A101'e Playstation 5 geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu

2 Temmuz'da A101'e geniş ekran Samsung, Toshiba ve Onvo televizyonlar geliyor. Evini yenileyenler için Seg buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makineleri ile Baymak klimalar, Altus beyaz eşyalar, Dyson ve Dreame süpürgeler öne çıkıyor. Kamp tutkunları için Bestway çadırlar, şişme yataklar ve bisikletler yer alırken; teknoloji ayağında iPhone 17 serisi, Samsung Galaxy S26 ve PS5 slim dikkat çekiyor. Ayrıca Crocs terlikler, Samsonite valizler ve mutfak gereçleri de raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Samsung 58U8000F 58" uhd smart tv 31,999 TL

Samsung 58U8000F 58" uhd smart tv 31,999 TL

Samsung 50U8000F 50" 4k ultra smart led tv 24,999 TL

Toshiba 55UV2363DT/55UV1563DT 55" 4k uhd vidaa tv 21,999 TL

Onvo 65VQ90F3UA 65" frameless 4k uhd google qled tv 27,999 TL

Piranha 7866 bluetooth hoparlör 499 TL

Piranha 7856 bluetooth hoparlör 349 TL

Piranha 9986 bluetooth kulak içi kulaklık 799 TL

Piranha 5519 şarjlı mini el fanı 179 TL

Piranha 7897 rgb ışıklı bluetooth parti hoparlörü 899 TL

Noona non-024 telefon tutucu 179 TL

Notebook soğutucu 349 TL

Samsung HG55AU800EEXTK crystal 4k ultra hd led hospitality tv 21,999 TL

Altus AL65 9825 uhd google android tv 27,499 TL

Samsung UE43U8000FUXTK 4k dynamic crystal uhd tv 24,999 TL

Sony PS5 slim digital edition 825 gb oyun konsolu 33,999 TL

Samsung Galaxy tab s10 fe 8/128 gb tablet 15,999 TL

iPad 11. nesil a16 128 gb tablet 20,999 TL

iPhone 17 pro 512 gb cep telefonu 121,999 TL

iPhone 15 256 gb cep telefonu 55,999 TL

iPhone 17E 256 gb cep telefonu 52,499 TL

iPhone 14 256 gb cep telefonu 49,999 TL

iPhone 15 128 gb cep telefonu 48,899 TL

Samsung Galaxy s25 ultra 12/512 gb cep telefonu 79,799 TL

Samsung Galaxy s25 plus 12/256 gb cep telefonu 70,199 TL

Samsung S26 12/256 gb cep telefonu 61,599 TL

Samsung Galaxy s25 12/256 gb cep telefonu 48,499 TL

Samsung Galaxy A56 8/128 gb 5g cep telefonu 23,499 TL

Samsung Galaxy A37 256 gb 5g cep telefonu 24,299 TL

Samsung Galaxy A36 8/256 gb 5g cep telefonu 19,999 TL

Xiaomi Redmi note 14 pro 8/256 gb cep telefonu 16,499 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Seg NFK42720S0D no-frost buzdolabı 25,999 TL

