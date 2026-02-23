A101'e Columbia mont çeşitleri geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101 kataloğu, bu hafta teknolojiden lüks aksesuarlara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Beyaz eşya kategorisinde Samsung, Hoover ve Altus markalı yeni nesil çamaşır ve kurutma makineleri öne çıkarken teknoloji meraklıları için iPhone 17 serisi akıllı telefonlar ve Samsung Galaxy modelleri dikkat çekiyor. Mutfaklarda şıklık ve pratiklik arayanlar için Tefal'in profesyonel setleri ile Bialetti'nin ikonik kahve ekipmanları satışa sunulurken kışın vazgeçilmezi Columbia, Adidas ve Calvin Klein markalı mont ve ayakkabılar da uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Ayrıca, gardırop ve TV üniteleri ile Triathlon kondisyon aletleri ve Versace gibi markaların kol saatleri de bu haftanın A101'e gelecekler arasında bulunuyor.
Aldın Aldın gıda fırsatları
Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
Samsung 70u8000f 70" uhd smart tv 42,999 TL
- Nordmende 65" 65nm1105 uhd android tv 23,999 TL
- Onvo 65vq90f3ua 65" frameless 4k qled google tv 25,999 TL
- Piranha 9035 magsafe 10000 mah powerbank 799 TL
- Piranha 5440 masaüstü telefon/tablet standı 119 TL
- Taraftar lisanslı 3'lü uzatma kablosu 349 TL
- Piranha 2210 bluetooth kulaklık 459 TL
- Philips 7658 bluetooth şarjlı kablosuz mouse 299 TL
- Philips 65pus8200 4k ultra hd smart ambilight led tv 47,499 TL
- Jvc lt-43va7405t 43" 4k uhd android smart tv 14,499 TL
- İphone 17 pro max 2 tb cep telefonu 161,799 TL
- İphone 17 pro max 1 tb cep telefonu 143,499 TL
- İphone 17 pro 1 tb cep telefonu 128,799 TL
- İphone 17 pro 256 gb cep telefonu 106,199 TL
- İphone 17 512 gb cep telefonu 86,999 TL
- İphone 14 256 gb cep telefonu 48,999 TL
- İphone 13 128 gb cep telefonu 40,199 TL
- Samsung z fold7 12/256 gb cep telefonu 93,499 TL
- Samsung z flip7 fe 8/256 gb cep telefonu 43,499 TL
- Samsung galaxy s25 fe 8/256 gb cep telefonu 32,999 TL
- Samsung galaxy a56 8/256 gb 5g cep telefonu 23,199 TL
- Samsung galaxy s21 fe g990b2 8/128 gb cep telefonu 17,999 TL
- Samsung galaxy a26 6/128 gb 5g cep telefonu 12,999 TL
- Samsung galaxy a07 4/128 gb cep telefonu 7,899 TL
- Realme c75 8/512 gb dual cep telefonu 12,199 TL
- Realme c55 6/128 gb cep telefonu 8,399 TL
- Xiaomi pad 7 8/256 gb tablet 15,499 TL
- AirTag mx542tu/a 4'lü paket 4,149 TL
- Jbl go essential ipx7 bluetooth hoparlör 899 TL
- Tecno camon 30s 8/256 gb cep telefonu 10,299 TL
- Vivo y04 4/128 gb dual cep telefonu 6,999 TL
- Kiwi kwp-8556 su sebili 5,499 TL
- Samsung ww80fg3m05twah 8 kg çamaşır makinesi 18,999 TL
- Vestel mb4001 mini buzdolabı 4,799 TL
- Seg nf 4631 no-frost buzdolabı 21,999 TL
- Seg bm 6001 6 programlı bulaşık makinesi 13,999 TL
- Hoover h3wps4116tm5-17 çamaşır makinesi 18,999 TL
