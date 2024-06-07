FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan aylık 8 bin TL taksitle ömür boyu tatil fırsatı

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan aylık 8 bin TL taksitle ömür boyu tatil fırsatı

07.06.2024 19:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, ömür boyu tatilin keyfini çıkarmak isteyenlere 1 hafta tatil fiyatına 4 mevsim tatil olanaklarıyla sunuyor. Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, “Değişen tatil trendlerine uygun olarak tasarlanmış konseptlerle 4 mevsim tatilin keyfini yaşatan Sur Yapı Tatil Evleri’ni cazip ödeme koşulları ile sunuyoruz. Kampanyamızda, otel konforundaki full eşyalı, tapulu devre mülklere aylık 8 bin TL taksitle sahip olma fırsatı sunuyoruz” diye konuştu.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan aylık 8 bin TL taksitle ömür boyu tatil fırsatı

Sur Yapı Tatil Evleri GYO’nun ‘yeni nesil tatil’ anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da dört mevsim tatil imkânı sunan 8 kişilik 3+1, 6 kişilik 2+1 ve 4 kişilik 1+1 devre mülklere sahip olmak isteyenler 8 bin TL’den başlayan taksit avantajlarından faydalanacak. Ev konseptinde ve otel konforunda tatil imkânı sunan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan devre mülk alanlar Türkiye’nin en gözde tatil rotası Antalya’da 1 hafta tatil fiyatına mülk sahibi oluyor.

İster tatil yapın, ister kiralayın

Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, “Günümüz tatil trendleri ‘güvenli tatil’ konsepti doğrultusunda şekilleniyor. ‘Tatil evi’ kiralama tercih edilen bir trend olarak yaygınlaşıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan devre mülk alanlar isterlerse tapulu mülklerini kiraya verebiliyor isterlerse satabiliyor. Bu yükselen trend doğrultusunda Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’ya yatırım ile çok kısa sürede kâra geçme fırsatı sunuyor. Uygun peşinat ve ara ödemelerle kolayca sahip olunabilecek olan devre mülklerin yaz sezonunda aylık taksitleri ise 6 kişilik 2+1 devre mülklerde 12 bin TL, 4 kişilik 1+1 devre mülklerde ise 8 bin TL.” dedi.

WhatsApp Image 2024-06-05 at 13.37.48

Hem ev rahatlığını hem de otel konforunu yaşatıyor

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın full eşyalı “ev konseptinde” yeni nesil tatil anlayışıyla tasarlandığını söyleyen Elmas, “Devre mülk sakinleri, Konyaaltı sahilindeki özel plajdan, SPA ve Wellness’e kadar pek çok imkândan doyasıya yararlanabilecek. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da çok çeşitli tematik havuz bulunuyor. Tesisimiz kumsallı yüzme havuzu, çocuk havuzları, dalga havuzu, kapalı havuzlar, zen havuzları ile kış aylarında kullanılmak üzere tasarlanan sıcak ve ısıtmalı havuzlarla devre mülk sakinlerine her mevsim birçok ayrıcalıklı su aktivitesi imkânı sağlıyor” dedi.

Sosyal ve sportif aktivitelerle dolu bir tesis

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın doğa ile iç içe olmaktan hoşlananlar için cazip bir tatil mekanı olacağını ifade eden Elmas, “Tesislerimizde farklı uzunluklarda koşu, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile çeşitli orman aktivite alanları bulunuyor. Bu alanda komşularınızla birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz kır kahvesi, kır lokantası ve kafeler de mevcut. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da ayrıca macera parkuru, paintball sahası, mini bowling alanı, tenis kortu, mini futbol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, gölet, dinlenme alanları, piknik ve barbekü alanları ile yoga, pilates, voleybol, futbol, basketbol, tenis, kardio gibi sporların yapılabileceği bir spor kulübü de bulunuyor” diye konuştu.