Seg NFK42720S0D no-frost buzdolabı 25,999 TL

Seg LF 2831 buzdolabı 14,999 TL

Seg BM 501S0 D bulaşık makinesi 13,999 TL

Seg CM 711 7 kg çamaşır makinesi 14,999 TL

Seg CM 10121 INV 10 kg çamaşır makinesi 18,499 TL

Goodwest GW 1414 fırın, cam ocak, davlumbaz 8,499 TL

Baymak Elegant eco 18 18000 btu klima 48,999 TL

Baymak Elegant eco 12 12000 btu klima 28,499 TL

Altus ALK 9060 9000 btu a++ inverter klima 22,999 TL

Altus AL 380 XE buzdolabı 37,999 TL

Altus ALK 471 XE no-frost kombi buzdolabı 35,499 TL

Altus AL CM 121460 D çamaşır makinesi 24,999 TL

Altus AL CM 71045R çamaşır makinesi 15,999 TL

Grundig GPWH102643 çamaşır makinesi 23,999 TL

Samsung DW60DG560FWQ bulaşık makinesi 22,499 TL

Hoover HF 3E53E0W-17 bulaşık makinesi 14,499 TL

Profilo BM6422MA bulaşık makinesi 20,999 TL

DemirDöküm DT4 titanium digital termosifon 80 l 19,499 TL

DemirDöküm DT4 titanium digital termosifon 65 l 15,999 TL

Neutron NTL-SU20C6WB sıcak/soğuk tezgah üstü akıllı su arıtma cihazı 24,999 TL

Pierre cardin 10 başlıklı masaj aleti 1,599 TL

English Home TKM6100 türk kahve makinesi 1,399 TL

Aprilla AMC-7707 otomatik makyaj fırçası temizleyici 299 TL

Schafer Swift pro el mikseri 1,099 TL

Kiwi KCW-1224 şarjlı çırpıcı 269 TL

Schafer Chef mix çubuk blender 1,099 TL

Sinbo SK-8042 dijital su ısıtıcısı 999 TL

Kiwi KFAN-7473 endüstriyel fan 1,599 TL

Kiwi KFAN-7494 evaporatif hava soğutucu 2,399 TL

Kiwi KFAN-7618 şarjlı masaüstü vantilatör 439 TL

Grundig GIC453 kule tipi vantilatör 5,999 TL

Philips EP3349/70 espresso makinesi 18,499 TL

Philips XC4240/10 şarjlı dik süpürge 12,499 TL

Fissler Vitaquick premium düdüklü tencere 10 l 16,999 TL

Fissler Vitaquick premium düdüklü tencere 6 l 12,999 TL

Fissler Vitaquick premium düdüklü tencere 4,5 l 9,499 TL

Tefal Secure trendy düdüklü tencere 6 l 8,599 TL

Altus AL 40 TFB uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör 2,999 TL

Philips 5000 serisi CX5535 kule tipi fanlı vantilatör 5,299 TL

Philips HD9350/90 daily collection çelik kettle 1,999 TL

Philips Tyni armatürlü tavan vantilatörü 12,999 TL

Philips Velyx armatürlü tavan vantilatörü 8,499 TL

Philips Amigo armatürlü tavan vantilatörü 5,999 TL

Dreame L40 ultra ae robot süpürge 39,999 TL

Dreame D20 akıllı robot süpürge 15,999 TL

Philips Azur 8000 serisi DST8030/70 buharlı ütü 5,299 TL

Philips 3000 serisi STH3020/70 el tipi buharlı düzleştirici 2,199 TL

Dyson V15 detect animal submarine kablosuz dikey süpürge 51,499 TL

Dyson Cinetic big ball multifloor 2 toz torbasız elektrikli süpürge 15,799 TL

Philips Marathon ultimate XB9155/07 toz torbasız elektrikli süpürge 13,999 TL

Küçük mutfak aletlerinde indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Apec APX7 200 cc benzinli motosiklet 99,990 TL

Apec APX7 200 cc benzinli motosiklet 99,990 TL

Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped 34,990 TL

Volta VB5 elektrikli bisiklet 29,990 TL

Belderia 29 jant çift amortisörlü bisiklet 8,499 TL

Volta EV2 elektrikli araç 329,990 TL

Sizin için indirimli otomotiv ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Webesten taşınabilir portatif klima 18,999 TL

Webesten taşınabilir portatif klima 18,999 TL

Piranha+ benzinli ve lpg'li jeneratör 11,490 TL

Piranha şarjlı vidalama 899 TL

Piranha şarjlı zımba ve çivi makinesi 1,169 TL

Piranha+ şarjlı avuç taşlama 1,249 TL

Kiwi KGGT-625 şarjlı çit/çim kesme makinesi 999 TL

Şeritli aydınlatma 399 TL

Askılı şarjlı fener 199 TL

Metal jet rüzgar çakmağı 34,50 TL

Hilfe akım korumalı usb'li priz çoklayıcı 389 TL

Organizerli takım çantası 549 TL

Aprilla para sayma makinesi 3,750 TL

Yapı market ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Yuvarlak metal tepsi 89,50 TL

