A101'e Playstation 5 geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu

2 Temmuz'da A101'e geniş ekran Samsung, Toshiba ve Onvo televizyonlar geliyor. Evini yenileyenler için Seg buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makineleri ile Baymak klimalar, Altus beyaz eşyalar, Dyson ve Dreame süpürgeler öne çıkıyor. Kamp tutkunları için Bestway çadırlar, şişme yataklar ve bisikletler yer alırken; teknoloji ayağında iPhone 17 serisi, Samsung Galaxy S26 ve PS5 slim dikkat çekiyor. Ayrıca Crocs terlikler, Samsonite valizler ve mutfak gereçleri de raflarda yerini alıyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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Samsung 58U8000F 58" uhd smart tv 31,999 TL
- Samsung 58U8000F 58" uhd smart tv 31,999 TL
- Samsung 50U8000F 50" 4k ultra smart led tv 24,999 TL
- Toshiba 55UV2363DT/55UV1563DT 55" 4k uhd vidaa tv 21,999 TL
- Onvo 65VQ90F3UA 65" frameless 4k uhd google qled tv 27,999 TL
- Piranha 7866 bluetooth hoparlör 499 TL
- Piranha 7856 bluetooth hoparlör 349 TL
- Piranha 9986 bluetooth kulak içi kulaklık 799 TL
- Piranha 5519 şarjlı mini el fanı 179 TL
- Piranha 7897 rgb ışıklı bluetooth parti hoparlörü 899 TL
- Noona non-024 telefon tutucu 179 TL
- Notebook soğutucu 349 TL
- Samsung HG55AU800EEXTK crystal 4k ultra hd led hospitality tv 21,999 TL
- Altus AL65 9825 uhd google android tv 27,499 TL
- Samsung UE43U8000FUXTK 4k dynamic crystal uhd tv 24,999 TL
- Sony PS5 slim digital edition 825 gb oyun konsolu 33,999 TL
- Samsung Galaxy tab s10 fe 8/128 gb tablet 15,999 TL
- iPad 11. nesil a16 128 gb tablet 20,999 TL
- iPhone 17 pro 512 gb cep telefonu 121,999 TL
- iPhone 15 256 gb cep telefonu 55,999 TL
- iPhone 17E 256 gb cep telefonu 52,499 TL
- iPhone 14 256 gb cep telefonu 49,999 TL
- iPhone 15 128 gb cep telefonu 48,899 TL
- Samsung Galaxy s25 ultra 12/512 gb cep telefonu 79,799 TL
- Samsung Galaxy s25 plus 12/256 gb cep telefonu 70,199 TL
- Samsung S26 12/256 gb cep telefonu 61,599 TL
- Samsung Galaxy s25 12/256 gb cep telefonu 48,499 TL
- Samsung Galaxy A56 8/128 gb 5g cep telefonu 23,499 TL
- Samsung Galaxy A37 256 gb 5g cep telefonu 24,299 TL
- Samsung Galaxy A36 8/256 gb 5g cep telefonu 19,999 TL
- Xiaomi Redmi note 14 pro 8/256 gb cep telefonu 16,499 TL
Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Seg NFK42720S0D no-frost buzdolabı 25,999 TL
- Seg NFK42720S0D no-frost buzdolabı 25,999 TL
- Seg LF 2831 buzdolabı 14,999 TL
- Seg BM 501S0 D bulaşık makinesi 13,999 TL
- Seg CM 711 7 kg çamaşır makinesi 14,999 TL
- Seg CM 10121 INV 10 kg çamaşır makinesi 18,499 TL
- Goodwest GW 1414 fırın, cam ocak, davlumbaz 8,499 TL
- Baymak Elegant eco 18 18000 btu klima 48,999 TL
- Baymak Elegant eco 12 12000 btu klima 28,499 TL
- Altus ALK 9060 9000 btu a++ inverter klima 22,999 TL
- Altus AL 380 XE buzdolabı 37,999 TL
- Altus ALK 471 XE no-frost kombi buzdolabı 35,499 TL
- Altus AL CM 121460 D çamaşır makinesi 24,999 TL
