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ŞOK'a Tchibo kahve makinesi geliyor! 24 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu
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ŞOK'a Tchibo kahve makinesi geliyor! 24 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Bu hafta şok market raflarında Tchibo kahve makinelerinden televizyonlara kadar onlarca ürün var. Mutfak eksiklerini tamamlamak isteyenler için şok katalog çeşitli seçenekler sunuyor. Şokta bu hafta kampanyaları kapsamında kişisel bakım, ev tekstili ve temel gıda ürünleri de raflarda olacak. Fırsatları kaçırmamak için şok aktüel ürünler rehberini inceleyebilir, bizi takip ederek şok ta bu hafta öne çıkan fırsatları yakalayabilirsiniz. İşte detaylar!

Şok Market’e bu hafta Tchibo’nun tam otomatik espresso ve filtre kahve makineleri öne çıkarken, Kiwi marka su sebili, robot süpürge ve çay makinesi gibi hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri dikkat çekiyor. Ev işlerinde pratiklik arayanlara kurutmalık, ütü masası ve çeşitli temizlik setleri, tamirat işleri için Aprilla şarjlı aletler ve Polisan boya çeşitleri, kişisel bakım ürünleri ve temel gıda malzemeleri raflardaki yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Haftanın gıda fırsatları

ŞOK a Tchibo kahve makinesi geliyor! 24 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 1

  • Mis hellim peyniri 225 g 99,50 TL
  • Terem gurme kaymaklı kase 400 g 99 TL
  • Balparmak yayla ve ova çiçek balı çıtkapak 350 g 299 TL
  • Polonez mangal sever hindi fermente sucuk 270 g 139 TL
  • Polonez dana kuzu sucuk 300 g 345 TL
  • Ülker Çokokrem kase 400 g 99 TL
  • Tchibo Gold Selection filtre kahve 250 g 249 TL
  • Anadolu Mutfağı osmancık pirinç 2500 g 169 TL
  • Vatan salatalık turşusu 670 g 42,50 TL
  • Superfresh orman meyveleri 300 g 189 TL
  • Dankek tart kek çilekli 180 g 69 TL
  • Algida Usta fıstık cenneti 480 ml 209 TL
  • Carte D'or selection çeşitleri 850 ml 245 TL
  • Wefood kinoa & chia & protein patlağı 80 g 49 TL
  • For Life chia tohumlu vişneli meyve topları 95 g 69,95 TL
  • Ülker Halley mini poşet 102 g 49,95 TL
  • Hanımeller çikolatalı portakallı tart kurabiye 160 g 49,95 TL
  • Eti Benim'o 3'lü 240 g 89,95 TL
  • Eti Burçak Hindistan cevizli kremalı bisküvi 400 g 79,95 TL
  • Cheetos pizza aromalı mısır çerezi 60 g 32 TL
  • M&M's cookie dough 36 g 39,95 TL
  • Amigo tuzlu/tuzsuz ayçekirdeği iri boy 400 g 72 TL
  • Amigo soslu cips fıstık 200 g 36,50 TL
  • Origin dolgulu yumuşak şeker 75 g 49,95 TL
  • Tornado enerji içeceği 1 l 39,95 TL
  • Tornado enerji içeceği 250 ml 22 TL

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

ŞOK a Tchibo kahve makinesi geliyor! 24 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 2

  • Morfose milk therapy saç köpüğü 200 ml 199 TL
  • Tüm seyahat boy tıraş bıçağı 5 bıçaklı 159 TL
  • Pia sabunlu banyo lifi beyaz ve gri/okyanus 49 TL
  • Dalin bebek şampuanı 700 ml 159 TL
  • Dalin bıcı bıcı kolonya 150 ml 89 TL
  • Dermokil pirinç mayası beyazlatıcı yüz temizleme jeli/toniği 200 ml 129 TL
  • Dermokil pirinç kağıt maske 29 TL
  • Pia saç sosisi 129 TL
  • Duru granül klasik 1000 g 275 TL
  • Dalin klasik katı sabun 4x75 g 89 TL
  • Raid elektro likit sistem + 30 gece 249 TL
  • Raid elektromat tablet 10'lu 99 TL
  • Raid elektromat ısıtıcı + 10 gece 229 TL
  • Raid elektrolikit yedek + 45 gece 249 TL
  • Raid hamam böceği yemi 6 adet 269 TL
  • Raid karınca yemi 2 adet 199 TL
  • Off! vücut losyonu 100 ml 145 TL
  • Raid sineksavar kokusuz 300 ml 179 TL
  • Raid böceksavar max 300 ml 219 TL
  • Raid sineksavar sprey 300 ml 149 TL
  • Bingo matik beyazlar ve renkliler 10 kg 399 TL
  • Asperox yüzey temizleyici manolya & frezya/çam & sandal ağacı/sedir & sardunya 2,5 l 129 TL

Kasa arkası indirimleri;

  • Tchibo Gold Selection çekirdek kahve 1 kg 975 TL
  • Ülker Çizi kraker 6'lı 420 g 65 TL
  • Signal White System 75 ml + White Now lekesiz beyazlık diş macunu 50 ml 139 TL
  • Sleepy Extra ıslak havlu kiraz çiçeği 3x50 adet 59 TL
  • Sparx sıvı bulaşık deterjanı elma/limon 1200 ml 119 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Onvo 65" frameless UHD QLED Google TV 26,999 TL

ŞOK a Tchibo kahve makinesi geliyor! 24 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 3