Yuvarlak metal tepsi 89,50 TL

Yuvarlak metal kutu 79,50 TL

Metal çerezlik ve sunumluk tepsi 99,50 TL

Yuvarlak metal kaşıklık 249 TL

Ahşap ayaklı metal kase 349 TL

Metal ayaklı sunumluk 2'li 449 TL

Lav bloom 7 parça su takımı 229 TL

Kütahya porselen fincan adet 75 TL

Paşabahçe Stella kristalin şekerlik 249 TL

Paşabahçe limonata bardağı 6'lı 189 TL

Paşabahçe Echo kase 4'lü 119 TL

Paşabahçe Aurora oval tabak 99,50 TL

Emaye kızartma tenceresi 449 TL

Ahşap kulplu emaye sosluk 299 TL

English Home Patisserie kek kalıbı çeşitleri adet 429 TL

Ahşap kek fanusu 199 TL

Borosilikat ölçü kabı 3'lü 179 TL

Contalı yuvarlak saklama kabı 3 l 179 TL

Contalı kare saklama kabı 2 l 169 TL

Saklama kabı 4'lü 139 TL

Saklama kabı seti 7'li 179 TL

Baharatlık 400 ml adet 20 TL

Pratik limon sıkacağı 19,50 TL

Seramik fırın kabı çeşitleri adet 179 TL

Çilek şekilli buzluk adet 49,50 TL

Şekilli buz aküsü 350 ml adet 29,50 TL

Seta buz aküsü 350 ml adet 24,50 TL

Hazneli bas çıkar buzluk 32'li 199 TL

Dondurma kalıbı 4 bölmeli 49,50 TL

Yapışmaz buzluk 21,50 TL

Sevimli pipet 4'lü 59,50 TL

Porselen kase adet 44,50 TL

Bambu stantlı porselen sunumluk 3'lü 299 TL

Erzak kabı 4 l 59,50 TL

Erzak kabı 2,5 l 44,50 TL

Erzak kabı 1,3 l 29,50 TL

Bambum bambu çerezlikli kahve takımı 399 TL

Porselen çerezlik adet 29,50 TL

Kapaklı mikser kabı 3 l 109 TL

Saklama kabı 3'lü 500 ml 119 TL

Dekoratif ayna 349 TL

Plastik pastacılık ürünleri adet 39,50 TL

Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Sevimli hayvanlar sesli kitaplar adet 239 TL

Sevimli hayvanlar sesli kitaplar adet 239 TL

Oyuncak piyanolu makyaj masası 1,199 TL

Oyuncak büyük kamyon 549 TL

Hot wheels Monster trucks 1:43 kükreyen arabalar 599 TL

Barbie Barbie tatilde bebekleri adet 319 TL

Oyuncak hedefli soft atış oyuncağı 269 TL

Beybaba ahşap şut ve gol oyunu 319 TL

Dolu oyuncak el arabalı plaj seti 299 TL

Oyuncak almira bebek ve safari dünyası 219 TL

Oyuncak potalı yuvarlama kulesi 229 TL

Mini blok çeşitleri 75 TL

Sessiz top 249 TL

Oyuncak mikser seti 269 TL

Oyuncak alışveriş arabası 339 TL

Oyuncak sürtmeli inşaat araçları adet 265 TL

Oyuncak formula araba 179 TL

Köpük tabancası adet 259 TL

Oyuncak ikili iş araçları 169 TL

Oyuncak yarış motoru 139 TL

Buldum buldum su bombası 30'lu 29,50 TL

Oyuncak pretty bebekli pırpır uçak 199 TL

Barbie Mini barbieland bebek ve oyun seti adet 95 TL

Işık oyuncak ambulans/polis/itfaiye adet 129 TL

Oyuncak doktor seti 229 TL

Kulaklar ve kuyruklar keçe kitapları 149 TL

Lisanslı çıkartmalı boyama kitabı 64,50 TL

Bebeğimin ilk 100 kelimesi 129 TL

Mıknatıslı yapbozlar 179 TL

Duo kart oyunu 119 TL

Oyuncak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Brillant çift kişilik pike 499 TL

