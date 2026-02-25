Ev Yaşam Ev Yaşam
BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor! 27 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı!
BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor! 27 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
BİM market raflarında yerini alacak olan BİM aktüel ürünler, kaliteyi uygun fiyatla buluşturmaya devam ediyor. 27 Şubat BİM aktüel listesi, mutfaktan teknolojiye kadar geniş bir ürün yelpazesiyle dopdolu. Eğer siz de ev ihtiyaçlarınızı uygun fiyata karşılamak istiyorsanız, BİM katalog içerisindeki fırsatları kaçırmayın. BİM de bu hafta cuma özellikle mutfak ürünleri ön plana çıkarken BİM'de bu cuma gelecek ürünler arasında her yaşa uygun bir seçenek bulmak mümkün. İşte detaylar!

BİM’de bu hafta mutfağını yenilemek isteyenler için Philips tam otomatik kahve makinesinden Tefal tavalara ve şık Güral Porselen tabaklara kadar pek çok seçenek mevcut. Teknoloji meraklılarını Senna büyük ekran televizyonlar ve Onvo şarjlı süpürgeler beklerken, ev tekstili tarafında Ören Bayan battaniyeler ve dikiş-nakış tutkunları için çok sayıda hobi malzemesi raflardaki yerini alıyor. Ayrıca çocuklar için Gabby’s Dollhouse bebekleri ve eğitici kitaplar gibi eğlenceli alternatifler de sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Philips espresso tam otomatik makine ep3341/50 15,900 TL

BİM e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor! 27 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Philips espresso tam otomatik makine ep3341/50 15,900 TL
  • Philips şarjlı süpürge xc6452/10 11,490 TL
  • Senna 65 inç frameless ultra hd qled google tv 24,900 TL
  • Senna 32 inç hd ready android led tv 6,250 TL
  • Onvo şarjlı dikey süpürge 4,990 TL
  • Range çok amaçlı buharlı temizleme cihazı 4,250 TL
  • Onvo dijital tost makinesi 3.900 TL
  • Kumtel inox grill tost makinesi 2,750 TL
  • Kumtel fanlı ısıtıcı 649 TL
  • Kumtel mini quartz ısıtıcı 549 TL
  • Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1,100 TL
  • Arzum diş arası temizleyici 1,290 TL
  • Fakir noble ac motor profesyonel saç kurutma 890 TL
  • House şarjlı su pompası 199 TL
  • House şarjlı pipetli kişisel blender 899 TL
  • Polosmart party speaker 1,390 TL
  • House tv arkası rgb led aydınlatma 245 TL
  • Rayan plastik basamaklı 4+1 merdiven 1,490 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Güral porselen tek fiyat porselen tabak çeşitleri 69 TL

BİM e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor! 27 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı! 2

  • Güral porselen tek fiyat porselen tabak çeşitleri 69 TL
  • Emsan bıçak çeşitleri 59 TL
  • Emsan alüminyum döküm 4 bölmeli kek kalıbı 499 TL
  • Emsan derin saklama kabı 20 cm 359 TL
  • Emsan derin saklama kabı 24 cm 439 TL
  • Renkli gravürlü borosilikat cam sürahi 1,8 l 279 TL
  • Benante desenli sunum tabağı 15x27 cm 99 TL
  • Benante desenli sunum tabağı 10x25 cm 75 TL
  • Benante yaprak desenli kupa 189 TL
  • Glass in love gravürlü cam kupa seti 6'lı 179 TL
  • Glass in love gravürlü kahve fincan seti 6'lı 169 TL
  • Topraksan porselen çerezlik seti 3'lü 89 TL
  • Paşabahçe rain su bardağı 3'lü 69 TL
  • Paşabahçe rain meşrubat bardağı 3'lü 79 TL
  • Paşabahçe rain kase 4'lü 89 TL
  • Paşabahçe elegant bölmeli oval sunum tabağı 159 TL
  • Lav nez çay bardağı 6'lı 139 TL
  • Lav defne saklama kabı 315 cc 55 TL
  • Süzgeç 17 cm 79 TL
  • Çatal kaşıklı saklama kabı 75 TL
  • Benante örme hasır sepet çeşitleri 289 TL
  • Okyanus tek fiyat plastik ürünler 29 TL
  • Colorina gravürlü tatlı tabağı çeşitleri 30 TL
  • Renkli kapaklı pipetli cam bardak 99 TL
  • Silikon bulaşık matı 65 TL

