A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 25 Haziran 2026 A101 kataloğu

A101 market raflarında bu hafta dev ekran akıllı televizyonlar, Samsung ve Xiaomi akıllı telefonlar, klimalar ve beyaz eşyalar var. Kamp ve deniz sezonuna özel şişme çadır, Bestway havuz, katlanır sandalyeler, Crocs ve Birkenstock terlikler raflarda yerini alıyor. Ayrıca elektrikli mopedler, katlanabilir bisiklet ve scooter modelleri bulunuyor. Yaşam alanları için şık kahve köşeleri, L köşe koltuk; Kärcher temizlik makineleri ile akıllı kedi tuvaleti setleri de dikkat çekiyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K ultra HD Vidaa TV 30,999 TL
- Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K ultra HD Vidaa TV 30,999 TL
- Toshiba 50UV2363DT/50UV1563DT 50" 4K ultra HD Vidaa TV 18,499 TL
- Onvo 43VQ80F3FA 43" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 11,999 TL
- Onvo 50VQ90F3UA 50" frameless ultra HD QLED Google TV 16,999 TL
- Iffalcon 55U55A UHD smart Google TV 21,999 TL
- Toshiba 70UA5D63DT 4K ultra HD Android TV 40,999 TL
- Samsung QE65QN70FAUXTK 4K ultra HD Neo QLED TV 61,499 TL
- Tcl 65P79LGTV 4K UHD Premium QLED TV 43,999 TL
- Tcl 55P79LGTV 4K UHD Premium QLED TV 32,499 TL
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB/1 TB cep telefonu 84,999 TL
- Samsung Z Flip7 FE 8/256 GB cep telefonu 42,999 TL
- Samsung Galaxy S25 FE 8/256 GB cep telefonu 35,599 TL
- Samsung Galaxy A56 8/256 GB 5G cep telefonu 24,499 TL
- Samsung Galaxy A36 8/128 GB cep telefonu 18,999 TL
- Samsung Galaxy A17 6/128 GB 5G cep telefonu 12,999 TL
- Xiaomi Redmi Note 14 8/256 GB cep telefonu 12,899 TL
- Xiaomi Redmi 15 8/256 GB cep telefonu 11,999 TL
- Xiaomi Redmi 15C 6/128 GB cep telefonu 8,999 TL
- Realme 12 Lite 8/256 GB cep telefonu 9,799 TL
- Oppo A5 6/128 GB 4G cep telefonu 9,799 TL
- Samsung Galaxy A16 4/128 GB cep telefonu 10,999 TL
- Thull gaming lavye 399 TL
- Thull gaming mouse 249 TL
- Thull gaming hoparlör 599 TL
- Piranha 7852 ayrılabilir TWS bluetooth hoparlör 699 TL
- Hilfe akım korumalı LED ışıklı USB'li priz çoklayıcı 379 TL
- Thull kablosuz şarj standı 399 TL
- Thull kafaüstü gaming kulaklık 499 TL
- Thull kablosuz gaming kulaklık 399 TL
- Piranha 1910 oyun konsolu 599 TL
Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Flavel FLV 5001 BM 5 programlı bulaşık makinesi 13,999 TL
- Flavel FLV 5001 BM 5 programlı bulaşık makinesi 13,999 TL
- Flavel FLV 810 CM çamaşır makinesi 16,499 TL
- Flavel FLV 3600 E Flavel buzdolabı 19,999 TL
- Samsung RB50DG601ES9TR kombi no-frost buzdolabı 44,999 TL
- Samsung RT47CG6636S9 çift kapılı no-frost buzdolabı 34,999 TL
- Samsung DW60DG540FSRTR bulaşık makinesi 19,499 TL
- Altus AL 38 BFB/BFR kule tipi vantilatör 3,799 TL
- Altus AL 1128 su sebili 4,999 TL
- Altus AL 445 NX bulaşık makinesi 15,499 TL
- Altus AL CM 91050 R çamaşır makinesi 20,499 TL
- Samsung WW11DG6B25LEAH çamaşır makinesi 29,999 TL
- Hoover HRE H10A2TBE-17 çamaşır kurutma makinesi 15,999 TL
- Schafer Prochef Master stand mikser 4,399 TL
- Pierre cardin hava üflemeli saç düzleştirici 6,999 TL
- Orbus tavan tipi vantilatör 6,999 TL
- Pierre cardin elektrikli çay makinesi 1,299 TL
- Sinbo SK-8031 Inox kablosuz su ısıtıcı 699 TL
- Sinbo SCM-2978 otomatik Türk kahve makinesi 1,199 TL
- Pierre cardin multi blender set 1,999 TL
- Kiwi KMX 3608 el mikseri 499 TL
- Kiwi KFAN-7419 sirkülasyonlu vantilatör 1,399 TL
- English Home KBL 3001 kişisel blender 1,699 TL
- Pierre cardin 6 başlıklı epilasyon seti 999 TL
- Kiwi KFAN-7610 şarjlı pervanesiz fan 249 TL
Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.
