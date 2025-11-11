Ev Yaşam Ev Yaşam
ŞOK'a Arzum Köz Türk Kahve Makinesi geliyor! 12 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ŞOK'a Arzum Köz Türk Kahve Makinesi geliyor! 12 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

12 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu evinizin her ihtiyacına çözüm olacak ürünleri bir araya getiriyor. ŞOK katalog sayfalarında bu hafta birbirinden kullanışlı küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, giyim ürünleri ve temizlik malzemeleri yer alıyor. Böylelikle ŞOK’ta bu hafta kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan fırsatlarla dolu bir alışveriş yapabilirsiniz. Kaçırılmayacak kampanyaları yakından incelemek için ŞOK aktüel ürünler sayfalarını mutlaka gözden geçirin!

Bu hafta ŞOK market raflarında Arzum ve Fakir marka blender setleri, şık tasarımlı kahve makineleri, Sinbo saç kurutma makineleri ve Dinarsu peluş halılar dikkat çekiyor. Mutfakta fark yaratacak emaye tencere setlerinden bambu kapaklı saklama kaplarına, kışlık ihtiyaçlar arasında yer alan Slazenger montlardan termal içliklere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışta. Ayrıca temizlik ve gıda reyonlarında da deterjandan peynire, bebek bezinden çaya kadar pek çok temel ihtiyaç ürünü avantajlı fiyatlarla ŞOK’ta bu hafta sizleri bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Mis hazır salep 69,90 TL

ŞOK a Arzum Köz Türk Kahve Makinesi geliyor! 12 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

  • Mis tam yağlı peynir 3 dilim 155 TL
  • Mis yoğurt 2 kg 123 TL
  • Mis peynir çeşitleri 135 TL
  • Maret dana kangal sucuk 500 g 249 TL
  • Piyale tam buğday unu 1 kg 64 TL
  • Anadolu mutfağı nohut 1 kg 52 TL
  • Ülker rondo bisküvi 69 TL
  • Oreo double bisküvi 75 TL
  • Ülker halley 49 TL
  • Deren tiryaki siyah çay 1 kg 159 TL

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Domestos çamaşır suyu 164 TL

ŞOK a Arzum Köz Türk Kahve Makinesi geliyor! 12 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

  • Rinso çamaşır deterjanı 5 l 189 TL
  • Domestos yüzey temizleyici 164 TL
  • Fairy bulaşık deterjanı 79 TL
  • Baby turco bonus paket bebek bezi 329 TL
  • Sensodyne diş macunu 126 TL
  • Sleepy temizlik havlusu 75 TL
  • Papia biocare tuvalet kağıdı 12’li 199 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Alpina cam ankastre set 7,299 TL

ŞOK a Arzum Köz Türk Kahve Makinesi geliyor! 12 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

  • Arzum teablend çay makinesi 1,599 TL
  • Arzum monomix çubuk blender 999 TL
  • Fakir mr chef quadro blender set 1,999 TL
  • Range köz türk kahve makinesi 899 TL
  • Arzum okka intenso kapsül kahve makinesi 4,399 TL
  • Kiwi otomatik karıştırıcı 275 TL
  • Sinbo saç kurutma makinesi 399 TL
  • Arzum lungo 2'si 1 arada dikey süpürge 1,699 TL
  • Kreuzer buharlı kırışık giderici 899 TL
  • Tuz taşlı aroma difüzör 599 TL
  • Figürlü hava nemlendiricisi 299 TL

Küçük mutfak aletlerinden seçtiğimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Cam borosiklat sürahi 329 TL

ŞOK a Arzum Köz Türk Kahve Makinesi geliyor! 12 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

  • Bonera karnıyarık tencere 599 TL
  • Bonera tava 369 TL
  • Ahşap aksesuarlı emaye derin tencere 349 TL
  • 3'lü emaye saklama kabı 539 TL
  • Emaye ahşap kulplu sosluk tava 299 TL
  • Hascevher kulplu çaydanlık 999 TL
  • Hascevher tencere seti 1,199 TL
  • Cam borosilikat sürahi 329 TL
  • Cam borosilikat kulplu kupa 119 TL
  • Standlı tuzluk baharatlık 75 TL
  • Kaşıklı cam baharatlık 34,95 TL
  • 4'lü dik kenarlı cam tabak 129 TL
  • Kapaklı reçellik sosluk 29,95 TL
  • İki katlı tekerlekli organizer 139 TL
  • 6'lı paşabahçe aida optikli çay bardağı 139 TL
  • Pratik limonluk 24,95 TL
  • Mutfak çakmağı 34,95 TL
  • Keramika çift renkli kase 50 TL
  • 3'lü bambu kapaklı saklama kabı 199 TL
  • Manuel su pompası 69 TL
  • Hazneli rende 100 TL