- Altus AL CM 71045R çamaşır makinesi 15,999 TL
- Grundig GPWH102643 çamaşır makinesi 23,999 TL
- Samsung DW60DG560FWQ bulaşık makinesi 22,499 TL
- Hoover HF 3E53E0W-17 bulaşık makinesi 14,499 TL
- Profilo BM6422MA bulaşık makinesi 20,999 TL
- DemirDöküm DT4 titanium digital termosifon 80 l 19,499 TL
- DemirDöküm DT4 titanium digital termosifon 65 l 15,999 TL
- Neutron NTL-SU20C6WB sıcak/soğuk tezgah üstü akıllı su arıtma cihazı 24,999 TL
- Pierre cardin 10 başlıklı masaj aleti 1,599 TL
- English Home TKM6100 türk kahve makinesi 1,399 TL
- Aprilla AMC-7707 otomatik makyaj fırçası temizleyici 299 TL
- Schafer Swift pro el mikseri 1,099 TL
- Kiwi KCW-1224 şarjlı çırpıcı 269 TL
- Schafer Chef mix çubuk blender 1,099 TL
- Sinbo SK-8042 dijital su ısıtıcısı 999 TL
- Kiwi KFAN-7473 endüstriyel fan 1,599 TL
- Kiwi KFAN-7494 evaporatif hava soğutucu 2,399 TL
- Kiwi KFAN-7618 şarjlı masaüstü vantilatör 439 TL
- Grundig GIC453 kule tipi vantilatör 5,999 TL
- Philips EP3349/70 espresso makinesi 18,499 TL
- Philips XC4240/10 şarjlı dik süpürge 12,499 TL
- Fissler Vitaquick premium düdüklü tencere 10 l 16,999 TL
- Fissler Vitaquick premium düdüklü tencere 6 l 12,999 TL
- Fissler Vitaquick premium düdüklü tencere 4,5 l 9,499 TL
- Tefal Secure trendy düdüklü tencere 6 l 8,599 TL
- Altus AL 40 TFB uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör 2,999 TL
- Philips 5000 serisi CX5535 kule tipi fanlı vantilatör 5,299 TL
- Philips HD9350/90 daily collection çelik kettle 1,999 TL
- Philips Tyni armatürlü tavan vantilatörü 12,999 TL
- Philips Velyx armatürlü tavan vantilatörü 8,499 TL
- Philips Amigo armatürlü tavan vantilatörü 5,999 TL
- Dreame L40 ultra ae robot süpürge 39,999 TL
- Dreame D20 akıllı robot süpürge 15,999 TL
- Philips Azur 8000 serisi DST8030/70 buharlı ütü 5,299 TL
- Philips 3000 serisi STH3020/70 el tipi buharlı düzleştirici 2,199 TL
- Dyson V15 detect animal submarine kablosuz dikey süpürge 51,499 TL
- Dyson Cinetic big ball multifloor 2 toz torbasız elektrikli süpürge 15,799 TL
- Philips Marathon ultimate XB9155/07 toz torbasız elektrikli süpürge 13,999 TL
Küçük mutfak aletlerinde indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Apec APX7 200 cc benzinli motosiklet 99,990 TL
- Apec APX7 200 cc benzinli motosiklet 99,990 TL
- Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped 34,990 TL
- Volta VB5 elektrikli bisiklet 29,990 TL
- Belderia 29 jant çift amortisörlü bisiklet 8,499 TL
- Volta EV2 elektrikli araç 329,990 TL
Sizin için indirimli otomotiv ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Webesten taşınabilir portatif klima 18,999 TL
- Webesten taşınabilir portatif klima 18,999 TL
- Piranha+ benzinli ve lpg'li jeneratör 11,490 TL
- Piranha şarjlı vidalama 899 TL
- Piranha şarjlı zımba ve çivi makinesi 1,169 TL
- Piranha+ şarjlı avuç taşlama 1,249 TL
- Kiwi KGGT-625 şarjlı çit/çim kesme makinesi 999 TL
- Şeritli aydınlatma 399 TL
- Askılı şarjlı fener 199 TL
