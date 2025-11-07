Ev Yaşam Ev Yaşam
BİM'de salı avantajları başladı! 11 Kasım 2025 BİM katalog yayında
BİM'de salı avantajları başladı! 11 Kasım 2025 BİM katalog yayında

11 Kasım BİM katalog yayımlandı! Her zamanki gibi avantajlı fiyatlarla dolu Bim katalog sayfalarında bu hafta da kaçırılmayacak ürünler var. Bim’de bu hafta mutfaktan kişisel bakıma, temizlik ürünlerinden atıştırmalıklara kadar birçok üründe indirimli fiyatlar bulunuyor. Bime bu hafta gelecek ürünler arasında dikkat çeken markalar ve sezonluk fırsatlar için güncel Bim aktüel katalog detaylarını inceleyin çünkü Bim katalog bu hafta herkesin ilgisini çekecek sürprizlerle dolu!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta BİM raflarına yine dopdolu bir aktüel ürün seçkisi geliyor! Süt ürünlerinden atıştırmalıklara, temizlikten kişisel bakıma kadar her kategoride yeni fırsatlar sizi bekliyor. Dost salep, Namet dana sucuk ve Teksüt beyaz peynir gibi lezzetlerle mutfağınızı donatabilir; Patiswiss çikolatalar, Ülker gofretler ve Züber atıştırmalıklarla tatlı keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. Temilzikte Domestos çamaşır suyu, Yumoş deterjan ve Peros yumuşatıcı indirimli fiyatlarıyla öne çıkarken; kişisel bakımda L’Oréal Paris yüz bakım ürünleri ve Kotex hijyenik pedler dikkat çekiyor. İşte detaylar!

Banvit piliç ızgara kanat 1000 gr 139 TL

BİM de salı avantajları başladı! 11 Kasım 2025 BİM katalog yayında 1

  • Banvit piliç ızgara kanat 1000 gr 139 TL
  • Dost salep 1 litre 69,50 TL
  • Namet dana dilimli sucuk 200 gr 99,50 TL
  • Danet dana hamburger köftesi 270 gr 119 TL
  • Gedik piliç acılı kebap 1000 gr 109 TL
  • Erpiliç piliç parmak köfte 1000 gr 129 TL
  • Keskinoğlu piliç döner 1000 gr 249 TL
  • Ma sante portakallı mozaik pasta 500 gr 135 TL
  • Ekmecik simit 400 gr 59,50 TL
  • Aytaç piliç jülyen sosis 500 gr 75 TL
  • Teksüt tam yağlı beyaz peynir 900 gr 159 TL
  • Yörükoğlu yarım yağlı yoğurt 5 kg 177,50 TL
  • Taraklı yarım yağlı eritme peynir 1000 gr 269 TL
  • İçim ayran 2 litre 69,50 TL
  • Sek labne 3x180 gr 105 TL
  • Yörükoğlu süzme yoğurt 750 gr 99,50 TL
  • Aknaz sarımsaklı ve fesleğenli taze peynir 180 gr 42,50 TL
  • Dost naneli ayran 300 ml 12,50 TL
  • Altınkılıç çilekli kefir 1 litre 65 TL
  • Activia çilekli ve sade yoğurt 400 gr 59,50 TL
  • Eker puding çikolatalı 65 gr 17,50 TL
  • Sek çilekli quark 140 gr 39,50 TL
  • Torku %18 yağlı krema 500 ml 84,50 TL

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Sayley sütlü fındıklı krema 500 gr 85 TL