Samsung AR40F12C0AM/SK 12000 BTU klima 30,999 TL
- Samsung AR40F12C0AM/SK 12000 BTU klima 30,999 TL
- Fujiplus 18000 BTU klima 33,499 TL
- Seg inverter klima R32 12000BTU 24,499 TL
- Seg inverter klima R32 18000BTU 33,499 TL
- Dijitech Air CW12000 Cool Wi-Fi klima 24,499 TL
- Dijitech Air CW18000 Cool Wi-Fi klima 33,499 TL
Vantilatörlerde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL
- Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL
- Revolt RSX5 150 CC benzinli motosiklet 64,990 TL
- Volta YIDE SE03 MAX elektrikli moped 39,990 TL
- Öla EFB7 Adventure katlanabilir elektrikli bisiklet 29,990 TL
- Piranha 5015 katlanabilir elektrikli scooter 15,490 TL
Otomotiv kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Hascevher düdüklü tencere 999 TL
- Hascevher düdüklü tencere 999 TL
- Metal sosluk tava 14 cm 339 TL
- Metal sosluk tava 16 cm 349 TL
- Metal sütlük 14 cm 299 TL
- Lav kapatıcı kavanoz 425 cc 15 TL
- Lav kapatıcı kavanoz 660 cc 17 TL
- Lav kapatıcı kavanoz 1000 cc 22 TL
- Sarısu kavanoz kapağı 3 TL
- Çekirdek çıkarıcı 24,50 TL
- Amboss mini kek kalıbı çeşitleri 129 TL
- Amboss mini sos tavası 14 cm 189 TL
- Amboss döküm sahan 20 cm 449 TL
- Bambum bambu kesme tahtası 3'lü 249 TL
- Tantitoni ahşap saplı 3 parça silikon set 119 TL
- Opal yemek tabağı 19 cm 69,50 TL
- Opal pasta tabağı 19 cm 69,50 TL
- Opal çorba kasesi 14 cm 69,50 TL
- Paşabahçe plastik kapaklı yuvarlak borcam 840 cc 219 TL
- Paşabahçe nesil pasta tabağı 6'lı 199 TL
- Paşabahçe nesil kase 6'lı 109 TL
- Paşabahçe plastik kapaklı yuvarlak borcam 2100 cc 169 TL
- Paşabahçe nesil kase 2425 cc 99,50 TL
- Seramik kahvaltı seti 18 parça 599 TL
- Seramik çay tabağı 4'lü 159 TL
- Tokyo saklama kabı 430 ml 69,50 TL
- Tokyo saklama kabı 680 ml 99,50 TL
- Tokyo saklama kabı 1300 ml 129 TL
- Tokyo saklama kabı 2600 ml 179 TL
- Lav cozy tatlı tabağı 4'lü 169 TL
- Şahkap Home sunumluk tepsi 2'li 99,50 TL
- Metal çerezlik 4'lü 99,50 TL
- Desenli cam tepsi 109 TL
- Piknik seti 32 parça 229 TL
- Bardaklı sürahi seti 119 TL
- Plastik kase 6'lı 69,50 TL
- Bambu kapaklı saklama kabı 2'li 159 TL
- Baharatlık set 29,50 TL
- Plastik servis seti 3'lü 39,50 TL
- Mini buzluk 3'lü 49,50 TL
- Akordeon katlanır su bidonu 15 L 149 TL
- Kapaklı minik kap 49,50 TL
- Mini çerezlik kase 12,50 TL
- Kapaklı salata kase seti 149 TL
- Figürlü peçete klipsi 4'lü 34,50 TL
- Saklama kabı seti 12'li 299 TL
- Borosilikat tencere 1,7 L 429 TL
- Ahşap kapaklı borosilikat bal kavanozu 500 ml 189 TL
- Saklama kabı seti 5'li 129 TL
- Saklama kabı seti 3'lü 119 TL
- Borosilikat baharatlık 2'li 99,50 TL
- Borosilikat kalpli çay bardağı 6'lı 299 TL
- Borosilikat cam kupa 200 ml 34,50 TL
- Mantar kapaklı cam sürahi 900 ml 169 TL
- Ahşap tepsi 99,50 TL
- Mikser kabı 2,2 L 89,50 TL
Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Dolu oyuncak pedallı römorklu traktör 1,999 TL
- Dolu oyuncak pedallı römorklu traktör 1,999 TL
- Dolu ebeveyn kontrollü araba 1,299 TL
- Oyuncak çiftlik dünyası sök tak kamyon/traktör 329 TL