- Altus al 1054 e kurutma makinesi 17,499 TL
- Dijitsu db120 retro mini buzdolabı 6,999 TL
- Hoover hle h9a2te-17 çamaşır kurutma makinesi 15,999 TL
- Dijitsu dsb800 bulaşık makinesi 8,999 TL
- Seg lfw 2502 buzdolabı 11,999 TL
- Samsung ww11dg5b25aeah çamaşır makinesi 28,999 TL
- Samsung dw60dg540fwqtr bulaşık makinesi 18,499 TL
- Baymak aqua x-led priz termosifon 50 l 11,499 TL
- DemirDöküm dt4 titanium basic termosifon 65 l 12,499 TL
Escamp 6500 flat tiny house 399,000 TL
- Erba karavan 4.00 çekme karavan 329,000 TL
- Katlanabilir portatif mangallı masa 7,699 TL
- İzolasyonlu piknik sepeti 20 l 469 TL
- İzolasyonlu piknik çantası 10 l 249 TL
- İzolasyonlu piknik çantası 15 l 299 TL
- Aprilla elektronik para kasası 999 TL
- Triathlon t-231 manyetik kondisyon küreği 5,999 TL
- Triathlon t-228 katlanabilir yürüyüş ve koşu bandı 5,399 TL
- Triathlon t-234 katlanabilir dikey tırmanma egzersiz aleti 1,999 TL
- Triathlon t-247 manyetik eliptik kondisyon bisikleti 7,999 TL
- Triathlon t-238 amortisörlü kondisyon küreği 2,599 TL
- Triathlon t-229 katlanabilir koşu bandı 9,999 TL
- Triathlon t-222 lcd ekranlı kondisyon bisikleti 2,599 TL
- Triathlon t-238 çok fonksiyonlu katlanabilir pilates aleti 1,499 TL
- Triathlon t-219 yüksek titreşimli egzersiz ve kondisyon cihazı 2,099 TL
- Triathlon t-232 stepper egzersiz aleti 1,999 TL
- Triathlon t-215 katlanabilir masa tenisi masası 6,999 TL
- Triathlon t-233 kayak egzersiz aleti 999 TL
Sinbo shb-3186 5 fonksiyonlu el blender seti 1,499 TL
- Kiwi ksm-2448 tost makinesi 2,199 TL
- Kiwi kt-8683 dijital termos 369 TL
- Sinbo shd-1756 saç kurutma makinesi 899 TL
- Pierre cardin kahve ve baharat öğütücü 999 TL
- Aprilla ahc 5018 erkek bakım seti 649 TL
- Smate kj152 akıllı hava temizleyici 2,999 TL
- Aprilla abs-1033 dijital banyo baskülü 299 TL
- Kiwi kep-6836 ipl epilasyon aleti 1,099 TL
- Kiwi klr-1513 yün-kazak temizleme cihazı 199 TL
- Sinbo svc-8616 dikey elektrikli süpürge 999 TL
- Bialetti moka express 4 cup 1,799 TL
- Bialetti moka express 3 cup 1,599 TL
- Bialetti pregiato çekirdek kahve 1 kg 1,299 TL
- Bialetti classico çekirdek kahve 1 kg 1,299 TL
- Bialetti delicate çekirdek kahve 500 g 799 TL
- Bialetti öğütülmüş fındıklı kahve 250 g 449 TL
- Tefal clipso minute düdüklü tencere 9 l 8,999 TL
- Tefal ingenio preference 7 parça set 11,799 TL
- Tefal titanyum 6x excellence tava 1,799 TL
- Tefal perfectmix+ blender 5,999 TL
- Tefal manuel rondo 749 TL
- Tefal ekmek bıçağı 319 TL
- Tefal ko261810 kettle 1,699 TL
- Tefal katlanabilir salata kurutucu 4 l 699 TL
- Tefal pro express vision gv9820 buhar kazanlı ütü 14,999 TL
- Tefal ty9ac1wo x-force flex 13.60 allerg aqua şarjlı dikey süpürge 14,499 TL
- Tefal x-force flex 14.80 animal ty9958 şarjlı dikey süpürge 16,499 TL
Re-volt rsx7 150 cc benzinli motosiklet 99,990 TL
