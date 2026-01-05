ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı

Şok markette öne çıkan ürünler arasında Columbia markasının yüksek kaliteli yağmurluk, mont ve yelek seçeneklerinin yanında Alpina ankastre set, Altus mikrodalga fırın ve çeşitli ısıtıcılar gibi teknolojik ev aletleri dikkat çekiyor. Ev tekstili tarafında Dinarşu halılar, pamuklu battaniyeler ve leopar desenli pijama takımları bulunurken mutfak kategorisinde Paşabahçe ve Borcam markalı şık sunum ve saklama kapları uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

Lio yağlı siyah zeytin 139 TL

Lio riviera zeytinyağı 2 L 429 TL

Mis dilimli tam yağlı taze peynir 1200 g 335 TL

Mis yarım yağlı taze beyaz peynir 650 g 135 TL

Mis tam yağlı 2 dilim olgunlaştırılmış beyaz peynir 175 TL

Mis yoğurt tam yağlı homojenize 2000 g 89,90 TL

Altınkılıç kefir çeşitleri 32,50 TL

Anadolu Mutfağı pilavlık/köftelik bulgur 1 kg 24,75 TL

Anadolu Mutfağı kuru fasulye 1 kg 59,95 TL

Krazby mısır gevreği 45,90 TL

Teremyağ gurme kaymaklı kase 70 TL

Polonez hindi salam 54,90 TL

Bala Hatun tarhana 49,90 TL

Milka sürülebilir fındık kreması 109 TL

Koni kahve şurubu çeşitleri 40 TL

Dr. Oetker bitter çikolatalı puding 34,50 TL

SuperFresh mantı kayseri 89,50 TL

Namet soslu pişmiş döner 145 TL

Deren Rize çay 1 kg 159 TL

Yupo şeftali halkası 24,90 TL

Piyale bitter damla çikolata 125 TL

Eti Puf çeşitleri 12'li paket 59,90 TL

Torku Tam Keyfim bisküvi 64,90 TL

Ülker Metro büyük boy 14,90 TL

Ülker sade çubuk kraker 19,90 TL

Ülker Kekstra kremalı kek 10 TL

Eti Tutku Bold 29,90 TL

Ülker Dankek mekik kek 39,90 TL

Ülker Hanımeller 6'lı paket 89,90 TL

Amigo siyah tuzlu/tuzsuz ayçekirdeği 41 TL

Çamlıca portakal 2,5 L 34,90 TL

Cappy Pulpy şeftali 1 L 49,90 TL

Oral-B iO1 şarjlı diş fırçası 999 TL

Oral-B yedek başlık 2'li 499 TL

Dalin bebek şampuanı 700 ml 129 TL

Dalin köpük sabun 69 TL

Dalin kolay tarama spreyi 129 TL

Everwell florürlü çiğneme tableti 54,90 TL

Everwell efervesan tablet 2'li 149 TL

Nivea el ve vücut bakım kremi çeşitleri 169 TL

Bebeland bebek bakım örtüsü 10'lu 59 TL

Gillette Blue3 tıraş bıçağı 6+2 249 TL

Elseve şampuan çeşitleri 360 ml 139 TL

Expertinent mikro ince diş fırçası 43,95 TL

Signal White System diş macunu 69 TL

Signal White System diş fırçası 43,95 TL

Expertinent tiryakilere özel diş fırçası 35,50 TL

Expertinent Pro diş fırçası 47,50 TL

Alo deterjan 8 kg 369 TL

Yuka kağıt havlu 12'li 169 TL

Yuka tuvalet kağıdı 40'lı 229 TL

İlbays mikrofiber temizlik bezi 3'lü 149 TL

DeepFresh yüzey temizlik havlusu 59 TL

Omo Express leke çıkarıcı 159 TL

Peros yumuşatıcı çeşitleri 5 L 125 TL

Kasa arkası indirimleri;