- Oyuncak dinozor pisti 699 TL
- Oyuncak tamir tezgahı 729 TL
- Pilsan oyuncak basketbol ve futbol kalesi 429 TL
- Oyuncak garaj şehri 549 TL
- Şekilli balon seti 45 TL
- Oyuncak havuzlu mıknatıslı balık tutma seti 229 TL
- Oyuncak askeri araç seti 3'lü 369 TL
- Oyuncak ışıklı pilli kumandalı araba 349 TL
- Oyuncak beşik 145 TL
- Disney prensesleri figürleri ve aksesuarları 299 TL
- Hot Wheels araba ve fırlatıcı oyun seti 289 TL
- Oyuncak pastalı çay tepsisi 259 TL
- Oyuncak Almira ve bebeği park seti 269 TL
- Oyuncak mini hamur presi seti 150 g 115 TL
- Etkinlik kitapları çizgilerle eğlence 35 TL
- Oyuncak iş araçları 3'lü 209 TL
- 320 parça çıtçıt puzzle blok 269 TL
Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.
Jüt görünümlü naturel halı 120x180 cm 999 TL
- Jüt görünümlü naturel halı 120x180 cm 999 TL
- Jüt görünümlü naturel halı 80x150 cm 599 TL
- Dokuma halı 120x180 cm 1,149 TL
- Dokuma yolluk 80x300 cm 1,349 TL
- Dokuma yolluk 80x150 cm 679 TL
- Tek kişilik alez 349 TL
- Çift kişilik alez 449 TL
- Yastık alezi 99,50 TL
- Bordürlü el havlusu 49,50 TL
- Bordürlü banyo havlusu 169 TL
- Bordürlü yüz havlusu 89,50 TL
- Su emici banyo klozet takımı 249 TL
- Zorluteks karakter lisanslı banyo havlusu 249 TL
- Zorluteks taraftar lisanslı banyo havlusu 249 TL
- Dijital baskılı plaj havlusu 219 TL
- Berdür jakarlı plaj havlusu 159 TL
- Jakarlı plaj havlusu 159 TL
- Peştemal 149 TL
- Elmas peştemal 149 TL
- Eko peştemal 119 TL
- Viskon peştemal 199 TL
- Erkek çocuk Hot Wheels lisanslı atlas sandalet 299 TL
- Kız çocuk Barbie lisanslı atlas sandalet 299 TL
- Spino erkek sarmal sandalet 299 TL
- Spino kadın sarmal sandalet 299 TL
- Erkek mikro kep şapka 149 TL
- Bolero kadın/erkek modal patik çorap 2'li 79,50 TL
- Bolero kadın/erkek bambu patik çorap 3'lü 109 TL
- Marlin şnorkel tüm yüz maske 699 TL
- Mopaks büyük boy ABS valiz 1,299 TL
- Mopaks orta boy ABS valiz 1,099 TL
- Mopaks kabin boy ABS valiz 949 TL
- Mopaks ABS makyaj çantası 399 TL
- Lila büyük boy valiz kılıfı 179 TL
- Lila orta boy valiz kılıfı 159 TL
- Lila kabin boy valiz kılıfı 139 TL
- Yapay meyve ağacı 109 TL
- İki katlı düzenleyici 109 TL
- Tüy toplama rulosu + 5 yedek set 139 TL
- Masa ve duvar saati 199 TL
- 3 katlı kurutmalık 1,199 TL
Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Kiwi garden şarjlı havuz temizleme makinesi 9,990 TL
- Kiwi garden şarjlı havuz temizleme makinesi 9,990 TL
- Çok amaçlı depolama sandığı 140 L 679 TL
- Nergiz saksı 9,8 L 179 TL
- Orkide saksı 1,6 L 44,50 TL
- Fil modelli çiçek sulama kabı 2 L 75 TL
- Pass Japon yapıştırıcı 3 g 44,50 TL
- Uzayan bahçe hortum seti 299 TL
- Bahçe hortumu 7,5 m 159 TL
- Aprilla AHK 9907 sinek öldürücü raket 149 TL
- Solar dekoratif aydınlatma 399 TL
- Bahçe seti 3'lü 199 TL
- Aorcamp Terra XI kazma kürek set 849 TL
- 19" takım çantası 449 TL
- Polo koltuk 299 TL
- PPC 3811 budama makası 1,099 TL
- Slim organizer 23 199 TL
- Elit plastik tabure 149 TL
İndirimli bahçe ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Asos oyuncu koltuğu 3,699 TL
