ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı

Şok markette öne çıkan ürünler arasında Columbia markasının yüksek kaliteli yağmurluk, mont ve yelek seçeneklerinin yanında Alpina ankastre set, Altus mikrodalga fırın ve çeşitli ısıtıcılar gibi teknolojik ev aletleri dikkat çekiyor. Ev tekstili tarafında Dinarşu halılar, pamuklu battaniyeler ve leopar desenli pijama takımları bulunurken mutfak kategorisinde Paşabahçe ve Borcam markalı şık sunum ve saklama kapları uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.
Lio yağlı siyah zeytin 139 TL
- Lio riviera zeytinyağı 2 L 429 TL
- Mis dilimli tam yağlı taze peynir 1200 g 335 TL
- Mis yarım yağlı taze beyaz peynir 650 g 135 TL
- Mis tam yağlı 2 dilim olgunlaştırılmış beyaz peynir 175 TL
- Mis yoğurt tam yağlı homojenize 2000 g 89,90 TL
- Altınkılıç kefir çeşitleri 32,50 TL
- Anadolu Mutfağı pilavlık/köftelik bulgur 1 kg 24,75 TL
- Anadolu Mutfağı kuru fasulye 1 kg 59,95 TL
- Krazby mısır gevreği 45,90 TL
- Teremyağ gurme kaymaklı kase 70 TL
- Polonez hindi salam 54,90 TL
- Bala Hatun tarhana 49,90 TL
- Milka sürülebilir fındık kreması 109 TL
- Koni kahve şurubu çeşitleri 40 TL
- Dr. Oetker bitter çikolatalı puding 34,50 TL
- SuperFresh mantı kayseri 89,50 TL
- Namet soslu pişmiş döner 145 TL
- Deren Rize çay 1 kg 159 TL
- Yupo şeftali halkası 24,90 TL
- Piyale bitter damla çikolata 125 TL
- Eti Puf çeşitleri 12'li paket 59,90 TL
- Torku Tam Keyfim bisküvi 64,90 TL
- Ülker Metro büyük boy 14,90 TL
- Ülker sade çubuk kraker 19,90 TL
- Ülker Kekstra kremalı kek 10 TL
- Eti Tutku Bold 29,90 TL
- Ülker Dankek mekik kek 39,90 TL
- Ülker Hanımeller 6'lı paket 89,90 TL
- Amigo siyah tuzlu/tuzsuz ayçekirdeği 41 TL
- Çamlıca portakal 2,5 L 34,90 TL
- Cappy Pulpy şeftali 1 L 49,90 TL
Oral-B iO1 şarjlı diş fırçası 999 TL
- Oral-B yedek başlık 2'li 499 TL
- Dalin bebek şampuanı 700 ml 129 TL
- Dalin köpük sabun 69 TL
- Dalin kolay tarama spreyi 129 TL
- Everwell florürlü çiğneme tableti 54,90 TL
- Everwell efervesan tablet 2'li 149 TL
- Nivea el ve vücut bakım kremi çeşitleri 169 TL
- Bebeland bebek bakım örtüsü 10'lu 59 TL
- Gillette Blue3 tıraş bıçağı 6+2 249 TL
- Elseve şampuan çeşitleri 360 ml 139 TL
- Expertinent mikro ince diş fırçası 43,95 TL
- Signal White System diş macunu 69 TL
- Signal White System diş fırçası 43,95 TL
- Expertinent tiryakilere özel diş fırçası 35,50 TL
- Expertinent Pro diş fırçası 47,50 TL
- Alo deterjan 8 kg 369 TL
- Yuka kağıt havlu 12'li 169 TL
- Yuka tuvalet kağıdı 40'lı 229 TL
- İlbays mikrofiber temizlik bezi 3'lü 149 TL
- DeepFresh yüzey temizlik havlusu 59 TL
- Omo Express leke çıkarıcı 159 TL
- Peros yumuşatıcı çeşitleri 5 L 125 TL
Kasa arkası indirimleri;
- Sütaş yarım yağlı süt 4x1 L 150 TL
- Cafe Crown sahlep 10'lu 49 TL
- Cappy Mini meyve suyu 6x200 ml 60 TL
- Orkid Platinum özel seri 135 TL
- Fairy Gold sıvı bulaşık deterjanı 129 TL
Dinarşu peluş halı 120x180 cm 549 TL
- Dinarşu peluş halı 80x150 cm 349 TL
- Ruum Store minderli düşer kapaklı ayakkabılık 749 TL
- Kaymaz raf örtüsü 100 TL
- Katlanabilir banyo paspası 199 TL
- İkili askı 25 TL
