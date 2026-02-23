A101'e Columbia mont çeşitleri geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101 kataloğu, bu hafta teknolojiden lüks aksesuarlara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Beyaz eşya kategorisinde Samsung, Hoover ve Altus markalı yeni nesil çamaşır ve kurutma makineleri öne çıkarken teknoloji meraklıları için iPhone 17 serisi akıllı telefonlar ve Samsung Galaxy modelleri dikkat çekiyor. Mutfaklarda şıklık ve pratiklik arayanlar için Tefal'in profesyonel setleri ile Bialetti'nin ikonik kahve ekipmanları satışa sunulurken kışın vazgeçilmezi Columbia, Adidas ve Calvin Klein markalı mont ve ayakkabılar da uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Ayrıca, gardırop ve TV üniteleri ile Triathlon kondisyon aletleri ve Versace gibi markaların kol saatleri de bu haftanın A101'e gelecekler arasında bulunuyor.

Samsung 70u8000f 70" uhd smart tv 42,999 TL

Nordmende 65" 65nm1105 uhd android tv 23,999 TL

Onvo 65vq90f3ua 65" frameless 4k qled google tv 25,999 TL

Piranha 9035 magsafe 10000 mah powerbank 799 TL

Piranha 5440 masaüstü telefon/tablet standı 119 TL

Taraftar lisanslı 3'lü uzatma kablosu 349 TL

Piranha 2210 bluetooth kulaklık 459 TL

Philips 7658 bluetooth şarjlı kablosuz mouse 299 TL

Philips 65pus8200 4k ultra hd smart ambilight led tv 47,499 TL

Jvc lt-43va7405t 43" 4k uhd android smart tv 14,499 TL

İphone 17 pro max 2 tb cep telefonu 161,799 TL

İphone 17 pro max 1 tb cep telefonu 143,499 TL

İphone 17 pro 1 tb cep telefonu 128,799 TL

İphone 17 pro 256 gb cep telefonu 106,199 TL

İphone 17 512 gb cep telefonu 86,999 TL

İphone 14 256 gb cep telefonu 48,999 TL

İphone 13 128 gb cep telefonu 40,199 TL

Samsung z fold7 12/256 gb cep telefonu 93,499 TL

Samsung z flip7 fe 8/256 gb cep telefonu 43,499 TL

Samsung galaxy s25 fe 8/256 gb cep telefonu 32,999 TL

Samsung galaxy a56 8/256 gb 5g cep telefonu 23,199 TL

Samsung galaxy s21 fe g990b2 8/128 gb cep telefonu 17,999 TL

Samsung galaxy a26 6/128 gb 5g cep telefonu 12,999 TL

Samsung galaxy a07 4/128 gb cep telefonu 7,899 TL

Realme c75 8/512 gb dual cep telefonu 12,199 TL

Realme c55 6/128 gb cep telefonu 8,399 TL

Xiaomi pad 7 8/256 gb tablet 15,499 TL

AirTag mx542tu/a 4'lü paket 4,149 TL

Jbl go essential ipx7 bluetooth hoparlör 899 TL

Tecno camon 30s 8/256 gb cep telefonu 10,299 TL

Vivo y04 4/128 gb dual cep telefonu 6,999 TL

Kiwi kwp-8556 su sebili 5,499 TL

Samsung ww80fg3m05twah 8 kg çamaşır makinesi 18,999 TL

Vestel mb4001 mini buzdolabı 4,799 TL

Seg nf 4631 no-frost buzdolabı 21,999 TL

Seg bm 6001 6 programlı bulaşık makinesi 13,999 TL

Hoover h3wps4116tm5-17 çamaşır makinesi 18,999 TL

Altus al 1054 e kurutma makinesi 17,499 TL

