Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
A101'e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı!
A101'e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
Bu hafta a101 katalog ve a101 online üzerinden katalog sayfalarında yer alan ürünlerini görebilirsiniz. A101 aktüel ürünler arasında hem günlük ihtiyaçlar hem de özel indirimler bulunuyor. Kaçırmak istemiyorsanız a101 katalog bu hafta fırsatlarını bizden takip edebilirsiniz. Böylelikle a101 aktüel ürünler sayesinde hem tasarruf edebilir hem de evinizin ihtiyacını karşılayabilirsiniz. 13 Kasım A101 bu hafta kataloğunu incelemek için hadi, içeriğe geçelim!

A101 bu hafta raflarını elektronik, küçük mutfak eşyaları, kişisel bakım ve kozmetik, atıştırmalıklar ve temizlik malzemeleriyle dolduruyor. Bahçıvan'dan Superfresh'e, Loreal'den Molfix'e, English Home'dan Paşabahçe'ye birbirinden popüler markaların kaliteli ürünlerine ulaşmak için bu haftanın kataloğunu incelemeyi unutmayın. İşte, A101'de bu hafta mutlaka göz atmanız gereken ürünler!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bahçıvan yarım yağlı dilimli tost peyniri 289 TL

A101 e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 1

A101 e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 2

A101 e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 3

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Maybelline Liftergloss lip gloss 299 TL

A101 e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 4

Katalog sayfasında öne çıkan ürünler:

  • Çocuk bezi çeşitleri 329 TL
  • 100'lü ıslak havlu 27,50 TL
  • Cilt bakım yağı 60 ml 249 TL
  • Maybelline Fit Me fondöten 299 TL
  • Makyaj bazı 249 TL
  • Sunkisser allık 299 TL
  • Makyaj süngeri 99,50 TL
  • Nivea ton eşitleyici yüz kremi 100 ml 115 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

İndirimli bebek bezleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Onvo 55" Frameless 4K UHD QLED Google Tv 16,999 TL

A101 e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 5

  • Onvo 55" frameless 4k uhd qled google tv 16,999 TL
  • Fobem 32' frameless hd ready android 14 smart tv 5,499 TL
  • HI-LEVEL 43' android led tv 8,499 TL

Sizin için seçtiğimiz indirimli televizyonlar için buraya tıklayabilirsiniz.

A101 e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 6

  • SEG 9 kg çamaşır makinesi 13,999 TL
  • SEG No-frost kombi buzdolabı 20,999 TL
  • SEG Inox bulaşık makinesi 12,999 TL

English Home stand mikser 3,999 TL

A101 e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 7

  • Elektrikli semaver 1,599 TL
  • English home stand mikser 3,999 TL
  • Waffle makinesi 799 TL
  • Pierre cardin kulak burun tüy alma makinesi 129 TL
  • Ipl tüy alma cihazı 1,299 TL
  • Standlı blender 1,199 TL
  • Koltuk ve halı yıkama makinesi 3,499 TL
  • English home doğrayıcı 999 TL
  • 5 in 1 epilasyon seti 1,299 TL
  • Kiwi tüy alma cihazı 1,299 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Revolt RT3 125 CC benzinli motosiklet 49,990 TL

A101 e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 8

  • Rt3 125 cc benzinli motosiklet 49,990 TL
  • Vm4 üç tekerlekli elektrikli moped 44,990 TL
  • Apm3 üç tekerlekli elektrikli moped 49,990 TL
  • Vt5 üç tekerlekli elektrikli moped 74,990 TL

Motosiklet kasklarında fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Kondisyon bisikleti 5,390 TL

A101 e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 9

  • Bluetooth/hoparlörlü katlanır koşu ve yürüyüş bandı 9,999 TL
  • Kondisyon bisikleti 5,390 TL
  • Eliptik kondisyon bisikleti 8,999 TL
  • Refleks geliştirici boks makinesi 1,499 TL
  • Katlanabilir dikey tırmanma egzersiz aleti 4,990 TL
  • Manyetik kondisyon küreği 9,499 TL
  • Sp super play spor çanta 399 TL
  • Dijital ekranlı mini stepper egzersiz aleti 2,999 TL
  • Direnç lastikli egzersiz aleti 1,699 TL

