Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor! 22 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor! 22 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şok ta hafta sonu indirimleri kataloğu yayınlanmışken Şok ta hafta sonu fırsatlarını kaçırmamak için tüm listeyi sizin için sıraladık. Şok hafta sonu kampanyalarında, hem günlük ihtiyaçlar hem de özel ürünler avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Uygun fiyatlarıyla hafta sonu alışverişinin en sevilen adresi olmaya devam eden Şok market, sınırlı stok ve cazip fırsatlarla alışveriş tutkunlarını sevindiriyor. Şok aktüel ve diğer market broşürlerine göz atmak isterseniz bizi takip etmeyi unutmayın!

Bu hafta Şok market raflarına gelen ürünler arasında çocuklar ve ev için birçok fırsat bulunuyor. Barbie ve Hot Wheels gibi oyuncaklar çocukların ilgisini çekerken mikrodalga fırınlardan LED TV’lere, hava temizleyicilerden dikey süpürgelere kadar elektronik ürünlerde de büyük indirimler mevcut. Şok aktüel hafta sonu fırsatlarını kaçırmamak için bizi takipte kalın!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

20 Kasım'da A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor

20 Kasım'da A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor

 21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

 BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

Hot Wheels beşli araba seti 449 TL

ŞOK a Dyson dikey süpürge geliyor! 22 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

  • Cars karakterli tekli araba 169 TL
  • Monster Jeep 499 TL
  • Prens ve prenses çocuk açılır koltuk 999 TL
  • Pelüş uğur böceği 179 TL
  • Barbie bebek eğlenceli saçlar 699 TL
  • Lisanslı puzzle 50 TL
  • Duo kutu oyunu 89,95 TL
  • Boncuklu takı seti 75 TL
  • İki katlı mutfak seti 129 TL
  • 4 x 4 off - road uzaktan kumandalı araba 599 TL
  • Magic metal araba 179 TL
  • Blok çiçek çeşitleri 119 TL
  • 3'lü desenli soft top 75 TL
  • Sevimli halka oyunu 69,95 TL
  • 6'lı boyama yumurtaları 59,95 TL
  • 10'lu oyun hamuru 149 TL
  • Spor motosiklet 100 TL
  • Mini inşaat araçları 100 TL
  • Saklama kutulu oyun hamuru seti 249 TL
  • Kurmalı balık tutma oyunu 79,95 TL
  • Parmak ısıran sevimli hayvanlar 75 TL
  • Müzikli vantuzlu direksiyon 149 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimleri:

  • 60'lı bingo pro max bulaşık makinesi kapsülü 249 TL
  • 8'li papia biocare/inova kağıt havlu 99 TL
  • Perwoll sıvı bakım deterjanı 109 TL
  • Dove şampuan onarıcı bakım 79 TL
  • Ülker dankek rulo pasta 45 TL

Sizin için Kasım indirimindeki oyuncaklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Paşabahçe motto kase 75 TL

ŞOK a Dyson dikey süpürge geliyor! 22 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

  • Iconic kase 50 TL
  • Aware fincan / kupa 75 TL
  • Karaf 75 TL
  • 3'lü semaver çay bardağı 75 TL
  • Polar saklama kabı 75 TL
  • Borcam kase 75 TL
  • Keramika makarna tabağı 75 TL
  • Hayvan figürlü kupa 169 TL
  • Ayaklı sunumluk 50 TL
  • 2'li cam yağlık 75 TL
  • Porselen kase 50 TL
  • 2'li sızdırmaz saklama kabı 75 TL
  • Borcam kek börek taşıma kabı 75 TL
  • Boncuk sürahi 50 TL
  • 3'lü saklama kabı 25 TL
  • Kaydırmaz orta boy kulplu kesim tahtası 75 TL
  • Hazneli sprey el mopu 75 TL
  • Süzgeç 75 TL
  • Kristal çay kutusu organizeri 75 TL
  • Kedi figürlü masa aynası 100 TL
  • Kapaklı çok amaçlı leğen 75 TL
  • Telefon priz tutucu 5,99 TL
  • İkili askı 25 TL
  • Vantuzlu banyo paspası 75 TL
  • Yer karosu 25 TL
  • Yapışkanlı duvar rafı 299 TL
  • Kalanchoe saksı çiçeği 89,90 TL