Dijitsu db120 retro mini buzdolabı 6,999 TL

Hoover hle h9a2te-17 çamaşır kurutma makinesi 15,999 TL

Dijitsu dsb800 bulaşık makinesi 8,999 TL

Seg lfw 2502 buzdolabı 11,999 TL

Samsung ww11dg5b25aeah çamaşır makinesi 28,999 TL

Samsung dw60dg540fwqtr bulaşık makinesi 18,499 TL

Baymak aqua x-led priz termosifon 50 l 11,499 TL

DemirDöküm dt4 titanium basic termosifon 65 l 12,499 TL

Escamp 6500 flat tiny house 399,000 TL

Katlanabilir portatif mangallı masa 7,699 TL

İzolasyonlu piknik sepeti 20 l 469 TL

İzolasyonlu piknik çantası 10 l 249 TL

İzolasyonlu piknik çantası 15 l 299 TL

Aprilla elektronik para kasası 999 TL

Triathlon t-231 manyetik kondisyon küreği 5,999 TL

Triathlon t-228 katlanabilir yürüyüş ve koşu bandı 5,399 TL

Triathlon t-234 katlanabilir dikey tırmanma egzersiz aleti 1,999 TL

Triathlon t-247 manyetik eliptik kondisyon bisikleti 7,999 TL

Triathlon t-238 amortisörlü kondisyon küreği 2,599 TL

Triathlon t-229 katlanabilir koşu bandı 9,999 TL

Triathlon t-222 lcd ekranlı kondisyon bisikleti 2,599 TL

Triathlon t-238 çok fonksiyonlu katlanabilir pilates aleti 1,499 TL

Triathlon t-219 yüksek titreşimli egzersiz ve kondisyon cihazı 2,099 TL

Triathlon t-232 stepper egzersiz aleti 1,999 TL

Triathlon t-215 katlanabilir masa tenisi masası 6,999 TL

Triathlon t-233 kayak egzersiz aleti 999 TL

Sinbo shb-3186 5 fonksiyonlu el blender seti 1,499 TL

Kiwi ksm-2448 tost makinesi 2,199 TL

Kiwi kt-8683 dijital termos 369 TL

Sinbo shd-1756 saç kurutma makinesi 899 TL

Pierre cardin kahve ve baharat öğütücü 999 TL

Aprilla ahc 5018 erkek bakım seti 649 TL

Smate kj152 akıllı hava temizleyici 2,999 TL

Aprilla abs-1033 dijital banyo baskülü 299 TL

Kiwi kep-6836 ipl epilasyon aleti 1,099 TL

Kiwi klr-1513 yün-kazak temizleme cihazı 199 TL

Sinbo svc-8616 dikey elektrikli süpürge 999 TL

Bialetti moka express 4 cup 1,799 TL

Bialetti moka express 3 cup 1,599 TL

Bialetti pregiato çekirdek kahve 1 kg 1,299 TL

Bialetti classico çekirdek kahve 1 kg 1,299 TL

Bialetti delicate çekirdek kahve 500 g 799 TL

Bialetti öğütülmüş fındıklı kahve 250 g 449 TL

Tefal clipso minute düdüklü tencere 9 l 8,999 TL

Tefal ingenio preference 7 parça set 11,799 TL

Tefal titanyum 6x excellence tava 1,799 TL

Tefal perfectmix+ blender 5,999 TL

Tefal manuel rondo 749 TL

Tefal ekmek bıçağı 319 TL

Tefal ko261810 kettle 1,699 TL

Tefal katlanabilir salata kurutucu 4 l 699 TL

Tefal pro express vision gv9820 buhar kazanlı ütü 14,999 TL

Tefal ty9ac1wo x-force flex 13.60 allerg aqua şarjlı dikey süpürge 14,499 TL

Tefal x-force flex 14.80 animal ty9958 şarjlı dikey süpürge 16,499 TL

Re-volt rsx7 150 cc benzinli motosiklet 99,990 TL

Volta vm4 neo üç tekerlekli elektrikli moped 39,990 TL

Volta vs1 iki tekerlekli elektrikli moped 29,990 TL

Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 19,990 TL

Weigo projeksiyonlu çizim ve eğitim masası 679 TL

Oyuncak şehrin kırılmazları 179 TL

Oyuncak batman figür 599 TL

Disney frozen elsa/anna bebek 499 TL

Oyuncak helikopter asker seti 289 TL

Oyuncak çantalı lego 219 TL

Sesli ışıklı fön makineli güzellik seti 349 TL

Oyuncak elly's mutfak seti 249 TL

Oyuncak market sepeti çekçek 199 TL

Oyuncak meyve/sebze kesme seti 119 TL

Pilsan oyuncak çantalı makyaj ve tamir seti 399 TL

Oyuncak hot wheels üçlü arabalar 349 TL

Ben neyim? kutu oyunu 99 TL

Koparmalı boyama kitapları 32 TL

Slime 140 g 50 TL

Lisanslı 100 parça puzzle 69 TL

Oyun hamuru 130 g 25 TL

Nehir servis gereçleri 145 TL

Nehir yemek kaşığı/yemek çatalı 50 TL

Nehir tatlı kaşığı/tatlı çatalı 40 TL

Nehir çay kaşığı 25 TL

Fileli 6+1 pasta seti 329 TL

Fileli ayaklı servis tabağı 175 TL

Fileli kurabiyelik 199 TL

Hascevher kapaklı metal saklama kabı seti 549 TL

Hascevher düdüklü tencere 5 l 899 TL

Fileli kase 25 cm 119 TL

Fileli kase 3'lü 13 cm 89 TL

Fileli kase 2'li 15 cm 69 TL

Luminarc kase/tabak çeşitleri 69 TL

Çift cidarlı kalpli borosilikat kupa 350 ml 149 TL

Yemek taşıma kabı 700 ml 499 TL

Tantitoni pipetli çelik termos 1,2 l 689 TL

Kulplu tombik çay bardağı 6'lı 249 TL

Baharatlık 244 cc 29 TL

Cam limon sıkacağı 29 TL

Kaşıklı şekerlik 49 TL

Borosilikat kupa 3'lü 99 TL

Saklama kabı 3'lü 69 TL

Buzdolabı saklama kabı 3'lü 129 TL

Saklama kabı 4'lü 19 TL

Kilitli saklama kabı 5 l 69 TL

Saklama kabı seti 4'lü 199 TL

Renkli saklama kabı 6'lı 149 TL

Kristal baharatlık seti 6'lı 149 TL

Mug seti 3'lü 299 TL

Deterjan hazneli süngerli bulaşıklık 64 TL

Kapaklı kek fanusu 89 TL

Salata kurutucu 179 TL

Metaltex baharat-kavanoz rafları 199 TL

Beslenme kabı 69 TL

Müsli kabı 1,1 l 49 TL

Sevimli pipet 4'lü 59 TL

4 raflı metal ayakkabılık 2,199 TL

Çöp kovası 10 l 149 TL

Tuvalet fırçası 89 TL

Mini çöp kovası 1 l 49 TL

Yuvarlak sepet 8,5 l 79 TL

Kapaklı yuvarlak kirli sepeti 33 l 239 TL

Çok amaçlı kutu 8,5 l 89 TL

Plastik askı 6'lı 54 TL

Ahşap çubuklu ayakkabılık 189 TL

Macromax clean & wonder spray mop 249 TL

Macromax temizlik seti 249 TL

Macromax multi yedek mop 99 TL

Taraftar lisanslı tek kişilik nevresim seti 499 TL

Taraftar lisanslı tek kişilik nevresim seti 499 TL

Taraftar lisanslı tek kişilik çarşaf seti 309 TL

Zorluteks lisanslı tek kişilik nevresim seti 549 TL

Zorluteks lisanslı tek kişilik çarşaf seti 309 TL

Kadın yarım fermuarlı polar 249 TL

Ottoman erkek kapüşonlu sweatshirt 349 TL

Knup erkek kapüşonlu muline sweatshirt 279 TL

Tek kişilik pamuk battaniye 249 TL

Çift kişilik pamuk battaniye 299 TL

Kadın ekose oduncu gömlek 299 TL

Erkek ekose oduncu gömlek 499 TL

Softshell çocuk mont 349 TL

