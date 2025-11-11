ŞOK'a Arzum Köz Türk Kahve Makinesi geliyor! 12 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta ŞOK market raflarında Arzum ve Fakir marka blender setleri, şık tasarımlı kahve makineleri, Sinbo saç kurutma makineleri ve Dinarsu peluş halılar dikkat çekiyor. Mutfakta fark yaratacak emaye tencere setlerinden bambu kapaklı saklama kaplarına, kışlık ihtiyaçlar arasında yer alan Slazenger montlardan termal içliklere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışta. Ayrıca temizlik ve gıda reyonlarında da deterjandan peynire, bebek bezinden çaya kadar pek çok temel ihtiyaç ürünü avantajlı fiyatlarla ŞOK’ta bu hafta sizleri bekliyor.

Mis hazır salep 69,90 TL

Mis tam yağlı peynir 3 dilim 155 TL

Mis yoğurt 2 kg 123 TL

Mis peynir çeşitleri 135 TL

Maret dana kangal sucuk 500 g 249 TL

Piyale tam buğday unu 1 kg 64 TL

Anadolu mutfağı nohut 1 kg 52 TL

Ülker rondo bisküvi 69 TL

Oreo double bisküvi 75 TL

Ülker halley 49 TL

Deren tiryaki siyah çay 1 kg 159 TL

Domestos çamaşır suyu 164 TL

Rinso çamaşır deterjanı 5 l 189 TL

Domestos yüzey temizleyici 164 TL

Fairy bulaşık deterjanı 79 TL

Baby turco bonus paket bebek bezi 329 TL

Sensodyne diş macunu 126 TL

Sleepy temizlik havlusu 75 TL

Papia biocare tuvalet kağıdı 12’li 199 TL

Alpina cam ankastre set 7,299 TL

Arzum teablend çay makinesi 1,599 TL

Arzum monomix çubuk blender 999 TL

Fakir mr chef quadro blender set 1,999 TL

Range köz türk kahve makinesi 899 TL

Arzum okka intenso kapsül kahve makinesi 4,399 TL

Kiwi otomatik karıştırıcı 275 TL

Sinbo saç kurutma makinesi 399 TL

Arzum lungo 2'si 1 arada dikey süpürge 1,699 TL

Kreuzer buharlı kırışık giderici 899 TL

Tuz taşlı aroma difüzör 599 TL

Figürlü hava nemlendiricisi 299 TL

Cam borosiklat sürahi 329 TL

Bonera karnıyarık tencere 599 TL

Bonera tava 369 TL

Ahşap aksesuarlı emaye derin tencere 349 TL

3'lü emaye saklama kabı 539 TL

Emaye ahşap kulplu sosluk tava 299 TL

Hascevher kulplu çaydanlık 999 TL

Hascevher tencere seti 1,199 TL

Cam borosilikat sürahi 329 TL

Cam borosilikat kulplu kupa 119 TL

Standlı tuzluk baharatlık 75 TL

Kaşıklı cam baharatlık 34,95 TL

4'lü dik kenarlı cam tabak 129 TL

Kapaklı reçellik sosluk 29,95 TL

İki katlı tekerlekli organizer 139 TL

6'lı paşabahçe aida optikli çay bardağı 139 TL

Pratik limonluk 24,95 TL

Mutfak çakmağı 34,95 TL

Keramika çift renkli kase 50 TL

3'lü bambu kapaklı saklama kabı 199 TL

Manuel su pompası 69 TL

Hazneli rende 100 TL

Slazenger erkek şişme mont 1,299 TL

Slazenger erkek kapüşonlu sweatshirt içi şardonlu 449 TL

Slazenger triko bere 139 TL

Letoon erkek trekking ayakkabı 799 TL

Erkek kemer 75 TL

Soft termal alt üst içlik 399 TL

Unisex termal çorap 25 TL

Kadın peluş triko 349 TL

Kadın peluş atkı 179 TL

Kadın peluş bere 100 TL

Kadın ekose peluş terlik 129 TL

Kadın peluş terlik 129 TL

Kadın peluş ev botu 199 TL

Baskılı sıcak su torbası 75 TL

Peluş halı 549 TL

80x150 cm dinarsu peluş halı 349 TL

2'li dinarsu peluş banyo paspas seti 299 TL

Şamdan quartz ısıtıcı 1,499 TL

Şamdan dikey ısıtıcı 1,599 TL

Sinbo quartz ısıtıcı 549 TL

Sunday fanlı ısıtıcı 599 TL

Sinbo yağlı radyatör 1,899 TL

Pirantech buharlı temizlik makinesi 4,599 TL

Torima şarjlı tiftik makinesi 279 TL

Abs büyük boy valiz 769 TL

Abs orta boy valiz 679 TL

Abs kabin boy valiz 579 TL

Tam otomatik şemsiye 199 TL

Dekoratif gaz lambası 249 TL

İkili katlanır yataklı koltuk 7,499 TL

Pafu ola yer minderi 1,299 TL

Pafu beru berjer 1,999 TL

Dekoratif çiçeklik saksılık 999 TL

Katlanabilir şezlong 1,999 TL

Çok amaçlı dolap 3,999 TL

Philips 2000 serisi buhar kazanlı ütü 3,499 TL

Mi kettle 2 lite 1500 w 1,5 l kettle 899 TL

Tefal buhar kazanlı ütü 9,999 TL

King elektrikli cezve 559 TL

King su ısıtıcı 489 TL

King çay makinesi 1,699 TL

Homend dikey süpürge 1,099 TL

Homend çay makinesi 1,399 TL

Homend türk kahve makinesi 1,299 TL

Homend 2 in 1 saç düzleştirici 519 TL

