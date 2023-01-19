AMD hissesi nasıl alınır? AMD hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden olan firma, Fairchild Semiconductor şirketinden ayrılan bir takım tarafından 1969 yılında, Santa Clara Kaliforniya’da kurulmuştur. Kurucusu ve ilk Genel Müdürü Jerry Sanders olarak bilinir. 2005 yılında şirketin yönetim kurulu başkanı olan Dr. Hector Ruiz’in bir sonraki sene ATI şirketini satın almasıyla AMD’nin gücü ve etki alanı da genişlemiştir. Genellikle Intel platformları üzerine işlemciler üretmiş olsa da 1995 senesinden sonra AR-GE’ye daha fazla yatırım yaparak kendi işlemci platformunu oluşturacak seviyeye ulaşmıştır. Kısa bir sürenin ardından dünya genelindeki ikinci büyük işlemci şirketi haline gelmiştir. Sempron, Athlon64, AthlonXp, Athlon, Turion, Turion64 X2, Opteron, Phenom X4 gibi işlemciler üreten şirket aynı zamanda son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz Ryzen işlemcisinin de sahibidir. AMD’nin, işlemcilere ve grafik çiplerine ek olarak bellek ve katı hal sürücülere de yoğunlaştığı dikkat çekmektedir.

AMD hissesi nasıl alınır?

Dünyadaki en büyük işlemci üreticilerinden olan AMD yatırımcıların da tercih ettiği bir firmadır. Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan şirketin borsası da doğal olarak ABD’ye kayıtlıdır. AMD hisse senedine yatırım yapmak için NASDAQ üzerinden işlem yapılmalıdır. Bu nedenle ülkemizde AMD ve dolaylı olarak NASDAQ üzerinden işlem yapabilmek için dikkat edilmesi gerekenler bulunur. AMD hissesi alabilmek için aracı kurumun uluslararası işlemlere ve bu borsalarda işlem yapabilmeye açık olması gerekir. AMD kodlu Advanced Micro Devices hissesi, doğru bir aracı kurumu seçildikten sonra alınabilir. Bunun yanı sıra Türkiye ve BIST saatlerinden farklı olarak NASDAQ saatleri takip edilmelidir.

AMD hissesi nereden alınır?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan AMD, NASDAQ Borsası üzerinde işlem görmektedir. NASDAQ ülkemizde doğrudan kullanılamayan bir borsa olduğu için bu şirketten hisse almanın daha farklı yolları bulunur. AMD hisse senedine yatırım yapmak isteyenlerin Forex piyasasından yahut aracı kurumlar üzerinden açılacak bir hesaptan işlem yapmaları gerekmektedir. Aracı kurumlar üzerinden AMD hissesi alınacaksa da söz konusu kurumun uluslararası faaliyet göstermesi icap etmektedir. Bu kurum yurt dışı piyasalarda işlem yapmayı olanaklı kılan bir banka olabileceği gibi finansal bir kuruluş ya da yatırım aracı olabilir. İlgili kurumda hesap açılmasının ardından AMD hissesinin tüm alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilir.