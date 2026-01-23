Ev Yaşam Ev Yaşam
BİM'e LG televizyon geliyor! 23 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!
BİM'e LG televizyon geliyor! 23 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!

23 Ocak BİM aktüel kampanyalarıyla dolu BİM katalog sayfalarında yine oldukça geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. BİM market, haftalık fırsatlarının yer aldığı cuma BİM aktüel ürünler listesi birbirinden cazip seçenekleriyle herkesin ilgisini çekecek türden. BİM’de bu hafta indirim bekleyenler için BİM’de bu hafta cuma raflara gelecek fırsatları listeledik. BİM'de bu cuma gelecek ürünler ve çok daha fazla katalog için bizi takipte kalmayı unutmayın!

BİM 23 Ocak 2026 katalogda en dikkat çeken ürün kuşkusuz LG 65 inç Nanocell TV olurken 256 GB kapasitesiyle Xiaomi Redmi 15c 5g akıllı telefon da öne çıkıyor. Mutfakta zarafet arayanlar için Porland altın rimli porselen setler ve Hisar Optima tencereler raflarda yerini alırken North Pacific masaj aleti ve Dagi spor kıyafetleri de fitness kategorisinin favorileri arasında. Ayrıca çocukları mutlu edecek sevimli Squishmallows pelüşlar ve hobi severler için Ören Bayan yumaklar, bu haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları olarak göze çarpıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

LG 65 inç 4k hdr10 nanocell tv 34,990 TL

BİM e LG televizyon geliyor! 23 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Lg 65 inç 4k hdr10 nanocell tv 34,990 TL
  • Xiaomi Redmi 15c 5g 256gb cep telefonu 13,490 TL
  • Dijitsu 55 inç 4k ultra hd qled google tv 16,900 TL
  • Nokia 105 2023 tuşlu cep telefonu 1,790 TL
  • Kumtel dijital mikrodalga fırın 2,490 TL
  • Homend Mixfresh 7010h personel blender 1,349 TL
  • Turbo beyaz cam ankastre set 9,900 TL
  • Turbo siyah cam ankastre set 9,500 TL
  • Fakir mini blender set trinity ac set 1,490 TL
  • Arnica narenciye sıkacağı 790 TL
  • Fakir Base Türk kahve makinesi 1,390 TL
  • Şerit led rgb uzaktan kumandalı 149 TL
  • Uzaktan kumandalı led ampul 89 TL
  • House Pratik hareket sensörlü lamba 175 TL
  • House Pratik el feneri hp92 299 TL
  • Akım korumalı priz 499 TL
  • Yazı tahtası hp93 239 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

North Pacific titreşimli masaj aleti seti 649 TL

BİM e LG televizyon geliyor! 23 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 2

North Pacific titreşimli masaj aleti seti 649 TL
Ağırlık topu 2 kg 219 TL
El kavrama seti 149 TL
Yoga/Pilates matı 479 TL
Yoga/Pilates gergi bandı 179 TL
Yoga/Pilates çemberi 229 TL
Pilates/Yoga barı 209 TL
Elastik esneme bandı 129 TL
Dumble seti 2x1 kg 249 TL
Egzersiz direnç bandı 99 TL
Pilates topu 65 cm 259 TL
Kapı barı 329 TL
El yayı 79 TL
Atlama ipi 79 TL
Tight Master bacak spor aleti 109 TL
Masaj barı 299 TL

Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Dagi sporcu büstiyer 429 TL

BİM e LG televizyon geliyor! 23 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 3

