ŞOK'a klima geliyor! 27 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şok'a bu hafta Paşabahçe cam mutfak ürünleri, Borcam tepsiler, Hascevher cezve seti ve emaye çaydanlıklar geliyor. Termos çeşitleri, piknik sepeti ve masa örtüsü gibi pratik ev eşyaları da yer alıyor. Ayrıca çocuklar için Pilsan akülü araba, Champions bisiklet, paten ve çeşitli Gokidy oyuncakların yanı sıra mutfakta kalitesiyle öne çıkan Fissler düdüklü tencere ve Zwilling çelik tencere setleri; beyaz eşya grubunda Samsung no frost buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi ile klima geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Paşabahçe dantel çay bardağı 6'lı 249 TL

Paşabahçe dantel çay bardağı 6'lı 249 TL

Paşabahçe kuvarz fincan/kupa 2'li 100 TL

Paşabahçe Frezya servis tabağı 3'lü 199 TL

Borcam yuvarlak tepsi 299 TL

Paşabahçe Otto meşrubat bardağı 6'lı 169 TL

Madlen tatlı tabağı 2'li 249 TL

Desenli meşrubat bardağı 3'lü 365 cc 219 TL

Desenli meşrubat bardağı 3'lü 270 cc 199 TL

Paşabahçe Otto su bardağı 6'lı 149 TL

Hascevher çelik cezve seti 649 TL

Emaye çaydanlık 899 TL

Star Termos cam termos 1,5 L 349 TL

Relax çelik termos 2 L 499 TL

Cambu Diamond borosilikat cam bardak 4'lü 199 TL

Rakle desenli ayaklı tatlı/dondurma kasesi 3'lü 349 TL

Motto cam kupa 100 TL

Cam meyve çerezlik 75 TL

Silikon çikolata ve buz kalıbı çeşitleri 75 TL

Piknik sepeti 249 TL

Masa örtüsü pötikare 100 TL

Mutfak tezgah önü matı 249 TL

Sandalye minderi 75 TL

Papia Inova kağıt havlu 8'li / Biocare tuvalet kağıdı 12'li 119 TL

Biscolata Starz sütlü 6'lı 59 TL

Ülker Dankek donut marshmallowlu kek 59 TL

Oreo vanilya / çilek & cheesecake aromalı dolgulu kakaolu bisküvi 99 TL

Cif krem amonyak/sakura 1500 ml 149 TL

İndirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Pilsan Win Tery Bery akülü uzaktan kumandalı araba 9,990 TL

Pilsan Win Tery Bery akülü uzaktan kumandalı araba 9,990 TL

Champions 20 jant çift amortisörlü bisiklet 4,990 TL

Pilsan 120 parça micro blok set 349 TL

Ağlayan bebek 599 TL

Rookie ışıklı paten mavi/pembe 799 TL

Pufu pelüş tırtıl 299 TL

Hot Wheels XLarge araba 349 TL

Matchbox 5'li arabalar 549 TL

Gokidy uzaktan kumandalı yarış arabası 699 TL

Gokidy su atar 149 TL

Enchantimals popüler karakter bebekler 399 TL

Sürtmeli dino iş makineleri 149 TL

Sesli piyano matı 399 TL

Gokidy otomatik su atar 599 TL

Spor model çek bırak araba 119 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Fissler Vitaquick Premium 6+3,5 L düdüklü tencere ve buharlı pişirme aparatı 18,999 TL

Fissler Vitaquick Premium 6+3,5 L düdüklü tencere ve buharlı pişirme aparatı 18,999 TL

Zwilling 651200050 Pro 5'li çelik tencere seti 16,999 TL

Zwilling 666700000 Focus 9 parça çelik tencere seti 9,999 TL

Zwilling 662200020 Essence 5'li çelik tencere seti 14,999 TL

Zwilling 650600020 Quadro 5'li çelik tencere seti 14,999 TL

Mutfak kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Wind-Free Premium AR12BXFCMWK/SK 12000 BTU klima 37,999 TL

Samsung Wind-Free Premium AR12BXFCMWK/SK 12000 BTU klima 37,999 TL

Samsung WW90CGC04DABAH 9 KG çamaşır makinesi siyah 25,999 TL

Samsung RT47CG6636WW no frost buzdolabı 30,499 TL

Samsung DW60DG540FSR 4 programlı bulaşık makinesi 19,499 TL

Sizin için indirimli x ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 26 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.