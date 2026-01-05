Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Ocak ŞOK kataloğu yayında! Şok aktüel ürünler ve avantajlı fiyatlarla dolu şok katalog, uygun fiyatlı alışveriş arayanların dikkatini çekiyor. Şok ta bu hafta kampanyaları kapsamında öne çıkan pek çok ürün, ev ihtiyaçların ekonomik şekilde tamamlamak isteyenler için güzel seçenekler sunuyor. Şok market indirimlerini kaçırmamak için bizi takipte kalın!

Şok markette öne çıkan ürünler arasında Columbia markasının yüksek kaliteli yağmurluk, mont ve yelek seçeneklerinin yanında Alpina ankastre set, Altus mikrodalga fırın ve çeşitli ısıtıcılar gibi teknolojik ev aletleri dikkat çekiyor. Ev tekstili tarafında Dinarşu halılar, pamuklu battaniyeler ve leopar desenli pijama takımları bulunurken mutfak kategorisinde Paşabahçe ve Borcam markalı şık sunum ve saklama kapları uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

 BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

 ŞOK'a ısıtıcı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a ısıtıcı çeşitleri geliyor!

BİM'e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor!

BİM'e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor!

Lio yağlı siyah zeytin 139 TL

ŞOK a Columbia mont çeşitleri geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı 1

  • Lio riviera zeytinyağı 2 L 429 TL
  • Mis dilimli tam yağlı taze peynir 1200 g 335 TL
  • Mis yarım yağlı taze beyaz peynir 650 g 135 TL
  • Mis tam yağlı 2 dilim olgunlaştırılmış beyaz peynir 175 TL
  • Mis yoğurt tam yağlı homojenize 2000 g 89,90 TL
  • Altınkılıç kefir çeşitleri 32,50 TL
  • Anadolu Mutfağı pilavlık/köftelik bulgur 1 kg 24,75 TL
  • Anadolu Mutfağı kuru fasulye 1 kg 59,95 TL
  • Krazby mısır gevreği 45,90 TL
  • Teremyağ gurme kaymaklı kase 70 TL
  • Polonez hindi salam 54,90 TL
  • Bala Hatun tarhana 49,90 TL
  • Milka sürülebilir fındık kreması 109 TL
  • Koni kahve şurubu çeşitleri 40 TL
  • Dr. Oetker bitter çikolatalı puding 34,50 TL
  • SuperFresh mantı kayseri 89,50 TL
  • Namet soslu pişmiş döner 145 TL
  • Deren Rize çay 1 kg 159 TL
  • Yupo şeftali halkası 24,90 TL
  • Piyale bitter damla çikolata 125 TL
  • Eti Puf çeşitleri 12'li paket 59,90 TL
  • Torku Tam Keyfim bisküvi 64,90 TL
  • Ülker Metro büyük boy 14,90 TL
  • Ülker sade çubuk kraker 19,90 TL
  • Ülker Kekstra kremalı kek 10 TL
  • Eti Tutku Bold 29,90 TL
  • Ülker Dankek mekik kek 39,90 TL
  • Ülker Hanımeller 6'lı paket 89,90 TL
  • Amigo siyah tuzlu/tuzsuz ayçekirdeği 41 TL
  • Çamlıca portakal 2,5 L 34,90 TL
  • Cappy Pulpy şeftali 1 L 49,90 TL

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Oral-B iO1 şarjlı diş fırçası 999 TL

ŞOK a Columbia mont çeşitleri geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı 2

