BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor! 27 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM’de bu hafta mutfağını yenilemek isteyenler için Philips tam otomatik kahve makinesinden Tefal tavalara ve şık Güral Porselen tabaklara kadar pek çok seçenek mevcut. Teknoloji meraklılarını Senna büyük ekran televizyonlar ve Onvo şarjlı süpürgeler beklerken, ev tekstili tarafında Ören Bayan battaniyeler ve dikiş-nakış tutkunları için çok sayıda hobi malzemesi raflardaki yerini alıyor. Ayrıca çocuklar için Gabby’s Dollhouse bebekleri ve eğitici kitaplar gibi eğlenceli alternatifler de sunuluyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Philips espresso tam otomatik makine ep3341/50 15,900 TL

Philips şarjlı süpürge xc6452/10 11,490 TL

Senna 65 inç frameless ultra hd qled google tv 24,900 TL

Senna 32 inç hd ready android led tv 6,250 TL

Onvo şarjlı dikey süpürge 4,990 TL

Range çok amaçlı buharlı temizleme cihazı 4,250 TL

Onvo dijital tost makinesi 3.900 TL

Kumtel inox grill tost makinesi 2,750 TL

Kumtel fanlı ısıtıcı 649 TL

Kumtel mini quartz ısıtıcı 549 TL

Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1,100 TL

Arzum diş arası temizleyici 1,290 TL

Fakir noble ac motor profesyonel saç kurutma 890 TL

House şarjlı su pompası 199 TL

House şarjlı pipetli kişisel blender 899 TL

Polosmart party speaker 1,390 TL

House tv arkası rgb led aydınlatma 245 TL

Rayan plastik basamaklı 4+1 merdiven 1,490 TL

Güral porselen tek fiyat porselen tabak çeşitleri 69 TL

Emsan bıçak çeşitleri 59 TL

Emsan alüminyum döküm 4 bölmeli kek kalıbı 499 TL

Emsan derin saklama kabı 20 cm 359 TL

Emsan derin saklama kabı 24 cm 439 TL

Renkli gravürlü borosilikat cam sürahi 1,8 l 279 TL

Benante desenli sunum tabağı 15x27 cm 99 TL

Benante desenli sunum tabağı 10x25 cm 75 TL

Benante yaprak desenli kupa 189 TL

Glass in love gravürlü cam kupa seti 6'lı 179 TL

Glass in love gravürlü kahve fincan seti 6'lı 169 TL

Topraksan porselen çerezlik seti 3'lü 89 TL

Paşabahçe rain su bardağı 3'lü 69 TL

Paşabahçe rain meşrubat bardağı 3'lü 79 TL

Paşabahçe rain kase 4'lü 89 TL

Paşabahçe elegant bölmeli oval sunum tabağı 159 TL

Lav nez çay bardağı 6'lı 139 TL

Lav defne saklama kabı 315 cc 55 TL

Süzgeç 17 cm 79 TL

Çatal kaşıklı saklama kabı 75 TL

Benante örme hasır sepet çeşitleri 289 TL

Okyanus tek fiyat plastik ürünler 29 TL

Colorina gravürlü tatlı tabağı çeşitleri 30 TL

Renkli kapaklı pipetli cam bardak 99 TL

Silikon bulaşık matı 65 TL

Hobby life tek fiyat plastik ürünler 29 TL

Berlin 2'li düdüklü tencere seti 1.290 TL

Tek fiyat çelik ürünler 369 TL

Tefal simplicity tava 24 cm 649 TL

Tefal simplicity tava 32 cm 899 TL

Chef's pro karnıyarık tencere 32 cm 649 TL

Chef's karnıyarık tencere 26 cm 499 TL

Chef's derin tencere 24 cm 549 TL

Chef's pro wok tava 28 cm 379 TL

Chef's tava 26 cm 289 TL

Alüminyum döküm şekilli pankek tavası 369 TL

Kaşık çatal seti 18 parça 699 TL

Desenli metal dikdörtgen tepsi 45 TL

Desenli kağıt sufle kabı 10'lu 35 TL

Çelik kesme panosu 499 TL

3 çekmeceli organizer kutu 119 TL

Rooc 4'lü meyve bıçağı çeşitleri 75 TL

Quick dıce çok amaçlı mutfak makası 89 TL

Çok amaçlı kapaklı kutu 15 l 109 TL

2 katlı tekerlekli organizer 149 TL

Matara 730 ml 139 TL

Bas-aç çöp kovası 11 l 225 TL

15 bölmeli organizer 75 TL

Bölmeli dikiş kutusu 6 l 119 TL

Okyanus 2'li banyo seti 189 TL

Okyanus standlı 2'li sıvı sabunluk 349 TL

Ören Bayan çift kişilik battaniye 599 TL

Ören Bayan tek kişilik battaniye 525 TL

Pijama altı erkek 185 TL

Pijama altı kadın 185 TL

North Pacific spor çantası kadın 469 TL

Kadife organizer büyük 109 TL

Kadife organizer küçük 95 TL

Perde düğmesi çeşitleri 20 TL

Mezura 1,5 m 20 TL

Punch iğne 159 TL

Misinalı şiş çeşitleri 27 TL

Şiş çeşitleri 25 TL

Çıtçıt seti 25 TL

İğne seti çeşitleri 17 TL

İğne kutusu 25 TL

Punch iğne seti 169 TL

Şiş koruyucu 29 TL

Dikiş sökme ve ilik açma aparatı 25 TL

Örgü ilmek ayracı 37 TL

Terzi makası 35 TL

Katlanır makas 45 TL

Tığ çeşitleri 27 TL

Dikiş makinesi iğne seti 69 TL

Mini ultra keskin makas 69 TL

Dikiş makası 40 TL

Tığ seti 129 TL

İşaret kalemi 39 TL

Dikiş iğnesi çeşitleri 15 TL

Kesim bıçağı 65 TL

Çift uçlu cımbız 37 TL

Yuvarlak cırt bant 35 TL

Plastik çıt çıt seti 129 TL

Puf iğnedanlık 59 TL

Örgü ayracı 20 TL

Gabby's Dollhouse bebek 990 TL

Pelüş kapüşonlu ayı oyuncak 529 TL

Polly Pocket oyuncak bebek 169 TL

Hot Wheels oyuncak çantalı diş doktoru seti 139 TL

Oyuncak bebek çeşitleri 179 TL

Böcek arabalar 2'li 69 TL

Looney Tunes puzzle çeşitleri 79 TL

Toli Games bilgin türkiye kutu oyunu 499 TL

Uyku arkadaşım 299 TL

Hot Wheels taşıyıcı tırlar 379 TL

Fisher-Price lisanslı sihirli boyama kitabı 89 TL

Martı Çocuk sevimli müzikli kitap 149 TL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları hikaye kitapları 59 TL

İnkılap aktivite kitapları 35 TL

Bu içerik 25 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.