- Asos oyuncu koltuğu 3,699 TL
- Ofisbazaar oyuncu masası 2,499 TL
- Triathlon futbol/voleybol/basketbol topu 249 TL
- Triathlon plaj raketi ve top tutma seti 279 TL
- Triathlon LED ışıklı katlanabilir çocuk scooter 849 TL
- Wolden 18" 3'ü 1 arada sanayi tipi vantilatör 1,499 TL
- Öuno akülü tırpan çim biçme makinesi 4,999 TL
- Walke ~8 metre kare şişme kamp çadırı 13,899 TL
- Wolden 6 kanatlı tavan vantilatörü 789 TL
- Wolden Garden 8 telli eğilebilir plaj şemsiyesi 749 TL
- Wolden Garden ~20 m sulama bahçe hortumu 459 TL
- Walke beyzbol sopası 699 TL
- Walke el dikişli deri beyzbol topu 279 TL
- Walke Healife spinning kondisyon bisikleti 5,999 TL
- Walke W-Fit uzaktan kumandalı katlanabilir koşu bandı 5,799 TL
- Walke tek kat fileli basketbol çemberi 999 TL
- Walke Premium Şampiyonlar Ligi temalı 5 numara futbol topu 399 TL
- Walke katlanabilir kamp sandalyesi 2'li 919 TL
- Walke Luxury pipetli bardak termos 1.2 L 699 TL
- Bestway 67374 yastıklı ve pompalı şişme yatak 1,699 TL
- Bestway şişme aile havuzu 2,199 TL
Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Mocha temperli cam LED'li 3 kapaklı kahve köşesi 12,999 TL
Mocha temperli cam LED'li 3 kapaklı kahve köşesi 12,999 TL
Mercan mutfak/bahçe/balkon masalı L köşe takımı 9,299 TL
Zümrüt bahçe&balkon oturma takımı 7,399 TL
5 kapaklı dolap 10,899 TL
Yakut dolaplı çok amaçlı kahve köşesi 5,999 TL
Vera 3 kapaklı 2 çekmeceli dolap 5,399 TL
Urla çok amaçlı mutfak erzak dolabı 2,999 TL
Çamaşır makinesi dolabı 2,999 TL
Kzy 2 kapaklı 8 raflı 16R çok amaçlı dolap 2,199 TL
Kzy Güney 4 raflı 2 kapaklı çok amaçlı dolap 1,599 TL
Kzy tek kapaklı 5 raflı dolap 1,599 TL
Kzy Bohem 2 çekmeceli komodin 1,249 TL
İndirimli mobilyalardan seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Escamp Queen swing chair kamp sandalyesi 5,499 TL
- Escamp Queen swing chair kamp sandalyesi 5,499 TL
- Escamp King chair kamp sandalyesi 3,299 TL
- Escamp Noody chair kamp sandalyesi 2,299 TL
- Escamp Ace chair kamp sandalyesi 2,799 TL
- Blackmountain BM-G001 Lux kamp sandalyesi 1,699 TL
- Escamp alüminyum kare masa 1,399 TL
- Lerato TG-2003 katlanabilir kamp ve piknik masası 849 TL
Kamp ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Kraulquappen 0011-KQ-A başlangıç seviye kolluk 1,199 TL
- Kraulquappen 0011-KQ-A başlangıç seviye kolluk 1,199 TL
- Kraulquappen 0022-KQ-F ileri seviye kolluk 1,199 TL
- Crocs Bayaband 207019 çocuk terlik 1,499 TL
- Crocs Classic Clog 206990-530 çocuk terlik 1,499 TL
- Crocs Baya Clog 207013-6QQ çocuk terlik 999 TL
- Crocs Inmotion Clog 209964-0LJ kadın/erkek terlik 2,599 TL
- Crocs Inmotion Clog 209964-410 kadın/erkek terlik 2,599 TL
- Crocs Crocband Clog 207006-4XQ çocuk terlik 1,999 TL
- Crocs Crocband 11016 kadın/erkek terlik 2,299 TL
- Crocs Classic kadın/erkek terlik 1,999 TL
- Ugg Golden Glow kadın sandalet 6,999 TL
- Birkenstock Arizona 151183 kadın terlik 3,999 TL
- Birkenstock Arizona 452761 kadın/erkek terlik 3,999 TL
İndirimli terlikler için buraya tıklayabilirsiniz.