  • Oral-B iO1 şarjlı diş fırçası 999 TL
  • Oral-B yedek başlık 2'li 499 TL
  • Dalin bebek şampuanı 700 ml 129 TL
  • Dalin köpük sabun 69 TL
  • Dalin kolay tarama spreyi 129 TL
  • Everwell florürlü çiğneme tableti 54,90 TL
  • Everwell efervesan tablet 2'li 149 TL
  • Nivea el ve vücut bakım kremi çeşitleri 169 TL
  • Bebeland bebek bakım örtüsü 10'lu 59 TL
  • Gillette Blue3 tıraş bıçağı 6+2 249 TL
  • Elseve şampuan çeşitleri 360 ml 139 TL
  • Expertinent mikro ince diş fırçası 43,95 TL
  • Signal White System diş macunu 69 TL
  • Signal White System diş fırçası 43,95 TL
  • Expertinent tiryakilere özel diş fırçası 35,50 TL
  • Expertinent Pro diş fırçası 47,50 TL
  • Alo deterjan 8 kg 369 TL
  • Yuka kağıt havlu 12'li 169 TL
  • Yuka tuvalet kağıdı 40'lı 229 TL
  • İlbays mikrofiber temizlik bezi 3'lü 149 TL
  • DeepFresh yüzey temizlik havlusu 59 TL
  • Omo Express leke çıkarıcı 159 TL
  • Peros yumuşatıcı çeşitleri 5 L 125 TL

Kasa arkası indirimleri;

  • Sütaş yarım yağlı süt 4x1 L 150 TL
  • Cafe Crown sahlep 10'lu 49 TL
  • Cappy Mini meyve suyu 6x200 ml 60 TL
  • Orkid Platinum özel seri 135 TL
  • Fairy Gold sıvı bulaşık deterjanı 129 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Dinarşu peluş halı 120x180 cm 549 TL

ŞOK a Columbia mont çeşitleri geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı 3

  • Dinarşu peluş halı 120x180 cm 549 TL
  • Dinarşu peluş halı 80x150 cm 349 TL
  • Ruum Store minderli düşer kapaklı ayakkabılık 749 TL
  • Kaymaz raf örtüsü 100 TL
  • Katlanabilir banyo paspası 199 TL
  • İkili askı 25 TL
  • Yer karosu 25 TL
  • Halı kaydırmaz 39,95 TL
  • Kapı kulp stoperi 6,99 TL
  • Kapı altı stoperi 6,99 TL
  • Masa örtüsü tutucu 6,99 TL
  • Vantuzlu banyo paspası 75 TL
  • Yapışkan askı 6'lı 75 TL
  • Çok amaçlı spa matı 75 TL
  • Kapı arkası askılık 50 TL
  • Bornoz askısı 50 TL
  • Kağıt havluluk 50 TL
  • Kare havluluk 50 TL
  • Çember havluluk 50 TL
  • Çubuk havluluk 50 TL

Sizin için ev ve yaşam kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Alpina turbo falı ankastre set siyah 8,499 TL

ŞOK a Columbia mont çeşitleri geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı 4

  • Alpina turbo fanlı ankastre set siyah 8,499 TL
  • Piranha leopar desenli kulaklık 399 TL
  • Piranha kablosuz kulak içi kulaklık 399 TL
  • Kiwi döner başlıklı diş fırçası 349 TL
  • Powertec ense, sakal, vücut kılı kesme makinesi 199 TL
  • Altus mikrodalga fırın 2,999 TL
  • Şamdan termostatlı yuvarlak fırın 1,699 TL
  • Kreuzer buharlı kırışık giderici 899 TL
  • Şamdan quartz ısıtıcı 1,199 TL
  • Sinbo quartz ısıtıcı 499 TL
  • Pirantech buharlı temizlik makinesi 4,599 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Paşabahçe Leafy 2'li tuzluk-biberlik 100 TL

ŞOK a Columbia mont çeşitleri geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı 5

