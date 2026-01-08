BİM'e beyaz eşya geliyor! 14 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM 14 Ocak kataloğunda ev ekonomisine ve çocuk odası düzenine yönelik önemli fırsatlar sunuluyor. Çocuklar için babyCo markalı çekmeceli aktivite masası, sandalye seti ve şık tasarımlı çocuk karyolası gibi mobilyalar dikkat çekerken beyaz eşya grubunda Keysmart markasıyla farklı hacimlerde nofrost buzdolapları, 4 programlı bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve kurutma makinesi gibi temel ev ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla satışa.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Çekmeceli aktivite masası ve sandalyesi 1,790 TL

Çocuk karyola 1,750 TL

5 çekmeceli oyuncak dolabı 1,390 TL

Gran Toys pelüş zürafa 499 TL

Homendra çocuk kitaplığı 1,190 TL

Çocuk organizer dolap 1,890 TL

Bulut desenli raf 790 TL

Keysmart Nofrost buzdolabı KEY 490 NFS 27,900 TL

Keysmart Nofrost buzdolabı KEY 430 NFE 21,900 TL

Keysmart buzdolabı KEY 330 STE 13,900 TL

Keysmart Nofrost buzdolabı KEY 250 NFE 12,900 TL

Keysmart 4 programlı bulaşık makinesi KEY 4014 BMS 14,900 TL

Keysmart 4 programlı bulaşık makinesi KEY 4014 BM 11,790 TL

Keysmart 9 kg çamaşır makinesi KEY 910 CM 14,900 TL

Keysmart çamaşır kurutma makinesi KEY 80 KM 13,900 TL

Keysmart 8 kg çamaşır makinesi KEY 810 CM 13,900 TL

Bu içerik 8 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

