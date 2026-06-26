Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a klima geliyor! 27 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ŞOK'a klima geliyor! 27 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta şok market raflarında mutfak ihtiyaçlarından beyaz eşyaya kadar pek çok fırsat bir arada sunuluyor. Paşabahçe züccaciye ürünleri, Fissler ve Zwilling tencere setleri şok aktüel ürünler arasında öne çıkıyor. Çocukları sevindirecek bisiklet ve oyuncaklar ise şok katalog detaylarında dikkat çekenler arasında. Samsung beyaz eşya ve klima modelleriyle zenginleşen şokta bu hafta seçkisini kaçırmamak için şok ta hafta sonu indirimleri listesini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Şok'a bu hafta Paşabahçe cam mutfak ürünleri, Borcam tepsiler, Hascevher cezve seti ve emaye çaydanlıklar geliyor. Termos çeşitleri, piknik sepeti ve masa örtüsü gibi pratik ev eşyaları da yer alıyor. Ayrıca çocuklar için Pilsan akülü araba, Champions bisiklet, paten ve çeşitli Gokidy oyuncakların yanı sıra mutfakta kalitesiyle öne çıkan Fissler düdüklü tencere ve Zwilling çelik tencere setleri; beyaz eşya grubunda Samsung no frost buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi ile klima geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

30 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

30 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 25 Haziran A101 kataloğu

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 25 Haziran A101 kataloğu

ŞOK'a Tchibo kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Tchibo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

 23 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

23 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Paşabahçe dantel çay bardağı 6'lı 249 TL

ŞOK a klima geliyor! 27 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 1

  • Paşabahçe dantel çay bardağı 6'lı 249 TL
  • Paşabahçe kuvarz fincan/kupa 2'li 100 TL
  • Paşabahçe Frezya servis tabağı 3'lü 199 TL
  • Borcam yuvarlak tepsi 299 TL
  • Paşabahçe Otto meşrubat bardağı 6'lı 169 TL
  • Madlen tatlı tabağı 2'li 249 TL
  • Desenli meşrubat bardağı 3'lü 365 cc 219 TL
  • Desenli meşrubat bardağı 3'lü 270 cc 199 TL
  • Paşabahçe Otto su bardağı 6'lı 149 TL
  • Hascevher çelik cezve seti 649 TL
  • Emaye çaydanlık 899 TL
  • Star Termos cam termos 1,5 L 349 TL
  • Relax çelik termos 2 L 499 TL
  • Cambu Diamond borosilikat cam bardak 4'lü 199 TL
  • Rakle desenli ayaklı tatlı/dondurma kasesi 3'lü 349 TL
  • Motto cam kupa 100 TL
  • Cam meyve çerezlik 75 TL
  • Silikon çikolata ve buz kalıbı çeşitleri 75 TL
  • Piknik sepeti 249 TL
  • Masa örtüsü pötikare 100 TL
  • Mutfak tezgah önü matı 249 TL
  • Sandalye minderi 75 TL
  • Papia Inova kağıt havlu 8'li / Biocare tuvalet kağıdı 12'li 119 TL
  • Biscolata Starz sütlü 6'lı 59 TL
  • Ülker Dankek donut marshmallowlu kek 59 TL
  • Oreo vanilya / çilek & cheesecake aromalı dolgulu kakaolu bisküvi 99 TL
  • Cif krem amonyak/sakura 1500 ml 149 TL

İndirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Pilsan Win Tery Bery akülü uzaktan kumandalı araba 9,990 TL

ŞOK a klima geliyor! 27 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 2

  • Pilsan Win Tery Bery akülü uzaktan kumandalı araba 9,990 TL
  • Champions 20 jant çift amortisörlü bisiklet 4,990 TL
  • Pilsan 120 parça micro blok set 349 TL
  • Ağlayan bebek 599 TL
  • Rookie ışıklı paten mavi/pembe 799 TL
  • Pufu pelüş tırtıl 299 TL
  • Hot Wheels XLarge araba 349 TL
  • Matchbox 5'li arabalar 549 TL
  • Gokidy uzaktan kumandalı yarış arabası 699 TL
  • Gokidy su atar 149 TL
  • Enchantimals popüler karakter bebekler 399 TL
  • Sürtmeli dino iş makineleri 149 TL
  • Sesli piyano matı 399 TL
  • Gokidy otomatik su atar 599 TL
  • Spor model çek bırak araba 119 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Fissler Vitaquick Premium 6+3,5 L düdüklü tencere ve buharlı pişirme aparatı 18,999 TL

ŞOK a klima geliyor! 27 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 3

  • Fissler Vitaquick Premium 6+3,5 L düdüklü tencere ve buharlı pişirme aparatı 18,999 TL
  • Zwilling 651200050 Pro 5'li çelik tencere seti 16,999 TL
  • Zwilling 666700000 Focus 9 parça çelik tencere seti 9,999 TL
  • Zwilling 662200020 Essence 5'li çelik tencere seti 14,999 TL
  • Zwilling 650600020 Quadro 5'li çelik tencere seti 14,999 TL