Sizin için spor aletlerinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kütahya servis tabağı 94,50 TL

A101 e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 10

Katalog sayfasında öne çıkan ürünler:

  • Kütahya porselen servis tabağı 94,50 TL
  • Kütahya porselen pasta tabağı 89,50 TL
  • Kütahya porselen yemek tabağı 94,50 TL
  • Kütahya porselen kase 89,50 TL
  • Paşabahçe iconic kase 179 TL
  • Paşabahçe kavanoz 109 TL
  • Brita Xl filtreli sürahi 499 TL
  • Opal fırın kabı çeşitleri 119 TL
  • Silikon servis gereçleri 29,50 TL
  • Döküm waffle tava 599 TL
  • Ocak üstü tost makinesi 599 TL

Sizin için indirimli mutfak saklama ve depolama kategorisindeki ürünlerden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Barbie Oyuncak Chelsea sırt çantası olabilen cupcake oyun seti 299 TL

A101 e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 11

Barbie Oyuncak Chelsea sırt çantası olabilen cupcake oyun seti 299 TL, oyuncak Monster High ana karakterler, oyuncak 76 parça büyük bloklar 299 TL, Ben kimim? pop up kitap 69,50 TL, pelüş çeşitleri 299 TL, oyuncak sök tak hayvanlar 89,50 TL, sevimli boyama kitapları 29,50 TL, oyuncak 3d steam matkaplı çiftlik yapma 469 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Kadın/Erkek şemsiye 199 TL

A101 e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 12

Katalog sayfasında öne çıkan ürünler:

  • Kadın/erkek şemsiye 199 TL
  • Çocuk şemsiye 199 TL
  • Baston şemsiye 219 TL
  • Duvar saati 179 TL
  • Felix yaş kedi maması çeşitleri 16,50 TL
  • Gourmet Gold yaş kedi maması çeşitleri 29,95 TL
  • 3'ü1 arada pet tarak seti 199 TL

Şemsiyelerdeki indirimlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Mamalarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Piranha darbeli matkap 799 TL

A101 e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 13

  • Para sayma makinesi 3,490 TL
  • Şarjlı led ışık 299 TL
  • Akım korumalı usb'li priz çoklayıcı 399 TL
  • Şarjlı zincir testere 1,549 TL
  • Şarjlı vidalama 999 TL
  • Şarjlı vidalama aleti 1,699 TL
  • Kablosuz şarj standı 399 TL
  • Darbeli matkap 799 TL
  • Kablosuz hoparlör 399 TL

Sizin için indirimli yapı market kategorisinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

English Home mutfak havlusu 2'li 69,50 TL

A101 e English Home mutfak önlüğü geliyor! 13 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 14

  • English Home mutfak önlüğü 249 TL
  • English Home mutfak havlusu 2'li 69,50 TL
  • Kartopu yumak 2'li 99,50 TL
  • Kartopu yumak 2'li 89,50 TL
  • Kartopu yumak 2'li 69,50 TL
  • Bebek peluş mont 349 TL
  • Bebek welsoft nohut battaniye 199 TL
  • Çok amaçlı askı 39,50 TL
  • Çok amaçlı kutu 89,50 TL
  • Cam küllük 44,50 TL
  • Cam banyo seti 2'li 79,50 TL
  • Kapaklı yuvarlak kirli sepeti 239 TL
  • Kaktüs wc fırçası 99,50 TL
  • Yuvarlak sepet 79,50 TL
  • Mini çöp kovası 39,50 TL
  • Peluş mandal toka ve taç 59,50 TL
  • Metal kutu 39,50 TL

Ev için düzenleme ve depolama kategorisinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Sizin için indirimli English Home ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 10 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
a101 a101 aktüel a101 aktüel katalog a101 aktuel urunler a101 aktüel ürünler katalogu a101 bu hafta a101 bugün a101 alışveriş a101 aktüel kataloğu A101 bu perşembe
