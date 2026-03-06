A101'e termosifon geliyor! 12 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101 markete bu hafta teknolojik ürünlerden ev gereçlerine çeşit çeşit ürün geliyor. Salon ve odalarınız için farklı boyutlarda akıllı televizyonlar ile ev işlerini kolaylaştıracak dikiş makinesi, süpürge ve blender gibi küçük ev aletleri raflarda yerini alıyor. Ayrıca kişisel bakım ürünleri, çeşitli el aletleri ve temizlik gereçleri de seçenekler arasında. Ev tekstili tarafında şık halılar, banyo setleri ve masa örtüleri dikkat çekerken; seyahat planı yapanlar için farklı boyutlarda valizler ve aksesuarlar da uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.
Philips 65pus7000/62 65" 4k uhd led dolby atmos smart tv 38,999 TL
- Hi-level hl32hmln-a14s 32" frameless hd ready android 14 smart tv 6,299 TL
- Philips 55pus7000/62 55" 4k uhd led dolby atmos smart tv 28,999 TL
- Axen ax40qledm-a14s 40" frameless fhd qled android 14 smart tv 9,299 TL
- Philips şarj adaptörü 20 w 279 TL
- General mobile ws-16 bluetooth sw hoparlör 499 TL
- General mobile pr-18 tws silikonlu kulaklık 429 TL
- Çocuk ck-20/21 fotoğraf makinesi 599 TL
- Seg stf 65 mekanik silindirik termosifon 65 l 7,999 TL
- Goodwest siyah cam ankastre set 3'lü (fırın, ocak, davlumbaz) 8,499 TL
- Fantom carbon cc4500 cyclone süpürge 3,999 TL
- Singer 6160 brilliance dikiş makinesi 8,999 TL
- English home skm 4010 saç kurutma makinesi 899 TL
- Homend foodrunner el mikseri 899 TL
- Homend handmaid 1935h çubuk blender 999 TL
- Kiwi kwc-7106 şarjlı pencere ve yüzey temizleyici 899 TL
- Pierre cardin boyun ve sırt masaj aleti 1,299 TL
- Pierre cardin manikür seti 399 TL
- Pierre cardin retro saç sakal düzeltici 699 TL
- Pierre cardin şarjlı saç sakal kesme makinesi 1,299 TL
- Kiwi ksc 4215 buharlı temizleyici mop 1,799 TL
Volta vt5 üç tekerlekli elektrikli moped 79,990 TL
- Volta vm5 neo üç tekerlekli moped 74,990 TL
- Volta vsx elektrikli motorlu bisiklet 27,990 TL
Triathlon t212 led ışıklı katlanabilir çocuk scooter'ı 719 TL
- Triathlon t-143 diz/dirsek koruyucu set 179 TL
- Oyuncak yürüyen köpek 379 TL
- Oyuncak bi block kaydırak blok seti 359 TL
- Barbie oyuncak snowboard seti 749 TL
- Barbie chelsea doğum günü 379 TL
- Oyuncak pilli robot 499 TL
- Oyuncak sürpriz yumurta 29,50 TL
- Hot wheels batman arabalar 285 TL
- Weigo peluş inek 389 TL
- Oyuncak motor chopper 119 TL
- Oyuncak meyve sebze kesme seti 239 TL
- Weigo oyuncak yapboz çiçek 159 TL
- Çocuk akademi etkinlik seti 149 TL
- Lisanslı çıkartmalı boyama kitabı 64,50 TL
- Oyuncak yazarkasa fast food/pastane 489 TL
Pass 5 parça tornavida seti 275 TL
- Pass 9 parça allen anahtar seti 229 TL
- Pass motor temizleme spreyi 500 ml 149 TL
- Pass derz tamir dolgusu 380 g 99,50 TL
- Pass şeffaf tüp silikon 50 g 64,50 TL
