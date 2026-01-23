BİM'e LG televizyon geliyor! 23 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM 23 Ocak 2026 katalogda en dikkat çeken ürün kuşkusuz LG 65 inç Nanocell TV olurken 256 GB kapasitesiyle Xiaomi Redmi 15c 5g akıllı telefon da öne çıkıyor. Mutfakta zarafet arayanlar için Porland altın rimli porselen setler ve Hisar Optima tencereler raflarda yerini alırken North Pacific masaj aleti ve Dagi spor kıyafetleri de fitness kategorisinin favorileri arasında. Ayrıca çocukları mutlu edecek sevimli Squishmallows pelüşlar ve hobi severler için Ören Bayan yumaklar, bu haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları olarak göze çarpıyor.

LG 65 inç 4k hdr10 nanocell tv 34,990 TL

Xiaomi Redmi 15c 5g 256gb cep telefonu 13,490 TL

Dijitsu 55 inç 4k ultra hd qled google tv 16,900 TL

Nokia 105 2023 tuşlu cep telefonu 1,790 TL

Kumtel dijital mikrodalga fırın 2,490 TL

Homend Mixfresh 7010h personel blender 1,349 TL

Turbo beyaz cam ankastre set 9,900 TL

Turbo siyah cam ankastre set 9,500 TL

Fakir mini blender set trinity ac set 1,490 TL

Arnica narenciye sıkacağı 790 TL

Fakir Base Türk kahve makinesi 1,390 TL

Şerit led rgb uzaktan kumandalı 149 TL

Uzaktan kumandalı led ampul 89 TL

House Pratik hareket sensörlü lamba 175 TL

House Pratik el feneri hp92 299 TL

Akım korumalı priz 499 TL

Yazı tahtası hp93 239 TL

North Pacific titreşimli masaj aleti seti 649 TL

Ağırlık topu 2 kg 219 TL

El kavrama seti 149 TL

Yoga/Pilates matı 479 TL

Yoga/Pilates gergi bandı 179 TL

Yoga/Pilates çemberi 229 TL

Pilates/Yoga barı 209 TL

Elastik esneme bandı 129 TL

Dumble seti 2x1 kg 249 TL

Egzersiz direnç bandı 99 TL

Pilates topu 65 cm 259 TL

Kapı barı 329 TL

El yayı 79 TL

Atlama ipi 79 TL

Tight Master bacak spor aleti 109 TL

Masaj barı 299 TL

Dagi sporcu büstiyer 429 TL

Dagi spor tayt 379 TL

Lotto fermuarlı eşofman üstü kadın 489 TL

Lotto eşofman altı kadın 359 TL

Lotto yarım fermuarlı polar sweat erkek 299 TL

Lotto eşofman altı erkek 359 TL

Lotto fermuarlı eşofman üstü erkek 489 TL

Pijama takımı kadın 379 TL

Pijama takımı erkek 379 TL

Yastık alezi 69 TL

Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 299 TL

Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 229 TL

Dagi spor çantası 439 TL

Tüylü terlik kadın 209 TL

Tüylü ev botu kadın 239 TL

Terlik kadın 109 TL

Çantalı renkli lastik toka 85 TL

Slip kadın 2'li 65 TL

Hayvan figürlü çocuk çorap 99 TL

Havlu çorap 22 TL

Desenli kadın havlu çorap 34 TL

Havlu lastik toka çeşitleri 45 TL

Squishmallows pelüş oyuncak 449 TL

Ören Bayan Dora yumak 3'lü 109 TL

Polyester dikiş ipi 79 TL

Lastik 3 cm 139 TL

Lastik 2 cm 125 TL

Yuvarlak lastik 49 TL

Yassı lastik 49 TL

Dikiş ipi 2'li 119 TL

Altın Başak 10'lu dikiş seti 149 TL

Altın Başak yazma ipliği 100 g 55 TL

Altın Başak yazma ipliği 20 g 12 TL

Şapkalı manken bebek 229 TL

Oyuncak standlı elektrik süpürgesi 549 TL

Kalp şekilli boyama kitapları 29 TL

Tombik ayı hikaye kitapları 99 TL

Sevimli dino pelüş oyuncak 475 TL

Oyuncak arabalar 39 TL

Barbie prenses bebekler 259 TL

Oyuncak pusetli motosiklet 109 TL

Büyük teker renkli araba 209 TL

Dikenli oyuncak top 119 TL

Barbie lisanslı top 119 TL

Sepetli oyun setleri 89 TL

Porland altın rimli porselen kahve fincan seti 2'li 1,150 TL

Porland altın rimli porselen çay fincan seti 2'li 1,290 TL

Porland altın rimli porselen pasta tabağı 4'lü 1,890 TL

Hisar Optima karnıyarık tencere 26 cm 799 TL

Hisar Optima derin tencere 24 cm 799 TL

Hisar Optima tava 26 cm 529 TL

Chef's sahan 20 cm 249 TL

Chef's tava 20 cm 449 TL

Chef's tava 28 cm 309 TL

Chef's krep tava 26 cm 259 TL

Çelik sütlük 14 cm 199 TL

Rakle desenli meşrubat bardağı 65 TL

Rakle desenli gravürlü cam kupa 75 TL

Rakle desenli meşrubat bardağı büyük 139 TL

Cozzoni saklama kabı seti 17 parça 159 TL

Porland porselen tuzluk biberlik seti 249 TL

Rooc meyve bıçağı 3'lü 45 TL

Rooc soyacak çeşitleri 19 TL

Rooc bıçak seti 5'li 329 TL

Ahşap görünümlü standlı saklama kutusu 159 TL

Hobby Life matara 119 TL

Kare badya 59 TL

Süzgeçli kesim panosu 49 TL

Müsli kabı 39 TL

Kadife askı seti 5'li 85 TL

Metal saplı çırpıcı 49 TL

Elegans mutfak gereçleri 55 TL

Ölçülü narenciye sıkacağı 69 TL

Ahşap saplı sosluk 6'lı 89 TL

