BİM'e beyaz eşya geliyor! 14 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!
BİM'e beyaz eşya geliyor! 14 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Bim katalog 14 Ocak fırsatlarıyla haftanın en çok beklenen indirimleri raflarda yerini aldı! Bimde bu hafta ev ihtiyaçlarınıza hitap eden çeşitli ürünler sizi bekliyor. Bime bu hafta gelecek ürünler arasında dikkat çeken elektronik ve mobilya ürünleri bulunuyor. Bim aktüel katalog sayesinde bütçenizi zorlamadan alışveriş yapabilir, ihtiyacınız olan her ürünü uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Bim katalog bu hafta da sürprizlerle dolu, fırsatları kaçırmamak için göz atmayı unutmayın!

BİM 14 Ocak kataloğunda ev ekonomisine ve çocuk odası düzenine yönelik önemli fırsatlar sunuluyor. Çocuklar için babyCo markalı çekmeceli aktivite masası, sandalye seti ve şık tasarımlı çocuk karyolası gibi mobilyalar dikkat çekerken beyaz eşya grubunda Keysmart markasıyla farklı hacimlerde nofrost buzdolapları, 4 programlı bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve kurutma makinesi gibi temel ev ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla satışa.

BİM'e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor!

 Bugün A101'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

 Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

Çekmeceli aktivite masası ve sandalyesi 1,790 TL

BİM e beyaz eşya geliyor! 14 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Çekmeceli aktivite masası ve sandalyesi 1,790 TL
  • Çocuk karyola 1,750 TL
  • 5 çekmeceli oyuncak dolabı 1,390 TL
  • Gran Toys pelüş zürafa 499 TL
  • Homendra çocuk kitaplığı 1,190 TL
  • Çocuk organizer dolap 1,890 TL
  • Bulut desenli raf 790 TL
  • Keysmart Nofrost buzdolabı KEY 490 NFS 27,900 TL
  • Keysmart Nofrost buzdolabı KEY 430 NFE 21,900 TL
  • Keysmart buzdolabı KEY 330 STE 13,900 TL
  • Keysmart Nofrost buzdolabı KEY 250 NFE 12,900 TL
  • Keysmart 4 programlı bulaşık makinesi KEY 4014 BMS 14,900 TL
  • Keysmart 4 programlı bulaşık makinesi KEY 4014 BM 11,790 TL
  • Keysmart 9 kg çamaşır makinesi KEY 910 CM 14,900 TL
  • Keysmart çamaşır kurutma makinesi KEY 80 KM 13,900 TL
  • Keysmart 8 kg çamaşır makinesi KEY 810 CM 13,900 TL

BİM e beyaz eşya geliyor! 14 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 2

Kışa meydan okuyan Camper bot fırsat ürünü oldu!

 Helly Hansen polarlardaki kısa süreli fırsatı kaçırmayın!

 Yarını beklemeyin: Eşyalarınızın bozulmaması için şart

 CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

 Hafif, güvenli ve geniş iç hacmiyle bir bavuldan fazlası!

 Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

 Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

 Camper Beetle ayakkabıda 5236 TL indirim başladı!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

BİM'e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor!

Kışa meydan okuyan Camper bot fırsat ürünü oldu!

Camper Beetle ayakkabıda 5236 TL indirim başladı!

Yarını beklemeyin: Eşyalarınızın bozulmaması için şart

Hafif ve ekonomik: Under Armour ayakkabı fırsat ürünü oldu

Kaçırılmayacak Camper erkek bot indirimi!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Hafif, güvenli ve geniş iç hacmiyle bir bavuldan fazlası!

Performans ve konfor tek bir cekette: Under Armour

Helly Hansen polarlardaki kısa süreli fırsatı kaçırmayın!

ŞOK'a ısıtıcı çeşitleri geliyor!

BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

CAMPER'dan adımlarınıza değer bir fırsat!

Kışın zorlu hava koşullarına kökten çözüm: CAMPER bot fırsatını kaçırmayın

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor! 10 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

BİM'e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor! 13 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı

Ülker, sürdürülebilirlikte üçüncü kez zirvede

THY'nin dev havacılık yatırımının temeli atıldı! Bakan Uraloğlu: 'İddialı bir başlangıç yapıyoruz'

Çalışanların maaşından kesilecek! Murat Bal’dan BES kararı sonrası TES detayı

Son dakika | En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