  • Dagi sporcu büstiyer 429 TL
  • Dagi spor tayt 379 TL
  • Lotto fermuarlı eşofman üstü kadın 489 TL
  • Lotto eşofman altı kadın 359 TL
  • Lotto yarım fermuarlı polar sweat erkek 299 TL
  • Lotto eşofman altı erkek 359 TL
  • Lotto fermuarlı eşofman üstü erkek 489 TL
  • Pijama takımı kadın 379 TL
  • Pijama takımı erkek 379 TL
  • Yastık alezi 69 TL
  • Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 299 TL
  • Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 229 TL
  • Dagi spor çantası 439 TL
  • Tüylü terlik kadın 209 TL
  • Tüylü ev botu kadın 239 TL
  • Terlik kadın 109 TL
  • Çantalı renkli lastik toka 85 TL
  • Slip kadın 2'li 65 TL
  • Hayvan figürlü çocuk çorap 99 TL
  • Havlu çorap 22 TL
  • Desenli kadın havlu çorap 34 TL
  • Havlu lastik toka çeşitleri 45 TL

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Squishmallows pelüş oyuncak 449 TL

BİM e LG televizyon geliyor! 23 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 4

  • Squishmallows pelüş oyuncak 449 TL
  • Ören Bayan Dora yumak 3'lü 109 TL
  • Polyester dikiş ipi 79 TL
  • Lastik 3 cm 139 TL
  • Lastik 2 cm 125 TL
  • Yuvarlak lastik 49 TL
  • Yassı lastik 49 TL
  • Dikiş ipi 2'li 119 TL
  • Altın Başak 10'lu dikiş seti 149 TL
  • Altın Başak yazma ipliği 100 g 55 TL
  • Altın Başak yazma ipliği 20 g 12 TL
  • Şapkalı manken bebek 229 TL
  • Oyuncak standlı elektrik süpürgesi 549 TL
  • Kalp şekilli boyama kitapları 29 TL
  • Tombik ayı hikaye kitapları 99 TL
  • Sevimli dino pelüş oyuncak 475 TL
  • Oyuncak arabalar 39 TL
  • Barbie prenses bebekler 259 TL
  • Oyuncak pusetli motosiklet 109 TL
  • Büyük teker renkli araba 209 TL
  • Dikenli oyuncak top 119 TL
  • Barbie lisanslı top 119 TL
  • Sepetli oyun setleri 89 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Porland altın rimli porselen kahve fincan seti 2'li 1,150 TL

BİM e LG televizyon geliyor! 23 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 5

  • Porland altın rimli porselen kahve fincan seti 2'li 1,150 TL
  • Porland altın rimli porselen çay fincan seti 2'li 1,290 TL
  • Porland altın rimli porselen pasta tabağı 4'lü 1,890 TL
  • Hisar Optima karnıyarık tencere 26 cm 799 TL
  • Hisar Optima derin tencere 24 cm 799 TL
  • Hisar Optima tava 26 cm 529 TL
  • Chef's sahan 20 cm 249 TL
  • Chef's tava 20 cm 449 TL
  • Chef's tava 28 cm 309 TL
  • Chef's krep tava 26 cm 259 TL
  • Çelik sütlük 14 cm 199 TL
  • Rakle desenli meşrubat bardağı 65 TL
  • Rakle desenli gravürlü cam kupa 75 TL
  • Rakle desenli meşrubat bardağı büyük 139 TL
  • Cozzoni saklama kabı seti 17 parça 159 TL
  • Porland porselen tuzluk biberlik seti 249 TL
  • Rooc meyve bıçağı 3'lü 45 TL
  • Rooc soyacak çeşitleri 19 TL
  • Rooc bıçak seti 5'li 329 TL
  • Ahşap görünümlü standlı saklama kutusu 159 TL
  • Hobby Life matara 119 TL
  • Kare badya 59 TL
  • Süzgeçli kesim panosu 49 TL
  • Müsli kabı 39 TL
  • Kadife askı seti 5'li 85 TL
  • Metal saplı çırpıcı 49 TL
  • Elegans mutfak gereçleri 55 TL
  • Ölçülü narenciye sıkacağı 69 TL
  • Ahşap saplı sosluk 6'lı 89 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 23 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

