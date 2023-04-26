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Yangın sonrası Manavgat ayağa kalktı, afet köyleri yeniden inşa edildi

26.04.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Temmuz 2021'de tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen yangın afetiyle sarsılan Manvgat, yeniden ayağa kalktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 210 milyon liralık destekle altyapı-üstyapı çalışmaları gerçekleşti. Yöresel mimariye uygun olarak yapılan tek katlı, çift katlı evler vatandaşlara teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yarasını hızlıca sarmak ve hayatı normale çevirmek adına yeni konut ve iş yerleri 1 yıl içerisinde inşa edilerek teslim ediliyor.

-Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla 2020 yılı ve 2022 yılları arasında ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi ve afetin etkileri ortadan kaldırıldı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33.821 adet konutun inşası tamamlandı. İzmir’deki 5.061 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4.604 adet konutun yapımı tamamlandı. 23.11.2022 tarihinde meydana gelen Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kastamonu ve Sinop’ta 1265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor. Bu çerçevede Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutlar hak sahiplerine teslim sürecine başlanıldı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam 1450 konut ve 730 ahır inşa edildi.

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-Bakanlığımız eliyle afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Bakanlığımızca yapı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek.

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Manavgat’ta tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen afet, 28 Temmuz 2021 Çarşamba saat 12:00 sularında başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı, 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla, teknolojinin tüm imkânlarıyla hasar tespit çalışmaları hızlıca tamamlandı.

Bakanlık tarafından ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı. Vatandaşlar güvenli yerlere taşınması sağlanırken bir yandan da yeni köyün inşası için çalışmalar sürdürüldü. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun bir şekilde planlaması yapıldı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapılmasına başlandı. 210 milyon liralık destekle İller Bankası altyapı-üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi.

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Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 148 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 910 köy evinin inşası başlandı ve 550’si teslim edildi. Mayıs ayının sonuna kadar tüm köy evleri sahiplerine teslim edilecektir.

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Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 910 konuttan, Manavgat’ta 486 konut ve 1 adet köy konağı, Akseki ilçesinde 64 adet konut, 1 adet köy konağı ile 1 adet şadırvan olmak üzere toplam 550 konut 2 adet köy konağı, 1 adet şadırvan ve çocuk oyun alanları-spor sahaları gibi sosyal yaşam alanları ile yapılmıştır.

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Bu alanlarla birlikte, sosyal konut kapsamında 222 konut, 1 millet bahçesi tamamlanarak teslimleri yapılmıştır.

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“Ülkemize son bir yılda 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak”

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, “asrın felaketi” olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle yaklaşık 14 milyon insanın etkilediği bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bakanlık olarak deprem ülkesi olan Türkiye’de kentsel dönüşümü siyaset üstü bir mesele olarak görüyor ve sahada 250 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini fiilen devam ettiriyoruz. “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 250 bin sosyal sosyal konut ve 1 milyon konut amaçlı arsanın yapımına devam ediliyor. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli depremlerin ardından yapılan hasar tespitler sonucunda köy evleriyle birlikte 650 bini aşkın konutun yapımı ile birlikte son bir yıl içerisinde ülkemize 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak.

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yangın Manavgat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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