE oto araç güneşlik brandası 569 TL

Piranha mini kompresör 849 TL

Piranha dijital hava kompresörü 969 TL

Trax AD 24 oto jet fan 1,299 TL

Pierre Cardin visce seyahat yastığı 599 TL

Tsuyoi KAZE oto göçük onarım aleti 1+1 219 TL

Çift kameralı yol kayıt cihazı 799 TL

Piranha kablosuz dijital hava kompresörü 1,149 TL

HP F480U Plus oto araç içi kamera 1,999 TL

Tsuyoi KAZE oto telefon tutucu 169 TL

Metal ayaklı cam sunumluk 299 TL

Aynalı metal sunum tepsisi 249 TL

4+1 pasta tabağı seti 249 TL

Gravürlü renkli bardak 2'li 169 TL

Rakle desenli kahve yanı bardak 2'li 199 TL

Bombeli seramik kase 89,50 TL

Oval tepsi 79,50 TL

Tantitoni figürlü silikon üçlü çelik maşa 115 TL

Tantitoni figürlü silikon spatula 115 TL

Luminarc opal fırın kabı çeşitleri 149 TL

Dondurma kaşığı 29,50 TL

Jakarlı el yüz havlusu 69,50 TL

Jakarlı el havlusu 34,50 TL

Saçaklı banyo havlusu takımı 219 TL

Kurulama bezi 5'li 99,50 TL

JUNO PP kabin boy valiz 999 TL

JUNO PP büyük boy valiz 1,399 TL

JUNO PP orta boy valiz 1,199 TL

Kadın/erkek yarım konç spor çorap 3'lü 74,50 TL

Bambu kadın soket çorap 27,50 TL

Yoga çorabı 79,50 TL

Şortlu basic pijama takımı 329 TL

Hot Wheels özel tasarım temalı arabalar 249 TL

Barbie Malibu seyahat macerası 829 TL

İlk arabam Turbo bitgit araba 969 TL

Oyuncak römorklu traktör 239 TL

Oyuncak sürtmeli inşaat araçları 179 TL

CLK Toys oyuncak mini monster/mini Cooper 279 TL

Kinetik kum 350 g 59,50 TL

Oyun hamuru 10x100 g 159 TL

Oyuncak direksiyon 149 TL

Oyuncak süpürge 149 TL

Garaj Home 8 kapaklı dolap 10,899 TL

Evdemo Pulsar oyuncu masası/çalışma masası 3,199 TL

Garaj Home Elmas çok amaçlı raflı kahve köşesi 6,599 TL

Garaj Home Bella raflı çalışma masası 2,499 TL

UPSTYLE Laguna bahçe/balkon köşe takımı 13,299 TL

Evdemo Icon 2+1+1 rattan bahçe/balkon oturma takımı 21,999 TL

Garaj Home Zümrüt bahçe/balkon oturma takımı 7,399 TL

Evdemo Leo kitaplıklı çalışma masası 1,999 TL

Evdemo 3 kapaklı metal ayakkabılık 1,549 TL

U PSTYLE Mila puf seti 4'lü 2,099 TL

UPSTYLE Vela metal zigon sehpa seti 3'lü 1,899 TL

Alexander McQueen 553680-WIAIG-9061 kadın/erkek ayakkabı 24,999 TL

Alexander McQueen 553770-WIAIH-9061 kadın ayakkabı 24,999 TL

New Balance MR530SG kadın/erkek ayakkabı 6,499 TL

New Balance MR530EMA kadın ayakkabı 6,499 TL

Puma Suede XL 39520501 kadın ayakkabı 1,999 TL

Puma Easy Rider Vintage 39902801 erkek ayakkabı 1,999 TL

Adidas Samba OG B75807 kadın/erkek ayakkabı 4,999 TL

On Running Cloudhorizon 3WE10010818 kadın ayakkabı 10,499 TL

Vans Ward VN0A3IUNIJU1 kadın ayakkabı 2,799 TL

Braun Seri 3 310BT tıraş makinesi 2,999 TL

Braun MGK3320 6'sı 1 arada erkek bakım kiti 2,299 TL

Braun Seri 3 BT3520 sakal düzeltme makinesi 1,699 TL

Braun Seri 3 BG3530 vücut tıraş makinesi 1,499 TL

Braun Seri 5 HC5530 saç kesme makinesi 2,499 TL

Braun BRHD215E saç kurutma makinesi 3,499 TL

Braun Seri 5 52-A1000S ıslak ve kuru tıraş makinesi 3,299 TL

Braun BRAS220E Iontech saç kurutma makinesi ve şekillendirici 4,499 TL

Braun Silk Expert Pro 3 PL3122 IPL lazer cihazı 13,999 TL

Tissot T1285051601200 kadın kol saati 37,999 TL

Tissot T1398071103100 erkek kol saati 33,999 TL

Tissot T1222072203101 kadın kol saati 31,999 TL

Casio MTP-VD01D-3BVUDF erkek kol saati 2,299 TL

Casio MTP-VD01D-4BVUDF erkek kol saati 2,299 TL

Seiko 5 SNKK19J1 erkek kol saati 14,999 TL

Seiko 5 SNK567J1 erkek kol saati 13,499 TL

Seiko 5 SNK563J1 erkek kol saati 13,499 TL

Seiko 5 SNK381K1 erkek kol saati 12,999 TL

Yohe kask 2,599 TL

Yohe 988 kask 3,199 TL

Yohe kask (tasarımlı/desenli modeller) 2,799 TL

Skyld YQ18 interkom 1,499 TL

Skyld Y20 interkom 699 TL

Wilke Healife spinning kondisyon bisikleti 5,999 TL

Wilke Spade Pro kondisyon küreği 8,499 TL

Wilke V-01 Premium ısıtmalı çok başlıklı elektrikli tüm vücut masaj aleti 1,299 TL

Wilke B-02 parmakla yoğuran ısıtmalı omuz ve boyun masaj aleti 1,899 TL

Wilke G-Pro Bluetoothlu uygulamalı uzaktan kumandalı koşu bandı 5,399 TL

Wilke G-02 Bluetoothlu müzik çalarlı ısıtmalı akıllı göz masaj cihazı 1,799 TL

Skechers Ultra Groove Aquasonic 403647L-CBLM çocuk ayakkabı 3,999 TL

Adidas Hoops Mid GW0406 çocuk ayakkabı 1,299 TL

Skechers Velocity-Pouty 81264L-BLK çocuk ayakkabı 1,499 TL

Puma Karmen Rebelle PS 38842101 çocuk ayakkabı 1,299 TL

Puma TeamGoal 2376855-02 kadın/erkek sırt çantası 899 TL

Vans VN0A7UFNY601 kız çocuk sırt çantası 999 TL

Vans VN0A7UFNYET1 kadın sırt çantası 899 TL

Vans VN0A4RZJZLS1 kız çocuk sırt çantası 849 TL

Nike Elemental DC2644-010 kadın/erkek sırt çantası 1,499 TL

Kanken 23510-126 kadın/erkek sırt çantası 3,999 TL

Adidas HM9129 kadın/erkek sırt çantası 1,299 TL

Bu içerik 20 Ağustos 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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