A101'e Stanley termos çeşitleri geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101 markette bu hafta en dikkat çeken ürünler arasında iPhone 16 Plus ve Galaxy S24 Ultra gibi son model telefonlar, Karcher temizlik makineleri, Stanley termoslar ve dünyaca ünlü Moon Boot, UGG ve Seiko gibi markaların lüks aksesuarları bulunuyor. Volta EV1 elektrikli araç ve Vestel elektrikli araç şarj istasyonu gibi ulaşım ve enerji çözümleri yer alırken; Seg markalı beyaz eşyalar ve English Home mutfak aletleri evini yenilemek isteyenlere hitap ediyor. Banyo mobilyaları, Piranha marka el aletleri, zengin oyuncak çeşitleri ve kışlık tekstil ürünlerinin yanında taraftarlar için özel olarak tasarlanmış lisanslı teknolojik aksesuarlar ve masaj aletleri de bu hafta A101'de.
Aldın Aldın gıda ürünleri
Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik ürünleri
Onvo UHD QLED Google TV 24,999 TL
- Grundig Smart 4K UHD Google TV 22,999 TL
Taraftar lisanslı bluetooth kafaüstü kulaklık 439 TL
- Taraftar lisanslı bluetooth kafaüstü kulaklık 439 TL
- Taraftar lisanslı tws kulaklık 499 TL
- Taraftar lisanslı bluetooth hoparlör 599 TL
- Taraftar lisanslı 10000 mah powerbank 399 TL
- Taraftar lisanslı dijital baskül 399 TL
- Taraftar lisanslı boyun/sırt masaj aleti 999 TL
- Taraftar lisanslı telefon standı 149 TL
- Taraftar lisanslı 3'lü uzatma kablosu 349 TL
- Taraftar lisanslı 20 w şarj adaptörü 329 TL
- Taraftar lisanslı wireless charger 499 TL
- Taraftar lisanslı kablosuz mouse 219 TL
Goodwest siyah turbo cam ankastre set 8,999 TL
- Seg cm 911s inv silver çamaşır makinesi 14,999 TL
- Seg bm 6001x inox bulaşık makinesi 13,999 TL
English Home tmk 5010 tost makinesi 1,999 TL
- English Home inox çay makinesi 2,199 TL
- Kiwi kcm 7512 elektrikli çelik cezve 499 TL
- English Home mbs 3001 mini blender seti 1,699 TL
- Pierre Cardin erkek bakım seti 999 TL
- Kiwi kah-6616 aroma difüzör 399 TL
- English Home şarjlı dikey süpürge 4,499 TL
- Samsung vc07r302mvb/tr cyclone süpürge 4,199 TL
- English Home skm 4010 saç kurutma makinesi 899 TL
Volta ev1 elektrikli araç 229,990 TL
- Revolt rsx6 125 cc benzinli motosiklet 59,990 TL
- Apec 49,4 cc benzinli moped 39,990 TL
- Volta vm4 neo üç tekerlekli elektrikli moped 39,990 TL
Oyuncak boncuklu takı yapma seti 149 TL
- Oyuncak kumandalı pilli araba 259 TL
- Oyuncak sök tak araba 149 TL
- Oyuncak mikro blok 299 TL
- Pilsan oyuncak 320 parça yıldız bloklar 299 TL
- Oyuncak denizaltı evi 169 TL
- Oyuncak askeri set 369 TL
- Oyuncak karavan 249 TL
- Oyuncak kaplan iş araçları 139 TL
- Oyuncak helikopter taşıyıcı 139 TL
- Bil-bul boyama kitabı 29,50 TL
- Cars oyuncak metal arabalar 169 TL
- Oyuncak mini bowling 129 TL
- Oyuncak yapboz çiçek 149 TL
- Oyuncak aktivite küpü 199 TL
Vestel 11 kw kablolu elektrikli araç şarj istasyonu 17,990 TL
- Piranha kırıcı delici matkap 2,490 TL
- Piranha şarjlı vidalama 1,049 TL
- Piranha çok amaçlı zımpara - kazıma - kesme el aleti 1,199 TL
- Kiwi şarjlı testere 1,699 TL