  • Onvo 65" frameless UHD QLED Google TV 26,999 TL
  • Onvo 55" frameless UHD QLED Google TV 19,499 TL
  • FujiPlus 18000 BTU inverter duvar tipi klima 33,500 TL
  • FujiPlus 12000 BTU inverter duvar tipi klima 24,500 TL
  • 2'si 1 arada şarjlı mikser ve doğrayıcı 449 TL
  • Kiwi otomatik karıştırıcı KMX-3600 249 TL
  • Kiwi KSI 670N portatif buharlı kırışık giderici 1,499 TL
  • Forever ledli cımbız 119 TL
  • WeMara UV jel sticker tırnak seti 799 TL
  • Retinol 500IU titreşimli göz kremi 15+15 ml 599 TL
  • Powertec ense, sakal, vücut kılı kesme makinesi Tr-1005 249 TL
  • 2in1 dikey el süpürgesi 2,799 TL
  • Emsan kişisel sürahili smoothie blender 1,999 TL
  • Emsan rendeli blender set 2,499 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Çift kişilik pamuklu waffle pike 399 TL

ŞOK a Tchibo kahve makinesi geliyor! 24 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 4

  • Çift kişilik pamuklu waffle pike 399 TL
  • Tek kişilik pamuklu waffle pike 349 TL
  • Kadın şort ham bez 2XL-3XL siyah 279 TL
  • Kadın tel alt ham bez 2XL-3XL siyah 349 TL
  • Tek kişilik lastikli çarşaf seti 399 TL
  • Kadın şort ham bez S-M/L-XL siyah ve bej 229 TL
  • Göğüs ucu gizleyici 75 TL
  • Visco dolgulu yastık 249 TL
  • Kadın kalın askılı şortlu takım 349 TL
  • Mıknatıslı termos çanta 8 l 199 TL
  • Çantalı minderli piknik seti 249 TL
  • Kadın çift bant terlik 149 TL
  • Erkek çapraz bant terlik 149 TL
  • Kadın çift toka terlik 149 TL

Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Aprilla şarjlı çit/çim kesme makinesi 899 TL

ŞOK a Tchibo kahve makinesi geliyor! 24 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 5

  • Aprilla şarjlı çit/çim kesme makinesi 899 TL
  • Aprilla şarjlı budama makası 1,190 TL
  • Aprilla şarjlı hassas tornavida 899 TL
  • Lehim havya seti 299 TL
  • Polisan Quartz tavan boyası 17,5 kg 599 TL
  • Polisan Quartz iç cephe boyası kumsal beji / marjinal gri 10 kg 499 TL
  • Şerit metre 5 m 100 TL
  • Luiza 4+1 merdiven 999 TL
  • Steel hızlı yapıştırıcı 100 TL
  • Steel sprey vernik 200 ml 75 TL
  • Fonksiyonel esnek eviye borusu 299 TL
  • Latte fonksiyonel batarya ucu krom kaplama 3 fonksiyonlu 79,95 TL
  • Latte lavabo filtre süzgeci 100 TL
  • Latte fonksiyonel batarya ucu krom kaplama 2 fonksiyonlu 100 TL
  • Turbo pervaneli duş başlığı seti 249 TL
  • Latte fonksiyonel batarya ucu 4 fonksiyonlu krom kaplama 199 TL
  • Duş başlığı seti 5 fonksiyonlu 199 TL
  • Duş başlığı seti 4 fonksiyonlu 100 TL

Yapı market ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Kelebek kurutmalık 799 TL

ŞOK a Tchibo kahve makinesi geliyor! 24 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 6

  • Kelebek kurutmalık 799 TL
  • Ütü masası 999 TL
  • Ütü masası kılıfı 100 TL
  • Pedallı temizlik seti 18 l 599 TL
  • Tablet mop 10 l 349 TL
  • Spreyli camsil 149 TL
  • Proff yedek mop başlığı 75 TL
  • Elbise askısı 6'lı 100 TL
  • Banyo matı su emici 100 TL
  • İki katlı tekerlekli organizer 219 TL
  • Parex deterjan hazneli bulaşık süngeri 75 TL
  • Statik toz alma aparatı 50 TL
  • Metal kapaklı bölmeli toz deterjanlık 499 TL
  • Musluk matı 50 TL
  • Saplı vücut & masaj fırçası 75 TL
  • Kendi posterini yap çeşitleri 75 TL

Banyo kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kiwi KK-3333 su ısıtıcı 749 TL

ŞOK a Tchibo kahve makinesi geliyor! 24 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 7

  • Kiwi KK-3333 su ısıtıcı 749 TL
  • Kiwi KWP-8555 su sebili 8,299 TL
  • Kiwi KTM-2911 paslanmaz çelik çay makinesi 1,799 TL
  • Kiwi KTM-2930 elektrikli semaver beyaz 1,799 TL
  • Kiwi KVC-4091 robot süpürge 7,999 TL
  • Kiwi KSB-2214 kişisel smoothie blender 999 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Tchibo Esperto 2 Süt tam otomatik kahve makinesi siyah 19,999 TL

ŞOK a Tchibo kahve makinesi geliyor! 24 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 8

  • Tchibo Esperto 2 Süt tam otomatik kahve makinesi siyah 19,999 TL
  • Tchibo Esperto Mini siyah tam otomatik espresso makinesi 12,999 TL
  • Tchibo Esperto Mini gri tam otomatik espresso makinesi 12,999 TL
  • Tchibo Filtre kahve makinesi elegant 2,999 TL
  • Tchibo Filtre kahve makinesi let's brew beyaz 2,999 TL
  • Tchibo Cafissimo Pure Plus siyah/beyaz kapsüllü kahve makinesi 6,999 TL

Tchibo ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 23 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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