Güneşlik perde 199 TL

English home çift kişilik yorgan 429 TL

Kadın ekose desenli pijama takımı 349 TL

Erkek ekose desenli pijama takımı 349 TL

Kadın düğmeli pijama takımı 429 TL

Erkek eşofman alt 499 TL

Havlulu mutfak önlüğü 129 TL

3'lü pamuklu pike kurulama bezi 129 TL

English home yumuşak dokulu banyo paspas takımı 379 TL

Pierre cardin ortopedik boyun destekli visco yastık 549 TL

Keçeli ütü masası kılıfı 99 TL

Columbia 2099751-010 erkek ayakkabı 4,499 TL

Columbia 2100651-255 erkek ayakkabı 4,499 TL

Columbia 2100651-013 erkek ayakkabı 4,499 TL

Columbia 2099751-011 erkek ayakkabı 4,499 TL

Columbia 2100651-053 erkek ayakkabı 4,499 TL

Columbia 2099901-010 kadın ayakkabı 4,499 TL

Columbia 2099881-271 kadın ayakkabı 4,499 TL

Columbia 2078551-088 kadın ayakkabı 4,499 TL

Columbia 2078551-252 kadın ayakkabı 4,499 TL

Columbia 2076891-227 erkek ayakkabı 4,499 TL

Columbia 2076891-033 erkek ayakkabı 4,499 TL

Columbia puffect ii 2025821-010 erkek mont 4,999 TL

Columbia powder lite ii full zip jacket 2089451-010 kadın mont 6,499 TL

Columbia puffect ii 2025821-023 erkek mont 4,999 TL

Columbia powder lite ii full zip jacket 2089451-278 kadın mont 6,499 TL

Columbia delta ridge ii down 2086241-397 erkek mont 7,999 TL

Columbia puffect ii 2025821-191 erkek mont 4,999 TL

Adidas d11 big baffle h14171 kadın mont 4,499 TL

Calvin Klein 3-in-1 system jacket cm224577-nvy erkek mont 4,999 TL

Calvin Klein 3-in-1 system jacket cm403477-blk erkek mont 6,299 TL

Versace vrscve2u00522 erkek kol saati 31,999 TL

Versace vrscves001223 erkek kol saati 22,999 TL

Versace vrscvezca0524 erkek kol saati 22,499 TL

Seiko ssb387p1 erkek kol saati 14,999 TL

Seiko snkl28k1 erkek kol saati 9,999 TL

Duxot dx-2059-55 erkek kol saati 12,999 TL

Jdm-wg034-03 erkek kol saati 6,499 TL

Earnshaw es-8187-03 erkek kol saati 14,999 TL

Duxot dx-2064-11 erkek kol saati 10,999 TL

Jdm-wg034-02 erkek kol saati 6,499 TL

Earnshaw es-8187-22 erkek kol saati 16,999 TL

Earnshaw es-8006-02 erkek kol saati 8,999 TL

Rosefield gwsss.g03 kadın kol saati 4,499 TL

Rosefield owdsg.062 kadın kol saati 3,999 TL

Rosefield ocwgsg.oc01 kadın kol saati 3,999 TL

Garaj Home 6 kapaklı dolap 8,499 TL

Garaj Home vera 3 kapaklı 2 çekmeceli dolap 4,799 TL

Garaj Home elmas çok amaçlı dolap raflı kahve köşesi 5,399 TL

Kzy 3 kapaklı gardırop 3,399 TL

Kzy reina çok amaçlı dolap 2,099 TL

Kzy bohem tv ünitesi 1,799 TL

Sera 3 raflı düşer kapaklı ayakkabılık 1,799 TL

Mika 2 kapaklı 8 raflı mutfak banyo dolabı 2,399 TL

Torino 4 çekmeceli şifonyer 2,999 TL

Homedius magic çift kişilik yataklı koltuk 6,299 TL

Homedius magic tek kişilik yataklı koltuk 4,449 TL

Homedius mila tek kişilik yataklı koltuk 3,299 TL

Bu içerik 26 Şubat 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.