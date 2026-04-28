5 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Bim'de bu hafta kişisel bakımdan temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Temizlik reyonunda dev boyutlu deterjanlar ve bebek bezleri ön plana çıkarken kişisel bakım tarafında Golden Rose makyaj ürünleri ve Garnier cilt bakım serileri dikkat çekiyor. Mutfak alışverişi için Efsane pirinç, Nesquik tahıl gevreği ve çeşitli soslar raflardaki yerini alırken; atıştırmalık severleri Çokoprens, Mr.Beast çikolata ve Kinder'in indirimli ürünleri bekliyor. Ayrıca glütensiz beslenenler için un, ekmek ve puding gibi özel seçenekler de bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
- Molfix bebek bezi mega fırsat paketi 449 TL
- Ariel toz deterjan 9 kg 439 TL
- Golden Rose lip oil 199 TL
- Golden Rose fondöten 35 ml 239 TL
- Golden Rose maskara 179 TL
- Golden Rose dudak kalemi 99 TL
- Golden Rose kaş sabitleme jeli 159 TL
- Golden Rose kaş kalemi 95 TL
- Golden Rose likit allık 179 TL
- Golden Rose makyaj sabitleme spreyi 120 ml 189 TL
- Golden Rose ışıltılı sabitleme spreyi 120 ml 199 TL
- Garnier nemlendiren ve yatıştıran temizleyici 250 ml 199 TL
- Garnier nemlendirici krem 50 ml 189 TL
- Garnier bariyer onarıcı kağıt yüz maskesi 89 TL
- Garnier bariyer onarıcı tonik 120 ml 199 TL
- Flormar oje 45 TL
- Angie çantalı parfüm seti 429 TL
- Girly Talk vücut spreyi 100 ml 79 TL
- Mara kaş waxı 50 ml 75 TL
- Mara saç bakım kapsülü 95 TL
- Naturalove masaj başlıklı at kılı fırça 169 TL
- Naturalove at kılı fırça 149 TL
- Naturalove ayıcık anahtarlıklı dudak yağı seti 195 TL
- Naturalove lipbalm seti 195 TL
- Naturalove bakım ürünleri 139 TL
- Naturalove çok yönlü saç fırçası 119 TL
- Naturalove temalı baskılı peçete 49 TL
- Lionesse banyo lifi 39 TL
- Vivet tüy dökücü krem 100 ml 75 TL
- Venus Oceana tıraş bıçağı 199 TL
- Molped hijyenik ped Pure & Soft gece 125 TL
- Molped günlük ped incecik 115 TL
- Agarta diş macunu 100 ml 129 TL
- Colgate diş fırçası Extra Clean 1+1 59 TL
- Duru duş jeli 650 ml 85 TL
- Duru katı sabun 1000 g 109 TL
- Abc klasik çamaşır suyu 4 l 99 TL
- Abc sıvı çamaşır deterjanı 4 l 189 TL
- Abc konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1440 ml 105 TL
- Vernel çamaşır yumuşatıcısı 5 l 145 TL
- Cif ovma kremi amonyak+sakura 2x750 ml 129 TL
- Miss leke çıkarıcı 750 ml 69 TL
- Koruma wc temizleyici köpük 500 ml 89 TL
- Macromax büzgülü çöp torbası 35 TL
- Ülker Çokoprens atıştırmalık 81 g 10 TL
- Meray kabuklu yer fıstığı 1000 g 135 TL
- Simbat tuzlu leblebi 150 g 34,50 TL
- Rafık soslu mısır 280 g 35 TL
- Rafık karışık kuruyemiş 300 g 99 TL
- Otamon kuru üzüm 200 g 35 TL
- Sarıyer gazlı içecek kola 4x1 l 99 TL
- Torku Frema kakaolu fındık kreması 1000 g 162 TL
- Fiskobirlik şeker ilavesiz fındık ezmesi 300 g 249 TL
- Haribo Friends & Party meyve aromalı karışık yumuşak şekerleme 650 g 179 TL
- Mr.Beast sütlü tablet çikolata 60 g 148 TL
- Tadelle fındıklı çikolata 60 g 13 TL
- Tadelle gofret çeşitleri 19 TL - 53 TL
- Milka Biscoff Lotus karamelize bisküvi parçacıklı sütlü çikolata 90 g 79 TL
- M&M's yer fıstıklı draje 45 g 35 TL
- Kinder Delice süt dolgulu çikolata kaplamalı kek 39 g 25 TL
- Kinder Bueno dark bitter çikolata kaplamalı fındıklı dolgulu gofret 36 TL
- Bounty Hindistan cevizi dolgulu çikolatalı bar 57 g 35 TL
- Twix Crispy Rolls sütlü çikolatalı kaplamalı gofret 22,5 g 13 TL
- Bebeto Gourmet Sticks yumuşak şekerleme 65 g 29,50 TL
- Falım şekersiz sakız çeşitleri 5'li 32,50 TL
- Eti Popkek limonlu kek 60 g 13 TL
- Eti Burçak çörekli tuzlu bisküvi 273 g 54 TL
- Oylum vanilya aromalı kremalı gofret 1 kg 119 TL
- Wefood glutensiz karabuğday patlağı 100 g 39 TL
- Ülker Çizi olgunlaşmış cheddar & kızarmış soğan aromalı kraker 160 g 54 TL
- Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kg 275 TL
- Nesquik kakaolu tahıl gevreği 2x700 g 179 TL
- Makaroma tagliatelle makarna 500 g 97,50 TL
- Mutlu makarna çeşitleri 500 g 17,50 TL
- Filiz sebzeli burgu makarna 350 g 29,50 TL
- Hasata şeker fasulye 500 g 149 TL
- Tat bulgur çeşitleri 1 kg 35 TL
- Dr.Schar glutensiz un 500 g 79 TL
- Dr.Schar glutensiz ekmek 200 g 79 TL
- Chef Alberto tortilla lavaş ekmeği 1620 g 109 TL
- Unlüx tam buğdaylı proteinli lavaş 360 g 59,50 TL
- Today çikolata ve fındık kremalı kruvasan 45 g 12,50 TL
- Tada glutensiz çikolatalı puding 150 g 29,50 TL
- Efsane tam buğday unu 2 kg 65 TL
- Wasa gevrek ekmek çeşitleri 95 TL
- Kent Boringer topping sos çeşitleri 300 g 65 TL
- Kent Boringer karbonat 1 kg 65 TL
- Heinz sos çeşitleri 99,50 TL
- Tamek ketçap & mayonez set 105 TL
- Tat domates salçası 1500 g 139 TL
- Merko Gusdo rendelenmiş domates 700 g 39,50 TL
- Tukaş paprika acı biber sosu 350 g 54,50 TL
- Yurttan haşlanmış bakliyat çeşitleri 580 g 29,50 TL
- İnci tahin 1 kg 139 TL
- Metin çilek reçeli 1 kg 94,50 TL
- Kemal Kükrer sirke çeşitleri 500 ml 85 TL
- Zeytino siyah zeytin 2 kg 199 TL
- Tukaş kornişon turşusu 1650 g 79,50 TL
Bu içerik 28 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.