BİM e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor! 27 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı! 3

  • Hobby life tek fiyat plastik ürünler 29 TL
  • Berlin 2'li düdüklü tencere seti 1.290 TL
  • Tek fiyat çelik ürünler 369 TL
  • Tefal simplicity tava 24 cm 649 TL
  • Tefal simplicity tava 32 cm 899 TL
  • Chef's pro karnıyarık tencere 32 cm 649 TL
  • Chef's karnıyarık tencere 26 cm 499 TL
  • Chef's derin tencere 24 cm 549 TL
  • Chef's pro wok tava 28 cm 379 TL
  • Chef's tava 26 cm 289 TL
  • Alüminyum döküm şekilli pankek tavası 369 TL
  • Kaşık çatal seti 18 parça 699 TL
  • Desenli metal dikdörtgen tepsi 45 TL
  • Desenli kağıt sufle kabı 10'lu 35 TL
  • Çelik kesme panosu 499 TL
  • 3 çekmeceli organizer kutu 119 TL
  • Rooc 4'lü meyve bıçağı çeşitleri 75 TL
  • Quick dıce çok amaçlı mutfak makası 89 TL
  • Çok amaçlı kapaklı kutu 15 l 109 TL
  • 2 katlı tekerlekli organizer 149 TL
  • Matara 730 ml 139 TL
  • Bas-aç çöp kovası 11 l 225 TL
  • 15 bölmeli organizer 75 TL
  • Bölmeli dikiş kutusu 6 l 119 TL
  • Okyanus 2'li banyo seti 189 TL
  • Okyanus standlı 2'li sıvı sabunluk 349 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Ören Bayan çift kişilik battaniye 599 TL

BİM e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor! 27 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı! 4

  • Ören Bayan çift kişilik battaniye 599 TL
  • Ören Bayan tek kişilik battaniye 525 TL
  • Pijama altı erkek 185 TL
  • Pijama altı kadın 185 TL
  • North Pacific spor çantası kadın 469 TL
  • Kadife organizer büyük 109 TL
  • Kadife organizer küçük 95 TL
  • Perde düğmesi çeşitleri 20 TL
  • Mezura 1,5 m 20 TL
  • Punch iğne 159 TL
  • Misinalı şiş çeşitleri 27 TL
  • Şiş çeşitleri 25 TL
  • Çıtçıt seti 25 TL
  • İğne seti çeşitleri 17 TL
  • İğne kutusu 25 TL
  • Punch iğne seti 169 TL
  • Şiş koruyucu 29 TL
  • Dikiş sökme ve ilik açma aparatı 25 TL
  • Örgü ilmek ayracı 37 TL
  • Terzi makası 35 TL
  • Katlanır makas 45 TL
  • Tığ çeşitleri 27 TL
  • Dikiş makinesi iğne seti 69 TL
  • Mini ultra keskin makas 69 TL
  • Dikiş makası 40 TL
  • Tığ seti 129 TL
  • İşaret kalemi 39 TL
  • Dikiş iğnesi çeşitleri 15 TL
  • Kesim bıçağı 65 TL
  • Çift uçlu cımbız 37 TL
  • Yuvarlak cırt bant 35 TL
  • Plastik çıt çıt seti 129 TL
  • Puf iğnedanlık 59 TL
  • Örgü ayracı 20 TL

Sizin için ev ve yaşam kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Gabby's Dollhouse bebek 990 TL

BİM e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor! 27 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı! 5

  • Gabby's Dollhouse bebek 990 TL
  • Pelüş kapüşonlu ayı oyuncak 529 TL
  • Polly Pocket oyuncak bebek 169 TL
  • Hot Wheels oyuncak çantalı diş doktoru seti 139 TL
  • Oyuncak bebek çeşitleri 179 TL
  • Böcek arabalar 2'li 69 TL
  • Looney Tunes puzzle çeşitleri 79 TL
  • Toli Games bilgin türkiye kutu oyunu 499 TL
  • Uyku arkadaşım 299 TL
  • Hot Wheels taşıyıcı tırlar 379 TL
  • Fisher-Price lisanslı sihirli boyama kitabı 89 TL
  • Martı Çocuk sevimli müzikli kitap 149 TL
  • Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları hikaye kitapları 59 TL
  • İnkılap aktivite kitapları 35 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 25 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