- Yer karosu 25 TL
- Halı kaydırmaz 39,95 TL
- Kapı kulp stoperi 6,99 TL
- Kapı altı stoperi 6,99 TL
- Masa örtüsü tutucu 6,99 TL
- Vantuzlu banyo paspası 75 TL
- Yapışkan askı 6'lı 75 TL
- Çok amaçlı spa matı 75 TL
- Kapı arkası askılık 50 TL
- Bornoz askısı 50 TL
- Kağıt havluluk 50 TL
- Kare havluluk 50 TL
- Çember havluluk 50 TL
- Çubuk havluluk 50 TL
Alpina turbo falı ankastre set siyah 8,499 TL
- Piranha leopar desenli kulaklık 399 TL
- Piranha kablosuz kulak içi kulaklık 399 TL
- Kiwi döner başlıklı diş fırçası 349 TL
- Powertec ense, sakal, vücut kılı kesme makinesi 199 TL
- Altus mikrodalga fırın 2,999 TL
- Şamdan termostatlı yuvarlak fırın 1,699 TL
- Kreuzer buharlı kırışık giderici 899 TL
- Şamdan quartz ısıtıcı 1,199 TL
- Sinbo quartz ısıtıcı 499 TL
- Pirantech buharlı temizlik makinesi 4,599 TL
Paşabahçe Leafy 2'li tuzluk-biberlik 100 TL
- Paşabahçe Karaman 3'lü saklama kabı 119 TL
- Borcam kapaklı tencere 219 TL
- Paşabahçe Frezya 3'lü saklama kabı 149 TL
- Penguen çelik termos 3 bardaklı 449 TL
- Lav leopar karaf 100 TL
- Lav leopar meşrubat bardağı 50 TL
- Deri kulplu metal tepsi 169 TL
- Cambu borosilikat cam kedili kupa 59,95 TL
- Mehtap kapaklı balık/börek tavası 499 TL
- Ahşap kapaklı kesme tahtalı ekmeklik 399 TL
- Akçam cam dik kenarlı salata kasesi 149 TL
- Safir desen yuvarlak kase 50 TL
- Yuvarlak tepsi çeşitleri 100 TL
- Renkli dikdörtgen saklama kabı 3'lü set 199 TL
- Çelik sütlük 199 TL
- Çift renk süzgeç 75 TL
- Yuvarlak kapaklı saklama kabı 3'lü 129 TL
- Çelik süzgeç 149 TL
- Tepsili çerezlik set 100 TL
- Kaydırmaz kulplu kesim panosu 100 TL
- Sızdırmaz saklama kabı yuvarlak 2'li 100 TL
- Sızdırmaz saklama kabı dikdörtgen 2'li 100 TL
- Cam desenli kavanoz 3'lü 100 TL
- Cam sürahi 100 TL
Çift kişilik penye lastikli çarşaf 199 TL
- Tek kişilik penye lastikli çarşaf 179 TL
- Tek kişilik pamuklu battaniye 259 TL
- Çift kişilik pamuklu battaniye 279 TL
- Kadın leopar biyeli pijama takımı 349 TL
- Kadın kadife pijama takımı leopar desenli 349 TL
- Kadın kadife tek alt leopar 149 TL
- Pelüş saç ve bilek bandı seti 3'lü 89,95 TL
- Kadın ev ayakkabısı 249 TL
- Kadın pelüş terlik havuz taban 189 TL
- Kadın pelüş terlik 189 TL
- Kadın ucu tüylü soket çorap 69,95 TL
- 2'li kadın soket çorap 39,95 TL
- Kadın leopar desenli kemer 75 TL
- Kapı önü paspası 79,95 TL
Columbia Watertight II erkek yağmurluk 2,999 TL
- Columbia Hikebound II kadın yağmurluk çeşitleri 3,499 TL
- Columbia Hikebound II erkek yağmurluk 3,499 TL
- Columbia Arcadia II kadın yağmurluk çeşitleri 2,999 TL
- Columbia Glennaker Lake II erkek yağmurluk 2,999 TL
- Columbia Switchback IV kadın yağmurluk siyah 1,999 TL
- Columbia Puffect II kadın mont çeşitleri 4,999 TL
- Columbia Ascender Softshell erkek mont çeşitleri 3,999 TL
- Columbia Kruser Ridge II softshell kadın mont siyah 3,999 TL
- Columbia Powder Lite II erkek yelek siyah 3,199 TL
- Columbia Powder Lite II erkek mont siyah 4,499 TL
- Columbia Labyrinth Loop II kapüşonlu erkek mont siyah 5,999 TL
- Columbia Delta Ridge II down kadın mont siyah 5,999 TL
- Columbia Pike Lake II kapüşonlu erkek mont siyah 5,999 TL