- Volta vm4 neo üç tekerlekli elektrikli moped 39,990 TL
- Volta vs1 iki tekerlekli elektrikli moped 29,990 TL
- Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 19,990 TL
Weigo projeksiyonlu çizim ve eğitim masası 679 TL
- Oyuncak şehrin kırılmazları 179 TL
- Oyuncak batman figür 599 TL
- Disney frozen elsa/anna bebek 499 TL
- Oyuncak helikopter asker seti 289 TL
- Oyuncak çantalı lego 219 TL
- Sesli ışıklı fön makineli güzellik seti 349 TL
- Oyuncak elly's mutfak seti 249 TL
- Oyuncak market sepeti çekçek 199 TL
- Oyuncak meyve/sebze kesme seti 119 TL
- Pilsan oyuncak çantalı makyaj ve tamir seti 399 TL
- Oyuncak hot wheels üçlü arabalar 349 TL
- Ben neyim? kutu oyunu 99 TL
- Koparmalı boyama kitapları 32 TL
- Slime 140 g 50 TL
- Lisanslı 100 parça puzzle 69 TL
- Oyun hamuru 130 g 25 TL
Nehir servis gereçleri 145 TL
- Nehir yemek kaşığı/yemek çatalı 50 TL
- Nehir tatlı kaşığı/tatlı çatalı 40 TL
- Nehir çay kaşığı 25 TL
- Fileli 6+1 pasta seti 329 TL
- Fileli ayaklı servis tabağı 175 TL
- Fileli kurabiyelik 199 TL
- Hascevher kapaklı metal saklama kabı seti 549 TL
- Hascevher düdüklü tencere 5 l 899 TL
- Fileli kase 25 cm 119 TL
- Fileli kase 3'lü 13 cm 89 TL
- Fileli kase 2'li 15 cm 69 TL
- Luminarc kase/tabak çeşitleri 69 TL
- Çift cidarlı kalpli borosilikat kupa 350 ml 149 TL
- Yemek taşıma kabı 700 ml 499 TL
- Tantitoni pipetli çelik termos 1,2 l 689 TL
- Kulplu tombik çay bardağı 6'lı 249 TL
- Baharatlık 244 cc 29 TL
- Cam limon sıkacağı 29 TL
- Kaşıklı şekerlik 49 TL
- Borosilikat kupa 3'lü 99 TL
- Saklama kabı 3'lü 69 TL
- Buzdolabı saklama kabı 3'lü 129 TL
- Saklama kabı 4'lü 19 TL
- Kilitli saklama kabı 5 l 69 TL
- Saklama kabı seti 4'lü 199 TL
- Renkli saklama kabı 6'lı 149 TL
- Kristal baharatlık seti 6'lı 149 TL
- Mug seti 3'lü 299 TL
- Deterjan hazneli süngerli bulaşıklık 64 TL
- Kapaklı kek fanusu 89 TL
- Salata kurutucu 179 TL
- Metaltex baharat-kavanoz rafları 199 TL
- Beslenme kabı 69 TL
- Müsli kabı 1,1 l 49 TL
- Sevimli pipet 4'lü 59 TL
- 4 raflı metal ayakkabılık 2,199 TL
- Çöp kovası 10 l 149 TL
- Tuvalet fırçası 89 TL
- Mini çöp kovası 1 l 49 TL
- Yuvarlak sepet 8,5 l 79 TL
- Kapaklı yuvarlak kirli sepeti 33 l 239 TL
- Çok amaçlı kutu 8,5 l 89 TL
- Plastik askı 6'lı 54 TL
- Ahşap çubuklu ayakkabılık 189 TL
- Macromax clean & wonder spray mop 249 TL
- Macromax temizlik seti 249 TL
- Macromax multi yedek mop 99 TL
Taraftar lisanslı tek kişilik nevresim seti 499 TL
- Taraftar lisanslı tek kişilik çarşaf seti 309 TL
- Zorluteks lisanslı tek kişilik nevresim seti 549 TL
- Zorluteks lisanslı tek kişilik çarşaf seti 309 TL
- Kadın yarım fermuarlı polar 249 TL
- Ottoman erkek kapüşonlu sweatshirt 349 TL
- Knup erkek kapüşonlu muline sweatshirt 279 TL
- Tek kişilik pamuk battaniye 249 TL
- Çift kişilik pamuk battaniye 299 TL
- Kadın ekose oduncu gömlek 299 TL
