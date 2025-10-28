Depremden saatler önce "Sındırgı-Balıkesir arası gergin" demişti! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan yeni açıklama: "İstanbul, İzmir ve Denizli'yi tetiklemez"

Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Son olarak gündüz saatlerinde Çanakkale'deki 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından, aylardır fay hareketliliğinin sürdüğü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden de deprem haberi geldi. Saat 22.48'de 6,1 büyüklüğündeki deprem bir çok ilden hissedildi.

SAATLER ÖNCE "SINDIRGI-BALIKESİR ARASI GERGİN" DEMİŞTİ

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın, katıldığı bir tv yayınında gündüz saatlerinde sarf ettiği sözler ise gündem oldu. Sözcü TV yayınına katılan Ercan, "Sındırgı-Balıkesir arası gergin, Kütahya Gediz arası gergin. En gergin olan yerlerden birisi de Muğla içinde Köyceğiz,Ula, Bodrum İstanköy arasındaki ana kırık gergin gözüküyor." ifadelerini kullanmıştı.

"İSTANBUL'U, İZMİR'İ, DENİZLİ'Yİ TETİKLEMEZ"

Ercan sosyal medya hesabından da depremin ardından yeni açıklamalar yaptı. İstanbul'da en az 20-30 deprem beklemediğini ifade eden Ercan şunları kaydetti:



"Sındırgı’da olan deprem ne İstanbul’u ne İzmir’i ne de Denizli’yi deprem açısından tetiklemez böyle bir şey söz konusu. İstanbul’da en az 20, 30 yıl bir deprem beklemiyorum bir gerginlik yok. Şu anda gergin gördüğüm yerler Midilli Dikili Foça İzmir körfezi, Gediz Kütahya arası, Sarıgöl Buldan Sarayköy Denizli, muğla’da köyceğiz ula Ören Bodrum İstanköy arası duyarlı gözüküyor. Ancak depremi bilmek demek depremin yerini büyüklüğünü ve zamanını söylemek demektir. Bilimsel kanıtlar olmadan şuralarda deprem bekliyorum demek doğru. Ben buraların deprem için gergin olduğunu söylemekle birlikte olabilecek depremin ne zaman olacağı konusunda bir bilgimiz yoktur. Birkaç gün Balıkesir Sındırgı ve Simav‘da bunun içinde olmak için olmak üzere depreme duyarlıdır oradaki yurttaşlarımızın eğer yapılarına güvenmiyorlarsa akşamleyin evlerine girmemesine şiddetle öneririm. Geçmiş olsun. Bir ülkede depremlerin olumsuz atlatılması için her yapı için yer yapı güvenlik belgesinin çıkarılması bunun da tapuya işlenmesi gerekir. Yer yapı güvenlik belgesi uygun olmayan yerlerin kiralanmaz ve satılaamaz durumda değerlendirilmesi gerekir.

Bu arada Halk TV ile Sözcü TV’de konuşurken bir çok WhatsApp mesajı aldım. Bunları çok kısa olarak yanıtlıyım Sındırgı’da olan deprem ne İstanbul’u ne İzmir’i ne de Denizli’yi deprem açısından tetiklemez böyle bir şey söz konusu. İstanbul’da en az 20:30 yıl bir deprem… — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) October 27, 2025

"ARTÇI DEPREMLER 2-3 AY SÜRECEK"

"Sındırgı‘da daha önceki M6,1 depremde az orta hasar görmüş yapılardan en az 3-4 tanesi yıkılmıştır. Sındırgı‘da yapı yıkımları için eşit değer 6,2 dir. Ne var ki önceki depremde yapılar yorulduğu için yıkım eşik değeri aşağı inmiştir. Bu deprem olasılıkla Sındırgı ile gelen ve kırığını kesim yerinde olmuştur artçı depremleri en az 2 ile 3 ay sürecektir. Bu depremin arkasından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği konusuna söylemek bilimsel olarak mümkün değildir."