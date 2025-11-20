ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor! 22 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta Şok market raflarına gelen ürünler arasında çocuklar ve ev için birçok fırsat bulunuyor. Barbie ve Hot Wheels gibi oyuncaklar çocukların ilgisini çekerken mikrodalga fırınlardan LED TV’lere, hava temizleyicilerden dikey süpürgelere kadar elektronik ürünlerde de büyük indirimler mevcut. Şok aktüel hafta sonu fırsatlarını kaçırmamak için bizi takipte kalın!

Hot Wheels beşli araba seti 449 TL

Cars karakterli tekli araba 169 TL

Monster Jeep 499 TL

Prens ve prenses çocuk açılır koltuk 999 TL

Pelüş uğur böceği 179 TL

Barbie bebek eğlenceli saçlar 699 TL

Lisanslı puzzle 50 TL

Duo kutu oyunu 89,95 TL

Boncuklu takı seti 75 TL

İki katlı mutfak seti 129 TL

4 x 4 off - road uzaktan kumandalı araba 599 TL

Magic metal araba 179 TL

Blok çiçek çeşitleri 119 TL

3'lü desenli soft top 75 TL

Sevimli halka oyunu 69,95 TL

6'lı boyama yumurtaları 59,95 TL

10'lu oyun hamuru 149 TL

Spor motosiklet 100 TL

Mini inşaat araçları 100 TL

Saklama kutulu oyun hamuru seti 249 TL

Kurmalı balık tutma oyunu 79,95 TL

Parmak ısıran sevimli hayvanlar 75 TL

Müzikli vantuzlu direksiyon 149 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimleri:

60'lı bingo pro max bulaşık makinesi kapsülü 249 TL

8'li papia biocare/inova kağıt havlu 99 TL

Perwoll sıvı bakım deterjanı 109 TL

Dove şampuan onarıcı bakım 79 TL

Ülker dankek rulo pasta 45 TL

Paşabahçe motto kase 75 TL

Iconic kase 50 TL

Aware fincan / kupa 75 TL

Karaf 75 TL

3'lü semaver çay bardağı 75 TL

Polar saklama kabı 75 TL

Borcam kase 75 TL

Keramika makarna tabağı 75 TL

Hayvan figürlü kupa 169 TL

Ayaklı sunumluk 50 TL

2'li cam yağlık 75 TL

Porselen kase 50 TL

2'li sızdırmaz saklama kabı 75 TL

Borcam kek börek taşıma kabı 75 TL

Boncuk sürahi 50 TL

3'lü saklama kabı 25 TL

Kaydırmaz orta boy kulplu kesim tahtası 75 TL

Hazneli sprey el mopu 75 TL

Süzgeç 75 TL

Kristal çay kutusu organizeri 75 TL

Kedi figürlü masa aynası 100 TL

Kapaklı çok amaçlı leğen 75 TL

Telefon priz tutucu 5,99 TL

İkili askı 25 TL

Vantuzlu banyo paspası 75 TL

Yer karosu 25 TL

Yapışkanlı duvar rafı 299 TL

Kalanchoe saksı çiçeği 89,90 TL

Xiaomi smart pet care hava temizleyici 4,499 TL

Samsung 5 programlı ankastre bulaşık makinesi 19,999 TL

Samsung airdresser akıllı çamaşır kurutma makinesi 71,999 TL

Dijitsu MD40 mikrodalga fırın 2,699 TL

Xiaomi microwave 20 lt mikrodalga fırın 3,999 TL

Xiaomi smart air purifier elite akıllı hava temizleyici 15,599 TL

Samsung televizyon 28,449 TL

LG 65UT81006LA 4K ultra HD 65" 165 ekran uydu alıcılı webOS smart LED TV 40,999 TL

Samsung 55DU8100 4K ultra HD 55" 140 ekran uydu alıcılı smart LED TV 28,449 TL

Samsung 32H5000F HD 32" 82 ekran uydu alıcılı smart LED TV 13,449 TL

Regal 50R75U01 4K ultra HD 50" 127 ekran uydu alıcılı smart LED TV 13,999 TL

Tefal X-Force flex 13.60 allergy aqua dik süpürge 13,999 TL

Krone şarj edilebilir 7 farklı modlu bluetoothlu akıllı müzikli boks egzersiz aleti - 5'li 1,699 TL

Dyson Gen5detect mor/gri şarjlı dikey süpürge 31,899 TL

Bu içerik 20 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

