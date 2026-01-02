BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor! 9 Ocak 2025 BİM katalog yayınlandı!

BİM marketin 9 Ocak 2026 kataloğu, geniş ekranlı televizyonlar ve Kumtel ankastre setler gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra kış mevsimine uygun ısıtıcılar ve termal kıyafetlerle dolu zengin bir içerik sunuyor. Mutfakta Stanley termos ve Tefal ürünleri öne çıkarken, kırtasiye malzemelerinden ev tekstiline kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle her bütçeye uygun pratik çözümler BİM marketlerde yerini alıyor.
Dijitsu 65 inç qled google tv 23,900 TL
- Dijitsu 50 inç 4k ultra hd google tv 13,500 TL
- Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9,900 TL
- Kumtel siyah turbo cam ankastre set 9,500 TL
- Kumtel kablosuz yüzey temzleyici 2,750 TL
- Heifer çubuk blender 899 TL
- Nordica sensörlü sabun makinesi 349 TL
- House Pratik sensörlü çöp kovası 799 TL
- Polosmart akıllı saat 299 TL
- Polosmart tablet/telefon tutucu 175 TL
- Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1.190 TL
- Kumtel mini quartz ısıtıcı 599 TL
- Kumtel fanlı ısıtıcı 750 TL
- Duracell simply aaa ince kalem pil 6'lı 149 TL
- Duracell simply aaa kalem pil 6'lı 149 TL
Avansas fotokopi kağıdı daily 80 gr 129 TL
- Articolo figürlü tükenmez kalemler 69 TL
- Çıtçıt pense seti 429 TL
- Articolo sıcak silikon tabancası 229 TL
- Metalik parıltılı şeffaf silikon çubuk 10'lu 89 TL
- Çift uçlu çift renkli akrilik kalem 12'li 239 TL
- Hobi pens seti 3'lü 359 TL
- Sevimli kedili yapışkanlı notlar 59 TL
- Puzzle yapıştırıcı 59 TL
- Akrilik boya seti 55 TL
- Tuval 30x40 cm 109 TL
- Tuval 25x35 cm 99 TL
- Fırça seti 3'lü 59 TL
- Fosforlu kalem 2'li 69 TL
- Tick tükenmez kalem 3'lü 25 TL
- Avansas koli bandı 25 TL
- Spiralli a5 defter kareli 59 TL
- 1000 parça puzzle 109 TL
- Kinetik oyun kumu 99 TL
- Örnek resimli baskılı kum boyama 49 TL
- Lisanslı sihirli boyama kitabı 95 TL
- Simli makas seti 2'li 89 TL
- Sulu kapaklı simli planlayıcı defter 149 TL
- Eğlenceli not defteri 139 TL
- Baskılı balonlar 4'lü 32 TL
Trekking ayakkabı erkek 699 TL
- Casilli termal tayt kadın 209 TL
- Dagi pijama takımı erkek 599 TL
- Dagi pijama takımı kadın 579 TL
- Oduncu gömlek erkek 299 TL
- Lotto tam fermuarlı polar sweat erkek 299 TL
- 5'li slip kadın 199 TL
- Casilli sporcu sütyeni 399 TL
- Desenli külotlu çorap çocuk 69 TL
- Comfort Family termal çorap çocuk 32 TL
- Termal soket çorap kadın-erkek 59 TL
- 3'lü soket çorap erkek 59 TL
- Yün soket çorap kadın-erkek 39 TL
- 5'li çorap çocuk 89 TL
- North Pacific şemsiye 139 TL
- Peluş patik 169 TL
- Mandal toka çeşitleri 39 TL
Çift kişilik mikrofiber yorgan 469 TL
- Dagi çift kişilik dijital baskılı nevresim seti 950 TL
- Kaydırmaz tabanlık 59 TL
- Banyo paspası 99 TL
- Banyo paspas seti 2'li 349 TL
- Maisonette yüz havlusu 99 TL
- Maisonette el havlusu 59 TL
- Saç kurutma bonesi 75 TL
- Pvc masa örtüsü 109 TL
- Tek kişilik mikrofiber yorgan 399 TL
- Lüx kapitoneli yastık 209 TL
- Havlu saç bonesi 49 TL
- Su emici paspas 95 TL
- Molinella tek kişilik lastikli penye çarşaf 149 TL
- Molinella çift kişilik lastikli penye çarşaf 179 TL
- Çift kişilik kapitoneli yatak alezi 279 TL
- Tek kişilik kapitoneli yatak alezi 209 TL
- Yastık alezi 2'li 139 TL
Vileda spino ultra temizlik seti 849 TL
- Hobby Life kirli çamaşır sepeti 339 TL
- Vileda spino ultra yedek paspas 109 TL
- Hazneli spreyli camsil 119 TL
- Benante ahşap kulplu hasır sepet 229 TL
- Saplı saklama kabı 89 TL
- Çamaşır selesi 159 TL
- Okyanus Home banyo seti 5'li 249 TL
- Okyanus Home yapışkanlı banyo aksesuarları 139 TL
- Okyanus Home renkli cam sıvı sabunluk çeşitleri 69 TL
- Bölmeli metal deterjanlık 259 TL
- Banyo rafı 2 katlı 109 TL
- Plastik raf ünitesi 3 katlı 259 TL
- 2 katlı yapışkanlı şampuanlık 199 TL
- Desenli su kovası 59 TL
- Tuvalet fırçası çeşitleri 39 TL
- Süngerli cam silecek 39 TL
- Yuvarlak banyo taburesi 109 TL
- Kapı arkası askılık 139 TL
Tefal simplicity wok tava 28 cm 999 TL
- Düdüklü tencere 6 l 5,750 TL
- Tefal simplicity krep tava 25 cm 649 TL
- Stanley klasik vakumlu çelik termos 1.4 l 2,200 TL
- Stanley klasik vakumlu çelik termos 1.9 l 2,350 TL
- Free-m çelik termos 2 l 489 TL
- Glass in Love cam büyük kase 219 TL
- Glass in Love cam kurabiyelik 159 TL
- Glass in Love cam ayaklı meyvelik 369 TL
- Glass in Love cam lokumluk 119 TL
- Rakle bambu standlı baharatlık seti 219 TL
- Rakle renkli kahve yanı su bardağı 2'li 199 TL
- Rakle renkli meşrubat bardağı 3'lü 249 TL
- Pazar arabası 3 tekerlekli 450 TL
- 3 katlı kurutmalık 849 TL
- Mini ütü masası 299 TL
- Kapaklı desenli pipetli bardak 25 TL
- Hobby Life tek fiyat plastik ürünler 29 TL
