BİM'e tost makinesi geliyor! 14 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!

Bu hafta BİM’e mini buzdolabı, toz torbasız elektrikli süpürge, halı koltuk temizleme makinesi, kahve makinesi ve tost makinesi gibi küçük ev aletleri geliyor. Ayrıca triko takımlar, polar sweatler, banyo paspas setleri ve temizlik ürünleri de raflarda yerini alıyor. Çocuklar için ise Barbie prenses bebekler ve Minecraft figür setleri dikkat çekiyor. Hem eviniz hem de sevdikleriniz için alışveriş yapmak istiyorsanız bu haftaki fırsatları kaçırmayın!

Keysmart mini buzdolabı 4,990 TL

Fakir atria toz torbasız elektrikli süpürge 4,750 TL

Kumtel sürgülü aspiratör 1,690 TL

Heifer blender 1,790 TL

Kumtel halı koltuk temizleme makinesi 3,990 TL

Kumtel mini fırın 2,150 TL

Kumtel saç kurutma makinesi 749 TL

Range flexiglide buharlı ütü 990 TL

Homend stand mikser 4,490 TL

Kumtel tost makinesi 2,990 TL

Homend pottoman bol köpüklü türk kahve makinesi 1,390 TL

Kazak tüy toplama cihazı 175 TL

Fakir brila buharlı ütü 1,690 TL

Fakir exetrim saç&sakal kesme makinesi 699 TL

Kumtel wag maşası 799 TL

Akım korumalı priz 499 TL

Barbie prenses bebekler 249 TL

Minecraft figür seti 279 TL

Yükselen zeka çarpma öğreten oyuncak 259 TL

Fisher price ip geçirme oyunu 119 TL

Dijitsu 58" 4k uhd qled google tv 19,900 TL

Dijitsu 43" full hd google tv 9,450 TL

Ares rattan koltuk 599 TL

Lotus koltuk 599 TL

Queen rattan koltuk 209 TL

Nibras koltuk 199 TL

Regnum koltuk 490 TL

Basamaklı plastik tabure 199 TL

Plastik tabure 99 TL

Hobi rattan koltuk 199 TL

Zeugma rattan masa 799 TL

Katlanır sehpa 349 TL

Mermer desenli 2 adet plastik kollu sandalye seti 799 TL

Kirli sepetli banyo organizer 1,290 TL

Pudino hikaye kitapları 25 TL

Çıkartmalı kitaplar 45 TL

Neşeli aktiviteler kitabı 35 TL

Trend yumak 3'lü 109 TL

Trend cake yumak 95 TL

Polar gömlek 329 TL

Lotto kadın / erkek yarım fermuarlı polar sweat 279 TL

Lotto çocuk yarım fermuarlı polar sweat 199 TL

Dagi erkek pijama takımı 699 TL

Dagi triko 2'li takım 599 TL

Erkek dokuma pantolon 319 TL

Erkek şardonlu pike eşofman altı 249 TL

Kadın kaşe eşofman altı 289 TL

Su emici paspas 89 TL

Banyo paspas seti 349 TL

Banyo paspası 89 TL

Ayak havlusu 65 TL

Şeffaf sütyen düzenleyici 45 TL

Havlu saç bonesi 49 TL

Saç kurutma bonesi 85 TL

Sakal kesme örtüsü 49 TL

Fermuarlı sütyen filesi 39 TL

Çamaşır yıkama filesi 24 TL

Fermuarlı ayakkabı yıkama filesi 39 TL

Kaydırmaz tabanlık 55 TL

Kapı altı rüzgar önleyici 45 TL

Yuvarlak Bambu Kirli Sepeti 399 TL

Temizlik seti 199 TL

Tek fiyat fırça çeşitleri 79 TL

Mandal çeşitleri 20'li 35 TL

Tuvalet fırçası çeşitleri 39 TL

Tabure çeşitleri 89 TL

Kalorifer peteği fırçası 39 TL

Toz alma püskülü çeşitleri 75 TL

Standlı hazneli bulaşık fırçası 119 TL

Figürlü mutfak fırçası 75 TL

Vantuzlu kaydırmaz banyo paspası 129 TL

Banyo seti 299 TL

Teleskopik saplı cam sileceği 249 TL

Deterjan / tablet kutusu 99 TL

Slim askı 10'lu 49 TL

Yapışkanlı banyo aksesuarları 135 TL

Cam sıvı sabunluk 65 TL

Glass in love ahşap kulplu standlı sabunluk seti 2'li 449 TL

Cam banyo gider kapağı 49 TL

Bonera çelik tencere 549 TL

Bonera çelik derin tencere 449 TL

Bonera çelik karnıyarık tencere 599 TL

Porselen kahvaltı takımı 499 TL

Paşabahçe gaia bardak takımı 299 TL

Espresso bardak takımı 179 TL

Boncuklu cam fincan seti 269 TL

Yumurta saklama kabı 59 TL

