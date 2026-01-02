ŞOK'a UFO ısıtıcı geliyor! 3 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Şok marketin hafta sonu kataloğunda Minisan, Altus ve Ufo gibi markaların çeşitli ısıtıcı çözümleri ön plana çıkarken ev dekorasyonunu tazelemek isteyenler için Remaks markalı modern kitaplıklar, çalışma masaları ve çok amaçlı dolaplar dikkat çekiyor. Mutfak grubunda Fakir kahve makinesi ve Paşabahçe’nin Timeless serisi şık cam ürünleri yer alırken tekstil tarafında Wellsoft battaniyeler ve yorganlar soğuk günlere hazırlık sunuyor. Ayrıca çocukları sevindirecek Hot Wheels, Barbie ve Matchbox gibi popüler oyuncak markaları ile Penti’nin temel giyim ürünleri de bu haftanın fırsatları arasında geniş bir yer tutuyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Wellsoft tv battaniyesi 229 TL
- Wellsoft tv battaniyesi 229 TL
- Wellsoft tv battaniyesi kalp desenli 249 TL
- Çift kişilik yorgan çift taraflı 1.399 TL
- Penti daima 50 pantolon çorabı 50 TL
- Penti daima 50 külotlu çorap 109 Tl
- Penti daima 15 den 2’li pantolon çorabı 44,95 TL
- Penti daima 15 den külotlu çorap 69,95 TL
- Asonic usb şarjlı ince/kalem pil 2’li 149 TL
- Orbus gu10 led ampul 13 TL
- Panasonic led ampul beyaz ışık 50 TL
- Matchbox özel lisanslı arabalar 129 TL
- Hot wheels fırlatıcı ve taşıyıcı ejderha 649 TL
- Hot wheels akrobasi pisti yarış seti 299 TL
- Barbie parıltılı bebekler / prenses bebekler 249 TL
- Barbie chelsea’nin kamp macerası oyun seti 349 TL
- Polly pocket arkadaşları 119 TL
- Dollyland minkle şirin bebek aksesuarlı set 199 TL
- Dollyland luvlie mezuniyet balosu 100 TL
- Gokidy parmak ısıran sevimli hayvanlar 59,95 TL
Penti ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Fakir kişisel filtre kahve makinesi 1,499 TL
- Fakir kişisel filtre kahve makinesi 1,499 TL
- Altus al 4064 cam kettle 899 TL
- Kiwi kahve baharat öğütücü 249 TL
- Sinbo ssm-2587 tost makinesi 499 TL
- Paşabahçe timeless su bardağı 4’lü 299 TL
- Paşabahçe timeless fincan 2’li 149 TL
- Paşabahçe timeless servis tabağı 199 TL
- Paşabahçe timeless kase 4’lü 179 TL
- Paşabahçe timeless meşrubat bardağı 4’lü 299 TL
- Paşabahçe 12 parça timeless çay seti 6’lı 449 TL
- Paşabahçe timeless tatlı tabağı 2’li 100 TL
- Paşabahçe timeless cam kapaklı karaf 149 TL
- Paşabahçe timeless sürahi 249 TL
- Hayvan figürlü kupa 169 TL
- Makyaj organizeri 75 TL
- Cambu bambu tabaklı coffee bardak 75 TL
- Rooc mutfak makası 50 TL
- Mug termos kaktüs desenli 249 TL
- Fide ton balığı eko 100 TL
- Halley klasik 120 TL
- Omo sık yıkananlar toz deterjan 125 TL
- Nescafe classic ekonomik paket 300 TL
- Haribo mega mix 89 TL
Küçük ev aletlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Remaks metal bacaklı tv ünitesi 180 cm 2,999 TL
- Remaks metal bacaklı tv ünitesi 180 cm 2,999 TL
- Remaks zion metalli dekoratif 5 raflı kitaplık 1,499 TL
- Remaks nilüfer büyük kitaplık beyaz/safir meşe 1,799 TL
- Remaks regba kitchen shelf atlantic pine 1,999 TL
- Remaks zeus duvara monte metalli kitaplık 1,699 TL
- Remaks venga metal ayaklı çalışma masası 1,499 TL
- Remaks santas çapraz ayaklı metalli çalışma masası 1,599 TL
- Remaks sudem metal ayaklı raflı çalışma masası 929 TL
- Remaks venga metal ayaklı raflı çalışma masası 1,999 TL
- Remaks serra metalli laptop sehpası 549 TL
- Remaks simroz kirli sepetli 2 kapaklı çok amaçlı dolap 2.599 TL
- Remaks positano metalli ikili yuvarlak orta sehpa 949 TL
- Remaks orka 3’lü metal ayaklı zigon sehpa 899 TL
İndirimli mobilyalar için buraya tıklayabilirsiniz.
Minisan 2100 watt 3 çubuk quartz soba 1,449 TL
- Minisan 2100 watt 3 çubuk quartz soba 1,449 TL
- Minisan 2500 watt 5 çubuk quartz soba 1,649 TL
- Kiwi kht-8415 2000 w elektrikli fanlı ısıtıcı 499 TL
- Altus al 11 rd yağlı radyatör 2,899 TL
- Raks mika w2500 2300 w duvar tipi ısıtıcı 1,499 TL
- Ufo s/24 infrared 2400 watt ısıtıcı 4,799 TL
Isıtıclar için buraya tıklayabilirsiniz.
Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.
Bu içerik 2 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.