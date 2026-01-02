ŞOK'a UFO ısıtıcı geliyor! 3 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Şok marketin hafta sonu kataloğunda Minisan, Altus ve Ufo gibi markaların çeşitli ısıtıcı çözümleri ön plana çıkarken ev dekorasyonunu tazelemek isteyenler için Remaks markalı modern kitaplıklar, çalışma masaları ve çok amaçlı dolaplar dikkat çekiyor. Mutfak grubunda Fakir kahve makinesi ve Paşabahçe’nin Timeless serisi şık cam ürünleri yer alırken tekstil tarafında Wellsoft battaniyeler ve yorganlar soğuk günlere hazırlık sunuyor. Ayrıca çocukları sevindirecek Hot Wheels, Barbie ve Matchbox gibi popüler oyuncak markaları ile Penti’nin temel giyim ürünleri de bu haftanın fırsatları arasında geniş bir yer tutuyor.

Wellsoft tv battaniyesi 229 TL

Wellsoft tv battaniyesi kalp desenli 249 TL

Çift kişilik yorgan çift taraflı 1.399 TL

Penti daima 50 pantolon çorabı 50 TL

Penti daima 50 külotlu çorap 109 Tl

Penti daima 15 den 2’li pantolon çorabı 44,95 TL

Penti daima 15 den külotlu çorap 69,95 TL

Asonic usb şarjlı ince/kalem pil 2’li 149 TL

Orbus gu10 led ampul 13 TL

Panasonic led ampul beyaz ışık 50 TL

Matchbox özel lisanslı arabalar 129 TL

Hot wheels fırlatıcı ve taşıyıcı ejderha 649 TL

Hot wheels akrobasi pisti yarış seti 299 TL

Barbie parıltılı bebekler / prenses bebekler 249 TL

Barbie chelsea’nin kamp macerası oyun seti 349 TL

Polly pocket arkadaşları 119 TL

Dollyland minkle şirin bebek aksesuarlı set 199 TL

Dollyland luvlie mezuniyet balosu 100 TL

Gokidy parmak ısıran sevimli hayvanlar 59,95 TL

Fakir kişisel filtre kahve makinesi 1,499 TL

Altus al 4064 cam kettle 899 TL

Kiwi kahve baharat öğütücü 249 TL

Sinbo ssm-2587 tost makinesi 499 TL

Paşabahçe timeless su bardağı 4’lü 299 TL

Paşabahçe timeless fincan 2’li 149 TL

Paşabahçe timeless servis tabağı 199 TL

Paşabahçe timeless kase 4’lü 179 TL

Paşabahçe timeless meşrubat bardağı 4’lü 299 TL

Paşabahçe 12 parça timeless çay seti 6’lı 449 TL

Paşabahçe timeless tatlı tabağı 2’li 100 TL

Paşabahçe timeless cam kapaklı karaf 149 TL

Paşabahçe timeless sürahi 249 TL

Hayvan figürlü kupa 169 TL

Makyaj organizeri 75 TL

Cambu bambu tabaklı coffee bardak 75 TL

Rooc mutfak makası 50 TL

Mug termos kaktüs desenli 249 TL

Fide ton balığı eko 100 TL

Halley klasik 120 TL

Omo sık yıkananlar toz deterjan 125 TL

Nescafe classic ekonomik paket 300 TL

Haribo mega mix 89 TL

Remaks metal bacaklı tv ünitesi 180 cm 2,999 TL

Remaks zion metalli dekoratif 5 raflı kitaplık 1,499 TL

Remaks nilüfer büyük kitaplık beyaz/safir meşe 1,799 TL

Remaks regba kitchen shelf atlantic pine 1,999 TL

Remaks zeus duvara monte metalli kitaplık 1,699 TL

Remaks venga metal ayaklı çalışma masası 1,499 TL

Remaks santas çapraz ayaklı metalli çalışma masası 1,599 TL

Remaks sudem metal ayaklı raflı çalışma masası 929 TL

Remaks venga metal ayaklı raflı çalışma masası 1,999 TL

Remaks serra metalli laptop sehpası 549 TL

Remaks simroz kirli sepetli 2 kapaklı çok amaçlı dolap 2.599 TL

Remaks positano metalli ikili yuvarlak orta sehpa 949 TL

Remaks orka 3’lü metal ayaklı zigon sehpa 899 TL

Minisan 2100 watt 3 çubuk quartz soba 1,449 TL

Minisan 2500 watt 5 çubuk quartz soba 1,649 TL

Kiwi kht-8415 2000 w elektrikli fanlı ısıtıcı 499 TL

Altus al 11 rd yağlı radyatör 2,899 TL

Raks mika w2500 2300 w duvar tipi ısıtıcı 1,499 TL

Ufo s/24 infrared 2400 watt ısıtıcı 4,799 TL

Bu içerik 2 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