Kasım indirimlerine özel mutfak saklama ve düzenleme ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Xiaomi smart pet care hava temizleyici 4,499 TL

ŞOK a Dyson dikey süpürge geliyor! 22 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

  • Samsung 5 programlı ankastre bulaşık makinesi 19,999 TL
  • Samsung airdresser akıllı çamaşır kurutma makinesi 71,999 TL
  • Dijitsu MD40 mikrodalga fırın 2,699 TL
  • Xiaomi smart pet care hava temizleyici 4,499 TL
  • Xiaomi microwave 20 lt mikrodalga fırın 3,999 TL
  • Xiaomi smart air purifier elite akıllı hava temizleyici 15,599 TL

Sizin için Kasım fırsatlarında fiyatı düşen hava temizleyicileri listeledik. İndirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung televizyon 28,449 TL

ŞOK a Dyson dikey süpürge geliyor! 22 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

  • LG 65UT81006LA 4K ultra HD 65" 165 ekran uydu alıcılı webOS smart LED TV 40,999 TL
  • Samsung 55DU8100 4K ultra HD 55" 140 ekran uydu alıcılı smart LED TV 28,449 TL
  • Samsung 32H5000F HD 32" 82 ekran uydu alıcılı smart LED TV 13,449 TL
  • Regal 50R75U01 4K ultra HD 50" 127 ekran uydu alıcılı smart LED TV 13,999 TL
  • Tefal X-Force flex 13.60 allergy aqua dik süpürge 13,999 TL
  • Krone şarj edilebilir 7 farklı modlu bluetoothlu akıllı müzikli boks egzersiz aleti - 5'li 1,699 TL
  • Dyson Gen5detect mor/gri şarjlı dikey süpürge 31,899 TL

Sizin için indirimli televizyonlardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 20 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Adidas'tan Apple'a ünlü markalarda büyük fırsatlar

Adidas'tan Apple'a ünlü markalarda büyük fırsatlar

 Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

 Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

 Tchibo kahvelerde dev fırsat!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

 Camper ayakkabıda harika fırsat!

Camper ayakkabıda harika fırsat!

 Versace'de Gülümseten Kasım'a özel fırsat başladı!

Versace'de Gülümseten Kasım'a özel fırsat başladı!

 Gülümseten Kasım'a özel ayakkabılarda büyük indirim!

Gülümseten Kasım'a özel ayakkabılarda büyük indirim!

 Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

 Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok broşür şok haftanın fırsatları şok katalog şok mağaza şok market aktüel ŞOK markette bu hafta
İş birliği İçerikleri
Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

Camper ayakkabıda harika fırsat!

Camper ayakkabıda harika fırsat!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Rahatlıkta üstüne yok!

Rahatlıkta üstüne yok!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

20 Kasım'da A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor

20 Kasım'da A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

Camper ayakkabıda harika fırsat!

Camper ayakkabıda harika fırsat!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Emeklilere ek gelir! (Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası) Kasım 2025 PROMOSYON

Emeklilere ek gelir! Tutarlar belli oldu

Bakan Uraloğlu açıkladı: Demiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldı

Demiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldı

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 şehre raylı sistem geliyor

4 şehre raylı sistem geliyor

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI: Refah payı var mı? En düşük emekli maaşı 20 bin TL olur mu?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI: Refah payı var mı? En düşük emekli maaşı 20 bin TL olur mu?

Memur ve emekli maaşlarına zam beklentisi artıyor: 2026'da refah payı artışı masada mı?

Memur ve emekli maaşlarına zam beklentisi artıyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.