Tatilin başkenti Antalya

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, Toroslar’ın yeşiliyle Akdeniz’in en güzel mavisinin birleştiği noktada konumlandığının altını çizen Elmas, kolay ulaşım imkânlarıyla devre mülk sakinlerine hayatın gerçek merkezinde olma avantajı sunduklarını dile getirdi. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın tarihin ve doğal güzelliklerin kesiştiği bir noktada yer aldığını belirten Elmas, “Doğa severler Köprülü Kanyon’da kayak yapabiliyor. Salda Gölü’nün eşsiz doğal güzelliğinde sakinliği yaşıyor. Düden Şelalesi’nin eşsiz manzarasının keyfini çıkarabiliyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan kolayca ulaşılabilen Saklıkent, Alanya Akdağ ve Isparta Davraz Kayak Merkezi ise devre mülk sakinlerine kayak, kızak, snowboard, kar raftingi gibi kış sporları alternatifleri sunuyor” diye konuştu.

Canlı Borsa


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Piyasaların kilitlendiği veriler açıklandı!Piyasaların kilitlendiği veriler açıklandı!
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi
Türk lirasında 33 ay sonra ilk yaşandı, faizlerde rüzgar terse döndü! 6,8 ve 10 puan...Türk lirasında 33 ay sonra ilk yaşandı, faizlerde rüzgar terse döndü! 6,8 ve 10 puan...
Anahtar Kelimeler:
sur yapı Sur Tatil Evleri GYO
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nu kazandırdı, Erdoğan'ı kızdırdı

İmamoğlu'nu kazandırdı, Erdoğan'ı kızdırdı

Yer: Antalya! Sadece 15 dakikada hayatı felç etti...

Yer: Antalya! Sadece 15 dakikada hayatı felç etti...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarih verdi: 'Alım gücü paramparça olacak"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarih verdi: 'Alım gücü paramparça olacak"

Bakan Şimşek duyurdu! Kısa sürede devreye alınacak: Zorunlu sigorta geliyor

Bakan Şimşek duyurdu! Kısa sürede devreye alınacak: Zorunlu sigorta geliyor

Türk lirasında 33 ay sonra ilk yaşandı, faizlerde rüzgar terse döndü! 6,8 ve 10 puan...

Türk lirasında 33 ay sonra ilk yaşandı, faizlerde rüzgar terse döndü! 6,8 ve 10 puan...

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı'ndan 'tek haneli enflasyon' açıklaması! Tarih verdi

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı'ndan 'tek haneli enflasyon' açıklaması! Tarih verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Diğer Haberler

Ev sahipleri 1 Temmuz'u bekliyor: Kirada yüzde 25 tartışması: Fiyatlarda 'denge' detayı!

Ev sahipleri 1 Temmuz'u bekliyor: Kirada yüzde 25 tartışması: Fiyatlarda 'denge' detayı!

20 ilden ihbarlar yağdı! Dolandırıcılar yöntem değiştirdi: Kapora vermeden bu ilanlara dikkat edin!

20 ilden ihbarlar yağdı! Dolandırıcılar yöntem değiştirdi: Kapora vermeden buna dikkat edin

İstanbul’da evler boş kaldı! Günler sonra bitecek: ‘Tansiyon artıyor…’ diyerek uyardılar

İstanbul’da evler boş kaldı!

Evinizi taşımadan önce iki kez düşünün! Nakliye tuzağı: 9 bin TL dediler, eşyaları yükleyince 39 bin TL aldılar

Nakliye tuzağı: 9 bin TL dediler, eşyaları yükleyince 39 bin TL aldılar

Gayrimenkul sektörü 59 çeyrektir üst üste büyüyor

Gayrimenkul sektörü 59 çeyrektir üst üste büyüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu: Evi, arsası, yazlığı olanları ilgilendiriyor, tapuda yeni dönem! 100'ün üzerinde maddesi var

Evi, arsası, yazlığı olanları ilgilendiriyor, tapuda yeni dönem!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.