- Pass sprey pas sökücü 200 ml 85 TL
- Pass şeffaf kartuş silikon 280 g 99,50 TL
- Pass beyaz kartuş sıvı çivi 470 g 85 TL
- Pass metal maket bıçağı 129 TL
- Pass beyaz tutkal 350 g 89,50 TL
- Pass sprey boya 400 ml 129 TL
- Pass sprey mdf kit yapıştırıcı 200 ml 95 TL
- Pass akrilik silikonize mastik 450 g 59,50 TL
- Pass pense 299 TL
- Pass cırt kelepçe 50'li 69,50 TL
- Pass kontrol kalemi + izole bant seti 99,50 TL
- Pass hızlı yapıştırıcı 20 g 49,50 TL
- Pass high tack yapıştırıcı tüp 75 ml 79,50 TL
- Pass pw40 genel amaçlı yağlayıcı sprey 200 ml 59,50 TL
- Pass nitril kaplı örme iş eldiveni 49,50 TL
- Pass çatal başlı çekiç 149 TL
- Pass ahşap saplı keser 149 TL
- Pass mobilya sabitleme kiti 99,50 TL
- Pass derz ve fayans temizleyici 500 ml 59,50 TL
- Pass yan keski 299 TL
- Pass karga burun 299 TL
- Pass şerit metre 129 TL
- Pass makaralı kablo 20 m 749 TL
- Pass lavabo açma sustası 3 m 169 TL
- Pass makaralı kablo 5 m 529 TL
- Pass yer süpürme fırçası 99,50 TL
- Pass 5 parça silikon çekme aparatı 79,50 TL
- Pass ince mum silikon 200 g 95 TL
- Pass kalın mum silikon 200 g 95 TL
- Pass sıcak mum silikon tabancası 60 w 249 TL
- Pass sıcak mum silikon tabancası 30 w 169 TL
- Pass kemer delme pensesi 219 TL
- Pass kurbağacık 399 TL
- Pass lastik tokmak 145 TL
- Pass 4 parça manyetik bits uç seti 175 TL
- Pass mini masa mengenesi 149 TL
- Pass plastik silikon tabancası 129 TL
- Pass gri tamir bandı 55 TL
- Pass ahşap saplı çekiç 200 g 99,50 TL
- Pass spatula 79,50 TL
- Pass mini su terazisi 99,50 TL
- Pass saten boya rulosu 20 cm 85 TL
- Pass parmak saten boya rulosu 10 cm 59,50 TL
- Pass kestirme fırça no:3 45 TL
- Pass kestirme fırça no:2,5 39,50 TL
- Pass kestirme fırça no:2 35 TL
- Pass kestirme fırça no:1,5 29,50 TL
- Pass kestirme fırça no:1 25 TL
- Pass demir testere kolu + ağzı 149 TL
- Pass kalın zemin örtüsü 55 TL
- Pass maskeleme bandı 35 TL
- Pass halı bandı 59,50 TL
- Pass akrilik silikonize bant 49,50 TL
- Pass çift taraflı köpük bant 37,50 TL
- Pass akrilik montaj bandı 45 TL
- Piranha kırıcı delici matkap 2,490 TL
- Piranha dekupaj testere 999 TL
- Piranha şarjlı vidalama 1,099 TL
- Piranha avuç taşlama 849 TL
- Piranha şarjlı çivi ve zımba makinesi 1,099 TL
- Piranha sıcak hava tabancası 789 TL
- Aprilla 55 parça şarjlı vidalama 799 TL
- Kiwi garden şarjlı testere 1,699 TL
- Piranha darbeli matkap 849 TL
- 16" takım çantası 229 TL
- Hilfe akım korumalı led ışıklı usb'li priz çoklayıcı 349 TL
- Slim organizer 14 gözlü 139 TL
- 4+1 merdiven 849 TL
- Piranha lehim havyaset seti 349 TL
- Prt-9113 çok amaçlı alet seti 999 TL
- A101 koli bandı 25 TL
- Piranha kırılabilen şarjlı vidalama 529 TL
Patisserie petite kapaklı servis tabağı 299 TL
- Chef's saklama kabı 1150 cc 99,50 TL
- Chef's saklama kabı 2500 cc 179 TL
- Bouquet kase 149 TL
- Amphora kapaklı karaf 99,50 TL
- Diony su bardağı 3'lü 109 TL
- Diony meşrubat bardağı 3'lü 119 TL
