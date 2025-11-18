BİM'de kişisel bakım ve kozmetik ürünleri çok uygun! 25 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!

25 Kasım BİM'e gelecek ürünler arasında hem mutfakların hem de banyoların temel ihtiyaçları öne çıkıyor. Tatlı kaçamaklar için Mega Boy Cips Çeşitleri, Sarelle ve Züber Nutzilla Fındık Kremaları cazip fiyatlarla geliyor. Öte yandan, ev temizliği için Familia Kağıt Havlu gibi markalı ürünler büyük boy seçenekleriyle yer alıyor. Kişisel bakım reyonunda ise Morfose Saç Spreyi ve Flormar'ın makyaj malzemeleri dikkat çekiyor. Detaylar için hadi, içeriğe geçelim!
Apeti kuru kedi maması 1,5 kg 149 TL
- Apeti kuru köpek maması 150 gr 18,50 TL
- Apeti kuru kedi maması 100 gr 18,50 TL
- Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi 415 TL
- Deepfresh ıslak havlu lovely babies 25 TL
- Familia natural tuvalet kağıdı 299 TL
- Familia natural kağıt havlu 179 TL
- Abc sık yıkananlar toz deterjan 12 kg 315 TL
- Abc sıvı çamaşır deterjanı tüm renkler 5 l 189 TL
- Vernel çamaşır yumuşatıcısı gülün büyüsü 5 l 145 TL
- Güldal klasik çamaşır suyu 4 l 66,50 TL
- Mr. oxy maxima yüzey temizlik havlusu 65 TL
- Yumoş konsantre çamaşır yumuşatıcısı açık hava 1200 ml + lotus 1440 ml 230 TL
- Sparx bulaşık makinesi temizleyici 250 ml 65 TL
- Sparx bulaşık makinesi tuzu 1,5 kg 65 TL
- Sparx bulaşık makinesi parlatıcı ve kurutucu 400 ml 65 TL
- Bezi mr.green peluş mikrofiber 69 TL
- Blume mini cep mendil 15 TL
- Scarlett hijyenik ped uzun 39 TL
- Morfose saç spreyi 250 ml 99 TL
- Pereja köpük sabun 500 ml 69 TL
- Dalan şampuan zayıf ve mat saçlar için 450 ml 45 TL
- Dalan şampuan kuru ve yıpranmış saçlar için 450 ml 45 TL
- Colgate diş macunu + fırça 50 ml optic white super clean fırça 85 TL
- Roll-up alüminyum folyo 15 metre 65 TL
- Koko flex mutfak çakmağı farklı renk seçenekleri 69 TL
- Flormar göz kalemi extreme tattoo gel 149 TL
- Flormar maskara carefull volume 249 TL
- Flormar lipgloss dewy 159 TL
- Flormar dudak ve yanak renklendirici tint 139 TL
- Flormar stick ruj deluxe cashmere 149 TL
- Caldion 2'li deodorant seti kadın-erkek / jagler erkek 129 TL
- Repute / chronic men parfüm 100 ml 189 TL
- Repute / chronic men deodorant 150 ml 69 TL
- Repute / chronic men roll-on 50 ml 69 TL
- Naturalove 3'lü makyaj süngeri seti 1 sünger + 2 puff 145 TL
- Ledolet vase crystal ampul 4w 149 TL
- Ledolet crystal a60 ampul 4w 149 TL
- Akare erkek t-shirt 105 TL
- Akare erkek fanila 95 TL
- Elite life lazer kesim slip 45 TL
- Elite life lazer kesim yüksek bel slip 57,50 TL
- Bolero kız çocuk külotlu çorap 40 den 55 TL
- Bolero kız çocuk külotlu çorap 60 den 59 TL
- Müjde dizaltı çorap 20 den 18 TL
Mega boy cips çeşitleri 59,50 TL
- Sarelle kakaolu fındık kreması 700 gr 199 TL
- Munchiz mısır çerezi acı lime aromalı 125 gr 34,50 TL
- Aypop patlamış mısır karışık meyve aromalı kaplamalı 50 gr 18,50 TL
- Züber nutzilla kakaolu fındık kreması 315 gr 259 TL
- Milka çilekli cheesecake çikolata 300 gr 99 TL
- Züber meyve bar kakaolu&portakallı 40 gr 34 TL
- Raffaello 40 gr 31 TL
- Eti burçak fesleğenli tahıl krakeri 40 gr 17,50 TL
- Kare çikolata çeşitleri bol sütlü - fındıklı 60 gr 39 TL
- Bitter çikolatalı tadelle 3x30 gr 65 TL
- Beyaz çikolatalı tadelle 3x30 gr 65 TL
- Kakaolu fındık ezmesi 200 gr 159 TL
- Çikolatalı gofret çeşitleri beyaz - sütlü 28 gr 11 TL
- Tadelle king size 52 gr 34,50 TL
- Lisanslı pez şeker hello kitty - minecraft - marvell 119 TL
- Eti tutku bold 138 gr 27,50 TL
- Ülker alpella çikolatalı gofret 24 gr 7,50 TL
- Antep fıstıklı nutymax 230 gr 199 TL
- Bebeto dev marshmallow 250 gr 39 TL
- Eti burçak tuzlu zeytinli bisküvi 273 gr 49 TL
- Nestle crunch pirinç patlaklı sütlü tablet çikolata 70 gr 45 TL
- Bompi karışık beze 90 gr 49 TL
- Kuki kültür meyve aromalı sert şeker 23 gr 8,50 TL
- Nutbari fındık kremalı grissini 3x32 gr 24,50 TL
- Centro 12’li fındıklı gofret 12x20 gr 57 TL
- Bifa keks vişne soslu kakaolu mini kek 170 gr 33 TL
- Ülker çilekli dev çokomel 22 gr 6 TL
- Cosby ahşap oyuncak hediyeli şeker 9 gr 49 TL