Kärcher SC 3 Deluxe Anniversary Edition buharlı temizlik makinesi 9,999 TL
- Kärcher SC 3 Deluxe Anniversary Edition buharlı temizlik makinesi 9,999 TL
- Kärcher SC 5 EasyFix Iron Plug buharlı temizleyici 20,199 TL
- Kärcher KFL 1 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 9,499 TL
- Kärcher VCC 4 toz torbasız süpürge 6,499 TL
- Kärcher 2.645-265.0 sulama tabancası 549 TL
- Kärcher K 4 Universal EU bar basınçlı yıkama makinesi 9,499 TL
- Kärcher SE 5 koltuk ve halı yıkama makinesi 13,999 TL
- Kärcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition ıslak kuru süpürge 4,999 TL
- Kärcher KVA 2 şarjlı dikey süpürge 11,499 TL
- Kärcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home ıslak kuru süpürge 4,799 TL
Sizin için indirimli Kärcher ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Bosch GSR-Li 180 akülü vidalama + GDR 18 V-160 2 Ah çift akülü somun sıkma seti 9,599 TL
Bosch GSR-Li 180 akülü vidalama + GDR 18 V-160 2 Ah çift akülü somun sıkma seti 9,599 TL
Bosch GBH 187-Li tek akülü 5 Ah kırıcı delici 16,999 TL
Bosch GWS 2200-180 ve GWS 1400 taşlama seti 11,999 TL
Bosch Gas 18V-1 akülü el süpürgesi 3,249 TL
Dewalt DCD796P2-QW 18 V çift akülü 5 Ah darbeli matkap 14,999 TL
Dewalt DCD710D2-QM 10.8 V şarjlı vidalama makinesi 5,499 TL
Dewalt DCD701D2T-QW 12/2 Ah Li-ion kompakt kömürsüz akülü vidalama makinesi 9,799 TL
Dewalt DCD791D2-QW 18 V çift akülü 2 Ah kömürsüz matkap 10,499 TL
Dewalt DCD796D2-QW 18 V darbeli matkap 9,999 TL
Einhell TP-CD 18/50 Li-i BL akülü darbeli vidalama seti 6,499 TL
Stanley ST265014 10 parça tornavida seti 2,249 TL
Black+Decker BCD383D1XK-QW 18 V 2 Ah tek akülü darbeli matkap 3,799 TL
Black+Decker Powerconnect BLD182D1XK-QW 18 V kömürsüz şarjlı matkap 5,299 TL
Black+Decker KS801SE-QS 550 W dekupaj testere 2,499 TL
Black+Decker BDCD8115CK-QW şarjlı tornavida 1,049 TL
Bezt Pre Groom evcil hayvan kedi köpek bakım seti 5,649 TL
Bezt Pure Cat otomatik akıllı kedi tuvaleti 10,899 TL
Neutron NTL-PF04LCAM kameralı akıllı mama kabı 4 L 3,449 TL
Bezt Pet Trim sessiz kedi köpek bakım seti 5,499 TL
Bezt Steam Pro buharlı temizlik makinesi 7,799 TL
Bezt Smart Cat Pro kameralı otomatik akıllı kedi tuvaleti 15,749 TL
Neutron NTL-GR-05 akıllı otomatik cam temizleme robotu 4,799 TL
Neutron NTL-CC-020-4K çift kameralı akıllı araç kamerası 4,099 TL
Yapı market ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
İndirimli evcil hayvan ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Bu içerik 25 Haziran 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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