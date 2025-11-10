A101'e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı!

A101 bu hafta raflarını elektronik, küçük mutfak eşyaları, kişisel bakım ve kozmetik, atıştırmalıklar ve temizlik malzemeleriyle dolduruyor. Bahçıvan'dan Superfresh'e, Loreal'den Molfix'e, English Home'dan Paşabahçe'ye birbirinden popüler markaların kaliteli ürünlerine ulaşmak için bu haftanın kataloğunu incelemeyi unutmayın. İşte, A101'de bu hafta mutlaka göz atmanız gereken ürünler!

Bahçıvan yarım yağlı dilimli tost peyniri 289 TL

Maybelline Liftergloss lip gloss 299 TL

Katalog sayfasında öne çıkan ürünler:

Çocuk bezi çeşitleri 329 TL

100'lü ıslak havlu 27,50 TL

Cilt bakım yağı 60 ml 249 TL

Maybelline Fit Me fondöten 299 TL

Makyaj bazı 249 TL

Sunkisser allık 299 TL

Makyaj süngeri 99,50 TL

Nivea ton eşitleyici yüz kremi 100 ml 115 TL

Fobem 32' frameless hd ready android 14 smart tv 5,499 TL

HI-LEVEL 43' android led tv 8,499 TL

SEG 9 kg çamaşır makinesi 13,999 TL

SEG No-frost kombi buzdolabı 20,999 TL

SEG Inox bulaşık makinesi 12,999 TL

English Home stand mikser 3,999 TL

Elektrikli semaver 1,599 TL

Waffle makinesi 799 TL

Pierre cardin kulak burun tüy alma makinesi 129 TL

Ipl tüy alma cihazı 1,299 TL

Standlı blender 1,199 TL

Koltuk ve halı yıkama makinesi 3,499 TL

English home doğrayıcı 999 TL

5 in 1 epilasyon seti 1,299 TL

Kiwi tüy alma cihazı 1,299 TL

Revolt RT3 125 CC benzinli motosiklet 49,990 TL

Vm4 üç tekerlekli elektrikli moped 44,990 TL

Apm3 üç tekerlekli elektrikli moped 49,990 TL

Vt5 üç tekerlekli elektrikli moped 74,990 TL

Kondisyon bisikleti 5,390 TL

Bluetooth/hoparlörlü katlanır koşu ve yürüyüş bandı 9,999 TL

Eliptik kondisyon bisikleti 8,999 TL

Refleks geliştirici boks makinesi 1,499 TL

Katlanabilir dikey tırmanma egzersiz aleti 4,990 TL

Manyetik kondisyon küreği 9,499 TL

Sp super play spor çanta 399 TL

Dijital ekranlı mini stepper egzersiz aleti 2,999 TL

Direnç lastikli egzersiz aleti 1,699 TL

Kütahya servis tabağı 94,50 TL

Katalog sayfasında öne çıkan ürünler:

Kütahya porselen servis tabağı 94,50 TL

Kütahya porselen pasta tabağı 89,50 TL

Kütahya porselen yemek tabağı 94,50 TL

Kütahya porselen kase 89,50 TL

Paşabahçe iconic kase 179 TL

Paşabahçe kavanoz 109 TL

Brita Xl filtreli sürahi 499 TL

Opal fırın kabı çeşitleri 119 TL

Silikon servis gereçleri 29,50 TL

Döküm waffle tava 599 TL

Ocak üstü tost makinesi 599 TL

Barbie Oyuncak Chelsea sırt çantası olabilen cupcake oyun seti 299 TL

Barbie Oyuncak Chelsea sırt çantası olabilen cupcake oyun seti 299 TL, oyuncak Monster High ana karakterler, oyuncak 76 parça büyük bloklar 299 TL, Ben kimim? pop up kitap 69,50 TL, pelüş çeşitleri 299 TL, oyuncak sök tak hayvanlar 89,50 TL, sevimli boyama kitapları 29,50 TL, oyuncak 3d steam matkaplı çiftlik yapma 469 TL

Kadın/Erkek şemsiye 199 TL

Katalog sayfasında öne çıkan ürünler:

Kadın/erkek şemsiye 199 TL

Çocuk şemsiye 199 TL

Baston şemsiye 219 TL

Duvar saati 179 TL

Felix yaş kedi maması çeşitleri 16,50 TL

Gourmet Gold yaş kedi maması çeşitleri 29,95 TL

3'ü1 arada pet tarak seti 199 TL

Piranha darbeli matkap 799 TL

Para sayma makinesi 3,490 TL

Şarjlı led ışık 299 TL

Akım korumalı usb'li priz çoklayıcı 399 TL

Şarjlı zincir testere 1,549 TL

Şarjlı vidalama 999 TL

Şarjlı vidalama aleti 1,699 TL

Kablosuz şarj standı 399 TL

Darbeli matkap 799 TL

Kablosuz hoparlör 399 TL

English Home mutfak havlusu 2'li 69,50 TL

English Home mutfak önlüğü 249 TL

Kartopu yumak 2'li 99,50 TL

Kartopu yumak 2'li 89,50 TL

Kartopu yumak 2'li 69,50 TL

Bebek peluş mont 349 TL

Bebek welsoft nohut battaniye 199 TL

Çok amaçlı askı 39,50 TL

Çok amaçlı kutu 89,50 TL

Cam küllük 44,50 TL

Cam banyo seti 2'li 79,50 TL

Kapaklı yuvarlak kirli sepeti 239 TL

Kaktüs wc fırçası 99,50 TL

Yuvarlak sepet 79,50 TL

Mini çöp kovası 39,50 TL

Peluş mandal toka ve taç 59,50 TL

Metal kutu 39,50 TL

Bu içerik 10 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

