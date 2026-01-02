A101'e Stanley termos çeşitleri geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101 markette bu hafta en dikkat çeken ürünler arasında iPhone 16 Plus ve Galaxy S24 Ultra gibi son model telefonlar, Karcher temizlik makineleri, Stanley termoslar ve dünyaca ünlü Moon Boot, UGG ve Seiko gibi markaların lüks aksesuarları bulunuyor. Volta EV1 elektrikli araç ve Vestel elektrikli araç şarj istasyonu gibi ulaşım ve enerji çözümleri yer alırken; Seg markalı beyaz eşyalar ve English Home mutfak aletleri evini yenilemek isteyenlere hitap ediyor. Banyo mobilyaları, Piranha marka el aletleri, zengin oyuncak çeşitleri ve kışlık tekstil ürünlerinin yanında taraftarlar için özel olarak tasarlanmış lisanslı teknolojik aksesuarlar ve masaj aletleri de bu hafta A101'de.

Aldın Aldın gıda ürünleri

Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik ürünleri

Onvo UHD QLED Google TV 24,999 TL

Grundig Smart 4K UHD Google TV 22,999 TL

Taraftar lisanslı bluetooth kafaüstü kulaklık 439 TL

Taraftar lisanslı tws kulaklık 499 TL

Taraftar lisanslı bluetooth hoparlör 599 TL

Taraftar lisanslı 10000 mah powerbank 399 TL

Taraftar lisanslı dijital baskül 399 TL

Taraftar lisanslı boyun/sırt masaj aleti 999 TL

Taraftar lisanslı telefon standı 149 TL

Taraftar lisanslı 3'lü uzatma kablosu 349 TL

Taraftar lisanslı 20 w şarj adaptörü 329 TL

Taraftar lisanslı wireless charger 499 TL

Taraftar lisanslı kablosuz mouse 219 TL

Goodwest siyah turbo cam ankastre set 8,999 TL

Seg cm 911s inv silver çamaşır makinesi 14,999 TL

Seg bm 6001x inox bulaşık makinesi 13,999 TL

English Home tmk 5010 tost makinesi 1,999 TL

English Home inox çay makinesi 2,199 TL

Kiwi kcm 7512 elektrikli çelik cezve 499 TL

English Home mbs 3001 mini blender seti 1,699 TL

Pierre Cardin erkek bakım seti 999 TL

Kiwi kah-6616 aroma difüzör 399 TL

English Home şarjlı dikey süpürge 4,499 TL

Samsung vc07r302mvb/tr cyclone süpürge 4,199 TL

English Home skm 4010 saç kurutma makinesi 899 TL

Volta ev1 elektrikli araç 229,990 TL

Revolt rsx6 125 cc benzinli motosiklet 59,990 TL

Apec 49,4 cc benzinli moped 39,990 TL

Volta vm4 neo üç tekerlekli elektrikli moped 39,990 TL

Oyuncak boncuklu takı yapma seti 149 TL

Oyuncak kumandalı pilli araba 259 TL

Oyuncak sök tak araba 149 TL

Oyuncak mikro blok 299 TL

Pilsan oyuncak 320 parça yıldız bloklar 299 TL

Oyuncak denizaltı evi 169 TL

Oyuncak askeri set 369 TL

Oyuncak karavan 249 TL

Oyuncak kaplan iş araçları 139 TL

Oyuncak helikopter taşıyıcı 139 TL

Bil-bul boyama kitabı 29,50 TL

Cars oyuncak metal arabalar 169 TL

Oyuncak mini bowling 129 TL

Oyuncak yapboz çiçek 149 TL

Oyuncak aktivite küpü 199 TL

Vestel 11 kw kablolu elektrikli araç şarj istasyonu 17,990 TL

Piranha kırıcı delici matkap 2,490 TL

Piranha şarjlı vidalama 1,049 TL

Piranha çok amaçlı zımpara - kazıma - kesme el aleti 1,199 TL