  • Paşabahçe Leafy 2'li tuzluk-biberlik 100 TL
  • Paşabahçe Karaman 3'lü saklama kabı 119 TL
  • Borcam kapaklı tencere 219 TL
  • Paşabahçe Frezya 3'lü saklama kabı 149 TL
  • Penguen çelik termos 3 bardaklı 449 TL
  • Lav leopar karaf 100 TL
  • Lav leopar meşrubat bardağı 50 TL
  • Deri kulplu metal tepsi 169 TL
  • Cambu borosilikat cam kedili kupa 59,95 TL
  • Mehtap kapaklı balık/börek tavası 499 TL
  • Ahşap kapaklı kesme tahtalı ekmeklik 399 TL
  • Akçam cam dik kenarlı salata kasesi 149 TL
  • Safir desen yuvarlak kase 50 TL
  • Yuvarlak tepsi çeşitleri 100 TL
  • Renkli dikdörtgen saklama kabı 3'lü set 199 TL
  • Çelik sütlük 199 TL
  • Çift renk süzgeç 75 TL
  • Yuvarlak kapaklı saklama kabı 3'lü 129 TL
  • Çelik süzgeç 149 TL
  • Tepsili çerezlik set 100 TL
  • Kaydırmaz kulplu kesim panosu 100 TL
  • Sızdırmaz saklama kabı yuvarlak 2'li 100 TL
  • Sızdırmaz saklama kabı dikdörtgen 2'li 100 TL
  • Cam desenli kavanoz 3'lü 100 TL
  • Cam sürahi 100 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Çift kişilik penye lastikli çarşaf 199 TL

ŞOK a Columbia mont çeşitleri geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı 6

  • Çift kişilik penye lastikli çarşaf 199 TL
  • Tek kişilik penye lastikli çarşaf 179 TL
  • Tek kişilik pamuklu battaniye 259 TL
  • Çift kişilik pamuklu battaniye 279 TL
  • Kadın leopar biyeli pijama takımı 349 TL
  • Kadın kadife pijama takımı leopar desenli 349 TL
  • Kadın kadife tek alt leopar 149 TL
  • Pelüş saç ve bilek bandı seti 3'lü 89,95 TL
  • Kadın ev ayakkabısı 249 TL
  • Kadın pelüş terlik havuz taban 189 TL
  • Kadın pelüş terlik 189 TL
  • Kadın ucu tüylü soket çorap 69,95 TL
  • 2'li kadın soket çorap 39,95 TL
  • Kadın leopar desenli kemer 75 TL
  • Kapı önü paspası 79,95 TL

Sizin için battaniyelerden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Columbia Watertight II erkek yağmurluk 2,999 TL

ŞOK a Columbia mont çeşitleri geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı 7

  • Columbia Watertight II erkek yağmurluk çeşitleri 2,999 TL
  • Columbia Hikebound II kadın yağmurluk çeşitleri 3,499 TL
  • Columbia Hikebound II erkek yağmurluk 3,499 TL
  • Columbia Arcadia II kadın yağmurluk çeşitleri 2,999 TL
  • Columbia Glennaker Lake II erkek yağmurluk 2,999 TL
  • Columbia Switchback IV kadın yağmurluk siyah 1,999 TL

ŞOK a Columbia mont çeşitleri geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı 8

  • Columbia Puffect II kadın mont çeşitleri 4,999 TL
  • Columbia Ascender Softshell erkek mont çeşitleri 3,999 TL
  • Columbia Kruser Ridge II softshell kadın mont siyah 3,999 TL
  • Columbia Powder Lite II erkek yelek siyah 3,199 TL
  • Columbia Powder Lite II erkek mont siyah 4,499 TL
  • Columbia Labyrinth Loop II kapüşonlu erkek mont siyah 5,999 TL
  • Columbia Delta Ridge II down kadın mont siyah 5,999 TL
  • Columbia Pike Lake II kapüşonlu erkek mont siyah 5,999 TL

Sizin için Columbia montlardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

ŞOK a Columbia mont çeşitleri geliyor! 7 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı 9

Bu içerik 5 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Hafif, güvenli ve geniş iç hacmiyle bir bavuldan fazlası!

Hafif, güvenli ve geniş iç hacmiyle bir bavuldan fazlası!

