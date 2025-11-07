BİM'e tost makinesi geliyor! 14 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu hafta BİM’e mini buzdolabı, toz torbasız elektrikli süpürge, halı koltuk temizleme makinesi, kahve makinesi ve tost makinesi gibi küçük ev aletleri geliyor. Ayrıca triko takımlar, polar sweatler, banyo paspas setleri ve temizlik ürünleri de raflarda yerini alıyor. Çocuklar için ise Barbie prenses bebekler ve Minecraft figür setleri dikkat çekiyor. Hem eviniz hem de sevdikleriniz için alışveriş yapmak istiyorsanız bu haftaki fırsatları kaçırmayın!
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Keysmart mini buzdolabı 4,990 TL
- Fakir atria toz torbasız elektrikli süpürge 4,750 TL
- Kumtel sürgülü aspiratör 1,690 TL
- Heifer blender 1,790 TL
- Kumtel halı koltuk temizleme makinesi 3,990 TL
- Kumtel mini fırın 2,150 TL
- Kumtel saç kurutma makinesi 749 TL
- Range flexiglide buharlı ütü 990 TL
- Homend stand mikser 4,490 TL
- Kumtel tost makinesi 2,990 TL
- Homend pottoman bol köpüklü türk kahve makinesi 1,390 TL
- Kazak tüy toplama cihazı 175 TL
- Fakir brila buharlı ütü 1,690 TL
- Fakir exetrim saç&sakal kesme makinesi 699 TL
- Kumtel wag maşası 799 TL
- Akım korumalı priz 499 TL
Barbie prenses bebekler 249 TL
- Minecraft figür seti 279 TL
- Yükselen zeka çarpma öğreten oyuncak 259 TL
- Fisher price ip geçirme oyunu 119 TL
Dijitsu 58" 4k uhd qled google tv 19,900 TL
- Dijitsu 43" full hd google tv 9,450 TL
- Ares rattan koltuk 599 TL
- Lotus koltuk 599 TL
- Queen rattan koltuk 209 TL
- Nibras koltuk 199 TL
- Regnum koltuk 490 TL
- Basamaklı plastik tabure 199 TL
- Plastik tabure 99 TL
- Hobi rattan koltuk 199 TL
- Zeugma rattan masa 799 TL
- Katlanır sehpa 349 TL
- Mermer desenli 2 adet plastik kollu sandalye seti 799 TL
- Kirli sepetli banyo organizer 1,290 TL
- Pudino hikaye kitapları 25 TL
- Çıkartmalı kitaplar 45 TL
- Neşeli aktiviteler kitabı 35 TL
Trend yumak 3'lü 109 TL
- Trend cake yumak 95 TL
- Polar gömlek 329 TL
- Lotto kadın / erkek yarım fermuarlı polar sweat 279 TL
- Lotto çocuk yarım fermuarlı polar sweat 199 TL
- Dagi erkek pijama takımı 699 TL
- Dagi triko 2'li takım 599 TL
- Erkek dokuma pantolon 319 TL
- Erkek şardonlu pike eşofman altı 249 TL
- Kadın kaşe eşofman altı 289 TL
- Su emici paspas 89 TL
- Banyo paspas seti 349 TL
- Banyo paspası 89 TL
- Ayak havlusu 65 TL
- Şeffaf sütyen düzenleyici 45 TL
- Havlu saç bonesi 49 TL
- Saç kurutma bonesi 85 TL
- Sakal kesme örtüsü 49 TL
- Fermuarlı sütyen filesi 39 TL
- Çamaşır yıkama filesi 24 TL
- Fermuarlı ayakkabı yıkama filesi 39 TL
- Kaydırmaz tabanlık 55 TL
- Kapı altı rüzgar önleyici 45 TL
Yuvarlak Bambu Kirli Sepeti 399 TL
- Temizlik seti 199 TL
- Tek fiyat fırça çeşitleri 79 TL
- Mandal çeşitleri 20'li 35 TL
- Tuvalet fırçası çeşitleri 39 TL
- Tabure çeşitleri 89 TL
- Kalorifer peteği fırçası 39 TL
- Toz alma püskülü çeşitleri 75 TL
- Standlı hazneli bulaşık fırçası 119 TL
- Figürlü mutfak fırçası 75 TL
- Vantuzlu kaydırmaz banyo paspası 129 TL
- Banyo seti 299 TL
- Teleskopik saplı cam sileceği 249 TL
- Deterjan / tablet kutusu 99 TL
- Slim askı 10'lu 49 TL
- Yapışkanlı banyo aksesuarları 135 TL
- Cam sıvı sabunluk 65 TL
- Glass in love ahşap kulplu standlı sabunluk seti 2'li 449 TL
- Cam banyo gider kapağı 49 TL
Bonera çelik tencere 549 TL
- Bonera çelik tencere 549 TL
- Bonera çelik derin tencere 449 TL
- Bonera çelik karnıyarık tencere 599 TL
- Porselen kahvaltı takımı 499 TL
- Paşabahçe gaia bardak takımı 299 TL
- Espresso bardak takımı 179 TL
- Boncuklu cam fincan seti 269 TL
- Yumurta saklama kabı 59 TL
Bu içerik 7 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.