Brillant çift kişilik pike 499 TL

Brillant tek kişilik pike 399 TL

Dijital baskılı yolluk 749 TL

Çocuk güneş gözlükleri adet 149 TL

Dieppe yetişkin güneş gözlükleri adet 149 TL

Kadın/erkek safari şapka adet 139 TL

Çocuk merserize şapka adet 139 TL

Erkek/kadın ayarlanabilir bermuda şapka adet 199 TL

Kız çocuk pullu şapka adet 99,50 TL

Dijital baskılı plaj çantası adet 299 TL

Gecelik elbise 279 TL

Silk&blue erkek patik çorap 3'lü 49,50 TL

Silk&blue kadın patik çorap 3'lü 49,50 TL

Bolero kadın/erkek konçsuz patik çorap 3'lü 85 TL

Kadın eva çift tokalı terlik 119 TL

Juno erkek eva çift tokalı terlik 119 TL

Açılabilir kaşıklık 99,50 TL

Katlanır kasa 2 l 49,50 TL

Kapı stoperi 2'li 29,50 TL

English Home bambu çamaşır sepeti 699 TL

Cam küllük 49,50 TL

Kapı arkası askı 44,50 TL

Metal banyo/mutfak rafları 159 TL

Lavabo süzgeci 2'li adet 15 TL

Stantlı sıvı sabunluk seti 2'li 299 TL

Askılı sıvı sabunluk 119 TL

Asılabilir saksılı yapay ağaç adet 169 TL

Döner başlıklı askı 4'lü 49,50 TL

Mandal toka 2'li adet 99,50 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

26 Jant çift amortisörlü bisiklet 5,499 TL

26 Jant çift amortisörlü bisiklet 5,499 TL

12 Jant bisiklet 1,699 TL

26 Jant tek amortisörlü bisiklet 4,999 TL

Bestway Wonder dome 4 kişilik kamp çadırı 2,599 TL

Dome kamp çadırı 3 kişilik 1,699 TL

Bestway çift kişilik şişme yatak + 2 yastık + pompa + tamir yaması 1,899 TL

Bestway tek kişilik şişme yatak 799 TL

Bestway çift kişilik şişme yatak 1,299 TL

Escamp kamp yatağı 949 TL

Escamp 6500 flat tiny house 529,000 TL

Erba Karavan 4.00 çekme karavan 349,000 TL

Kamp ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Kraulquappen 0011-kq-a başlangıç seviye kolluk 1,199 TL

Kraulquappen 0011-kq-a başlangıç seviye kolluk 1,199 TL

Kraulquappen 0022-kq-f ileri seviye kolluk 1,199 TL

Crocs Crocband glow confetti çocuk terlik 1,999 TL

Crocs Crocband cruiser glow confetti band çocuk terlik 1,999 TL

Crocs Crocband glow confetti çocuk terlik (farklı renk) 2,299 TL

Crocs Crocband çocuk terlik 1,799 TL

Crocs Frozen çocuk terlik 1,999 TL

Crocs Inmotion clog kadın/erkek terlik 2,499 TL

Crocs Bayaband kadın terlik 2,249 TL

Ugg Goldenstar villa kadın sandalet 8,999 TL

Birkenstock Arizona kadın terlik 1,999 TL

Birkenstock Arizona birko flor kadın terlik 3,299 TL

Birkenstock Arizona kadın terlik (farklı renk) 2,499 TL

Birkenstock Gizeh flower embellishment kadın terlik 4,999 TL

Birkenstock Arizona big buckle eva kadın terlik 1,999 TL

Birkenstock Arizona kadın/erkek terlik 5,499 TL

Havaianas Slim flatform fc kadın terlik adet 1,999 TL

Havaianas Aqua metal fc kadın terlik adet 1,499 TL

Sizin için indirimli terliklerden seçtiklerimiz burada.

