A101'e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı!
A101'e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
8 Ocak A101 aktüel fırsatlarının yer aldığı A101 katalog yayında! A101 online üzerinden de kampanyaların sürdüğü A101 market bu hafta da oldukça zengin bir ürün yelpazesine sahip. Merak edenler için A101 katalog bu hafta gibi dev markaların ürünlerini getiriyor. Daha detaylı liste için işte, A101 aktüel ürünler kataloğu!

A101 markette bu hafta en dikkat çeken ürünleri arasında Volta EV1 elektrikli araç ve Vestel elektrikli araç şarj istasyonu gibi ulaşım ve enerji çözümleri yer alırken; Seg markalı beyaz eşyalar ve English Home mutfak aletleri evini yenilemek isteyenlere hitap ediyor. Banyo mobilyaları, Piranha marka el aletleri, zengin oyuncak çeşitleri ve kışlık tekstil ürünlerinin yanında taraftarlar için özel olarak tasarlanmış lisanslı teknolojik aksesuarlar ve masaj aletleri de bu hafta A101'de.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Aldın Aldın gıda ürünleri

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 1

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 2

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik ürünleri

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 3

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Onvo UHD QLED Google TV 24,999 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 4

  • Onvo UHD QLED Google TV 24,999 TL
  • Grundig Smart 4K UHD Google TV 22,999 TL

Televizyonlar için buraya tıklayabilirsiniz.

Taraftar lisanslı bluetooth kafaüstü kulaklık 439 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 5

  • Taraftar lisanslı bluetooth kafaüstü kulaklık 439 TL
  • Taraftar lisanslı tws kulaklık 499 TL
  • Taraftar lisanslı bluetooth hoparlör 599 TL
  • Taraftar lisanslı 10000 mah powerbank 399 TL
  • Taraftar lisanslı dijital baskül 399 TL
  • Taraftar lisanslı boyun/sırt masaj aleti 999 TL
  • Taraftar lisanslı telefon standı 149 TL
  • Taraftar lisanslı 3'lü uzatma kablosu 349 TL
  • Taraftar lisanslı 20 w şarj adaptörü 329 TL
  • Taraftar lisanslı wireless charger 499 TL
  • Taraftar lisanslı kablosuz mouse 219 TL

İndirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Goodwest siyah turbo cam ankastre set 8,999 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 6

  • Goodwest siyah turbo cam ankastre set (ocak, fırın, davlumbaz) 8,999 TL
  • Seg cm 911s inv silver çamaşır makinesi 14,999 TL
  • Seg bm 6001x inox bulaşık makinesi 13,999 TL

Ev aletlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

English Home tmk 5010 tost makinesi 1,999 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 7

  • English Home tmk 5010 tost makinesi 1,999 TL
  • English Home inox çay makinesi 2,199 TL
  • Kiwi kcm 7512 elektrikli çelik cezve 499 TL
  • English Home mbs 3001 mini blender seti 1,699 TL
  • Pierre Cardin erkek bakım seti 999 TL
  • Kiwi kah-6616 aroma difüzör 399 TL
  • English Home şarjlı dikey süpürge 4,499 TL
  • Samsung vc07r302mvb/tr cyclone süpürge 4,199 TL
  • English Home skm 4010 saç kurutma makinesi 899 TL

Sizin için küçük mutfak aletleri kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Volta ev1 elektrikli araç 229,990 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 8

  • Volta ev1 elektrikli araç 229,990 TL
  • Revolt rsx6 125 cc benzinli motosiklet 59,990 TL
  • Apec 49,4 cc benzinli moped 39,990 TL
  • Volta vm4 neo üç tekerlekli elektrikli moped 39,990 TL

Sizin için motor kasklarından seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Oyuncak boncuklu takı yapma seti 149 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 9

  • Oyuncak boncuklu takı yapma seti 149 TL
  • Oyuncak kumandalı pilli araba 259 TL
  • Oyuncak sök tak araba 149 TL
  • Oyuncak mikro blok 299 TL
  • Pilsan oyuncak 320 parça yıldız bloklar 299 TL
  • Oyuncak denizaltı evi 169 TL
  • Oyuncak askeri set 369 TL
  • Oyuncak karavan 249 TL
  • Oyuncak kaplan iş araçları 139 TL
  • Oyuncak helikopter taşıyıcı 139 TL
  • Bil-bul boyama kitabı 29,50 TL
  • Cars oyuncak metal arabalar 169 TL
  • Oyuncak mini bowling 129 TL
  • Oyuncak yapboz çiçek 149 TL
  • Oyuncak aktivite küpü 199 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Vestel 11 kw kablolu elektrikli araç şarj istasyonu 17,990 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 10

