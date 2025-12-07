FİNANS

Altında tarihi eşik! Rakamı duyan Rusların yüzü gülüyor

Rusya’nın altın hamlesi küresel piyasalara damga vurdu. Moskova, rezervlerinde ilk kez 300 milyar dolar eşiğini aştı. Batı yaptırımları nedeniyle rezervlerinin yarısına erişimi dondurulan Kremlin, böylelikle altını rezervlerinin neredeyse yarısına çıkarmayı başardı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası rezervlerinin yarısına erişimi kısıtlanan Rusya, altın stokunu tarihin en yüksek seviyesine taşıdı. Ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı yüzde 42,3'e çıktı.

ARALIK'TA ALTINDA ZİRVE

AA muhabirinin Rusya Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin 1 Kasım'da 725,8 milyar dolar seviyesinde olan uluslararası rezervleri, 1 Aralık'ta 734,6 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde, ülkenin altın rezervleri ilk defa 300 milyar dolar seviyesini aşarak 310,7 milyar dolara çıkarken, altının rezervlerdeki payı yüzde 42,3'e ulaştı.

YÜZDE 2'LERDEN DÖNDÜ

Altının Rusya’nın rezervlerindeki payı Haziran 2007'de yüzde 2,1'e kadar gerilemişti.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

RUSYA REZERVLERİNİN YARISINA ERİŞEMİYOR

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı, artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının 2 yıldır süren sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atmasıyla yükseliş dönemine girerken, TSİ 16.25 itibarıyla 4 bin 230 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.745,37
5.746,23
% -0.12
23:59
Ons Altın / TL
178.659,69
178.759,10
% -0.13
23:59
Ons Altın / USD
4.201,85
4.202,48
% -0.19
23:59
Çeyrek Altın
9.192,59
9.395,08
% -0.12
23:59
Yarım Altın
18.327,72
18.790,17
% -0.12
23:59
Ziynet Altın
36.770,35
37.465,41
% -0.12
23:59
Cumhuriyet Altını
38.459,00
39.041,00
% -0.5
13:00
Anahtar Kelimeler:
Altın Rezervi Moskova Rusya Altın altın fiyatları kremlin
Haber Gönder
Haber Gönder