- Canada dondurma ve tatlı kasesi 2'li 99,50 TL
- Madlen kristalin ayaklı servis tabağı 299 TL
- Bölmeli servis tabağı 119 TL
- Frezya saklama kabı seti 3'lü 129 TL
- Aurora oval servis tabağı 33 cm 199 TL
- Aurora oval servis tabağı 3'lü 169 TL
- Elysia kase 2'li 239 TL
- Echo kase 4'lü 99,50 TL
- Colby reçellik 6'lı 99,50 TL
- Metal kapaklı borosilikat yağlık 900 ml 199 TL
- Detoks hazneli pipetli ve kulplu matara 1,3 l 199 TL
- Borosilikat demlik 1 l 229 TL
- Çöp kovası 1,2 l 34,50 TL
- Figürlü çok amaçlı saklama kutusu 39,50 TL
- Oval sunum tepsisi 109 TL
- Borosilikat fincan 4'lü 199 TL
- Borosilikat tuzluk 3'lü 149 TL
- Kaydırmaz tepsi 89,50 TL
- Porselen kase 39,50 TL
- Borosilikat kahve yanı su bardağı 3'lü 149 TL
- Buzdolabı saklama kabı 3 l 79,50 TL
- Buzdolabı saklama kabı 5 l 89,50 TL
- Yapışmaz buzluk 21,50 TL
- Rendeli saklama ve karıştırma kabı 4,6 l 159 TL
- Limon, sarımsak ve soğan saklama kapları 25 TL
- Metal çırpıcı 59,50 TL
- Bitki çayı süzgeci 79,50 TL
- Saklama kabı 2'li 2x1,2 l 49,50 TL
- Süzgeçli saklama kabı 1,5 l 69,50 TL
- Yuvarlak saklama kabı 3'lü 99,50 TL
- Saklama kabı 3'lü 79,50 TL
- Saklama kabı 6'lı 149 TL
- Saklama kabı 2'li 79,50 TL
- Askılı sıvı sabunluk 109 TL
- No-frost saklama kabı 3,5 l 59,50 TL
- No-frost saklama kabı 380 ml 17,50 TL
- No-frost saklama kabı 1,1 l 24,50 TL
- No-frost saklama kabı 650 ml 20 TL
Pavillo dome kamp çadırı 3 kişilik 2,199 TL
- Piknik sandalyesi 349 TL
- Katlanabilir kamp sandalyesi 349 TL
- Katlanabilir kamp ve piknik masası 799 TL
- Escamp kamp yatağı 1,499 TL
Oscar bonel yaylı tek kişilik yatak 2,799 TL
- Nest torba yaylı çift kişilik yatak 6,999 TL
- Ütü masası 649 TL
- Kanatlı kurutmalık 329 TL
- Pazar arabası 439 TL
- Ahşap çubuklu ayakkabılık 4 katlı 189 TL
- Kilitli vantuzlu banyo ürünleri 149 TL
- Sıvı sabunluk 129 TL
- Hazneli silikon tuvalet fırçası 99,50 TL
- Titiz tek fiyat fırça ürünleri 39,50 TL
- Mandal 24'lü 34,50 TL
- Katlanır çamaşır selesi 25 l 199 TL
- Plastik slim askı 6'lı 54,50 TL
- Sera orta boy büzgülü çöp torbası 15'li 49,50 TL
- Rattan sepet 4 l 37,50 TL
- Rattan sepet 10 l 74,50 TL
- Organizer sepet 29,50 TL
- Kups çöp kovası 10 l 109 TL
- Çok amaçlı sepet 3,5 l 24,50 TL
- Halı 120x180 cm 1,099 TL
- Halı 160x230 cm 1,849 TL
- Pamuklu desenli paspas 50x80 cm 199 TL
- Pamuklu desenli banyo takımı 2'li 329 TL
- Sofra bezi 140x140 cm 59,50 TL
- Saçaklı banyo havlu seti 199 TL
- Pötikare masa örtüsü 150x150 cm 159 TL
- Silk&blue kız/erkek çocuk soket çorap 3'lü 59,50 TL
- Erkek bambu soket çorap 59,50 TL
- Organik kadın lastiksiz soket çorap 39,50 TL
- Bebek külotlu çorap 69,50 TL
- Orta boy pp valiz 899 TL
- Büyük boy pp valiz 1,099 TL
- Kabin boy pp valiz 839 TL
- Valiz kılıfı büyük boy 179 TL
- Valiz kılıfı orta boy 159 TL
- Valiz kılıfı kabin boy 139 TL
- Erkek el portföyü 249 TL
- Telefon bölmeli el portföyü 249 TL