- Metal jet rüzgar çakmağı 34,50 TL
- Hilfe akım korumalı usb'li priz çoklayıcı 389 TL
- Organizerli takım çantası 549 TL
- Aprilla para sayma makinesi 3,750 TL
Yapı market ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Yuvarlak metal tepsi 89,50 TL
- Yuvarlak metal tepsi 89,50 TL
- Yuvarlak metal kutu 79,50 TL
- Metal çerezlik ve sunumluk tepsi 99,50 TL
- Yuvarlak metal kaşıklık 249 TL
- Ahşap ayaklı metal kase 349 TL
- Metal ayaklı sunumluk 2'li 449 TL
- Lav bloom 7 parça su takımı 229 TL
- Kütahya porselen fincan adet 75 TL
- Paşabahçe Stella kristalin şekerlik 249 TL
- Paşabahçe limonata bardağı 6'lı 189 TL
- Paşabahçe Echo kase 4'lü 119 TL
- Paşabahçe Aurora oval tabak 99,50 TL
- Emaye kızartma tenceresi 449 TL
- Ahşap kulplu emaye sosluk 299 TL
- English Home Patisserie kek kalıbı çeşitleri adet 429 TL
- Ahşap kek fanusu 199 TL
- Borosilikat ölçü kabı 3'lü 179 TL
- Contalı yuvarlak saklama kabı 3 l 179 TL
- Contalı kare saklama kabı 2 l 169 TL
- Saklama kabı 4'lü 139 TL
- Saklama kabı seti 7'li 179 TL
- Baharatlık 400 ml adet 20 TL
- Pratik limon sıkacağı 19,50 TL
- Seramik fırın kabı çeşitleri adet 179 TL
- Çilek şekilli buzluk adet 49,50 TL
- Şekilli buz aküsü 350 ml adet 29,50 TL
- Seta buz aküsü 350 ml adet 24,50 TL
- Hazneli bas çıkar buzluk 32'li 199 TL
- Dondurma kalıbı 4 bölmeli 49,50 TL
- Yapışmaz buzluk 21,50 TL
- Sevimli pipet 4'lü 59,50 TL
- Porselen kase adet 44,50 TL
- Bambu stantlı porselen sunumluk 3'lü 299 TL
- Erzak kabı 4 l 59,50 TL
- Erzak kabı 2,5 l 44,50 TL
- Erzak kabı 1,3 l 29,50 TL
- Bambum bambu çerezlikli kahve takımı 399 TL
- Porselen çerezlik adet 29,50 TL
- Kapaklı mikser kabı 3 l 109 TL
- Saklama kabı 3'lü 500 ml 119 TL
- Dekoratif ayna 349 TL
- Plastik pastacılık ürünleri adet 39,50 TL
Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Sevimli hayvanlar sesli kitaplar adet 239 TL
- Sevimli hayvanlar sesli kitaplar adet 239 TL
- Oyuncak piyanolu makyaj masası 1,199 TL
- Oyuncak büyük kamyon 549 TL
- Hot wheels Monster trucks 1:43 kükreyen arabalar 599 TL
- Barbie Barbie tatilde bebekleri adet 319 TL
- Oyuncak hedefli soft atış oyuncağı 269 TL
- Beybaba ahşap şut ve gol oyunu 319 TL
- Dolu oyuncak el arabalı plaj seti 299 TL
- Oyuncak almira bebek ve safari dünyası 219 TL
- Oyuncak potalı yuvarlama kulesi 229 TL
- Mini blok çeşitleri 75 TL
- Sessiz top 249 TL
- Oyuncak mikser seti 269 TL
- Oyuncak alışveriş arabası 339 TL
- Oyuncak sürtmeli inşaat araçları adet 265 TL
- Oyuncak formula araba 179 TL
- Köpük tabancası adet 259 TL
- Oyuncak ikili iş araçları 169 TL
- Oyuncak yarış motoru 139 TL
- Buldum buldum su bombası 30'lu 29,50 TL
- Oyuncak pretty bebekli pırpır uçak 199 TL
- Barbie Mini barbieland bebek ve oyun seti adet 95 TL
- Işık oyuncak ambulans/polis/itfaiye adet 129 TL
- Oyuncak doktor seti 229 TL
- Kulaklar ve kuyruklar keçe kitapları 149 TL
- Lisanslı çıkartmalı boyama kitabı 64,50 TL
- Bebeğimin ilk 100 kelimesi 129 TL
