Fiyatlar sabit ama tezgahlar boş! Kırmızı et bulan kapış kapış alıyor: Önümüzdeki haftayı işaret edip uyardı

Ramazan ayından önce Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan anlaşmayla vatandaşın ay boyu uygun fiyata et satın alabilmesi için dana kuşbaşı ve dana kıyma fiyatları sabitlenmişti. Ne var ki uygulamaya dahil olan derneklerdeki marketlerde uygun fiyatlı et bulmak hayli güç. Peki kırmızı et fiyatlarına erişmek kolaylaşacak mı?

NEDENİNİ AÇIKLADI: "BİR HAFTA SONRA DURUM DÜZELECEK"

Ramazan ayının ilk haftasında markete uygun fiyatla kırmızı et almaya vatandaşlar karşısında boş reyonlar gördü. İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, konuyla ilgili olarak Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada "Şu anda ramazanın başı ve vatandaş stok yapmak istiyor. Kırmızı ete çok yoğun talep var. Ancak bu haftadan sonra bu durum düzelecek. Tedarik konusunda artırıma gidildi" dedi.

"VATANDAŞLAR ŞUNLARA DİKKAT ETSİN"

Vatandaşları "Şuna özellikle dikkat etsinler" diyerek uyaran Güzeldere, "İstanbul PERDER web sitemizde 66 üye ve 2700 mağaza var ama kırmızı et projesi 30 üyemizin 1.500 şubesinde geçerli. Bizim web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etsinler" dedi.

"TEZGAHLAR BOŞSA HEPSİ BİTMİŞTİR"

Güzeldere, "Elinde olup da 'indirimli kırmızı et satmıyoruz' diyen zincir marketler olduğunu düşünmüyorum. Eğer tezgahlar boşsa hepsi bitmiştir. Tüketicilerimiz bununla ilgili tedarik sorunu yaşarsa bize ya da ESK'ya şikayette bulunabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"'MARKETLERDE İNDİRİMLİ ETE ULAŞAMIYORUM' SÖZÜNE İNANMIYORUM"

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç ise, "Marketlerde indirimli ete ulaşamıyorum" sözüne inanmadığını belirterek "390 liraya herkese yetiştiremezsin, belli bir kapasite var. İhtiyacı olmayan da provoke ederse kuyruğa girerse 80 milyon insana bu proje dahilindeki marketler nasıl kırmızı et yetiştirsin?" diyerek sitem etti.

"KAPASİTE SÜREKLİ ARTIRILIYOR"

Vatandaşlara "Lütfen 2 günlük alacağı eti, 1 haftalık alacağı eti 1 günde almaya kalkmasınlar" diyen Tunç, "ESK her türlü önlemi almış durumda. Kapasite sürekli artırılıyor. Avrupa'dan taze günlük helal kesime uygun karkas et geliyor. Kimse endişe etmesin. 3-5 sene sonra ülkemiz ithalat yapmıyor hale gelecek." ifadelerini kullandı.

