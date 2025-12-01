A101'e Yılbaşı ürünleri geliyor! 4 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı!

Bu hafta A101 aktüel ürünler arasında mutfak, kişisel bakım ve ev gereçleri öne çıkıyor. Öne çıkan ürünler arasında Kiwi jel yüz maskesi, Aprilla şarjlı cilt bakım makinesi, Lav 12 parça desenli çay seti, Borosilikat tencere ve demlik gibi kaliteli ürünler yer alıyor. Ayrıca APEC ve Volta elektrikli ve benzinli motorlu araçlar, ev tekstili ürünleri ve çeşitli mutfak araç-gereçleri de A101 markette yerini alıyor.

Aldın Aldın gıda ürünleri

Familia Natural 3 katlı tuvalet kağıdı 48'li 299 TL

Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 23,999 TL

Regal büro tipi buzdolabı 5,999 TL

Kiwi jel yüz maskesi 199 TL

Kiwi ışık terapi maskesi 1,399 TL

Kiwi cilt bakım cihazı 1,899 TL

Kiwi jel göz maskesi 149 TL

Kiwi ipl epilasyon aleti 1,099 TL

Kiwi saç derisi masaj tarağı 1,499 TL

Kiwi masaj aleti 599 TL

Kiwi soğuk göz çevresi masaj aleti 129 TL

Kiwi şarjlı cilt temizleyici 499 TL

Kiwi şarjlı duruş düzeltici 299 TL

Kiwi saç düzleştirici tarak 699 TL

Kiwi migren bandı 299 TL

Aprilla şarjlı cilt bakım makinesi 599 TL

Pierre cardin 5 başlıklı erkek bakım seti 1,299 TL

Pierre cardin dijital baskül 329 TL

Aprilla el bakım seti 299 TL

Apec 49,4 cc benzinli moped 39,990 TL

Volta vt5 üç tekerlekli elektrikli moped 79,990 TL

Volta rsx5 150 cc benzinli motosiklet 59,990 TL

Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 19,990 TL

Çift kişilik yatak korumalı yatak alezi 349 TL

Tek kişilik kenar korumalı yatak alezi 239 TL

Yastık alezi 79,50 TL

Tüylü paspas takımı 499 TL

Bebek welsoft fermuarlı üst 299 TL

Bebek yün görünümlü sweatshirt 349 TL

Erkek softshell kapşonlu mont 699 TL

Erkek eşofman altı 299 TL

Çocuk softshell mont 429 TL

Erkek sweatshirt 299 TL

Kadın / erkek jakar desen yün çorap 35 TL

Ayıcıklı kol çantası 299 TL

Mermer desenli yer sofrası 399 TL

Mermer desenli katlanabilir masa 699 TL

Çöp kovası 59,50 TL

Klozet fırçası 59,50 TL

Düzenleyici sepet 79,50 TL

Pedallı çöp kovası 199 TL

Hot Wheels oyuncak şehir başlangıç setleri 449 TL

LAV ayaklı sunum bardağı 34,50 TL

Lav 12 parça desenli çay seti 299 TL

Cips ve mısır kovası 24,50 TL

Borosilikat fincan takımı 159 TL

Çift cidarlı borosilikat kupa 129 TL

Yuvarlak metal tepsi 69,50 TL

Desenli tepsi 69,50 TL

Metal çerezlik ve sunumluk tepsi 89,50 TL

Kabartmalı kare kutu 79,50 TL

Sunum kavanozu 6'lı 54,50 TL

Borosilikat tencere 499 TL

Borosilikat demlik 249 TL

Papilla wok tava 399 TL

7 parçalık kahvaltılık seti 119 TL

Hazneli el rendesi 59,50 TL

5 parça salata seti 149 TL

Rooc çok amaçlı makas 2'li 89,50 TL

Helva / pilav şekillendirici kalıp 2'li 29,50 TL

Seramik pasta tabağı 4'lü 249 TL

Sermaik çerezlik 29,50 TL

Topkapı 12 parça porselen fincan takımı 469 TL

Keramaika seramik kupa 69,50 TL

Ahşap kapaklı peçetelik 79,50 TL

Rooc pasta seti 2'li 119 TL

Aynalı dekoratif sunum tepsisi 119 TL

Vip ahmet kapaklı hamur leğeni 2'li 249 TL

Vip ahmet saklama kabı seti 129 TL

Askılı çelik çocuk termosu 529 TL

Çelik termos 450 ml 449 TL

