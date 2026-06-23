ŞOK'a Tchibo kahve makinesi geliyor! 24 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şok Market’e bu hafta Tchibo’nun tam otomatik espresso ve filtre kahve makineleri öne çıkarken, Kiwi marka su sebili, robot süpürge ve çay makinesi gibi hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri dikkat çekiyor. Ev işlerinde pratiklik arayanlara kurutmalık, ütü masası ve çeşitli temizlik setleri, tamirat işleri için Aprilla şarjlı aletler ve Polisan boya çeşitleri, kişisel bakım ürünleri ve temel gıda malzemeleri raflardaki yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Mis hellim peyniri 225 g 99,50 TL

Terem gurme kaymaklı kase 400 g 99 TL

Balparmak yayla ve ova çiçek balı çıtkapak 350 g 299 TL

Polonez mangal sever hindi fermente sucuk 270 g 139 TL

Polonez dana kuzu sucuk 300 g 345 TL

Ülker Çokokrem kase 400 g 99 TL

Tchibo Gold Selection filtre kahve 250 g 249 TL

Anadolu Mutfağı osmancık pirinç 2500 g 169 TL

Vatan salatalık turşusu 670 g 42,50 TL

Superfresh orman meyveleri 300 g 189 TL

Dankek tart kek çilekli 180 g 69 TL

Algida Usta fıstık cenneti 480 ml 209 TL

Carte D'or selection çeşitleri 850 ml 245 TL

Wefood kinoa & chia & protein patlağı 80 g 49 TL

For Life chia tohumlu vişneli meyve topları 95 g 69,95 TL

Ülker Halley mini poşet 102 g 49,95 TL

Hanımeller çikolatalı portakallı tart kurabiye 160 g 49,95 TL

Eti Benim'o 3'lü 240 g 89,95 TL

Eti Burçak Hindistan cevizli kremalı bisküvi 400 g 79,95 TL

Cheetos pizza aromalı mısır çerezi 60 g 32 TL

M&M's cookie dough 36 g 39,95 TL

Amigo tuzlu/tuzsuz ayçekirdeği iri boy 400 g 72 TL

Amigo soslu cips fıstık 200 g 36,50 TL

Origin dolgulu yumuşak şeker 75 g 49,95 TL

Tornado enerji içeceği 1 l 39,95 TL

Tornado enerji içeceği 250 ml 22 TL

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Morfose milk therapy saç köpüğü 200 ml 199 TL

Tüm seyahat boy tıraş bıçağı 5 bıçaklı 159 TL

Pia sabunlu banyo lifi beyaz ve gri/okyanus 49 TL

Dalin bebek şampuanı 700 ml 159 TL

Dalin bıcı bıcı kolonya 150 ml 89 TL

Dermokil pirinç mayası beyazlatıcı yüz temizleme jeli/toniği 200 ml 129 TL

Dermokil pirinç kağıt maske 29 TL

Pia saç sosisi 129 TL

Duru granül klasik 1000 g 275 TL

Dalin klasik katı sabun 4x75 g 89 TL

Raid elektro likit sistem + 30 gece 249 TL

Raid elektromat tablet 10'lu 99 TL

Raid elektromat ısıtıcı + 10 gece 229 TL

Raid elektrolikit yedek + 45 gece 249 TL

Raid hamam böceği yemi 6 adet 269 TL

Raid karınca yemi 2 adet 199 TL

Off! vücut losyonu 100 ml 145 TL

Raid sineksavar kokusuz 300 ml 179 TL

Raid böceksavar max 300 ml 219 TL

Raid sineksavar sprey 300 ml 149 TL

Bingo matik beyazlar ve renkliler 10 kg 399 TL

Asperox yüzey temizleyici manolya & frezya/çam & sandal ağacı/sedir & sardunya 2,5 l 129 TL

Kasa arkası indirimleri;

Tchibo Gold Selection çekirdek kahve 1 kg 975 TL

Ülker Çizi kraker 6'lı 420 g 65 TL

Signal White System 75 ml + White Now lekesiz beyazlık diş macunu 50 ml 139 TL

Sleepy Extra ıslak havlu kiraz çiçeği 3x50 adet 59 TL

Sparx sıvı bulaşık deterjanı elma/limon 1200 ml 119 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Onvo 65" frameless UHD QLED Google TV 26,999 TL