BİM de salı avantajları başladı! 11 Kasım 2025 BİM katalog yayında 2

  • Sayley sütlü fındıklı krema 500 gr 85 TL
  • Patiswiss antep fıstıklı, kadayıflı ve sütlü çikolatalı krema 200 gr 189 TL
  • Torku tam kakao kremalı bisküvi 3x83 gr 35 TL
  • Mooie kaplamalı marsmallowlu bisküvi 90 gr 24,50 TL
  • Milka bonbon dolgulu mini yumurta çikolata 86 gr 129 TL
  • Patiswiss berry mix çikolata kaplı orman meyveleri draje 60 gr 89 TL
  • Snickers mini's 227 gr 199 TL
  • Züber granola bar 3x25 g (antep fıstıklı) 99,50 TL
  • Ülker laviva sütlü çikolatalı kaplamalı gofret 45 gr 19 TL
  • Eti brownie intense fındıklı 48 gr 19 TL
  • Ülker magma çikolata sos dolgulu kek 65 gr 13 TL
  • Ülker sade badem kraker 38 gr 6,50 TL
  • Ülker halley 30 gr 9 TL
  • Ülker çokokrem kakaolu fındık kreması 20 gr 6 TL
  • Cafe crown hazır kahve 3ü1 arada 32'li 149 TL
  • Sırma şeftali aromalı gazlı soğuk çay 1 L 29,50 TL
  • Lipton tropikal meyve aromalı soğuk çay 2 L 49,50 TL
  • Kristal gazlı içecek şekersiz kola 2,5 litre 45 TL
  • Kristal portakal aromalı şekersiz gazlı içecek 2,5 litre 45 TL
  • Patito patates cipsi peynir soğan aromalı 39 TL
  • Keyifçe kavrulmuş kaju 300 gr 199 TL
  • Züber kuruyemiş bar 30 gr yer fıstıklı 34,50 TL
  • Bebeto pick&mix yumuşak şeker 650 gr 139 TL
  • Falım sakız meyve serisi 5x7 gr 27,50 TL

Atıştırmalıklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Capıtol şampuan 500 ml 85 TL

BİM de salı avantajları başladı! 11 Kasım 2025 BİM katalog yayında 3

  • Capıtol şampuan 500 ml 85 TL
  • Capıtol saç bakım yağı 100 ml 99 TL
  • Capıtol sıvı saç krem 200 ml 95 TL
  • Domestos ultra çamaşır suyu 5 L 199 TL
  • Yumoş sıvı çamaşır deterjanı 2500 ml 199 TL
  • Abc çamaşır yumuşatıcısı 5 litre 125 TL
  • Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı amber - mavi orkide 129 TL
  • Mr.oxy maxima sıvı bulaşık deterjanı 3,5 litre + 0,5 litre limon - yaban mersini 129 TL
  • Omo active toz deterjan beyazlar & renkliler 399 TL
  • Duru sıvı sabun 3 L 99 TL
  • Hobby duş jeli 750 ml 59 TL
  • Duru katı sabun duş 600 gr 99 TL
  • Uni baby aile ıslak havlu 3x52’li 55 TL
  • L'oreal paris makyaj temizleme sütü 200 ml 149 TL
  • L’oréal paris yüz bakım serumu 30 ml 259 TL
  • Kotex natural gece hijyenik ped 14'lü 69 TL
  • Jenny & willy bebek bezi aylık paket 319 TL
  • L'oreal paris yüz bakım toniği 200 ml 149 TL
  • L'oreal paris yaşlanma karşıtı nemlendirici yüz bakım kremi c vitamini 50 ml 299 TL
  • Kotex parfümlü ince günlük ped 49,50 TL
  • Solo tuvalet kağıdı 69 TL
  • Solo kağıt havlu 79 TL
  • Lisanslı parfüm 50 ml hello kitty - kuromi 109 TL
  • Lisanslı simli vücut spreyi 150 ml hello kitty - kuromi 79 TL
  • Lisanslı dudak koruyucu hello kitty - kuromi 45 TL
  • Lisanslı figürlü kağıt yüz bakım maskesi hello kitty - kuromi 25 TL
  • Macromax büzgülü çöp torbası orta boy manolya - papatya 29 TL
  • Philips aa kalem pil 95 TL
  • Philips aaa ince pil 95 TL
  • Karyam bebek ve çocuk külotlu çorap 55 TL
  • Gloss kadın tenis çorap 55 TL
  • Fitenon erkek boxer 129 TL
  • L'oreal paris yüz yıkama jeli 150 ml 169 TL

Sizin için kişisel bakım ve kozmetik kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

BİM de salı avantajları başladı! 11 Kasım 2025 BİM katalog yayında 4

Bu içerik 7 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