Samsonite Essens spinner kabin boy valiz 7,999 TL

American Tourister Rejoy spinner kabin boy valiz 5,499 TL

Samsonite Nuon spinner kabin boy valiz 11,499 TL

Samsonite Flux spinner kabin boy valiz 9,999 TL

Samsonite Essens spinner orta boy valiz 9,499 TL

American Tourister Rejoy spinner orta boy valiz 6,999 TL

Samsonite Lite shock kabin boy valiz 17,999 TL

Samsonite Lite shock büyük boy valiz 19,999 TL

Samsonite Lite shock orta boy valiz 18,999 TL

Samsonite Essens spinner büyük boy valiz 9,999 TL

Samsonite C-lite spinner büyük boy valiz 19,999 TL

Samsonite C-lite spinner orta boy valiz 18,499 TL

Samsonite C-lite spinner kabin boy valiz 17,999 TL

Bavullarda fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Portatif piknik ve kamp masası 479 TL

Portatif piknik ve kamp masası 479 TL

Torino 2 çekmeceli komodin 1,499 TL

Torino 4 çekmeceli şifonyer 3,199 TL

Elfida puflu aynalı makyaj masası 5,199 TL

Sezeray 4 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 9,299 TL

LND Hera 6 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 8,999 TL

Mika 2 kapaklı 8 raflı mutfak banyo dolabı 2,399 TL

Haus Foça 8 raflı çok amaçlı dolap 2,399 TL

Haus Güneş 12R çok amaçlı dolap 1,749 TL

Haus Bohem tv ünitesi 1.999 TL

Haus Mercan portmanto 3,399 TL

Haus Konak çok amaçlı ayakkabılık dolabı 1,999 TL

Haus Pratik çok amaçlı ayakkabılık dolabı 1,549 TL

Mobilya kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Oral-B iO 6 şarjlı diş fırçası 6,999 TL

Oral-B iO 6 şarjlı diş fırçası 6,999 TL

Oral-B Cross action yedek başlık 6'lı 849 TL

Oral-B iO Radiant white diş fırçası yedek başlığı 4'lü 1,299 TL

Oral-B iO Ultimate clean diş fırçası yedek başlığı 4'lü 1,299 TL

Braun MGK 3320 6'sı 1 arada erkek bakım kiti 2,299 TL

Braun BRHD215E saç kurutma makinesi 3,499 TL

Braun Silk expert pro 5 pl 5052 ipl lazer cihazı 16,499 TL

Braun Series 3 BG5330 vücut tıraş makinesi 1,499 TL

Braun Series 3 310BT tıraş makinesi 2,999 TL

Braun BRAS220E AS2.2 iontech saç kurutma makinesi ve şekillendirici 3,499 TL

Braun Silk-épil 3 3-000 epilatör 1,199 TL

Prima Premium care bebek bezi no:5 74'lü 949 TL (Tüm Prima çeşitleri için ortak paket fiyatı)

Prima Premium care bebek bezi no:6 62'li 949 TL

Prima Premium care bebek bezi no:3 96'lı 949 TL

Prima Premium care bebek bezi no:4 84'lü 949 TL

Gillette Fusion proglide tıraş makinesi + yedek tıraş bıçağı 399 TL

Gillette Fusion start tıraş makinesi + yedek tıraş bıçağı 299 TL

Gillette Fusion tıraş makinesi + yedek tıraş bıçağı 349 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 2 Temmuz 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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