- Mıknatıslı yapbozlar 179 TL
- Duo kart oyunu 119 TL
Oyuncak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Brillant çift kişilik pike 499 TL
- Brillant çift kişilik pike 499 TL
- Brillant tek kişilik pike 399 TL
- Dijital baskılı yolluk 749 TL
- Çocuk güneş gözlükleri adet 149 TL
- Dieppe yetişkin güneş gözlükleri adet 149 TL
- Kadın/erkek safari şapka adet 139 TL
- Çocuk merserize şapka adet 139 TL
- Erkek/kadın ayarlanabilir bermuda şapka adet 199 TL
- Kız çocuk pullu şapka adet 99,50 TL
- Dijital baskılı plaj çantası adet 299 TL
- Gecelik elbise 279 TL
- Silk&blue erkek patik çorap 3'lü 49,50 TL
- Silk&blue kadın patik çorap 3'lü 49,50 TL
- Bolero kadın/erkek konçsuz patik çorap 3'lü 85 TL
- Kadın eva çift tokalı terlik 119 TL
- Juno erkek eva çift tokalı terlik 119 TL
- Açılabilir kaşıklık 99,50 TL
- Katlanır kasa 2 l 49,50 TL
- Kapı stoperi 2'li 29,50 TL
- English Home bambu çamaşır sepeti 699 TL
- Cam küllük 49,50 TL
- Kapı arkası askı 44,50 TL
- Metal banyo/mutfak rafları 159 TL
- Lavabo süzgeci 2'li adet 15 TL
- Stantlı sıvı sabunluk seti 2'li 299 TL
- Askılı sıvı sabunluk 119 TL
- Asılabilir saksılı yapay ağaç adet 169 TL
- Döner başlıklı askı 4'lü 49,50 TL
- Mandal toka 2'li adet 99,50 TL
Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.
26 Jant çift amortisörlü bisiklet 5,499 TL
- 26 Jant çift amortisörlü bisiklet 5,499 TL
- 12 Jant bisiklet 1,699 TL
- 26 Jant tek amortisörlü bisiklet 4,999 TL
- Bestway Wonder dome 4 kişilik kamp çadırı 2,599 TL
- Dome kamp çadırı 3 kişilik 1,699 TL
- Bestway çift kişilik şişme yatak + 2 yastık + pompa + tamir yaması 1,899 TL
- Bestway tek kişilik şişme yatak 799 TL
- Bestway çift kişilik şişme yatak 1,299 TL
- Escamp kamp yatağı 949 TL
- Escamp 6500 flat tiny house 529,000 TL
- Erba Karavan 4.00 çekme karavan 349,000 TL
Kamp ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Kraulquappen 0011-kq-a başlangıç seviye kolluk 1,199 TL
- Kraulquappen 0011-kq-a başlangıç seviye kolluk 1,199 TL
- Kraulquappen 0022-kq-f ileri seviye kolluk 1,199 TL
- Crocs Crocband glow confetti çocuk terlik 1,999 TL
- Crocs Crocband cruiser glow confetti band çocuk terlik 1,999 TL
- Crocs Crocband glow confetti çocuk terlik (farklı renk) 2,299 TL
- Crocs Crocband çocuk terlik 1,799 TL
- Crocs Frozen çocuk terlik 1,999 TL
- Crocs Inmotion clog kadın/erkek terlik 2,499 TL
- Crocs Bayaband kadın terlik 2,249 TL
- Ugg Goldenstar villa kadın sandalet 8,999 TL
- Birkenstock Arizona kadın terlik 1,999 TL
- Birkenstock Arizona birko flor kadın terlik 3,299 TL
- Birkenstock Arizona kadın terlik (farklı renk) 2,499 TL
- Birkenstock Gizeh flower embellishment kadın terlik 4,999 TL
- Birkenstock Arizona big buckle eva kadın terlik 1,999 TL
- Birkenstock Arizona kadın/erkek terlik 5,499 TL
- Havaianas Slim flatform fc kadın terlik adet 1,999 TL
- Havaianas Aqua metal fc kadın terlik adet 1,499 TL
Sizin için indirimli terliklerden seçtiklerimiz burada.
