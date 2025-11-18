Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'de kişisel bakım ve kozmetik ürünleri çok uygun! 25 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BİM'de kişisel bakım ve kozmetik ürünleri çok uygun! 25 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Kasım BİM katalog yayınlandı! BİM'de bu hafta atıştırmalıklardan temizlik malzemelerine, giyimden kişisel bakıma kadar her ihtiyaca yönelik ürünler yer alıyor. BİM aktüel katalog fırsatları arasında Flormar makyaj ürünleri ve Caldion parfümler de bulunuyor. BİM'e bu hafta gelecek ürünler arasında yer alan temizlik ve kişisel bakım devlerini de kaçırmayın deriz! Avantajlı ürünler için BİM katalog bu hafta indirimlerini mutlaka incelemeyi ve daha fazla katalog için bizi takip etmeyi unutmayın!

25 Kasım BİM'e gelecek ürünler arasında hem mutfakların hem de banyoların temel ihtiyaçları öne çıkıyor. Tatlı kaçamaklar için Mega Boy Cips Çeşitleri, Sarelle ve Züber Nutzilla Fındık Kremaları cazip fiyatlarla geliyor. Öte yandan, ev temizliği için Familia Kağıt Havlu gibi markalı ürünler büyük boy seçenekleriyle yer alıyor. Kişisel bakım reyonunda ise Morfose Saç Spreyi ve Flormar'ın makyaj malzemeleri dikkat çekiyor. Detaylar için hadi, içeriğe geçelim!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

 21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

 BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

Apeti kuru kedi maması 1,5 kg 149 TL

BİM de kişisel bakım ve kozmetik ürünleri çok uygun! 25 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Apeti kuru kedi maması 1,5 kg 149 TL
  • Apeti kuru köpek maması 150 gr 18,50 TL
  • Apeti kuru kedi maması 100 gr 18,50 TL
  • Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi 415 TL
  • Deepfresh ıslak havlu lovely babies 25 TL
  • Familia natural tuvalet kağıdı 299 TL
  • Familia natural kağıt havlu 179 TL
  • Abc sık yıkananlar toz deterjan 12 kg 315 TL
  • Abc sıvı çamaşır deterjanı tüm renkler 5 l 189 TL
  • Vernel çamaşır yumuşatıcısı gülün büyüsü 5 l 145 TL
  • Güldal klasik çamaşır suyu 4 l 66,50 TL
  • Mr. oxy maxima yüzey temizlik havlusu 65 TL
  • Yumoş konsantre çamaşır yumuşatıcısı açık hava 1200 ml + lotus 1440 ml 230 TL
  • Sparx bulaşık makinesi temizleyici 250 ml 65 TL
  • Sparx bulaşık makinesi tuzu 1,5 kg 65 TL
  • Sparx bulaşık makinesi parlatıcı ve kurutucu 400 ml 65 TL
  • Bezi mr.green peluş mikrofiber 69 TL
  • Blume mini cep mendil 15 TL
  • Scarlett hijyenik ped uzun 39 TL
  • Morfose saç spreyi 250 ml 99 TL
  • Pereja köpük sabun 500 ml 69 TL
  • Dalan şampuan zayıf ve mat saçlar için 450 ml 45 TL
  • Dalan şampuan kuru ve yıpranmış saçlar için 450 ml 45 TL
  • Colgate diş macunu + fırça 50 ml optic white super clean fırça 85 TL
  • Roll-up alüminyum folyo 15 metre 65 TL
  • Koko flex mutfak çakmağı farklı renk seçenekleri 69 TL
  • Flormar göz kalemi extreme tattoo gel 149 TL
  • Flormar maskara carefull volume 249 TL
  • Flormar lipgloss dewy 159 TL
  • Flormar dudak ve yanak renklendirici tint 139 TL
  • Flormar stick ruj deluxe cashmere 149 TL
  • Caldion 2'li deodorant seti kadın-erkek / jagler erkek 129 TL
  • Repute / chronic men parfüm 100 ml 189 TL
  • Repute / chronic men deodorant 150 ml 69 TL
  • Repute / chronic men roll-on 50 ml 69 TL
  • Naturalove 3'lü makyaj süngeri seti 1 sünger + 2 puff 145 TL
  • Ledolet vase crystal ampul 4w 149 TL
  • Ledolet crystal a60 ampul 4w 149 TL
  • Akare erkek t-shirt 105 TL
  • Akare erkek fanila 95 TL
  • Elite life lazer kesim slip 45 TL
  • Elite life lazer kesim yüksek bel slip 57,50 TL
  • Bolero kız çocuk külotlu çorap 40 den 55 TL
  • Bolero kız çocuk külotlu çorap 60 den 59 TL
  • Müjde dizaltı çorap 20 den 18 TL

Kuru mamalarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Sizin için kişisel bakım ve kozmetik kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

İndirimli Flormar ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Mega boy cips çeşitleri 59,50 TL

BİM de kişisel bakım ve kozmetik ürünleri çok uygun! 25 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı! 2

  • Mega boy cips çeşitleri 59,50 TL
  • Sarelle kakaolu fındık kreması 700 gr 199 TL
  • Munchiz mısır çerezi acı lime aromalı 125 gr 34,50 TL
  • Aypop patlamış mısır karışık meyve aromalı kaplamalı 50 gr 18,50 TL
  • Züber nutzilla kakaolu fındık kreması 315 gr 259 TL
  • Milka çilekli cheesecake çikolata 300 gr 99 TL
  • Züber meyve bar kakaolu&portakallı 40 gr 34 TL
  • Raffaello 40 gr 31 TL
  • Eti burçak fesleğenli tahıl krakeri 40 gr 17,50 TL
  • Kare çikolata çeşitleri bol sütlü - fındıklı 60 gr 39 TL
  • Bitter çikolatalı tadelle 3x30 gr 65 TL
  • Beyaz çikolatalı tadelle 3x30 gr 65 TL
  • Kakaolu fındık ezmesi 200 gr 159 TL
  • Çikolatalı gofret çeşitleri beyaz - sütlü 28 gr 11 TL
  • Tadelle king size 52 gr 34,50 TL
  • Lisanslı pez şeker hello kitty - minecraft - marvell 119 TL
  • Eti tutku bold 138 gr 27,50 TL
  • Ülker alpella çikolatalı gofret 24 gr 7,50 TL
  • Antep fıstıklı nutymax 230 gr 199 TL
  • Bebeto dev marshmallow 250 gr 39 TL
  • Eti burçak tuzlu zeytinli bisküvi 273 gr 49 TL
  • Nestle crunch pirinç patlaklı sütlü tablet çikolata 70 gr 45 TL
  • Bompi karışık beze 90 gr 49 TL
  • Kuki kültür meyve aromalı sert şeker 23 gr 8,50 TL
  • Nutbari fındık kremalı grissini 3x32 gr 24,50 TL
  • Centro 12’li fındıklı gofret 12x20 gr 57 TL
  • Bifa keks vişne soslu kakaolu mini kek 170 gr 33 TL
  • Ülker çilekli dev çokomel 22 gr 6 TL
  • Cosby ahşap oyuncak hediyeli şeker 9 gr 49 TL

Sizin için indirimli çikolatalardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

BİM de kişisel bakım ve kozmetik ürünleri çok uygun! 25 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı! 3

Bu içerik 18 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Apple'dan Columbia'ya ünlü markaların dev indirimlerini seçtik

Apple'dan Columbia'ya ünlü markaların dev indirimlerini seçtik

 Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

 Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

 Apple indirimleri yenilendi!

Apple indirimleri yenilendi!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

 İndirimdeki en iyi tüm Philips ürünleri burada!

İndirimdeki en iyi tüm Philips ürünleri burada!

 Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

 Rahatlıkta üstüne yok!

Rahatlıkta üstüne yok!

 Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenlerin 1 numaralı tercihi!

Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenlerin 1 numaralı tercihi!

 Seçili Stanley termoslarda kısa süreli Kasım indirimi başladı!

Seçili Stanley termoslarda kısa süreli Kasım indirimi başladı!

 Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

 Kullanıcılardan tam not alan PUMA monttaki fırsat kaçmaz!

Kullanıcılardan tam not alan PUMA monttaki fırsat kaçmaz!

 NIVEA MEN'de fırsatlar bitmeden sepetinizi tamamlayın!

NIVEA MEN'de fırsatlar bitmeden sepetinizi tamamlayın!

 Kasım indirimlerinden alınacak en mantıklı şey ne mi? İşte burada!

Kasım indirimlerinden alınacak en mantıklı şey ne mi? İşte burada!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri bime yarın neler geliyor
İş birliği İçerikleri
ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Rahatlıkta üstüne yok!

Rahatlıkta üstüne yok!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Şu an en uygun fiyatında!

Şu an en uygun fiyatında!

Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenlerin 1 numaralı tercihi!

Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenlerin 1 numaralı tercihi!

Botta konfor arayanlara Camper Chasis'in fiyatı düştü!

Botta konfor arayanlara Camper Chasis'in fiyatı düştü!

Botta konfor arayanlara Camper Chasis'in fiyatı düştü!

Botta konfor arayanlara Camper Chasis'in fiyatı düştü!

"Kalıcılığı mükemmel!" Hazır indirim varken kendinizi şımartın

"Kalıcılığı mükemmel!" Hazır indirim varken kendinizi şımartın

Gülümseten Kasım'da sepette indirim kampanyası başladı!

Gülümseten Kasım'da sepette indirim kampanyası başladı!

İndirim bitmeden uygun fiyata alın!

İndirim bitmeden uygun fiyata alın!

Apple indirimleri yenilendi!

Apple indirimleri yenilendi!

Elektrikli diş fırçası almak için daha doğru bir zaman yok!

Elektrikli diş fırçası almak için daha doğru bir zaman yok!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Rahatlıkta üstüne yok!

Rahatlıkta üstüne yok!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Asgari ücretlinin merak ettiği soruya cevap verdi: 'Yüzde 1 bile etkilemiyor' Bu rakama dikkat

'Yüzde 1 bile etkilemiyor' Bu rakama dikkat

Sağında solunda kar ortasında hasat 'Görünce şok oluyorlar'

Sağında solunda kar ortasında hasat 'Görünce şok oluyorlar'

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sabır' vurgusu: "Tek haneli enflasyon için kat etmemiz gereken bir yol var"

'Sabır' vurgusu dikkat çekti: "Hedefe ulaşmamız için önümüzde yol var"

TOBB Nefes Kredisi'nin ikinci paketi başladı!

TOBB Nefes Kredisi'nin ikinci paketi başladı!

ŞOK'a Stanley yapı market ürünleri geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

Pasifik Holding'in halka arzına yoğun ilgi gösterildi! Açıklama geldi

Pasifik Holding'in halka arzına yoğun ilgi gösterildi! Açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.