BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor! 9 Ocak 2025 BİM katalog yayınlandı!

BİM marketin 9 Ocak 2026 kataloğu, geniş ekranlı televizyonlar ve Kumtel ankastre setler gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra kış mevsimine uygun ısıtıcılar ve termal kıyafetlerle dolu zengin bir içerik sunuyor. Mutfakta Stanley termos ve Tefal ürünleri öne çıkarken, kırtasiye malzemelerinden ev tekstiline kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle her bütçeye uygun pratik çözümler BİM marketlerde yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dijitsu 65 inç qled google tv 23,900 TL

Dijitsu 65 inç qled google tv 23,900 TL

Dijitsu 50 inç 4k ultra hd google tv 13,500 TL

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9,900 TL

Kumtel siyah turbo cam ankastre set 9,500 TL

Kumtel kablosuz yüzey temzleyici 2,750 TL

Heifer çubuk blender 899 TL

Nordica sensörlü sabun makinesi 349 TL

House Pratik sensörlü çöp kovası 799 TL

Polosmart akıllı saat 299 TL

Polosmart tablet/telefon tutucu 175 TL

Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1.190 TL

Kumtel mini quartz ısıtıcı 599 TL

Kumtel fanlı ısıtıcı 750 TL

Duracell simply aaa ince kalem pil 6'lı 149 TL

Duracell simply aaa kalem pil 6'lı 149 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Avansas fotokopi kağıdı daily 80 gr 129 TL

Avansas fotokopi kağıdı daily 80 gr 129 TL

Articolo figürlü tükenmez kalemler 69 TL

Çıtçıt pense seti 429 TL

Articolo sıcak silikon tabancası 229 TL

Metalik parıltılı şeffaf silikon çubuk 10'lu 89 TL

Çift uçlu çift renkli akrilik kalem 12'li 239 TL

Hobi pens seti 3'lü 359 TL

Sevimli kedili yapışkanlı notlar 59 TL

Puzzle yapıştırıcı 59 TL

Akrilik boya seti 55 TL

Tuval 30x40 cm 109 TL

Tuval 25x35 cm 99 TL

Fırça seti 3'lü 59 TL

Fosforlu kalem 2'li 69 TL

Tick tükenmez kalem 3'lü 25 TL

Avansas koli bandı 25 TL

Spiralli a5 defter kareli 59 TL

1000 parça puzzle 109 TL

Kinetik oyun kumu 99 TL

Örnek resimli baskılı kum boyama 49 TL

Lisanslı sihirli boyama kitabı 95 TL

Simli makas seti 2'li 89 TL

Sulu kapaklı simli planlayıcı defter 149 TL

Eğlenceli not defteri 139 TL

Baskılı balonlar 4'lü 32 TL

Ofis ve kırtasiye ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Trekking ayakkabı erkek 699 TL

Trekking ayakkabı erkek 699 TL

Casilli termal tayt kadın 209 TL

Dagi pijama takımı erkek 599 TL

Dagi pijama takımı kadın 579 TL

Oduncu gömlek erkek 299 TL

Lotto tam fermuarlı polar sweat erkek 299 TL

5'li slip kadın 199 TL

Casilli sporcu sütyeni 399 TL

Desenli külotlu çorap çocuk 69 TL

Comfort Family termal çorap çocuk 32 TL

Termal soket çorap kadın-erkek 59 TL

3'lü soket çorap erkek 59 TL

Yün soket çorap kadın-erkek 39 TL

5'li çorap çocuk 89 TL

North Pacific şemsiye 139 TL

Peluş patik 169 TL

Mandal toka çeşitleri 39 TL

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Çift kişilik mikrofiber yorgan 469 TL

Çift kişilik mikrofiber yorgan 469 TL

Dagi çift kişilik dijital baskılı nevresim seti 950 TL

Kaydırmaz tabanlık 59 TL

Banyo paspası 99 TL

Banyo paspas seti 2'li 349 TL

Maisonette yüz havlusu 99 TL

Maisonette el havlusu 59 TL

Saç kurutma bonesi 75 TL

Pvc masa örtüsü 109 TL

Tek kişilik mikrofiber yorgan 399 TL

Lüx kapitoneli yastık 209 TL

Havlu saç bonesi 49 TL

Su emici paspas 95 TL

Molinella tek kişilik lastikli penye çarşaf 149 TL

Molinella çift kişilik lastikli penye çarşaf 179 TL

Çift kişilik kapitoneli yatak alezi 279 TL

Tek kişilik kapitoneli yatak alezi 209 TL

Yastık alezi 2'li 139 TL

Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Vileda spino ultra temizlik seti 849 TL

Vileda spino ultra temizlik seti 849 TL

Hobby Life kirli çamaşır sepeti 339 TL

Vileda spino ultra yedek paspas 109 TL

Hazneli spreyli camsil 119 TL

Benante ahşap kulplu hasır sepet 229 TL

Saplı saklama kabı 89 TL

Çamaşır selesi 159 TL

Okyanus Home banyo seti 5'li 249 TL

Okyanus Home yapışkanlı banyo aksesuarları 139 TL

Okyanus Home renkli cam sıvı sabunluk çeşitleri 69 TL

Bölmeli metal deterjanlık 259 TL

Banyo rafı 2 katlı 109 TL

Plastik raf ünitesi 3 katlı 259 TL

2 katlı yapışkanlı şampuanlık 199 TL

Desenli su kovası 59 TL

Tuvalet fırçası çeşitleri 39 TL

Süngerli cam silecek 39 TL

Yuvarlak banyo taburesi 109 TL

Kapı arkası askılık 139 TL

Banyo ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Tefal simplicity wok tava 28 cm 999 TL

Tefal simplicity wok tava 28 cm 999 TL

Düdüklü tencere 6 l 5,750 TL

Tefal simplicity krep tava 25 cm 649 TL

Stanley klasik vakumlu çelik termos 1.4 l 2,200 TL

Stanley klasik vakumlu çelik termos 1.9 l 2,350 TL

Free-m çelik termos 2 l 489 TL

Glass in Love cam büyük kase 219 TL

Glass in Love cam kurabiyelik 159 TL

Glass in Love cam ayaklı meyvelik 369 TL

Glass in Love cam lokumluk 119 TL

Rakle bambu standlı baharatlık seti 219 TL

Rakle renkli kahve yanı su bardağı 2'li 199 TL

Rakle renkli meşrubat bardağı 3'lü 249 TL

Pazar arabası 3 tekerlekli 450 TL

3 katlı kurutmalık 849 TL

Mini ütü masası 299 TL

Kapaklı desenli pipetli bardak 25 TL

Hobby Life tek fiyat plastik ürünler 29 TL

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 2 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.