Mutfak kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Wind-Free Premium AR12BXFCMWK/SK 12000 BTU klima 37,999 TL

ŞOK a klima geliyor! 27 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 4

  • Samsung Wind-Free Premium AR12BXFCMWK/SK 12000 BTU klima 37,999 TL
  • Samsung WW90CGC04DABAH 9 KG çamaşır makinesi siyah 25,999 TL
  • Samsung RT47CG6636WW no frost buzdolabı 30,499 TL
  • Samsung DW60DG540FSR 4 programlı bulaşık makinesi 19,499 TL

Sizin için indirimli x ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 26 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Adidas'tan Levi's'a: Prime Day'in en indirimli markaları burada

Adidas'tan Levi's'a: Prime Day'in en indirimli markaları burada

 Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

 Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

 Yaz sıcağını unutturan Levoit Kule Vantilatör indirimde

Yaz sıcağını unutturan Levoit Kule Vantilatör indirimde

 Stanley termoslarda Prime Day'e özel kaçırılmayacak indirim başladı

Stanley termoslarda Prime Day'e özel kaçırılmayacak indirim başladı

 Star Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim var

Star Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim var

 iPhone 17 için 80.000 TL'ye varan takas fırsatı!

iPhone 17 için 80.000 TL'ye varan takas fırsatı!

 Kişisel bakımda kapsamlı çözüm: Philips tıraş makinesi indirimde

Kişisel bakımda kapsamlı çözüm: Philips tıraş makinesi indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok haftanın fırsatları şok market aktüel
İş birliği İçerikleri
Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

Bu fırsat zor gelir: TCL TV’de büyük Prime indirimi

Bu fırsat zor gelir: TCL TV’de büyük Prime indirimi

Yaz sıcağını unutturan Levoit Kule Vantilatör indirimde

Yaz sıcağını unutturan Levoit Kule Vantilatör indirimde

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 25 Haziran A101 kataloğu

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 25 Haziran A101 kataloğu

BRITA ürünlerinde avantajlı Prime Day dönemi başladı!

BRITA ürünlerinde avantajlı Prime Day dönemi başladı!

BRITA ürünlerinde avantajlı Prime Day dönemi başladı!

BRITA ürünlerinde avantajlı Prime Day dönemi başladı!

Star Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim var

Star Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim var

iPhone 17 için 80.000 TL'ye varan takas fırsatı!

iPhone 17 için 80.000 TL'ye varan takas fırsatı!

30 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

30 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Satış rekorları kıran Stanley termosun fiyatı dipte!

Satış rekorları kıran Stanley termosun fiyatı dipte!

LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı Prime Day’e özel düştü!

LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı Prime Day’e özel düştü!

LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı Prime Day’e özel düştü!

LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı Prime Day’e özel düştü!

Yapay zeka destekli ezber bozan Galaxy S25 Ultra indirimde!

Yapay zeka destekli ezber bozan Galaxy S25 Ultra indirimde!

ŞOK'a Tchibo kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Tchibo kahve makinesi geliyor!

JBL kablosuz kulaklıkta Prime Day haftasına özel fiyat, kaçırmayın!

JBL kablosuz kulaklıkta Prime Day haftasına özel fiyat, kaçırmayın!

Performans canavarı Gigabyte bilgisayarda 11.109 TL İndirim!

Performans canavarı Gigabyte bilgisayarda 11.109 TL İndirim!

Adidas'tan Levi's'a: Prime Day'in en indirimli markaları burada

Adidas'tan Levi's'a: Prime Day'in en indirimli markaları burada

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

Bu fırsat zor gelir: TCL TV’de büyük Prime indirimi

Bu fırsat zor gelir: TCL TV’de büyük Prime indirimi

Yaz sıcağını unutturan Levoit Kule Vantilatör indirimde

Yaz sıcağını unutturan Levoit Kule Vantilatör indirimde

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 25 Haziran A101 kataloğu

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 25 Haziran A101 kataloğu

BRITA ürünlerinde avantajlı Prime Day dönemi başladı!

BRITA ürünlerinde avantajlı Prime Day dönemi başladı!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kayısı rekoltesi üreticinin yüzünü güldürdü

Kayısı rekoltesi üreticinin yüzünü güldürdü

Isparta'da yüksek rakımlı bölgelerde gül hasadı sürüyor

Isparta'da yüksek rakımlı bölgelerde gül hasadı sürüyor

Bakanlık uyardı: Bu yöntemle binlerce kişi mağdur oluyor

Bakanlık uyardı: Bu yöntemle binlerce kişi mağdur oluyor

Murat Ülker açıkladı: '8 yılda 40 fabrika birden sattık'

Murat Ülker itiraf etti: '8 yılda 40 fabrika sattık'

50 TL'ye lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf hesabı tek tek anlattı

50 TL'ye lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf hesabı tek tek anlattı

Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.