20 Aralık 2025 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Bu hafta ŞOK markete lisanslı pijama takımlarından çocuk kol saatlerine, panduflardan pelüş kulaklıklara kadar birçok çocuk ürünü geliyor. Oyuncak kategorisinde Hot Wheels arabalar, yarış setleri, bebekler, figürler ve uzaktan kumandalı araçların yanında ev ve aksesuar tarafında lisanslı kırlentler ve pelüş sıcak su torbaları öne çıkarken oyun hamuru setleri ve boyama ürünleri de miniklerin yaratıcılığını desteklemek için ŞOK'a geliyor.

Lisanslı pijama takımı 349 TL

Lisanslı kız / erkek çocuk pijama takımı 349 TL

Lisanslı çocuk kol saati 119 TL

Lisanslı çocuk para çantası 249 TL

Çocuk havlu külotlu çorap 100 TL

Çocuk bambu külotlu çorap 100 TL

2'li çocuk çizgili soket çorap 50 TL

Lisanslı çocuk çorap 29,95 TL

Çocuk ev botu 189 TL

Kız / erkek çocuk panduf 139 TL

Hareketli pelüş kulaklık 249 TL

Taç model pelüş kulaklık 169 TL

Lisanslı kırlent 119 TL

Hot wheels tekli araba 100 TL

Hot wheels enerji pisti yarış seti 999 TL

Moda ikonu bebekler 449 TL

Monster high ana karakter bebekler 599 TL

Star wars darth vader figür 399 TL

Nerf elite 2.0 slyshot 179 TL

Lisanslı yazı tahtası 69,95 TL

Marvel spidy amazing friends figür 499 TL

Eğlenceli figür oyuncak 75 TL

Lisanslı top 75 TL

Pelüş sıcak su torbası 199 TL

Dev poster boyama çeşitleri 69,95 TL

Uzaktan kumandalı omni tekerlekli yarış arabası 799 TL

Dans eden robot 399 TL

10'lu stick oyun hamuru 100 TL

Kuaför oyun hamuru seti 199 TL

