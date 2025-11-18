BİM'de kişisel bakım ve kozmetik ürünleri çok uygun! 25 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!

25 Kasım BİM'e gelecek ürünler arasında hem mutfakların hem de banyoların temel ihtiyaçları öne çıkıyor. Tatlı kaçamaklar için Mega Boy Cips Çeşitleri, Sarelle ve Züber Nutzilla Fındık Kremaları cazip fiyatlarla geliyor. Öte yandan, ev temizliği için Familia Kağıt Havlu gibi markalı ürünler büyük boy seçenekleriyle yer alıyor. Kişisel bakım reyonunda ise Morfose Saç Spreyi ve Flormar'ın makyaj malzemeleri dikkat çekiyor. Detaylar için hadi, içeriğe geçelim!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Apeti kuru kedi maması 1,5 kg 149 TL

Apeti kuru kedi maması 1,5 kg 149 TL

Apeti kuru köpek maması 150 gr 18,50 TL

Apeti kuru kedi maması 100 gr 18,50 TL

Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi 415 TL

Deepfresh ıslak havlu lovely babies 25 TL

Familia natural tuvalet kağıdı 299 TL

Familia natural kağıt havlu 179 TL

Abc sık yıkananlar toz deterjan 12 kg 315 TL

Abc sıvı çamaşır deterjanı tüm renkler 5 l 189 TL

Vernel çamaşır yumuşatıcısı gülün büyüsü 5 l 145 TL

Güldal klasik çamaşır suyu 4 l 66,50 TL

Mr. oxy maxima yüzey temizlik havlusu 65 TL

Yumoş konsantre çamaşır yumuşatıcısı açık hava 1200 ml + lotus 1440 ml 230 TL

Sparx bulaşık makinesi temizleyici 250 ml 65 TL

Sparx bulaşık makinesi tuzu 1,5 kg 65 TL

Sparx bulaşık makinesi parlatıcı ve kurutucu 400 ml 65 TL

Bezi mr.green peluş mikrofiber 69 TL

Blume mini cep mendil 15 TL

Scarlett hijyenik ped uzun 39 TL

Morfose saç spreyi 250 ml 99 TL

Pereja köpük sabun 500 ml 69 TL

Dalan şampuan zayıf ve mat saçlar için 450 ml 45 TL

Dalan şampuan kuru ve yıpranmış saçlar için 450 ml 45 TL

Colgate diş macunu + fırça 50 ml optic white super clean fırça 85 TL

Roll-up alüminyum folyo 15 metre 65 TL

Koko flex mutfak çakmağı farklı renk seçenekleri 69 TL

Flormar göz kalemi extreme tattoo gel 149 TL

Flormar maskara carefull volume 249 TL

Flormar lipgloss dewy 159 TL

Flormar dudak ve yanak renklendirici tint 139 TL

Flormar stick ruj deluxe cashmere 149 TL

Caldion 2'li deodorant seti kadın-erkek / jagler erkek 129 TL

Repute / chronic men parfüm 100 ml 189 TL

Repute / chronic men deodorant 150 ml 69 TL

Repute / chronic men roll-on 50 ml 69 TL

Naturalove 3'lü makyaj süngeri seti 1 sünger + 2 puff 145 TL

Ledolet vase crystal ampul 4w 149 TL

Ledolet crystal a60 ampul 4w 149 TL

Akare erkek t-shirt 105 TL

Akare erkek fanila 95 TL

Elite life lazer kesim slip 45 TL

Elite life lazer kesim yüksek bel slip 57,50 TL

Bolero kız çocuk külotlu çorap 40 den 55 TL

Bolero kız çocuk külotlu çorap 60 den 59 TL

Müjde dizaltı çorap 20 den 18 TL

Kuru mamalarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Sizin için kişisel bakım ve kozmetik kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

İndirimli Flormar ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Mega boy cips çeşitleri 59,50 TL

Mega boy cips çeşitleri 59,50 TL

Sarelle kakaolu fındık kreması 700 gr 199 TL

Munchiz mısır çerezi acı lime aromalı 125 gr 34,50 TL

Aypop patlamış mısır karışık meyve aromalı kaplamalı 50 gr 18,50 TL

Züber nutzilla kakaolu fındık kreması 315 gr 259 TL

Milka çilekli cheesecake çikolata 300 gr 99 TL

Züber meyve bar kakaolu&portakallı 40 gr 34 TL

Raffaello 40 gr 31 TL

Eti burçak fesleğenli tahıl krakeri 40 gr 17,50 TL

Kare çikolata çeşitleri bol sütlü - fındıklı 60 gr 39 TL

Bitter çikolatalı tadelle 3x30 gr 65 TL

Beyaz çikolatalı tadelle 3x30 gr 65 TL

Kakaolu fındık ezmesi 200 gr 159 TL

Çikolatalı gofret çeşitleri beyaz - sütlü 28 gr 11 TL

Tadelle king size 52 gr 34,50 TL

Lisanslı pez şeker hello kitty - minecraft - marvell 119 TL

Eti tutku bold 138 gr 27,50 TL

Ülker alpella çikolatalı gofret 24 gr 7,50 TL

Antep fıstıklı nutymax 230 gr 199 TL

Bebeto dev marshmallow 250 gr 39 TL

Eti burçak tuzlu zeytinli bisküvi 273 gr 49 TL

Nestle crunch pirinç patlaklı sütlü tablet çikolata 70 gr 45 TL

Bompi karışık beze 90 gr 49 TL

Kuki kültür meyve aromalı sert şeker 23 gr 8,50 TL

Nutbari fındık kremalı grissini 3x32 gr 24,50 TL

Centro 12’li fındıklı gofret 12x20 gr 57 TL

Bifa keks vişne soslu kakaolu mini kek 170 gr 33 TL

Ülker çilekli dev çokomel 22 gr 6 TL

Cosby ahşap oyuncak hediyeli şeker 9 gr 49 TL

Sizin için indirimli çikolatalardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 18 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.