- Erkek ekose oduncu gömlek 499 TL
- Softshell çocuk mont 349 TL
- Güneşlik perde 199 TL
- English home çift kişilik yorgan 429 TL
- Kadın ekose desenli pijama takımı 349 TL
- Erkek ekose desenli pijama takımı 349 TL
- Kadın düğmeli pijama takımı 429 TL
- Erkek eşofman alt 499 TL
- Havlulu mutfak önlüğü 129 TL
- 3'lü pamuklu pike kurulama bezi 129 TL
- English home yumuşak dokulu banyo paspas takımı 379 TL
- Pierre cardin ortopedik boyun destekli visco yastık 549 TL
- Keçeli ütü masası kılıfı 99 TL
Columbia 2099751-010 erkek ayakkabı 4,499 TL
- Columbia 2100651-255 erkek ayakkabı 4,499 TL
- Columbia 2100651-013 erkek ayakkabı 4,499 TL
- Columbia 2099751-011 erkek ayakkabı 4,499 TL
- Columbia 2100651-053 erkek ayakkabı 4,499 TL
- Columbia 2099901-010 kadın ayakkabı 4,499 TL
- Columbia 2099881-271 kadın ayakkabı 4,499 TL
- Columbia 2078551-088 kadın ayakkabı 4,499 TL
- Columbia 2078551-252 kadın ayakkabı 4,499 TL
- Columbia 2076891-227 erkek ayakkabı 4,499 TL
- Columbia 2076891-033 erkek ayakkabı 4,499 TL
- Columbia puffect ii 2025821-010 erkek mont 4,999 TL
- Columbia powder lite ii full zip jacket 2089451-010 kadın mont 6,499 TL
- Columbia puffect ii 2025821-023 erkek mont 4,999 TL
- Columbia powder lite ii full zip jacket 2089451-278 kadın mont 6,499 TL
- Columbia delta ridge ii down 2086241-397 erkek mont 7,999 TL
- Columbia puffect ii 2025821-191 erkek mont 4,999 TL
- Adidas d11 big baffle h14171 kadın mont 4,499 TL
- Calvin Klein 3-in-1 system jacket cm224577-nvy erkek mont 4,999 TL
- Calvin Klein 3-in-1 system jacket cm403477-blk erkek mont 6,299 TL
Versace vrscve2u00522 erkek kol saati 31,999 TL
- Versace vrscves001223 erkek kol saati 22,999 TL
- Versace vrscvezca0524 erkek kol saati 22,499 TL
- Seiko ssb387p1 erkek kol saati 14,999 TL
- Seiko snkl28k1 erkek kol saati 9,999 TL
- Duxot dx-2059-55 erkek kol saati 12,999 TL
- Jdm-wg034-03 erkek kol saati 6,499 TL
- Earnshaw es-8187-03 erkek kol saati 14,999 TL
- Duxot dx-2064-11 erkek kol saati 10,999 TL
- Jdm-wg034-02 erkek kol saati 6,499 TL
- Earnshaw es-8187-22 erkek kol saati 16,999 TL
- Earnshaw es-8006-02 erkek kol saati 8,999 TL
- Rosefield gwsss.g03 kadın kol saati 4,499 TL
- Rosefield owdsg.062 kadın kol saati 3,999 TL
- Rosefield ocwgsg.oc01 kadın kol saati 3,999 TL
Garaj Home 6 kapaklı dolap 8,499 TL
- Garaj Home vera 3 kapaklı 2 çekmeceli dolap 4,799 TL
- Garaj Home elmas çok amaçlı dolap raflı kahve köşesi 5,399 TL
- Kzy 3 kapaklı gardırop 3,399 TL
- Kzy reina çok amaçlı dolap 2,099 TL
- Kzy bohem tv ünitesi 1,799 TL
- Sera 3 raflı düşer kapaklı ayakkabılık 1,799 TL
- Mika 2 kapaklı 8 raflı mutfak banyo dolabı 2,399 TL
- Torino 4 çekmeceli şifonyer 2,999 TL
- Homedius magic çift kişilik yataklı koltuk 6,299 TL
- Homedius magic tek kişilik yataklı koltuk 4,449 TL
- Homedius mila tek kişilik yataklı koltuk 3,299 TL