 Hem spor hem şık: Camper erkek deri ayakkabı fırsatı kaçmaz

Hem spor hem şık: Camper erkek deri ayakkabı fırsatı kaçmaz

 Performans ve konfor tek bir cekette: Under Armour

Performans ve konfor tek bir cekette: Under Armour

 Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

 Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

 Kışın zorlu hava koşullarına kökten çözüm: CAMPER bot fırsatını kaçırmayın

Kışın zorlu hava koşullarına kökten çözüm: CAMPER bot fırsatını kaçırmayın

 Her erkeğin dolabında olması gereken ürün: Helly Hansen polar

Her erkeğin dolabında olması gereken ürün: Helly Hansen polar

 Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel ŞOK markette bu hafta şok çarşamba aktüel
İş birliği İçerikleri
Hafif, güvenli ve geniş iç hacmiyle bir bavuldan fazlası!

Hafif, güvenli ve geniş iç hacmiyle bir bavuldan fazlası!

Performans ve konfor tek bir cekette: Under Armour

Performans ve konfor tek bir cekette: Under Armour

Hem spor hem şık: Camper erkek deri ayakkabı fırsatı kaçmaz

Hem spor hem şık: Camper erkek deri ayakkabı fırsatı kaçmaz

ŞOK'a ısıtıcı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a ısıtıcı çeşitleri geliyor!

BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

CAMPER'dan adımlarınıza değer bir fırsat!

CAMPER'dan adımlarınıza değer bir fırsat!

Kışın zorlu hava koşullarına kökten çözüm: CAMPER bot fırsatını kaçırmayın

Kışın zorlu hava koşullarına kökten çözüm: CAMPER bot fırsatını kaçırmayın

Her erkeğin dolabında olması gereken ürün: Helly Hansen polar

Her erkeğin dolabında olması gereken ürün: Helly Hansen polar

BİM'e Kigılı kazak geliyor!

BİM'e Kigılı kazak geliyor!

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Araç buzluğundaki 5180 TL indirim için son gün bugün!

Araç buzluğundaki 5180 TL indirim için son gün bugün!

Michelin tabanlı su geçirmez: CAMPER bot indirimi bugün son

Michelin tabanlı su geçirmez: CAMPER bot indirimi bugün son

Yılların eskitemediği Seiko saat indirimi için bugün son gün!

Yılların eskitemediği Seiko saat indirimi için bugün son gün!

Ayaklarınız için en hafif ve uygun yatırım: CAMPER Beetle

Ayaklarınız için en hafif ve uygun yatırım: CAMPER Beetle

BİM'e gıdadan kişisel bakıma birçok ürün geliyor!

BİM'e gıdadan kişisel bakıma birçok ürün geliyor!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Hafif, güvenli ve geniş iç hacmiyle bir bavuldan fazlası!

Hafif, güvenli ve geniş iç hacmiyle bir bavuldan fazlası!

Performans ve konfor tek bir cekette: Under Armour

Performans ve konfor tek bir cekette: Under Armour

Hem spor hem şık: Camper erkek deri ayakkabı fırsatı kaçmaz

Hem spor hem şık: Camper erkek deri ayakkabı fırsatı kaçmaz

ŞOK'a ısıtıcı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a ısıtıcı çeşitleri geliyor!

BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Lisans, yüksek lisan ve doktora öğrencileri için burs ve kredi ücretleri yüzde 33 artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Burs ve kredi ücretleri artırıldı

STM, 11 farklı tersanede 44 savaş gemisinin inşasında rol aldı

STM, 11 farklı tersanede 44 savaş gemisinin inşasında rol aldı

Araç sahipleri dikkat: Uzmandan akaryakıt açıklaması 'Pompaya indirim yansır'

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

Özel üniversite ücretleri yüzde 90 düştü! Fırsatçılara dikkat: 'İşlemleri kendiniz yapın'

Özel üniversite ücretleri yüzde 90 düştü! Fırsatçıılara dikkat: 'İşlemleri kendiniz yapın'

ABD'li petrol şirketlerinin hisseleri Trump'ın Venezuela müdahalesiyle yükseldi

ABD'li petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.