  • Vestel 11 kw kablolu elektrikli araç şarj istasyonu 17,990 TL
  • Piranha kırıcı delici matkap 2,490 TL
  • Piranha şarjlı vidalama 1,049 TL
  • Piranha çok amaçlı zımpara - kazıma - kesme el aleti 1,199 TL
  • Kiwi şarjlı testere 1,699 TL
  • Piranha avuç taşlama 999 TL
  • Piranha dekupaj testere 999 TL
  • Piranha multimetre 219 TL
  • Piranha dijital kumpas 285 TL
  • Orgaz dedantörlü kamp sobası 499 TL
  • Nilson flash 3'lü 1.5 m topraklı grup priz + 3'lü golyad fiş priz 299 TL
  • Aprilla 55 parça şarjlı vidalama 749 TL
  • Piranha darbeli matkap 999 TL
  • Aprilla elektronik para kasası 999 TL
  • Aprilla para sayma makinesi 3,490 TL

Sizin için yapı market kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Emaye çaydanlık takımı 729 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 11

  • Emaye çaydanlık takımı 729 TL
  • Emaye pişir sakla tencere 299 TL
  • Emaye saklama kabı seti 499 TL
  • Emaye sos tavası 219 TL
  • Lav vega cam kase 24,50 TL
  • Lav nora su bardağı 3'lü 79,50 TL
  • Lav nora meşrubat bardağı 3'lü 99,50 TL
  • Lav derin 12 parça çay seti 249 TL
  • Paşabahçe villa patisserie sunumluk 159 TL
  • Paşabahçe borcam fırın tepsisi 139 TL
  • Paşabahçe aware kavanoz 119 TL
  • Paşabahçe iconic kupa 2'li 99,50 TL
  • Brita aluna xl filtreli sürahi 479 TL
  • Brita maxtra pro sürahi filtresi 3'lü 399 TL
  • Opal yemek tabağı / pasta tabağı / çorba kasesi 54,50 TL
  • Aynalı sunum tepsisi 109 TL
  • Aynalı peçetelik 99,50 TL
  • Saklama kabı (çeşitli boylar) 99,50 TL
  • Kahvaltılık saklama kabı 400 ml 29,50 TL
  • Sunumluk kase 59,50 TL
  • 7 parça saklama kabı seti 135 TL
  • Saklama kabı seti 3'lü 79,50 TL
  • Metal yuvarlak tepsi 39,50 TL
  • Detox sürahi 2 l 49,50 TL
  • Ottimo kulplu çay bardağı 6'lı 115 TL
  • Silikon servis gereçleri 29,50 TL
  • Metal makarna süzgeci 269 TL
  • 2'li süzgeç 84,50 TL
  • Servis gereçleri (ahşap/metal) 99,50 TL
  • Mini metal el aletleri 39,50 TL
  • Salata kurutucu 199 TL
  • Kapaklı hamur leğeni 7 l 69,50 TL
  • Cam su şişesi 69,50 TL
  • Pipetli matara 139 TL
  • Rooc çok amaçlı bıçak seti 3'lü 149 TL
  • Borosilikat kupa 3'lü 99,50 TL

Sizin içn indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Saura -65 cm banyo dolabı 4,999 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 12

  • Saura -65 cm banyo dolabı 4,999 TL
  • Saura boy dolabı 1,999 TL
  • Eva çamaşır makinesi dolabı 2,499 TL
  • Lina açık raflı giyinme dolabı 3,999 TL

Mobilyalarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Kirli çamaşır sepeti 39 l 199 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 13

  • Kirli çamaşır sepeti 39 l 199 TL
  • Cam banyo seti 2'li 79,50 TL
  • Organizer sepet 29,50 TL
  • Rattan sepet 10 l 64,50 TL
  • Rattan sepet 4 l 32,50 TL
  • Dik kaşıklık 29,50 TL
  • Kepçe kaşık altlığı 29,50 TL
  • Ayarlı çekmece içi kaşıklık 79,50 TL
  • Ütü masası 599 TL
  • Kanatlı kurutmalık 299 TL

Sizin için banyo kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Soft kaymaz yolluk 349 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 14

  • Soft kaymaz yolluk 349 TL
  • Soft kaymaz salon halısı 649 TL
  • English Home yumuşak dokulu banyo paspas takımı 2'li 349 TL
  • English Home çift kişilik lastikli çarşaf 349 TL
  • Pierre Cardin ortopedik boyun destekli visco yastık 499 TL
  • Sofra bezi 129 TL
  • Kartopu aksoft / kristal / flora yumak 2'li 69,50 TL
  • Kartopu angora natural yumak 2'li 89,50 TL
  • Kartopu aksoft batik cake yumak 69,50 TL
  • Erkek büyük beden atlet 79,50 TL
  • Kadın büyük beden dantelli atlet 79,50 TL
  • Silk&Blue erkek yün çorap 29,50 TL
  • Erkek büyük beden havlu bel boxer 89,50 TL
  • Kadın büyük beden bati 2'li 89,50 TL
  • Kadın ribana külot 3'lü 129 TL
  • King konserve kedi maması 59,50 TL
  • Elegance mermer efekt saç tokaları 89,50 TL

Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

A101 e elektronik para kasası geliyor! 8 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı! 15

Bu içerik 2 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

a101 a101 aktüel a101 aktüel katalog a101 aktuel urunler a101 bim aktüel ürünler kataloğu a101 bu hafta a101 bugün a101 alışveriş a101 aktüel kataloğu A101 bu perşembe A101 elektrikli araç
