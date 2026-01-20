BİM'e eşitli gıda ve atıştırmalıklar geliyor! 20 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!

20 Ocak'ta BİM'e temizlikten gıdaya, atıştırmalıktan kişisel bakıma kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi geliyor. Temizlik grubunda Bingo pro bulaşık makinesi kapsülü, Familia tuvalet kağıdı ve çeşitli markaların deterjanları dikkat çekerken Dost yoğurt ve İçim kefir gibi süt ürünlerinin yanı sıra; Torku bisküvi, Ülker çikolata ve Cipso patates cipsi gibi pek çok atıştırmalık ile içecek çeşidi de raflardaki yerini alıyor.

Bingo pro bulaşık makinesi kapsülü 50'li 215 TL

Familia natural tuvalet kağıdı 48'li 319 TL

Familia natural kağıt havlu 16'lı 185 TL

Rinso toz deterjan 10 kg 339 TL

Yumoş extra konsantre çamaşır yumuşatıcısı 2520 ml 209 TL

Abc sıvı çamaşır deterjanı 5 l 209 TL

Yumoş klasik çamaşır yumuşatıcısı 5 l 159 TL

Molfix bebek bezi premium oksijen 339 TL

Fakir ahşap temizleyici 1 l 59,50 TL

Senfoni sıvı bulaşık deterjanı 1500 ml 69 TL

Asperox yüzey temizleyici 2,5 l 99 TL

Ace klasik çamaşır suyu 5 l 179 TL

Deepfresh lovely babies ıslak havlu 27,50 TL

Molped pure&soft gece hijyenik ped 109 TL

Molped günlük ped ince 99 TL

Bingo ferah evim yüzey temizlik havlusu 79 TL

Bref power aktiv wc blok 4x50 g 149 TL

Aydın katı sabun mehmet 640 g 97,50 TL

Dalan şampuan 450 ml 45 TL

Dermokil saç maskesi 25 ml 22,50 TL

Pure korean şeffaf akne bandı 35 TL

Pure korean göz altı bakım maskesi 59 TL

Jkosmec kağıt yüz bakım maskesi 39 TL

Mr. green desenli mikrofiber temizlik bezi 75 TL

Ece çöp torbası çeşitleri 25 TL

Mikrofiber bulaşık altlığı 25x45 cm 45 TL

Derby lady kadın tıraş bıçağı 95 TL

Derby 3 tıraş bıçağı 135 TL

Bella natura organik hindistan cevizi yağı 150 ml 149 TL

Banvit piliç baget 1000 g 69,90 TL

Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1500 g 299 TL

Beşler dana kangal sucuk 500 g 279 TL

Altınkaz kaz eti 1000 g 499 TL

Akşeker dana döner 500 g 249 TL

Lezita piliç döner 200 g 49,50 TL

Pek food soğanlı lahmacun 400 g 169 TL

Namet dana macar salam 2x50 g 49,50 TL

Pınar hindi uzun sosis 430 g 79,50 TL

Danette ikilim puding 4x70 g 50 TL

İff's böğürtlen 350 g 135 TL

Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 259 TL

Aknaz lor peyniri 1000 g 67,50 TL

Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 g 259 TL

Tahsildaroğlu çeçil peyniri 180 g 89,50 TL

Tahsildaroğlu dil peyniri 180 g 89,50 TL

Peysan az yağlı taze beyaz peynir 800 g 127 TL

İçim labne 3x180 g 129 TL

Dost yarım yağlı yoğurt 5 kg 179 TL

İçim %3 yağlı yoğurt 3 kg 139,50 TL

Dost ayran 2 l 57,50 TL

İçim orman meyveli kefir 1 l 74,50 TL

Torku %1 yağlı süt 1 l 32,50 TL

Yörükoğlu kakaolu süt 180 ml 9,75 TL

Yörükoğlu sade süt 180 ml 9,75 TL

Yörükoğlu çilekli süt 180 ml 9,75 TL

Yaşam yulaflı bisküvi 3x125 g 35 TL

Torku bisküvi çeşitleri 3x61 g 19,50 TL

Sırma aromalı maden suyu 1 l 34,50 TL

Doğadan bitki çayı 18'li 49,50 TL

Züber buzlu çay 250 ml 49 TL

Zühre ana karadut özü 670 g 199 TL

Sarıyer gazlı içecek kola 4x1 l 95 TL

Cino sütlü çikolata kaplı bar çeşitleri 10'lu 59 TL

Mixim izmir bombası 220 g 65 TL

Ülker fındıklı & üzümlü sütlü çikolata 60 g 51 TL

Ülker şekersiz pastil çeşitleri 8'li 37,50 TL

Torku gala gold çikolata kaplamalı soslu kek 45 g 17,50 TL

Nestle lion yer fıstıklı çikolata kaplamalı gofret 41 g 25 TL

Marini krema dolgulu kurabiye çeşitleri 150 g 79 TL

Kinder pingui 4x30 g 89 TL

Papita kakao kaplamalı çikolatalı soslu donut 40 g 12 TL

Gold polmak fıstık ezmesi 340 g 87,50 TL

Bebeto party mix karışık meyve aromalı yumuşak şeker 400 g 75 TL

Osmaneli ayva lokumu 400 g 99 TL

Otto kurutulmuş mango 75 g 99 TL

Nesfit tam tahıllı bar 23,5 g 25 TL

Cipso patates cipsi 125 g 42,50 TL

Star krak mısır çerezi 150 g 32 TL

Simbat kuru erik 200 g 99 TL

