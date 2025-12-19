Ev Yaşam Ev Yaşam
20 Aralık 2025 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
20 Aralık 2025 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
20 Aralık ŞOK kataloğu yayında! Şok market raflarında yerini alan şok aktüel ürünler, hem günlük ihtiyaçlara hem de hediye arayanlara hitap ediyor. Şok katalog sayfalarında öne çıkan fırsatlar, özellikle şokta bu hafta avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Şok aktüel ürünler kapsamında sunulan indirimler, şok ta hafta sonu indirimleri ile birlikte daha da cazip hale gelirken, şok ta hafta sonu alışveriş planı yapanlar için kaçırılmayacak seçenekler sunuyor.

Bu hafta ŞOK markete lisanslı pijama takımlarından çocuk kol saatlerine, panduflardan pelüş kulaklıklara kadar birçok çocuk ürünü geliyor. Oyuncak kategorisinde Hot Wheels arabalar, yarış setleri, bebekler, figürler ve uzaktan kumandalı araçların yanında ev ve aksesuar tarafında lisanslı kırlentler ve pelüş sıcak su torbaları öne çıkarken oyun hamuru setleri ve boyama ürünleri de miniklerin yaratıcılığını desteklemek için ŞOK'a geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Lisanslı pijama takımı 349 TL

20 Aralık 2025 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 1

  • Lisanslı pijama takımı 349 TL
  • Lisanslı kız / erkek çocuk pijama takımı 349 TL
  • Lisanslı çocuk kol saati 119 TL
  • Lisanslı çocuk para çantası 249 TL
  • Çocuk havlu külotlu çorap 100 TL
  • Çocuk bambu külotlu çorap 100 TL
  • 2'li çocuk çizgili soket çorap 50 TL
  • Lisanslı çocuk çorap 29,95 TL
  • Çocuk ev botu 189 TL
  • Kız / erkek çocuk panduf 139 TL
  • Hareketli pelüş kulaklık 249 TL
  • Taç model pelüş kulaklık 169 TL
  • Lisanslı kırlent 119 TL

Sizin için indirimli çocuk giyim ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Hot wheels tekli araba 100 TL

20 Aralık 2025 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2

  • Hot wheels tekli araba 100 TL
  • Hot wheels enerji pisti yarış seti 999 TL
  • Moda ikonu bebekler 449 TL
  • Monster high ana karakter bebekler 599 TL
  • Star wars darth vader figür 399 TL
  • Nerf elite 2.0 slyshot 179 TL
  • Lisanslı yazı tahtası 69,95 TL
  • Marvel spidy amazing friends figür 499 TL
  • Eğlenceli figür oyuncak 75 TL
  • Lisanslı top 75 TL
  • Pelüş sıcak su torbası 199 TL
  • Dev poster boyama çeşitleri 69,95 TL
  • Uzaktan kumandalı omni tekerlekli yarış arabası 799 TL
  • Dans eden robot 399 TL
  • 10'lu stick oyun hamuru 100 TL
  • Kuaför oyun hamuru seti 199 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

20 Aralık 2025 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 3

Bu içerik 19 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