Onvo 65" frameless UHD QLED Google TV 26,999 TL

Onvo 55" frameless UHD QLED Google TV 19,499 TL

FujiPlus 18000 BTU inverter duvar tipi klima 33,500 TL

FujiPlus 12000 BTU inverter duvar tipi klima 24,500 TL

2'si 1 arada şarjlı mikser ve doğrayıcı 449 TL

Kiwi otomatik karıştırıcı KMX-3600 249 TL

Kiwi KSI 670N portatif buharlı kırışık giderici 1,499 TL

Forever ledli cımbız 119 TL

WeMara UV jel sticker tırnak seti 799 TL

Retinol 500IU titreşimli göz kremi 15+15 ml 599 TL

Powertec ense, sakal, vücut kılı kesme makinesi Tr-1005 249 TL

2in1 dikey el süpürgesi 2,799 TL

Emsan kişisel sürahili smoothie blender 1,999 TL

Emsan rendeli blender set 2,499 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Çift kişilik pamuklu waffle pike 399 TL

Çift kişilik pamuklu waffle pike 399 TL

Tek kişilik pamuklu waffle pike 349 TL

Kadın şort ham bez 2XL-3XL siyah 279 TL

Kadın tel alt ham bez 2XL-3XL siyah 349 TL

Tek kişilik lastikli çarşaf seti 399 TL

Kadın şort ham bez S-M/L-XL siyah ve bej 229 TL

Göğüs ucu gizleyici 75 TL

Visco dolgulu yastık 249 TL

Kadın kalın askılı şortlu takım 349 TL

Mıknatıslı termos çanta 8 l 199 TL

Çantalı minderli piknik seti 249 TL

Kadın çift bant terlik 149 TL

Erkek çapraz bant terlik 149 TL

Kadın çift toka terlik 149 TL

Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Aprilla şarjlı çit/çim kesme makinesi 899 TL

Aprilla şarjlı çit/çim kesme makinesi 899 TL

Aprilla şarjlı budama makası 1,190 TL

Aprilla şarjlı hassas tornavida 899 TL

Lehim havya seti 299 TL

Polisan Quartz tavan boyası 17,5 kg 599 TL

Polisan Quartz iç cephe boyası kumsal beji / marjinal gri 10 kg 499 TL

Şerit metre 5 m 100 TL

Luiza 4+1 merdiven 999 TL

Steel hızlı yapıştırıcı 100 TL

Steel sprey vernik 200 ml 75 TL

Fonksiyonel esnek eviye borusu 299 TL

Latte fonksiyonel batarya ucu krom kaplama 3 fonksiyonlu 79,95 TL

Latte lavabo filtre süzgeci 100 TL

Latte fonksiyonel batarya ucu krom kaplama 2 fonksiyonlu 100 TL

Turbo pervaneli duş başlığı seti 249 TL

Latte fonksiyonel batarya ucu 4 fonksiyonlu krom kaplama 199 TL

Duş başlığı seti 5 fonksiyonlu 199 TL

Duş başlığı seti 4 fonksiyonlu 100 TL

Yapı market ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Kelebek kurutmalık 799 TL

Kelebek kurutmalık 799 TL

Ütü masası 999 TL

Ütü masası kılıfı 100 TL

Pedallı temizlik seti 18 l 599 TL

Tablet mop 10 l 349 TL

Spreyli camsil 149 TL

Proff yedek mop başlığı 75 TL

Elbise askısı 6'lı 100 TL

Banyo matı su emici 100 TL

İki katlı tekerlekli organizer 219 TL

Parex deterjan hazneli bulaşık süngeri 75 TL

Statik toz alma aparatı 50 TL

Metal kapaklı bölmeli toz deterjanlık 499 TL

Musluk matı 50 TL

Saplı vücut & masaj fırçası 75 TL

Kendi posterini yap çeşitleri 75 TL

Banyo kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kiwi KK-3333 su ısıtıcı 749 TL

Kiwi KK-3333 su ısıtıcı 749 TL

Kiwi KWP-8555 su sebili 8,299 TL

Kiwi KTM-2911 paslanmaz çelik çay makinesi 1,799 TL

Kiwi KTM-2930 elektrikli semaver beyaz 1,799 TL

Kiwi KVC-4091 robot süpürge 7,999 TL

Kiwi KSB-2214 kişisel smoothie blender 999 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Tchibo Esperto 2 Süt tam otomatik kahve makinesi siyah 19,999 TL

Tchibo Esperto 2 Süt tam otomatik kahve makinesi siyah 19,999 TL

Tchibo Esperto Mini siyah tam otomatik espresso makinesi 12,999 TL

Tchibo Esperto Mini gri tam otomatik espresso makinesi 12,999 TL

Tchibo Filtre kahve makinesi elegant 2,999 TL

Tchibo Filtre kahve makinesi let's brew beyaz 2,999 TL

Tchibo Cafissimo Pure Plus siyah/beyaz kapsüllü kahve makinesi 6,999 TL

Tchibo ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 23 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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