Samsonite Essens spinner kabin boy valiz 7,999 TL
- American Tourister Rejoy spinner kabin boy valiz 5,499 TL
- Samsonite Nuon spinner kabin boy valiz 11,499 TL
- Samsonite Flux spinner kabin boy valiz 9,999 TL
- Samsonite Essens spinner orta boy valiz 9,499 TL
- American Tourister Rejoy spinner orta boy valiz 6,999 TL
- Samsonite Lite shock kabin boy valiz 17,999 TL
- Samsonite Lite shock büyük boy valiz 19,999 TL
- Samsonite Lite shock orta boy valiz 18,999 TL
- Samsonite Essens spinner büyük boy valiz 9,999 TL
- Samsonite C-lite spinner büyük boy valiz 19,999 TL
- Samsonite C-lite spinner orta boy valiz 18,499 TL
- Samsonite C-lite spinner kabin boy valiz 17,999 TL
Bavullarda fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.
Portatif piknik ve kamp masası 479 TL
- Portatif piknik ve kamp masası 479 TL
- Torino 2 çekmeceli komodin 1,499 TL
- Torino 4 çekmeceli şifonyer 3,199 TL
- Elfida puflu aynalı makyaj masası 5,199 TL
- Sezeray 4 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 9,299 TL
- LND Hera 6 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 8,999 TL
- Mika 2 kapaklı 8 raflı mutfak banyo dolabı 2,399 TL
- Haus Foça 8 raflı çok amaçlı dolap 2,399 TL
- Haus Güneş 12R çok amaçlı dolap 1,749 TL
- Haus Bohem tv ünitesi 1.999 TL
- Haus Mercan portmanto 3,399 TL
- Haus Konak çok amaçlı ayakkabılık dolabı 1,999 TL
- Haus Pratik çok amaçlı ayakkabılık dolabı 1,549 TL
Mobilya kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Oral-B iO 6 şarjlı diş fırçası 6,999 TL
- Oral-B iO 6 şarjlı diş fırçası 6,999 TL
- Oral-B Cross action yedek başlık 6'lı 849 TL
- Oral-B iO Radiant white diş fırçası yedek başlığı 4'lü 1,299 TL
- Oral-B iO Ultimate clean diş fırçası yedek başlığı 4'lü 1,299 TL
- Braun MGK 3320 6'sı 1 arada erkek bakım kiti 2,299 TL
- Braun BRHD215E saç kurutma makinesi 3,499 TL
- Braun Silk expert pro 5 pl 5052 ipl lazer cihazı 16,499 TL
- Braun Series 3 BG5330 vücut tıraş makinesi 1,499 TL
- Braun Series 3 310BT tıraş makinesi 2,999 TL
- Braun BRAS220E AS2.2 iontech saç kurutma makinesi ve şekillendirici 3,499 TL
- Braun Silk-épil 3 3-000 epilatör 1,199 TL
- Prima Premium care bebek bezi no:5 74'lü 949 TL (Tüm Prima çeşitleri için ortak paket fiyatı)
- Prima Premium care bebek bezi no:6 62'li 949 TL
- Prima Premium care bebek bezi no:3 96'lı 949 TL
- Prima Premium care bebek bezi no:4 84'lü 949 TL
- Gillette Fusion proglide tıraş makinesi + yedek tıraş bıçağı 399 TL
- Gillette Fusion start tıraş makinesi + yedek tıraş bıçağı 299 TL
- Gillette Fusion tıraş makinesi + yedek tıraş bıçağı 349 TL
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Bu içerik 2 Temmuz 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.