Sütaş yarım yağlı süt 4x1 L 150 TL

Cafe Crown sahlep 10'lu 49 TL

Cappy Mini meyve suyu 6x200 ml 60 TL

Orkid Platinum özel seri 135 TL

Fairy Gold sıvı bulaşık deterjanı 129 TL

Dinarşu peluş halı 120x180 cm 549 TL

Dinarşu peluş halı 80x150 cm 349 TL

Ruum Store minderli düşer kapaklı ayakkabılık 749 TL

Kaymaz raf örtüsü 100 TL

Katlanabilir banyo paspası 199 TL

İkili askı 25 TL

Yer karosu 25 TL

Halı kaydırmaz 39,95 TL

Kapı kulp stoperi 6,99 TL

Kapı altı stoperi 6,99 TL

Masa örtüsü tutucu 6,99 TL

Vantuzlu banyo paspası 75 TL

Yapışkan askı 6'lı 75 TL

Çok amaçlı spa matı 75 TL

Kapı arkası askılık 50 TL

Bornoz askısı 50 TL

Kağıt havluluk 50 TL

Kare havluluk 50 TL

Çember havluluk 50 TL

Çubuk havluluk 50 TL

Alpina turbo falı ankastre set siyah 8,499 TL

Piranha leopar desenli kulaklık 399 TL

Piranha kablosuz kulak içi kulaklık 399 TL

Kiwi döner başlıklı diş fırçası 349 TL

Powertec ense, sakal, vücut kılı kesme makinesi 199 TL

Altus mikrodalga fırın 2,999 TL

Şamdan termostatlı yuvarlak fırın 1,699 TL

Kreuzer buharlı kırışık giderici 899 TL

Şamdan quartz ısıtıcı 1,199 TL

Sinbo quartz ısıtıcı 499 TL

Pirantech buharlı temizlik makinesi 4,599 TL

Paşabahçe Leafy 2'li tuzluk-biberlik 100 TL

Paşabahçe Karaman 3'lü saklama kabı 119 TL

Borcam kapaklı tencere 219 TL

Paşabahçe Frezya 3'lü saklama kabı 149 TL

Penguen çelik termos 3 bardaklı 449 TL

Lav leopar karaf 100 TL

Lav leopar meşrubat bardağı 50 TL

Deri kulplu metal tepsi 169 TL

Cambu borosilikat cam kedili kupa 59,95 TL

Mehtap kapaklı balık/börek tavası 499 TL

Ahşap kapaklı kesme tahtalı ekmeklik 399 TL

Akçam cam dik kenarlı salata kasesi 149 TL

Safir desen yuvarlak kase 50 TL

Yuvarlak tepsi çeşitleri 100 TL

Renkli dikdörtgen saklama kabı 3'lü set 199 TL

Çelik sütlük 199 TL

Çift renk süzgeç 75 TL

Yuvarlak kapaklı saklama kabı 3'lü 129 TL

Çelik süzgeç 149 TL

Tepsili çerezlik set 100 TL

Kaydırmaz kulplu kesim panosu 100 TL

Sızdırmaz saklama kabı yuvarlak 2'li 100 TL

Sızdırmaz saklama kabı dikdörtgen 2'li 100 TL

Cam desenli kavanoz 3'lü 100 TL

Cam sürahi 100 TL

Çift kişilik penye lastikli çarşaf 199 TL

Tek kişilik penye lastikli çarşaf 179 TL

Tek kişilik pamuklu battaniye 259 TL

Çift kişilik pamuklu battaniye 279 TL

Kadın leopar biyeli pijama takımı 349 TL

Kadın kadife pijama takımı leopar desenli 349 TL

Kadın kadife tek alt leopar 149 TL

Pelüş saç ve bilek bandı seti 3'lü 89,95 TL

Kadın ev ayakkabısı 249 TL

Kadın pelüş terlik havuz taban 189 TL

Kadın pelüş terlik 189 TL

Kadın ucu tüylü soket çorap 69,95 TL

2'li kadın soket çorap 39,95 TL

Kadın leopar desenli kemer 75 TL

Kapı önü paspası 79,95 TL

Columbia Watertight II erkek yağmurluk 2,999 TL

Columbia Hikebound II kadın yağmurluk çeşitleri 3,499 TL

Columbia Hikebound II erkek yağmurluk 3,499 TL

Columbia Arcadia II kadın yağmurluk çeşitleri 2,999 TL

Columbia Glennaker Lake II erkek yağmurluk 2,999 TL

Columbia Switchback IV kadın yağmurluk siyah 1,999 TL

Columbia Puffect II kadın mont çeşitleri 4,999 TL

Columbia Ascender Softshell erkek mont çeşitleri 3,999 TL

Columbia Kruser Ridge II softshell kadın mont siyah 3,999 TL

Columbia Powder Lite II erkek yelek siyah 3,199 TL

Columbia Powder Lite II erkek mont siyah 4,499 TL

Columbia Labyrinth Loop II kapüşonlu erkek mont siyah 5,999 TL

Columbia Delta Ridge II down kadın mont siyah 5,999 TL

Columbia Pike Lake II kapüşonlu erkek mont siyah 5,999 TL

