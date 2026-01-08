BİM'e beyaz eşya geliyor! 14 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM 14 Ocak kataloğunda ev ekonomisine ve çocuk odası düzenine yönelik önemli fırsatlar sunuluyor. Çocuklar için babyCo markalı çekmeceli aktivite masası, sandalye seti ve şık tasarımlı çocuk karyolası gibi mobilyalar dikkat çekerken beyaz eşya grubunda Keysmart markasıyla farklı hacimlerde nofrost buzdolapları, 4 programlı bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve kurutma makinesi gibi temel ev ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla satışa.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bu içerik 8 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.