- Piranha avuç taşlama 999 TL
- Piranha dekupaj testere 999 TL
- Piranha multimetre 219 TL
- Piranha dijital kumpas 285 TL
- Orgaz dedantörlü kamp sobası 499 TL
- Nilson flash 3'lü 1.5 m topraklı grup priz + 3'lü golyad fiş priz 299 TL
- Aprilla 55 parça şarjlı vidalama 749 TL
- Piranha darbeli matkap 999 TL
- Aprilla elektronik para kasası 999 TL
- Aprilla para sayma makinesi 3,490 TL
Emaye çaydanlık takımı 729 TL
- Emaye pişir sakla tencere 299 TL
- Emaye saklama kabı seti 499 TL
- Emaye sos tavası 219 TL
- Lav vega cam kase 24,50 TL
- Lav nora su bardağı 3'lü 79,50 TL
- Lav nora meşrubat bardağı 3'lü 99,50 TL
- Lav derin 12 parça çay seti 249 TL
- Paşabahçe villa patisserie sunumluk 159 TL
- Paşabahçe borcam fırın tepsisi 139 TL
- Paşabahçe aware kavanoz 119 TL
- Paşabahçe iconic kupa 2'li 99,50 TL
- Brita aluna xl filtreli sürahi 479 TL
- Brita maxtra pro sürahi filtresi 3'lü 399 TL
- Opal yemek tabağı / pasta tabağı / çorba kasesi 54,50 TL
- Aynalı sunum tepsisi 109 TL
- Aynalı peçetelik 99,50 TL
- Saklama kabı (çeşitli boylar) 99,50 TL
- Kahvaltılık saklama kabı 400 ml 29,50 TL
- Sunumluk kase 59,50 TL
- 7 parça saklama kabı seti 135 TL
- Saklama kabı seti 3'lü 79,50 TL
- Metal yuvarlak tepsi 39,50 TL
- Detox sürahi 2 l 49,50 TL
- Ottimo kulplu çay bardağı 6'lı 115 TL
- Silikon servis gereçleri 29,50 TL
- Metal makarna süzgeci 269 TL
- 2'li süzgeç 84,50 TL
- Servis gereçleri (ahşap/metal) 99,50 TL
- Mini metal el aletleri 39,50 TL
- Salata kurutucu 199 TL
- Kapaklı hamur leğeni 7 l 69,50 TL
- Cam su şişesi 69,50 TL
- Pipetli matara 139 TL
- Rooc çok amaçlı bıçak seti 3'lü 149 TL
- Borosilikat kupa 3'lü 99,50 TL
Saura -65 cm banyo dolabı 4,999 TL
- Saura boy dolabı 1,999 TL
- Eva çamaşır makinesi dolabı 2,499 TL
- Lina açık raflı giyinme dolabı 3,999 TL
Kirli çamaşır sepeti 39 l 199 TL
- Cam banyo seti 2'li 79,50 TL
- Organizer sepet 29,50 TL
- Rattan sepet 10 l 64,50 TL
- Rattan sepet 4 l 32,50 TL
- Dik kaşıklık 29,50 TL
- Kepçe kaşık altlığı 29,50 TL
- Ayarlı çekmece içi kaşıklık 79,50 TL
- Ütü masası 599 TL
- Kanatlı kurutmalık 299 TL
Soft kaymaz yolluk 349 TL
- Soft kaymaz salon halısı 649 TL
- English Home yumuşak dokulu banyo paspas takımı 2'li 349 TL
- English Home çift kişilik lastikli çarşaf 349 TL
- Pierre Cardin ortopedik boyun destekli visco yastık 499 TL
- Sofra bezi 129 TL
- Kartopu aksoft / kristal / flora yumak 2'li 69,50 TL
- Kartopu angora natural yumak 2'li 89,50 TL
- Kartopu aksoft batik cake yumak 69,50 TL
- Erkek büyük beden atlet 79,50 TL
- Kadın büyük beden dantelli atlet 79,50 TL
- Silk&Blue erkek yün çorap 29,50 TL
- Erkek büyük beden havlu bel boxer 89,50 TL
- Kadın büyük beden bati 2'li 89,50 TL
- Kadın ribana külot 3'lü 129 TL
- King konserve kedi maması 59,50 TL
- Elegance mermer efekt saç tokaları 89,50 TL
Moon Boot kadın bot 5,399 TL
Stanley klasik model 1,9 litre 2,349 TL
Karcher SE5 Upholstery halı yıkama makinesi 14,999 TL
Seiko SNK357K1 erkek kol saati 8,99 TL