Sizin için indirimli mutfak aletleri ve araçları kategorisinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Slazenger erkek şişme mont 1,299 TL

ŞOK a Arzum Köz Türk Kahve Makinesi geliyor! 12 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 5

  • Slazenger erkek şişme mont 1,299 TL
  • Slazenger erkek kapüşonlu sweatshirt içi şardonlu 449 TL
  • Slazenger triko bere 139 TL
  • Letoon erkek trekking ayakkabı 799 TL
  • Erkek kemer 75 TL
  • Soft termal alt üst içlik 399 TL
  • Unisex termal çorap 25 TL
  • Kadın peluş triko 349 TL
  • Kadın peluş atkı 179 TL
  • Kadın peluş bere 100 TL
  • Kadın ekose peluş terlik 129 TL
  • Kadın peluş terlik 129 TL
  • Kadın peluş ev botu 199 TL
  • Baskılı sıcak su torbası 75 TL

Kışlık ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Peluş halı 549 TL

ŞOK a Arzum Köz Türk Kahve Makinesi geliyor! 12 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 6

  • 80x150 cm dinarsu peluş halı 349 TL
  • 2'li dinarsu peluş banyo paspas seti 299 TL
  • Şamdan quartz ısıtıcı 1,499 TL
  • Şamdan dikey ısıtıcı 1,599 TL
  • Sinbo quartz ısıtıcı 549 TL
  • Sunday fanlı ısıtıcı 599 TL
  • Sinbo yağlı radyatör 1,899 TL
  • Pirantech buharlı temizlik makinesi 4,599 TL
  • Torima şarjlı tiftik makinesi 279 TL
  • Abs büyük boy valiz 769 TL
  • Abs orta boy valiz 679 TL
  • Abs kabin boy valiz 579 TL
  • Tam otomatik şemsiye 199 TL
  • Dekoratif gaz lambası 249 TL

İndirimli ısıtıcılar için buraya tıklayabilirsiniz.

İkili katlanır yataklı koltuk 7,499 TL

ŞOK a Arzum Köz Türk Kahve Makinesi geliyor! 12 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 7

  • Pafu ola yer minderi 1,299 TL
  • Pafu beru berjer 1,999 TL
  • Dekoratif çiçeklik saksılık 999 TL
  • Katlanabilir şezlong 1,999 TL
  • Çok amaçlı dolap 3,999 TL

Sizin için indirimli mobilya ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips 2000 serisi buhar kazanlı ütü 3,499 TL

ŞOK a Arzum Köz Türk Kahve Makinesi geliyor! 12 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 8

  • Mi kettle 2 lite 1500 w 1,5 l kettle 899 TL
  • Tefal buhar kazanlı ütü 9,999 TL
  • King elektrikli cezve 559 TL
  • King su ısıtıcı 489 TL
  • King çay makinesi 1,699 TL
  • Homend dikey süpürge 1,099 TL
  • Homend çay makinesi 1,399 TL
  • Homend türk kahve makinesi 1,299 TL
  • Homend 2 in 1 saç düzleştirici 519 TL

Philips ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 11 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok broşür şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel ŞOK markette bu hafta şok çarşamba aktüel
Diğer Haberler

İhtiyaç kredisi faizlerinde yeni oran! 250 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Garanti Bankası, QNB, TEB ve ING...

250 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu?

4,1 milyon kişi listede! Kredi ve kredi kartı borcu...

4,1 milyon kişi listede! Kredi ve kredi kartı borcu...

Emlak Katılım'dan yılın üçüncü çeyreğinde 10,4 milyar lira net kar

Emlak Katılım'dan yılın üçüncü çeyreğinde 10,4 milyar lira net kar

Vakıf Katılım'dan yılın 9 ayında 4,8 milyar lira net kar

Vakıf Katılım'dan yılın 9 ayında 4,8 milyar lira net kar

Türkiye'de 10 halıdan 9'u Gaziantep'te üretiliyor

Türkiye'de 10 halıdan 9'u Gaziantep'te üretiliyor

Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere uyarı! Karekodla fiyat listesi dönemi

Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere uyarı! Karekodla fiyat listesi dönemi

