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Uzman yorumlarıyla... 2 Aralık 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.12.2020 07:07 | Son Güncelleme

ABD başkanlık seçimleri, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı toplantısı ve aşı haberlerinden dolayı altın fiyatları hareketlenmeye devam ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 2 Aralık Çarşamba anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte 2 Aralık 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası.

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı altının fiyatlarının tekrar güncellenmesine neden oldu. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için 2 Aralık 2020 Çarşamba anlık altın kuru detaylar haberimizde.

BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Merkez Bankası faiz artırımı kararı geçtiğimiz hafta altın fiyatları oldukça hareketlenmişti. Peki Kapalıçarşı canlı 2 Aralık altın piyasası nasıl? İşte 2 Aralık 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı altın piyasası son durumu...

Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi. Gram altının önceki kapanış fiyatı 456,83 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0.33 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki **2 Aralık 2020 Çarşamba gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 455,33 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 455,20 TL

BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.809,88 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 750,60 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -0.33 hareketli başladı. Peki **2 Aralık Çarşamba çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 748,10 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 739,90 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.991,20 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0.31 artışla başladı.**2 Aralık Çarşamba bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.981,90 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.959,80 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.809,88 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

Aşı gelişmelerine rağmen ABD ekonomisinin kırılgan bir seyir izlemesi üzerine uzmanlar altın yorumlarını güncelledi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi sorusuna cevap arıyor. İşte uzmanlardan altın fiyatları beklentileri...
Kasım ayının bitmesiyle altın fiyatları, küresel risk iştahı ve koronavirüs aşısı haberleri nedeniyle son dört yılın en büyük aylık düşüş grafiğini çizdi. DailyFX Stratejisti Margaret Yang, yaptığı açıklamada altın fiyatlarının teknik destek seviyesinin 1750 dolar yakınlarında olabileceğini belirtti. Yang'ın altın beklentisi yorumunda; "Zayıflayan ABD doları bugün altın fiyatlarını desteklemiş görünüyor. Altın geçen hafta 1.800 dolar olan destek seviyesini aşı iyimserliği ve mali teşvik paketine dair ümitsizliklerle kuvvetli bir ivmeyle kırmıştı. Teknik destek seviyesi ise şu an 1.750 dolar civarında olabilir." dedi.ALTIN YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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