Kiwi şarjlı testere 1,699 TL

Piranha avuç taşlama 999 TL

Piranha dekupaj testere 999 TL

Piranha multimetre 219 TL

Piranha dijital kumpas 285 TL

Orgaz dedantörlü kamp sobası 499 TL

Nilson flash 3'lü 1.5 m topraklı grup priz + 3'lü golyad fiş priz 299 TL

Aprilla 55 parça şarjlı vidalama 749 TL

Piranha darbeli matkap 999 TL

Aprilla elektronik para kasası 999 TL

Aprilla para sayma makinesi 3,490 TL

Emaye çaydanlık takımı 729 TL

Emaye pişir sakla tencere 299 TL

Emaye saklama kabı seti 499 TL

Emaye sos tavası 219 TL

Lav vega cam kase 24,50 TL

Lav nora su bardağı 3'lü 79,50 TL

Lav nora meşrubat bardağı 3'lü 99,50 TL

Lav derin 12 parça çay seti 249 TL

Paşabahçe villa patisserie sunumluk 159 TL

Paşabahçe borcam fırın tepsisi 139 TL

Paşabahçe aware kavanoz 119 TL

Paşabahçe iconic kupa 2'li 99,50 TL

Brita aluna xl filtreli sürahi 479 TL

Brita maxtra pro sürahi filtresi 3'lü 399 TL

Opal yemek tabağı / pasta tabağı / çorba kasesi 54,50 TL

Aynalı sunum tepsisi 109 TL

Aynalı peçetelik 99,50 TL

Saklama kabı (çeşitli boylar) 99,50 TL

Kahvaltılık saklama kabı 400 ml 29,50 TL

Sunumluk kase 59,50 TL

7 parça saklama kabı seti 135 TL

Saklama kabı seti 3'lü 79,50 TL

Metal yuvarlak tepsi 39,50 TL

Detox sürahi 2 l 49,50 TL

Ottimo kulplu çay bardağı 6'lı 115 TL

Silikon servis gereçleri 29,50 TL

Metal makarna süzgeci 269 TL

2'li süzgeç 84,50 TL

Servis gereçleri (ahşap/metal) 99,50 TL

Mini metal el aletleri 39,50 TL

Salata kurutucu 199 TL

Kapaklı hamur leğeni 7 l 69,50 TL

Cam su şişesi 69,50 TL

Pipetli matara 139 TL

Rooc çok amaçlı bıçak seti 3'lü 149 TL

Borosilikat kupa 3'lü 99,50 TL

Saura -65 cm banyo dolabı 4,999 TL

Saura boy dolabı 1,999 TL

Eva çamaşır makinesi dolabı 2,499 TL

Lina açık raflı giyinme dolabı 3,999 TL

Kirli çamaşır sepeti 39 l 199 TL

Cam banyo seti 2'li 79,50 TL

Organizer sepet 29,50 TL

Rattan sepet 10 l 64,50 TL

Rattan sepet 4 l 32,50 TL

Dik kaşıklık 29,50 TL

Kepçe kaşık altlığı 29,50 TL

Ayarlı çekmece içi kaşıklık 79,50 TL

Ütü masası 599 TL

Kanatlı kurutmalık 299 TL

Soft kaymaz yolluk 349 TL

Soft kaymaz salon halısı 649 TL

English Home yumuşak dokulu banyo paspas takımı 2'li 349 TL

English Home çift kişilik lastikli çarşaf 349 TL

Pierre Cardin ortopedik boyun destekli visco yastık 499 TL

Sofra bezi 129 TL

Kartopu aksoft / kristal / flora yumak 2'li 69,50 TL

Kartopu angora natural yumak 2'li 89,50 TL

Kartopu aksoft batik cake yumak 69,50 TL

Erkek büyük beden atlet 79,50 TL

Kadın büyük beden dantelli atlet 79,50 TL

Silk&Blue erkek yün çorap 29,50 TL

Erkek büyük beden havlu bel boxer 89,50 TL

Kadın büyük beden bati 2'li 89,50 TL

Kadın ribana külot 3'lü 129 TL

King konserve kedi maması 59,50 TL

Elegance mermer efekt saç tokaları 89,50 TL

Moon Boot kadın bot 5,399 TL

Stanley klasik model 1,9 litre 2,349 TL

Karcher SE5 Upholstery halı yıkama makinesi 14,999 TL

Seiko SNK357K1 erkek kol saati 8,99 TL

