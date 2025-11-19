FİNANS

Fransa'dan memlekete dönüp o işe başladı! Avrupa'daki maaşından daha çok kazanıyor

Yıllarca gurbette çalışıp emekli olduktan sonra memleketine dönen 61 yaşındaki Ziya Nacaklı, 35 dönüm alanda bin 200 ceviz ağacında üretim yaparak marka olma yolunda ilerliyor. Ağaçların yıl, yıl daha da veriminin artacağını ifade eden Nacaklı "Şu anda tam kapasite ürün olmamasına rağmen Fransa'daki işyerlerimden daha çok kazanıyorum" dedi.

Fransa'da 40 yıl dönercilik yapan 61 yaşındaki Ziya Nacaklı, 10 yıl önce emekli olarak memleketi olan Denizli'nin Çivril ilçesine döndü. Gürpınar Mahallesi'nde satın aldığı tarlaya hobi amaçlı ceviz ağacı diken Nacaklı, yıllar içerisinde çevresindeki diğer tarlaları da satın alarak 35 dönüm alana bin 200 ceviz ağacı dikti. Ağaçlarının 9 yaşında olduğunu ifade eden Nacaklı, son hasadında 10 ton ceviz topladığını ifade etti. Ceviz ağaçlarının 12 yaşından sonra asıl verimi alacağını ifade eden Nacaklı hedefinin bin ton ceviz üretimi yapmak olduğunu söyledi. Chandler cinsi ceviz üretimi yapan Ziya Nacaklı, aynı zamanda cevizde marka olma hayalinin olduğunu ifade etti.

Fransa dan memlekete dönüp o işe başladı! Avrupa daki maaşından daha çok kazanıyor 1

"ŞU ANDA BİLE DÖNERDEN KAZANDIĞIMDAN DAHA FAZLA KAZANIYORUM"

Nacaklı, ceviz ağaçlarının yarısından mahsul aldığını ifade etti.

Nacaklı, "Şu anda bile dönerden kazandığımdan daha fazla kazanıyorum. Ağaçlara bakmak zor ve zahmetli. Bir yıl boyunca ağaçlara bakım yapıyoruz. İlk beş altı yıl meyve olmuyor. Sonrasında da yıl yıl artarak ürün yetişiyor. Şu anda tam kapasite ürün olmamasına rağmen Fransa'daki işyerlerimden daha çok kazanıyorum. Tarım bilinçli ve sistemli yapılırsa para kazandırıyor. Şimdilik ceviz toplamayı el emeği ile yapıyoruz. Onun dışında boylama, soyma ve kurutma işlerinin hepsi mekanik. Cevizleri hasat ettikten sonra boylama makinesinde büyüklüğüne göre ayırıyorum. Boylanan ceviz soyma makinesinde soyuluyor ve raflara dökülüyor. Evimin arkasına yaptığım 350 metrekarelik kapalı alana kurduğum kurutma sistemi ve raflarda cevizleri içlerinde nem kalmadan 10 gün içinde kurutuyorum" dedi.

Fransa dan memlekete dönüp o işe başladı! Avrupa daki maaşından daha çok kazanıyor 2

"BU YIL VERİM AZ AMA FİYAT İYİ"

Ziya Nacaklı, Gürpınar cevizinin alıcısının her zaman hazır olduğunu belirtti.

Fransa dan memlekete dönüp o işe başladı! Avrupa daki maaşından daha çok kazanıyor 3

Devamında Ziya Nacaklı, "Bölgede yetişen cevizin alıcısı her zaman var. Genelde Güneydoğu Anadolu bölgesinden geliyorlar. Tatlı da kullanmak için alıyorlar. Üretici cevizini satmak için ekstra bir çaba harcamıyor. Alıcı geliyor, yetiştiriciden alıp gidiyor. Bu yıl soğuk ve zirai dondan dolayı verim biraz düştü. Ancak kilo fiyatı tatmin edici düzeyde. Ceviz yerinde 180 ila 200 TL arasında satılıyor. Bizim cevizimiz beyaz olur, kendine has bir tadı ve aroması var. Bölgenin toprak ve iklim yapısının cevizin rengi ve aromasına olumlu etkisi oluyor. Bu yüzden ceviz diğer bölgelerde yetişen cevizlere nazaran tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
