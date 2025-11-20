ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor! 22 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta Şok market raflarına gelen ürünler arasında çocuklar ve ev için birçok fırsat bulunuyor. Barbie ve Hot Wheels gibi oyuncaklar çocukların ilgisini çekerken mikrodalga fırınlardan LED TV’lere, hava temizleyicilerden dikey süpürgelere kadar elektronik ürünlerde de büyük indirimler mevcut. Şok aktüel hafta sonu fırsatlarını kaçırmamak için bizi takipte kalın!
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Hot Wheels beşli araba seti 449 TL
- Cars karakterli tekli araba 169 TL
- Monster Jeep 499 TL
- Prens ve prenses çocuk açılır koltuk 999 TL
- Pelüş uğur böceği 179 TL
- Barbie bebek eğlenceli saçlar 699 TL
- Lisanslı puzzle 50 TL
- Duo kutu oyunu 89,95 TL
- Boncuklu takı seti 75 TL
- İki katlı mutfak seti 129 TL
- 4 x 4 off - road uzaktan kumandalı araba 599 TL
- Magic metal araba 179 TL
- Blok çiçek çeşitleri 119 TL
- 3'lü desenli soft top 75 TL
- Sevimli halka oyunu 69,95 TL
- 6'lı boyama yumurtaları 59,95 TL
- 10'lu oyun hamuru 149 TL
- Spor motosiklet 100 TL
- Mini inşaat araçları 100 TL
- Saklama kutulu oyun hamuru seti 249 TL
- Kurmalı balık tutma oyunu 79,95 TL
- Parmak ısıran sevimli hayvanlar 75 TL
- Müzikli vantuzlu direksiyon 149 TL
50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimleri:
- 60'lı bingo pro max bulaşık makinesi kapsülü 249 TL
- 8'li papia biocare/inova kağıt havlu 99 TL
- Perwoll sıvı bakım deterjanı 109 TL
- Dove şampuan onarıcı bakım 79 TL
- Ülker dankek rulo pasta 45 TL
Sizin için Kasım indirimindeki oyuncaklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Paşabahçe motto kase 75 TL
- Iconic kase 50 TL
- Aware fincan / kupa 75 TL
- Karaf 75 TL
- 3'lü semaver çay bardağı 75 TL
- Polar saklama kabı 75 TL
- Borcam kase 75 TL
- Keramika makarna tabağı 75 TL
- Hayvan figürlü kupa 169 TL
- Ayaklı sunumluk 50 TL
- 2'li cam yağlık 75 TL
- Porselen kase 50 TL
- 2'li sızdırmaz saklama kabı 75 TL
- Borcam kek börek taşıma kabı 75 TL
- Boncuk sürahi 50 TL
- 3'lü saklama kabı 25 TL
- Kaydırmaz orta boy kulplu kesim tahtası 75 TL
- Hazneli sprey el mopu 75 TL
- Süzgeç 75 TL
- Kristal çay kutusu organizeri 75 TL
- Kedi figürlü masa aynası 100 TL
- Kapaklı çok amaçlı leğen 75 TL
- Telefon priz tutucu 5,99 TL
- İkili askı 25 TL
- Vantuzlu banyo paspası 75 TL
- Yer karosu 25 TL
- Yapışkanlı duvar rafı 299 TL
- Kalanchoe saksı çiçeği 89,90 TL
Kasım indirimlerine özel mutfak saklama ve düzenleme ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Xiaomi smart pet care hava temizleyici 4,499 TL
- Samsung 5 programlı ankastre bulaşık makinesi 19,999 TL
- Samsung airdresser akıllı çamaşır kurutma makinesi 71,999 TL
- Dijitsu MD40 mikrodalga fırın 2,699 TL
- Xiaomi smart pet care hava temizleyici 4,499 TL
- Xiaomi microwave 20 lt mikrodalga fırın 3,999 TL
- Xiaomi smart air purifier elite akıllı hava temizleyici 15,599 TL
Sizin için Kasım fırsatlarında fiyatı düşen hava temizleyicileri listeledik. İndirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung televizyon 28,449 TL
- LG 65UT81006LA 4K ultra HD 65" 165 ekran uydu alıcılı webOS smart LED TV 40,999 TL
- Samsung 55DU8100 4K ultra HD 55" 140 ekran uydu alıcılı smart LED TV 28,449 TL
- Samsung 32H5000F HD 32" 82 ekran uydu alıcılı smart LED TV 13,449 TL
- Regal 50R75U01 4K ultra HD 50" 127 ekran uydu alıcılı smart LED TV 13,999 TL
- Tefal X-Force flex 13.60 allergy aqua dik süpürge 13,999 TL
- Krone şarj edilebilir 7 farklı modlu bluetoothlu akıllı müzikli boks egzersiz aleti - 5'li 1,699 TL
- Dyson Gen5detect mor/gri şarjlı dikey süpürge 31,899 TL
Sizin için indirimli televizyonlardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik 20 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.