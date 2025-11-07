BİM'de salı avantajları başladı! 11 Kasım 2025 BİM katalog yayında

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta BİM raflarına yine dopdolu bir aktüel ürün seçkisi geliyor! Süt ürünlerinden atıştırmalıklara, temizlikten kişisel bakıma kadar her kategoride yeni fırsatlar sizi bekliyor. Dost salep, Namet dana sucuk ve Teksüt beyaz peynir gibi lezzetlerle mutfağınızı donatabilir; Patiswiss çikolatalar, Ülker gofretler ve Züber atıştırmalıklarla tatlı keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. Temilzikte Domestos çamaşır suyu, Yumoş deterjan ve Peros yumuşatıcı indirimli fiyatlarıyla öne çıkarken; kişisel bakımda L’Oréal Paris yüz bakım ürünleri ve Kotex hijyenik pedler dikkat çekiyor. İşte detaylar!

Banvit piliç ızgara kanat 1000 gr 139 TL

Dost salep 1 litre 69,50 TL

Namet dana dilimli sucuk 200 gr 99,50 TL

Danet dana hamburger köftesi 270 gr 119 TL

Gedik piliç acılı kebap 1000 gr 109 TL

Erpiliç piliç parmak köfte 1000 gr 129 TL

Keskinoğlu piliç döner 1000 gr 249 TL

Ma sante portakallı mozaik pasta 500 gr 135 TL

Ekmecik simit 400 gr 59,50 TL

Aytaç piliç jülyen sosis 500 gr 75 TL

Teksüt tam yağlı beyaz peynir 900 gr 159 TL

Yörükoğlu yarım yağlı yoğurt 5 kg 177,50 TL

Taraklı yarım yağlı eritme peynir 1000 gr 269 TL

İçim ayran 2 litre 69,50 TL

Sek labne 3x180 gr 105 TL

Yörükoğlu süzme yoğurt 750 gr 99,50 TL

Aknaz sarımsaklı ve fesleğenli taze peynir 180 gr 42,50 TL

Dost naneli ayran 300 ml 12,50 TL

Altınkılıç çilekli kefir 1 litre 65 TL

Activia çilekli ve sade yoğurt 400 gr 59,50 TL

Eker puding çikolatalı 65 gr 17,50 TL

Sek çilekli quark 140 gr 39,50 TL

Torku %18 yağlı krema 500 ml 84,50 TL

Sayley sütlü fındıklı krema 500 gr 85 TL

Patiswiss antep fıstıklı, kadayıflı ve sütlü çikolatalı krema 200 gr 189 TL

Torku tam kakao kremalı bisküvi 3x83 gr 35 TL

Mooie kaplamalı marsmallowlu bisküvi 90 gr 24,50 TL

Milka bonbon dolgulu mini yumurta çikolata 86 gr 129 TL

Patiswiss berry mix çikolata kaplı orman meyveleri draje 60 gr 89 TL

Snickers mini's 227 gr 199 TL

Züber granola bar 3x25 g (antep fıstıklı) 99,50 TL

Ülker laviva sütlü çikolatalı kaplamalı gofret 45 gr 19 TL

Eti brownie intense fındıklı 48 gr 19 TL

Ülker magma çikolata sos dolgulu kek 65 gr 13 TL

Ülker sade badem kraker 38 gr 6,50 TL

Ülker halley 30 gr 9 TL

Ülker çokokrem kakaolu fındık kreması 20 gr 6 TL

Cafe crown hazır kahve 3ü1 arada 32'li 149 TL

Sırma şeftali aromalı gazlı soğuk çay 1 L 29,50 TL

Lipton tropikal meyve aromalı soğuk çay 2 L 49,50 TL

Kristal gazlı içecek şekersiz kola 2,5 litre 45 TL

Kristal portakal aromalı şekersiz gazlı içecek 2,5 litre 45 TL

Patito patates cipsi peynir soğan aromalı 39 TL

Keyifçe kavrulmuş kaju 300 gr 199 TL

Züber kuruyemiş bar 30 gr yer fıstıklı 34,50 TL

Bebeto pick&mix yumuşak şeker 650 gr 139 TL

Falım sakız meyve serisi 5x7 gr 27,50 TL

Capıtol şampuan 500 ml 85 TL

Capıtol saç bakım yağı 100 ml 99 TL

Capıtol sıvı saç krem 200 ml 95 TL

Domestos ultra çamaşır suyu 5 L 199 TL

Yumoş sıvı çamaşır deterjanı 2500 ml 199 TL

Abc çamaşır yumuşatıcısı 5 litre 125 TL

Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı amber - mavi orkide 129 TL

Mr.oxy maxima sıvı bulaşık deterjanı 3,5 litre + 0,5 litre limon - yaban mersini 129 TL

Omo active toz deterjan beyazlar & renkliler 399 TL

Duru sıvı sabun 3 L 99 TL

Hobby duş jeli 750 ml 59 TL

Duru katı sabun duş 600 gr 99 TL

Uni baby aile ıslak havlu 3x52’li 55 TL

L'oreal paris makyaj temizleme sütü 200 ml 149 TL

L’oréal paris yüz bakım serumu 30 ml 259 TL

Kotex natural gece hijyenik ped 14'lü 69 TL

Jenny & willy bebek bezi aylık paket 319 TL

L'oreal paris yüz bakım toniği 200 ml 149 TL

L'oreal paris yaşlanma karşıtı nemlendirici yüz bakım kremi c vitamini 50 ml 299 TL

Kotex parfümlü ince günlük ped 49,50 TL

Solo tuvalet kağıdı 69 TL

Solo kağıt havlu 79 TL

Lisanslı parfüm 50 ml hello kitty - kuromi 109 TL

Lisanslı simli vücut spreyi 150 ml hello kitty - kuromi 79 TL

Lisanslı dudak koruyucu hello kitty - kuromi 45 TL

Lisanslı figürlü kağıt yüz bakım maskesi hello kitty - kuromi 25 TL

Macromax büzgülü çöp torbası orta boy manolya - papatya 29 TL

Philips aa kalem pil 95 TL

Philips aaa ince pil 95 TL

Karyam bebek ve çocuk külotlu çorap 55 TL

Gloss kadın tenis çorap 55 TL

Fitenon erkek boxer 129 TL

L'oreal paris yüz yıkama jeli 150 ml 169 TL

Bu içerik 7 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

